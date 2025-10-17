Lesus Scalper PROP EA

LESUS SCALPER PROP

Système de Trading de Zones d'Offre et de Demande Élite pour une Exécution de Niveau Institutionnel

FICHIER SET: LIEN CHAT MQL5
Prix: Accès anticipé à $99.00 (limité aux 10 prochaines acquisitions, puis $499.00)

Aperçu du Système

LESUS SCALPER PROP est un Expert Advisor avancé construit sur les principes institutionnels d’offre et de demande, conçu pour identifier et trader les réactions des zones à haute probabilité avec une précision temporelle. Le système détecte les zones fraîches d’accumulation et de distribution institutionnelles par une analyse de l’action des prix sur plusieurs cadres temporels, exécutant des entrées de scalping lors de configurations optimales de confluence.
Spécifiquement conçu pour les traders de firmes prop, les comptes financés et les professionnels de détail disciplinés, cet EA combine une validation rigoureuse des zones avec des contrôles de risque de niveau militaire, offrant un cadre professionnel qui maintient une conformité stricte aux exigences des courtiers tout en capturant les mouvements institutionnels à court terme.

Méthodologie Centrale : Trading des Zones d’Offre et de Demande

Marchés : Paires majeures de Forex, XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent), Indices majeurs, Cryptomonnaies
Types de Compte : Compatible avec le nettin et le hedging
Style de Trading : Scalping de zones institutionnelles avec confirmation sur plusieurs cadres temporels

Cadre de Détection des Zones

Identification Primaire des Zones

Le système identifie les zones institutionnelles d’offre et de demande par :

  • Analyse des Mouvements Impulsifs : Détecte les mouvements rapides de prix (1,5x la vitesse moyenne) indiquant une participation institutionnelle
  • Détection de Formation de Base : Identifie les zones de consolidation précédant des mouvements directionnels forts
  • Confirmation de Volume : Valide la force de la zone par une analyse du ratio de volume tick (seuil de 1,2x)
  • Reconnaissance des Points de Pivot : Localise les sommets/creux en utilisant un modèle de confirmation de 6 barres

Validation Secondaire des Zones

Chaque zone détectée subit une vérification multicouche :

  • Évaluation de la Fraîcheur de la Zone : Suit le nombre de contacts et l’historique des retests
  • Filtrage par Âge : Fenêtre de validité maximale de 72 heures pour la pertinence de la zone
  • Détection des Violations : Surveille la pénétration des prix au-delà des zones tampons
  • Score de Force : Calcule la qualité de la zone en fonction des caractéristiques de formation

Filtres Avancés de Confluence

Alignement sur Plusieurs Cadres Temporels (Optionnel)

  • Confirmation de momentum sur M15
  • Validation du biais directionnel sur H1
  • Assure la cohérence de tendance à travers les cadres temporels

Système de Confirmation de Volume (Optionnel)

  • Analyse du volume actuel vs. moyenne de 7 barres
  • Exigence d’un seuil de 1,2x pour les signaux d’entrée
  • Filtre les configurations à faible conviction

Filtre de Direction de Momentum (Optionnel)

  • Calcul de momentum sur 10 barres
  • Seuil minimum de force de 0,0008
  • Valide la direction du flux institutionnel

Logique de Confirmation de Rejet (Optionnel)

  • Identifie les motifs de rejet de bougies dans les zones
  • Valide le respect de la zone par une analyse des mèches
  • Confirme la reconnaissance institutionnelle des zones

Architecture de Gestion des Positions

Cadre de Risque Dynamique ATR

Stop Loss Adaptatif

  • Calcul basé sur la zone : largeur de la zone + tampon de 60 pips
  • Intégration d’un décalage ATR (multiplicateur de 0,5x)
  • Validation de distance minimale (conformité avec SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Optimisation du Take Profit

  • Objectif fixe : 40 pips par défaut
  • Ajustable en fonction de la volatilité de l’instrument
  • Normalisé automatiquement aux spécifications du courtier

