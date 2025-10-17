Lesus Scalper PROP EA
- Experts
- John Muguimi Njue
- Version: 5.9
- Activations: 5
Système de Trading de Zones d'Offre et de Demande Élite pour une Exécution de Niveau Institutionnel
FICHIER SET: LIEN CHAT MQL5
Prix: Accès anticipé à $99.00 (limité aux 10 prochaines acquisitions, puis $499.00)
Aperçu du Système
LESUS SCALPER PROP est un Expert Advisor avancé construit sur les principes institutionnels d’offre et de demande, conçu pour identifier et trader les réactions des zones à haute probabilité avec une précision temporelle. Le système détecte les zones fraîches d’accumulation et de distribution institutionnelles par une analyse de l’action des prix sur plusieurs cadres temporels, exécutant des entrées de scalping lors de configurations optimales de confluence.
Spécifiquement conçu pour les traders de firmes prop, les comptes financés et les professionnels de détail disciplinés, cet EA combine une validation rigoureuse des zones avec des contrôles de risque de niveau militaire, offrant un cadre professionnel qui maintient une conformité stricte aux exigences des courtiers tout en capturant les mouvements institutionnels à court terme.
Méthodologie Centrale : Trading des Zones d’Offre et de Demande
Marchés : Paires majeures de Forex, XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent), Indices majeurs, Cryptomonnaies
Types de Compte : Compatible avec le nettin et le hedging
Style de Trading : Scalping de zones institutionnelles avec confirmation sur plusieurs cadres temporels
Cadre de Détection des Zones
Identification Primaire des Zones
Le système identifie les zones institutionnelles d’offre et de demande par :
- Analyse des Mouvements Impulsifs : Détecte les mouvements rapides de prix (1,5x la vitesse moyenne) indiquant une participation institutionnelle
- Détection de Formation de Base : Identifie les zones de consolidation précédant des mouvements directionnels forts
- Confirmation de Volume : Valide la force de la zone par une analyse du ratio de volume tick (seuil de 1,2x)
- Reconnaissance des Points de Pivot : Localise les sommets/creux en utilisant un modèle de confirmation de 6 barres
Validation Secondaire des Zones
Chaque zone détectée subit une vérification multicouche :
- Évaluation de la Fraîcheur de la Zone : Suit le nombre de contacts et l’historique des retests
- Filtrage par Âge : Fenêtre de validité maximale de 72 heures pour la pertinence de la zone
- Détection des Violations : Surveille la pénétration des prix au-delà des zones tampons
- Score de Force : Calcule la qualité de la zone en fonction des caractéristiques de formation
Filtres Avancés de Confluence
Alignement sur Plusieurs Cadres Temporels (Optionnel)
- Confirmation de momentum sur M15
- Validation du biais directionnel sur H1
- Assure la cohérence de tendance à travers les cadres temporels
Système de Confirmation de Volume (Optionnel)
- Analyse du volume actuel vs. moyenne de 7 barres
- Exigence d’un seuil de 1,2x pour les signaux d’entrée
- Filtre les configurations à faible conviction
Filtre de Direction de Momentum (Optionnel)
- Calcul de momentum sur 10 barres
- Seuil minimum de force de 0,0008
- Valide la direction du flux institutionnel
Logique de Confirmation de Rejet (Optionnel)
- Identifie les motifs de rejet de bougies dans les zones
- Valide le respect de la zone par une analyse des mèches
- Confirme la reconnaissance institutionnelle des zones
Architecture de Gestion des Positions
Cadre de Risque Dynamique ATR
Stop Loss Adaptatif
- Calcul basé sur la zone : largeur de la zone + tampon de 60 pips
- Intégration d’un décalage ATR (multiplicateur de 0,5x)
- Validation de distance minimale (conformité avec SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
Optimisation du Take Profit
- Objectif fixe : 40 pips par défaut
- Ajustable en fonction de la volatilité de l’instrument
- Normalisé automatiquement aux spécifications du courtier
Système de Protection à Trois Couches
Activation du Breakeven
- Déclenché à un seuil de profit de 30 pips
- Déplace le SL à l’entrée + 5 pips
- Inclut la validation des niveaux de stops avant modification
Take Profit Partiel Double
- Premier Partiel : Fermeture de 50% de la position à 25 pips
- Deuxième Partiel : Fermeture de 30% de la position à 50 pips
- Sortie Finale : 20% court jusqu’à l’objectif complet
Stop Trailing Basé sur ATR
- Activé à 35 pips de profit
- Distance de trailing : 20 pips (étape adaptative)
- Validation de conformité au niveau de gel
Protocole de Gestion des Risques
Moteur de Dimensionnement des Positions
Détection Universelle des Pips
