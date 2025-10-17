Lesus Scalper PROP EA

Système de Trading de Zones d'Offre et de Demande Élite pour une Exécution de Niveau Institutionnel

Prix: Accès anticipé à $99.00 (limité aux 10 prochaines acquisitions, puis $499.00)

Aperçu du Système

LESUS SCALPER PROP est un Expert Advisor avancé construit sur les principes institutionnels d’offre et de demande, conçu pour identifier et trader les réactions des zones à haute probabilité avec une précision temporelle. Le système détecte les zones fraîches d’accumulation et de distribution institutionnelles par une analyse de l’action des prix sur plusieurs cadres temporels, exécutant des entrées de scalping lors de configurations optimales de confluence.

Spécifiquement conçu pour les traders de firmes prop, les comptes financés et les professionnels de détail disciplinés, cet EA combine une validation rigoureuse des zones avec des contrôles de risque de niveau militaire, offrant un cadre professionnel qui maintient une conformité stricte aux exigences des courtiers tout en capturant les mouvements institutionnels à court terme.

Méthodologie Centrale : Trading des Zones d’Offre et de Demande

Marchés : Paires majeures de Forex, XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent), Indices majeurs, Cryptomonnaies

Types de Compte : Compatible avec le nettin et le hedging

Style de Trading : Scalping de zones institutionnelles avec confirmation sur plusieurs cadres temporels

Cadre de Détection des Zones

Identification Primaire des Zones

Le système identifie les zones institutionnelles d’offre et de demande par :

Analyse des Mouvements Impulsifs : Détecte les mouvements rapides de prix (1,5x la vitesse moyenne) indiquant une participation institutionnelle

Détecte les mouvements rapides de prix (1,5x la vitesse moyenne) indiquant une participation institutionnelle Détection de Formation de Base : Identifie les zones de consolidation précédant des mouvements directionnels forts

Identifie les zones de consolidation précédant des mouvements directionnels forts Confirmation de Volume : Valide la force de la zone par une analyse du ratio de volume tick (seuil de 1,2x)

Valide la force de la zone par une analyse du ratio de volume tick (seuil de 1,2x) Reconnaissance des Points de Pivot : Localise les sommets/creux en utilisant un modèle de confirmation de 6 barres

Validation Secondaire des Zones

Chaque zone détectée subit une vérification multicouche :

Évaluation de la Fraîcheur de la Zone : Suit le nombre de contacts et l’historique des retests

Suit le nombre de contacts et l’historique des retests Filtrage par Âge : Fenêtre de validité maximale de 72 heures pour la pertinence de la zone

Fenêtre de validité maximale de 72 heures pour la pertinence de la zone Détection des Violations : Surveille la pénétration des prix au-delà des zones tampons

Surveille la pénétration des prix au-delà des zones tampons Score de Force : Calcule la qualité de la zone en fonction des caractéristiques de formation

Filtres Avancés de Confluence

Alignement sur Plusieurs Cadres Temporels (Optionnel)

Confirmation de momentum sur M15

Validation du biais directionnel sur H1

Assure la cohérence de tendance à travers les cadres temporels

Système de Confirmation de Volume (Optionnel)

Analyse du volume actuel vs. moyenne de 7 barres

Exigence d’un seuil de 1,2x pour les signaux d’entrée

Filtre les configurations à faible conviction

Filtre de Direction de Momentum (Optionnel)

Calcul de momentum sur 10 barres

Seuil minimum de force de 0,0008

Valide la direction du flux institutionnel

Logique de Confirmation de Rejet (Optionnel)

Identifie les motifs de rejet de bougies dans les zones

Valide le respect de la zone par une analyse des mèches

Confirme la reconnaissance institutionnelle des zones

Architecture de Gestion des Positions

Cadre de Risque Dynamique ATR

Stop Loss Adaptatif

Calcul basé sur la zone : largeur de la zone + tampon de 60 pips

Intégration d’un décalage ATR (multiplicateur de 0,5x)

Validation de distance minimale (conformité avec SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Optimisation du Take Profit

Objectif fixe : 40 pips par défaut

Ajustable en fonction de la volatilité de l’instrument

Normalisé automatiquement aux spécifications du courtier

Système de Protection à Trois Couches

Activation du Breakeven

Déclenché à un seuil de profit de 30 pips

Déplace le SL à l’entrée + 5 pips

Inclut la validation des niveaux de stops avant modification

Take Profit Partiel Double

Premier Partiel : Fermeture de 50% de la position à 25 pips

Deuxième Partiel : Fermeture de 30% de la position à 50 pips

Sortie Finale : 20% court jusqu’à l’objectif complet

Stop Trailing Basé sur ATR

Activé à 35 pips de profit

Distance de trailing : 20 pips (étape adaptative)

Validation de conformité au niveau de gel

Protocole de Gestion des Risques

Moteur de Dimensionnement des Positions

Détection Universelle des Pips

Détecte automatiquement la taille des pips pour Forex, Métaux, Indices, Crypto

Gère l’Or (0,01), l’Argent (0,001), les Indices (1,0), le Bitcoin (1,0)

