MFI with Alerts m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MFI con avvisi" per MT4, senza ridisegno.
- Il Money Flow Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare le zone di ipervenduto e ipercomprato.
- Avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per: ingresso nelle zone di ipervenduto/ipercomprato e uscita dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Con livelli di attivazione regolabili per l'attivazione degli avvisi.
- L'oscillatore MFI fornisce informazioni sul momentum rialzista e ribassista dei prezzi.
- È ottimo per rilevare ingressi di vendita da ipercomprato quando l'MFI è superiore a 80 e ingressi di acquisto da ipervenduto quando è inferiore a 20.
- L'MFI è molto utile per rilevare divergenze ed è ottimo anche da combinare con la Price Action.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