- Détecte automatiquement la taille des pips pour Forex, Métaux, Indices, Crypto
- Gère l’Or (0,01), l’Argent (0,001), les Indices (1,0), le Bitcoin (1,0)
- Supporte plus de 50 variations d’instruments
Calcul Intelligent des Lots
- Formule : Montant du Risque ÷ (Distance du Stop × Valeur du Pip par Lot)
- Multiplicateur de force de zone (0,9-1,2x)
- Bonus pour zone fraîche (1,15x)
- Ajustement de la devise du compte (compatibilité avec JPY, KWD, BHD)
Contrôles d’Exécution des Trades
Limites Quotidiennes
- Maximum 8 trades par jour
- Plafond de drawdown quotidien de 3% (arrêt d’urgence)
- Limite de drawdown hebdomadaire de 10%
Filtres Basés sur le Temps
- Horaires de trading configurables (support décalage GMT)
- Restrictions de session optionnelles (superposition Londres/NY)
- Fenêtres d’évitement des nouvelles (tampon de 15 minutes)
- Exclusion de l’heure de rollover
Validation des Conditions de Marché
- Seuil maximum de spread de 60 points
- Exigence minimale d’ATR (30 points)
- Vérification de synchronisation des symboles
Conformité de Niveau Institutionnel
Validation Pré-Trade à 11 Couches
Chaque entrée passe par :
- Validation du Symbole - Statut Market Watch, vérification du mode de trading
- Permissions de Compte - Autorisation de trading terminal/EA
- Vérification des Ordres en Attente - Conformité avec ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
- Limites de Risque - Seuils de drawdown quotidien/semestriel
- Validation des Prix - Disponibilité des données de ticks valides
- Espacement Minimum des Trades - Refroidissement de 60 secondes entre les entrées
- Conformité de la Distance du Stop - Application de SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
- Validation du Volume - Spécifications minimum/maximum/étape/limite
- Disponibilité de Marge - Calcul exact de OrderCalcMargin()
- Limites de Volume du Symbole - SYMBOL_VOLUME_LIMIT + positions existantes
- Historique des Cotations - Minimum 100 barres M15, 50 barres H1
Protocole de Sécurité des Modifications
Validations Breakeven/Trailing
- Calcul combiné des stops + distance du niveau de gel
- Ajout d’un tampon de sécurité de 5 points
- Vérification de la position avant modification
- Prévient les erreurs « Stops invalides » et « Trop proche du marché »
Logique d’Ajustement Dynamique
- Ajuste automatiquement SL/TP aux exigences du courtier
- Valide les changements de prix significatifs (>1 point)
- Confirme un positionnement favorable avant exécution
Système de Tableau de Bord Professionnel
Panneau d’Intelligence en Temps Réel
Moniteur de Statut de Stratégie
- Affichage du compte de zones (Offre/Demande/Fraîches)
- Indicateur d’état du système (ACTIF/RIQUE/ARRÊT/NOUVELLES/FAIBLE)
- Compteur de trades (Trades quotidiens vs. limite)
Métriques de Performance
- Suivi en direct de P&L (quotidien/semestriel)
- Calcul du taux de succès
- Évaluation du niveau de risque (SÛR/MOYEN/ÉLEVÉ/CRIT)
Conditions de Marché
- Surveillance du spread actuel
- Affichage de la valeur ATR
- Statut de synchronisation des symboles
Architecture Technique
Conception Sûre en Mémoire
Protection des Tableaux
- Vérification des limites sur tous les accès aux données
- SafeArrayAccess() pour doubles
- SafeArrayAccessTime() pour tableaux datetime
- Validation automatique de la taille avant les opérations
Gestion des Ressources
- Nettoyage des tableaux de zones (application de l’âge maximum)
- Suivi des positions avec suppression automatique
- Gestion du cycle de vie des poignées d’indicateurs
Cadre de Prévention des Erreurs
Opérations de Division Sécurisées
- SafeDivide() empêche les erreurs de division par zéro
- Retourne des valeurs par défaut configurables
- Utilisé dans tous les calculs mathématiques
Validation des Données
- Vérification du retour de CopyClose/Open/High/Low/Time
- Vérification individuelle des erreurs par opération de copie
- Dégradation élégante en cas de limitations de données
Spécifications de Déploiement
Exigences Minimums
Configuration de Compte
- Solde minimum de $500 (recommandé $1,000+)
- Type de compte : Netting ou Hedging
- Courtier ECN/STP préféré
Infrastructure
- VPS recommandé (99% de temps actif)
- Latence <100ms au serveur du courtier
- Build MetaTrader 5 3960+
Symboles Optimaux
Marchés Primaires
- EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Paires Majeures)
- XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent)
- US30, NAS100, SPX500 (Indices)
Configuration des Cadres Temporels
- Analyse Primaire : M15 (détection des zones)
- Confirmation : M5, H1 (filtres optionnels)
- Affichage du Graphique : M15 ou H1 recommandé
Profils de Configuration
Conservateur (Conformité aux Firmes Prop)
Risque par Trade : 0,5%
Max Trades Quotidiens : 5
Stop Loss : 60 pips
Take Profit : 40 pips