Supporte plus de 50 variations d’instruments

Calcul Intelligent des Lots

Formule : Montant du Risque ÷ (Distance du Stop × Valeur du Pip par Lot)

Multiplicateur de force de zone (0,9-1,2x)

Bonus pour zone fraîche (1,15x)

Ajustement de la devise du compte (compatibilité avec JPY, KWD, BHD)

Contrôles d’Exécution des Trades

Limites Quotidiennes

Maximum 8 trades par jour

Plafond de drawdown quotidien de 3% (arrêt d’urgence)

Limite de drawdown hebdomadaire de 10%

Filtres Basés sur le Temps

Horaires de trading configurables (support décalage GMT)

Restrictions de session optionnelles (superposition Londres/NY)

Fenêtres d’évitement des nouvelles (tampon de 15 minutes)

Exclusion de l’heure de rollover

Validation des Conditions de Marché

Seuil maximum de spread de 60 points

Exigence minimale d’ATR (30 points)

Vérification de synchronisation des symboles

Conformité de Niveau Institutionnel

Validation Pré-Trade à 11 Couches

Chaque entrée passe par :

Validation du Symbole - Statut Market Watch, vérification du mode de trading Permissions de Compte - Autorisation de trading terminal/EA Vérification des Ordres en Attente - Conformité avec ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Limites de Risque - Seuils de drawdown quotidien/semestriel Validation des Prix - Disponibilité des données de ticks valides Espacement Minimum des Trades - Refroidissement de 60 secondes entre les entrées Conformité de la Distance du Stop - Application de SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Validation du Volume - Spécifications minimum/maximum/étape/limite Disponibilité de Marge - Calcul exact de OrderCalcMargin() Limites de Volume du Symbole - SYMBOL_VOLUME_LIMIT + positions existantes Historique des Cotations - Minimum 100 barres M15, 50 barres H1

Protocole de Sécurité des Modifications

Validations Breakeven/Trailing

Calcul combiné des stops + distance du niveau de gel

Ajout d’un tampon de sécurité de 5 points

Vérification de la position avant modification

Prévient les erreurs « Stops invalides » et « Trop proche du marché »

Logique d’Ajustement Dynamique

Ajuste automatiquement SL/TP aux exigences du courtier

Valide les changements de prix significatifs (>1 point)

Confirme un positionnement favorable avant exécution

Système de Tableau de Bord Professionnel

Panneau d’Intelligence en Temps Réel

Moniteur de Statut de Stratégie

Affichage du compte de zones (Offre/Demande/Fraîches)

Indicateur d’état du système (ACTIF/RIQUE/ARRÊT/NOUVELLES/FAIBLE)

Compteur de trades (Trades quotidiens vs. limite)

Métriques de Performance

Suivi en direct de P&L (quotidien/semestriel)

Calcul du taux de succès

Évaluation du niveau de risque (SÛR/MOYEN/ÉLEVÉ/CRIT)

Conditions de Marché

Surveillance du spread actuel

Affichage de la valeur ATR

Statut de synchronisation des symboles

Architecture Technique

Conception Sûre en Mémoire

Protection des Tableaux

Vérification des limites sur tous les accès aux données

SafeArrayAccess() pour doubles

SafeArrayAccessTime() pour tableaux datetime

Validation automatique de la taille avant les opérations

Gestion des Ressources

Nettoyage des tableaux de zones (application de l’âge maximum)

Suivi des positions avec suppression automatique

Gestion du cycle de vie des poignées d’indicateurs

Cadre de Prévention des Erreurs

Opérations de Division Sécurisées

SafeDivide() empêche les erreurs de division par zéro

Retourne des valeurs par défaut configurables

Utilisé dans tous les calculs mathématiques

Validation des Données

Vérification du retour de CopyClose/Open/High/Low/Time

Vérification individuelle des erreurs par opération de copie

Dégradation élégante en cas de limitations de données

Spécifications de Déploiement

Exigences Minimums

Configuration de Compte

Solde minimum de $500 (recommandé $1,000+)

Type de compte : Netting ou Hedging

Courtier ECN/STP préféré

Infrastructure

VPS recommandé (99% de temps actif)

Latence <100ms au serveur du courtier

Build MetaTrader 5 3960+

Symboles Optimaux

Marchés Primaires

EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Paires Majeures)

XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent)

US30, NAS100, SPX500 (Indices)

Configuration des Cadres Temporels

Analyse Primaire : M15 (détection des zones)

Confirmation : M5, H1 (filtres optionnels)

Affichage du Graphique : M15 ou H1 recommandé

Profils de Configuration

Conservateur (Conformité aux Firmes Prop)

Risque par Trade : 0,5%

Max Trades Quotidiens : 5

Stop Loss : 60 pips

Take Profit : 40 pips

Filtre de Nouvelles : Activé

Utiliser les Zones Fraîches : Oui

Modéré (Détaillants Expérimentés)