Système de Protection à Trois Couches

Activation du Breakeven

  • Déclenché à un seuil de profit de 30 pips
  • Déplace le SL à l’entrée + 5 pips
  • Inclut la validation des niveaux de stops avant modification

Take Profit Partiel Double

  • Premier Partiel : Fermeture de 50% de la position à 25 pips
  • Deuxième Partiel : Fermeture de 30% de la position à 50 pips
  • Sortie Finale : 20% court jusqu’à l’objectif complet

Stop Trailing Basé sur ATR

  • Activé à 35 pips de profit
  • Distance de trailing : 20 pips (étape adaptative)
  • Validation de conformité au niveau de gel

Protocole de Gestion des Risques

Moteur de Dimensionnement des Positions

Détection Universelle des Pips

  • Détecte automatiquement la taille des pips pour Forex, Métaux, Indices, Crypto
  • Gère l’Or (0,01), l’Argent (0,001), les Indices (1,0), le Bitcoin (1,0)
  • Supporte plus de 50 variations d’instruments

Calcul Intelligent des Lots

  • Formule : Montant du Risque ÷ (Distance du Stop × Valeur du Pip par Lot)
  • Multiplicateur de force de zone (0,9-1,2x)
  • Bonus pour zone fraîche (1,15x)
  • Ajustement de la devise du compte (compatibilité avec JPY, KWD, BHD)

Contrôles d’Exécution des Trades

Limites Quotidiennes

  • Maximum 8 trades par jour
  • Plafond de drawdown quotidien de 3% (arrêt d’urgence)
  • Limite de drawdown hebdomadaire de 10%

Filtres Basés sur le Temps

  • Horaires de trading configurables (support décalage GMT)
  • Restrictions de session optionnelles (superposition Londres/NY)
  • Fenêtres d’évitement des nouvelles (tampon de 15 minutes)
  • Exclusion de l’heure de rollover

Validation des Conditions de Marché

  • Seuil maximum de spread de 60 points
  • Exigence minimale d’ATR (30 points)
  • Vérification de synchronisation des symboles

Conformité de Niveau Institutionnel

Validation Pré-Trade à 11 Couches

Chaque entrée passe par :

  1. Validation du Symbole - Statut Market Watch, vérification du mode de trading
  2. Permissions de Compte - Autorisation de trading terminal/EA
  3. Vérification des Ordres en Attente - Conformité avec ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
  4. Limites de Risque - Seuils de drawdown quotidien/semestriel
  5. Validation des Prix - Disponibilité des données de ticks valides
  6. Espacement Minimum des Trades - Refroidissement de 60 secondes entre les entrées
  7. Conformité de la Distance du Stop - Application de SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
  8. Validation du Volume - Spécifications minimum/maximum/étape/limite
  9. Disponibilité de Marge - Calcul exact de OrderCalcMargin()
  10. Limites de Volume du Symbole - SYMBOL_VOLUME_LIMIT + positions existantes
  11. Historique des Cotations - Minimum 100 barres M15, 50 barres H1

Protocole de Sécurité des Modifications

Validations Breakeven/Trailing

  • Calcul combiné des stops + distance du niveau de gel
  • Ajout d’un tampon de sécurité de 5 points
  • Vérification de la position avant modification
  • Prévient les erreurs « Stops invalides » et « Trop proche du marché »

Logique d’Ajustement Dynamique

  • Ajuste automatiquement SL/TP aux exigences du courtier
  • Valide les changements de prix significatifs (>1 point)
  • Confirme un positionnement favorable avant exécution

Système de Tableau de Bord Professionnel

Panneau d’Intelligence en Temps Réel

Moniteur de Statut de Stratégie

  • Affichage du compte de zones (Offre/Demande/Fraîches)
  • Indicateur d’état du système (ACTIF/RIQUE/ARRÊT/NOUVELLES/FAIBLE)
  • Compteur de trades (Trades quotidiens vs. limite)

