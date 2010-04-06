Dynamic Energy Oscillator mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.59
- Etkinleştirmeler: 10
"Dinamik Enerji Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı!
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın.
- Dinamik Enerji Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Alım/Satım bölgelerine sahiptir.
- Bu, trend piyasalarında çok faydalı olan teknik bir momentum göstergesidir.
- Osilatör, Aşırı Alım/Satım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır.
- Aşırı Alım/Satım değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Satış değerleri: Turuncu çizginin üzerinde.
- Standart osilatörlerden çok daha doğru. Uygun zaman dilimleri: M30, H1, H4, D1, W1.
- Bilgisayar ve mobil uyarılarla.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.