Risque par Trade : 1,0%

Max Trades Quotidiens : 8

Stop Loss : 60 pips

Take Profit : 40 pips

Confirmation de Volume : Activée

Filtre de Momentum : Activé

Agressif (Haute Activité)

Risque par Trade : 2,0%

Max Trades Quotidiens : 10

Stop Loss : 50 pips

Take Profit : 35 pips

Tous les Filtres : Activés

Confirmation de Rejet : Oui

Protocole de Test du Système

Phase 1 : Testeur de Stratégies (2 semaines)

Exécuter un backtest de 2 ans avec une qualité de ticks de 99%

Analyser les modèles de drawdown maximum

Vérifier la précision de détection des zones

Phase 2 : Compte Démo (minimum 4 semaines)

Validation avec flux en direct

Évaluation de l’efficacité des filtres

Vérification de la logique de modification

Phase 3 : Micro Live (2 semaines)

Taille de lot 0,01, risque de 0,5%

Surveiller de près les 20 premiers trades

Confirmer la compatibilité avec le courtier

Phase 4 : Déploiement Complet

Augmentation progressive du risque au niveau cible

Activer les combinaisons de filtres souhaitées

Établir une routine de surveillance quotidienne

Différenciateurs du Système

Ce qui rend LESUS SCALPER PROP Unique

Logique Pure d’Offre et de Demande - Sans indicateurs, sans oscillateurs—trade exclusivement les zones d’accumulation/distribution institutionnelles

Détection Double des Zones - Identification primaire basée sur les impulsions + secondaire par points de pivot pour une couverture complète

Support Universel des Instruments - Détecte automatiquement les tailles de pips pour plus de 50 instruments (Forex, Métaux, Indices, Crypto, Pétrole)

Pipeline de Validation à 11 Couches - Chaque trade passe par des vérifications complètes de conformité avec le courtier avant exécution

Certifié par MQL5 Market - 100% conforme aux normes de validation de MetaQuotes (zéro erreur)

Contrôles de Risque de Niveau Militaire - Dimensionnement dynamique des positions avec détection de la devise du compte (gère JPY, KWD, BHD)

Sécurité des Modifications - Validation combinée des stops/niveaux de gel prévient toutes les erreurs « Stops invalides »

Architecture Sûre en Mémoire - Vérification des limites des tableaux, division sécurisée, dégradation élégante en cas de limites de données

Tableau de Bord Professionnel - Panneau prêt pour 4K avec comptage des zones en temps réel, métriques de risque, suivi de performance

Système de Contrôle de Débogage - Interrupteur maître pour une visibilité transparente des opérations sans spam de logs

Philosophie du Système

Qualité sur Quantité

Attend des zones institutionnelles confirmées avec une confluence appropriée, pas d’entrées aléatoires.

Trading Basé sur la Structure

Trade la structure de l’action des prix (zones d’offre et de demande), pas d’indicateurs retardés.

Approche Prioritaire au Risque

11 couches de conformité, pas de raccourcis, pas d’exceptions aux règles du courtier.

Transparence Complète

Visibilité totale sur la détection des zones, les étapes de validation, les décisions d’exécution.

Design Évolutif

Fonctionne identiquement de comptes de $500 à $100,000+ sans modification.

Divulgations Importantes

Avertissement de Risque : Le trading implique un risque substantiel de perte. Cet EA est un outil technique, pas un conseil financier.

Pas de Garanties : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les conditions de marché varient continuellement.

Responsabilité de l’Utilisateur : Les traders sont seuls responsables des décisions de configuration, de test et de déploiement.

Dépendance au Courtier : La qualité d’exécution dépend de l’infrastructure du courtier, des spreads et de la stabilité du serveur.

Tests Requis : Toujours effectuer des tests extensifs sur un compte démo avant déploiement en direct (minimum 4 semaines recommandé).

Support Technique

Documentation Complète : Explications détaillées des paramètres d’entrée incluses

Débogage Avancé : Activer les journaux détaillés pour une transparence opérationnelle complète

Surveillance en Temps Réel : Le tableau visuel suit en continu l’état du système

LESUS SCALPER PROP - Où l’Offre et la Demande Institutionnelle Rencontrent la Précision Algorithmique

Automatisation de trading professionnel pour les traders exigeant une analyse basée sur les zones, une gestion des risques sans compromis et une transparence opérationnelle complète.

Version : 5.09

Sortie : 2025

Compatibilité : Build MT5 3960+

Licence : Compte Unique

REMARQUE : TOUS LES FICHIERS SET SONT VALABLES POUR 1 MOIS. POUR DES FICHIERS SET OPTIMAUX, TESTEZ LA STRATÉGIE TOUTES LES 2-4 SEMAINES POUR DES STRATÉGIES DE MARCHÉ ACTUELLES AVANT QU’ELLES ADOPTENT DE NOUVELLES STRATÉGIES.