Métriques de Performance

  • Suivi en direct de P&L (quotidien/semestriel)
  • Calcul du taux de succès
  • Évaluation du niveau de risque (SÛR/MOYEN/ÉLEVÉ/CRIT)

Conditions de Marché

  • Surveillance du spread actuel
  • Affichage de la valeur ATR
  • Statut de synchronisation des symboles

Architecture Technique

Conception Sûre en Mémoire

Protection des Tableaux

  • Vérification des limites sur tous les accès aux données
  • SafeArrayAccess() pour doubles
  • SafeArrayAccessTime() pour tableaux datetime
  • Validation automatique de la taille avant les opérations

Gestion des Ressources

  • Nettoyage des tableaux de zones (application de l’âge maximum)
  • Suivi des positions avec suppression automatique
  • Gestion du cycle de vie des poignées d’indicateurs

Cadre de Prévention des Erreurs

Opérations de Division Sécurisées

  • SafeDivide() empêche les erreurs de division par zéro
  • Retourne des valeurs par défaut configurables
  • Utilisé dans tous les calculs mathématiques

Validation des Données

  • Vérification du retour de CopyClose/Open/High/Low/Time
  • Vérification individuelle des erreurs par opération de copie
  • Dégradation élégante en cas de limitations de données

Spécifications de Déploiement

Exigences Minimums

Configuration de Compte

  • Solde minimum de $500 (recommandé $1,000+)
  • Type de compte : Netting ou Hedging
  • Courtier ECN/STP préféré

Infrastructure

  • VPS recommandé (99% de temps actif)
  • Latence <100ms au serveur du courtier
  • Build MetaTrader 5 3960+

Symboles Optimaux

Marchés Primaires

  • EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Paires Majeures)
  • XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent)
  • US30, NAS100, SPX500 (Indices)

Configuration des Cadres Temporels

  • Analyse Primaire : M15 (détection des zones)
  • Confirmation : M5, H1 (filtres optionnels)
  • Affichage du Graphique : M15 ou H1 recommandé

Profils de Configuration

Conservateur (Conformité aux Firmes Prop)
Risque par Trade : 0,5%
Max Trades Quotidiens : 5
Stop Loss : 60 pips
Take Profit : 40 pips
Filtre de Nouvelles : Activé
Utiliser les Zones Fraîches : Oui

Modéré (Détaillants Expérimentés)
Risque par Trade : 1,0%
Max Trades Quotidiens : 8
Stop Loss : 60 pips
Take Profit : 40 pips
Confirmation de Volume : Activée
Filtre de Momentum : Activé

Agressif (Haute Activité)
Risque par Trade : 2,0%
Max Trades Quotidiens : 10
Stop Loss : 50 pips
Take Profit : 35 pips
Tous les Filtres : Activés
Confirmation de Rejet : Oui

Protocole de Test du Système

Phase 1 : Testeur de Stratégies (2 semaines)

  • Exécuter un backtest de 2 ans avec une qualité de ticks de 99%
  • Analyser les modèles de drawdown maximum
  • Vérifier la précision de détection des zones

Phase 2 : Compte Démo (minimum 4 semaines)

  • Validation avec flux en direct
  • Évaluation de l’efficacité des filtres
  • Vérification de la logique de modification

Phase 3 : Micro Live (2 semaines)

  • Taille de lot 0,01, risque de 0,5%
  • Surveiller de près les 20 premiers trades
  • Confirmer la compatibilité avec le courtier

Phase 4 : Déploiement Complet

  • Augmentation progressive du risque au niveau cible
  • Activer les combinaisons de filtres souhaitées
  • Établir une routine de surveillance quotidienne