Filtre de Nouvelles : Activé
Utiliser les Zones Fraîches : Oui
Modéré (Détaillants Expérimentés)
Risque par Trade : 1,0%
Max Trades Quotidiens : 8
Stop Loss : 60 pips
Take Profit : 40 pips
Confirmation de Volume : Activée
Filtre de Momentum : Activé
Agressif (Haute Activité)
Risque par Trade : 2,0%
Max Trades Quotidiens : 10
Stop Loss : 50 pips
Take Profit : 35 pips
Tous les Filtres : Activés
Confirmation de Rejet : Oui
Protocole de Test du Système
Phase 1 : Testeur de Stratégies (2 semaines)
- Exécuter un backtest de 2 ans avec une qualité de ticks de 99%
- Analyser les modèles de drawdown maximum
- Vérifier la précision de détection des zones
Phase 2 : Compte Démo (minimum 4 semaines)
- Validation avec flux en direct
- Évaluation de l’efficacité des filtres
- Vérification de la logique de modification
Phase 3 : Micro Live (2 semaines)
- Taille de lot 0,01, risque de 0,5%
- Surveiller de près les 20 premiers trades
- Confirmer la compatibilité avec le courtier
Phase 4 : Déploiement Complet
- Augmentation progressive du risque au niveau cible
- Activer les combinaisons de filtres souhaitées
- Établir une routine de surveillance quotidienne
Différenciateurs du Système
Ce qui rend LESUS SCALPER PROP Unique
- Logique Pure d’Offre et de Demande - Sans indicateurs, sans oscillateurs—trade exclusivement les zones d’accumulation/distribution institutionnelles
- Détection Double des Zones - Identification primaire basée sur les impulsions + secondaire par points de pivot pour une couverture complète
- Support Universel des Instruments - Détecte automatiquement les tailles de pips pour plus de 50 instruments (Forex, Métaux, Indices, Crypto, Pétrole)
- Pipeline de Validation à 11 Couches - Chaque trade passe par des vérifications complètes de conformité avec le courtier avant exécution
- Certifié par MQL5 Market - 100% conforme aux normes de validation de MetaQuotes (zéro erreur)
- Contrôles de Risque de Niveau Militaire - Dimensionnement dynamique des positions avec détection de la devise du compte (gère JPY, KWD, BHD)
- Sécurité des Modifications - Validation combinée des stops/niveaux de gel prévient toutes les erreurs « Stops invalides »
- Architecture Sûre en Mémoire - Vérification des limites des tableaux, division sécurisée, dégradation élégante en cas de limites de données
- Tableau de Bord Professionnel - Panneau prêt pour 4K avec comptage des zones en temps réel, métriques de risque, suivi de performance
- Système de Contrôle de Débogage - Interrupteur maître pour une visibilité transparente des opérations sans spam de logs
Philosophie du Système
Qualité sur Quantité
Attend des zones institutionnelles confirmées avec une confluence appropriée, pas d’entrées aléatoires.
Trading Basé sur la Structure
Trade la structure de l’action des prix (zones d’offre et de demande), pas d’indicateurs retardés.
Approche Prioritaire au Risque
11 couches de conformité, pas de raccourcis, pas d’exceptions aux règles du courtier.
Transparence Complète
Visibilité totale sur la détection des zones, les étapes de validation, les décisions d’exécution.
Design Évolutif
Fonctionne identiquement de comptes de $500 à $100,000+ sans modification.
Divulgations Importantes
Avertissement de Risque : Le trading implique un risque substantiel de perte. Cet EA est un outil technique, pas un conseil financier.
Pas de Garanties : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les conditions de marché varient continuellement.
Responsabilité de l’Utilisateur : Les traders sont seuls responsables des décisions de configuration, de test et de déploiement.
Dépendance au Courtier : La qualité d’exécution dépend de l’infrastructure du courtier, des spreads et de la stabilité du serveur.
Tests Requis : Toujours effectuer des tests extensifs sur un compte démo avant déploiement en direct (minimum 4 semaines recommandé).
Support Technique
Documentation Complète : Explications détaillées des paramètres d’entrée incluses
Débogage Avancé : Activer les journaux détaillés pour une transparence opérationnelle complète
Surveillance en Temps Réel : Le tableau visuel suit en continu l’état du système
LESUS SCALPER PROP - Où l’Offre et la Demande Institutionnelle Rencontrent la Précision Algorithmique
Automatisation de trading professionnel pour les traders exigeant une analyse basée sur les zones, une gestion des risques sans compromis et une transparence opérationnelle complète.
Version : 5.09
Sortie : 2025
Compatibilité : Build MT5 3960+
Licence : Compte Unique
REMARQUE : TOUS LES FICHIERS SET SONT VALABLES POUR 1 MOIS. POUR DES FICHIERS SET OPTIMAUX, TESTEZ LA STRATÉGIE TOUTES LES 2-4 SEMAINES POUR DES STRATÉGIES DE MARCHÉ ACTUELLES AVANT QU’ELLES ADOPTENT DE NOUVELLES STRATÉGIES.