Différenciateurs du Système

Ce qui rend LESUS SCALPER PROP Unique

  • Logique Pure d’Offre et de Demande - Sans indicateurs, sans oscillateurs—trade exclusivement les zones d’accumulation/distribution institutionnelles
  • Détection Double des Zones - Identification primaire basée sur les impulsions + secondaire par points de pivot pour une couverture complète
  • Support Universel des Instruments - Détecte automatiquement les tailles de pips pour plus de 50 instruments (Forex, Métaux, Indices, Crypto, Pétrole)
  • Pipeline de Validation à 11 Couches - Chaque trade passe par des vérifications complètes de conformité avec le courtier avant exécution
  • Certifié par MQL5 Market - 100% conforme aux normes de validation de MetaQuotes (zéro erreur)
  • Contrôles de Risque de Niveau Militaire - Dimensionnement dynamique des positions avec détection de la devise du compte (gère JPY, KWD, BHD)
  • Sécurité des Modifications - Validation combinée des stops/niveaux de gel prévient toutes les erreurs « Stops invalides »
  • Architecture Sûre en Mémoire - Vérification des limites des tableaux, division sécurisée, dégradation élégante en cas de limites de données
  • Tableau de Bord Professionnel - Panneau prêt pour 4K avec comptage des zones en temps réel, métriques de risque, suivi de performance
  • Système de Contrôle de Débogage - Interrupteur maître pour une visibilité transparente des opérations sans spam de logs

Philosophie du Système

Qualité sur Quantité
Attend des zones institutionnelles confirmées avec une confluence appropriée, pas d’entrées aléatoires.
Trading Basé sur la Structure
Trade la structure de l’action des prix (zones d’offre et de demande), pas d’indicateurs retardés.
Approche Prioritaire au Risque
11 couches de conformité, pas de raccourcis, pas d’exceptions aux règles du courtier.
Transparence Complète
Visibilité totale sur la détection des zones, les étapes de validation, les décisions d’exécution.
Design Évolutif
Fonctionne identiquement de comptes de $500 à $100,000+ sans modification.

Divulgations Importantes

Avertissement de Risque : Le trading implique un risque substantiel de perte. Cet EA est un outil technique, pas un conseil financier.
Pas de Garanties : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les conditions de marché varient continuellement.
Responsabilité de l’Utilisateur : Les traders sont seuls responsables des décisions de configuration, de test et de déploiement.
Dépendance au Courtier : La qualité d’exécution dépend de l’infrastructure du courtier, des spreads et de la stabilité du serveur.
Tests Requis : Toujours effectuer des tests extensifs sur un compte démo avant déploiement en direct (minimum 4 semaines recommandé).

Support Technique

Documentation Complète : Explications détaillées des paramètres d’entrée incluses
Débogage Avancé : Activer les journaux détaillés pour une transparence opérationnelle complète
Surveillance en Temps Réel : Le tableau visuel suit en continu l’état du système

LESUS SCALPER PROP - Où l’Offre et la Demande Institutionnelle Rencontrent la Précision Algorithmique
Automatisation de trading professionnel pour les traders exigeant une analyse basée sur les zones, une gestion des risques sans compromis et une transparence opérationnelle complète.
Version : 5.09
Sortie : 2025
Compatibilité : Build MT5 3960+
Licence : Compte Unique

REMARQUE : TOUS LES FICHIERS SET SONT VALABLES POUR 1 MOIS. POUR DES FICHIERS SET OPTIMAUX, TESTEZ LA STRATÉGIE TOUTES LES 2-4 SEMAINES POUR DES STRATÉGIES DE MARCHÉ ACTUELLES AVANT QU’ELLES ADOPTENT DE NOUVELLES STRATÉGIES.


Plus de l'auteur
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experts
Gold Breakout PRO-P - Trading de rupture précis pour l'or et le forex Maîtrisez les marchés avec une précision et une sécurité inégalées Gold Breakout PRO-P est un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le marché de l'XAUUSD (or) tout en excellant sur les paires forex comme l'EURUSD. Développé pour les traders de firmes de prop trading, les investisseurs particuliers et les passionnés de trading algorithmique, cet EA exploite une stratégie de rupture sophistiquée, renforcée par une con
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Experts
Daily High-Low Prop Gold EA : Trading de Breakout Précis pour l'Or Découvrez le Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le marché XAUUSD en ciblant les breakouts des hauts et bas quotidiens avec une précision inégalée. Basé sur une breakout strategy robuste, renforcée par une rejection confirmation, une liquidity sweep detection et des trailing stops agressifs, cet EA offre des performances de niveau institutionnel aux traders de prop firms, aux investiss
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Experts
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA : Maîtrise de la KEYLINE Precision pour FOREX et XAUUSD Libérez la puissance de GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 , un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour les traders d’élite, les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels. Développé pour XAUUSD et FOREX , cet EA offre une précision chirurgicale KEYLINE precision grâce à des stratégies basées sur des lignes de tendance à trois points pivots, un timing avancé anti-manip
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Experts
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Français) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA est un Expert Advisor (EA) conçu pour le trading structuré sur des paires de devises comme l'EURUSD, ainsi que sur l'or et les indices. Adapté aux traders de firmes de prop, aux traders de détail et aux passionnés de trading algorithmique, cet EA met en œuvre une stratégie méthodique d'analyse top-down basée sur les motifs d'action des prix, renforcée par une évaluation des tendances et des contrôles dynamiques. Il offre un
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experts
Double Top Bottom Pro Enhanced EA : Maîtrise Multi-Patterns de Précision pour FOREX, XAUUSD et Indices Libérez le potentiel de Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) conçu pour trader sur les marchés FOREX et XAUUSD. Cet EA combine des stratégies basées sur les patterns — incluant double sommet/creux, tête et épaules, pincettes et engulfing — avec des mécanismes de timing, une détection de liquidité et une gestion dynamique des risques. FICHIER  SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Tous l
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Experts
Asian Breakout PRO-P - Trading de Rupture Précis pour le Forex Maîtrisez les marchés avec une précision et une sécurité inégalées Asian Breakout PRO-P est un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer les marchés du FOREX, de l'OR et des INDICES, avec un accent sur tous les couples comme l'OR, l'EURUSD. Développé pour les traders de firmes de prop trading, les investisseurs particuliers et les passionnés d'algorithmes, cet EA utilise une stratégie de rupture sophistiquée basée sur les nive
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
SNIPER ENTRY PROP EA Professional Grade Market Execution System Advanced Trading Automation Built for Precision & Institutional Discipline System Overview SNIPER ENTRY PROP is a sophisticated Expert Advisor engineered for traders who demand institutional-level market analysis combined with military-grade risk management. Designed for Forex pairs, metals, and high-liquidity instruments, this system transforms complex technical patterns into aut
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
Experts
ICT Concept PRO P EA - Automatisation du trading SMC Les concepts de trading institutionnel rencontrent la précision algorithmique SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Aperçu L'ICT Concept PRO P EA est un Expert Advisor avancé conçu pour les traders qui adoptent la méthodologie Inner Circle Trader (ICT), une approche sophistiquée pour comprendre la structure du marché, l'ingénierie de la liquidité et le flux d'ordres institutionnels. Développé pour les paires de devises Forex (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), les
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Experts
KILLZONE KNIGHT PROP EA : Trading d'or basé sur les sessions avec précision Conseiller Expert Professionnel pour XAUUSD | Système de Trading Institutionnel à Double Stratégie Aperçu KILLZONE KNIGHT PROP EA est un système de trading de niveau institutionnel conçu pour les traders sérieux et les professionnels des firmes prop. Construit sur deux stratégies indépendantes à haute probabilité — LDNYK (Clôture Londres-New York) et GBT (Temporisation de Rupture GMT) —, ce EA combine une précision basée
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Experts
PUMP DUMP PROP PRO (Traduction en Français) Système Professionnel Basé sur les Stratégies de Trading PUMP AND DUMP SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Détection Avancée des Flux Institutionnels et Analyse des Mouvements Bancaires Fondement du Système Le PUMP DUMP PROP PRO est un Expert Advisor (EA) spécialisé, conçu autour de la méthodologie PUMP AND DUMP, qui détecte les flux d'ordres institutionnels à travers l'analyse
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis