Ultimate Dynamic Levels

4.7
Attualmente in sconto per le vacanze a 399 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro. Leggete la descrizione qui sotto! 
Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!!
Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si trasformi, e come entrare in sicurezza e uscire con profitto.
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels vi dice facilmente dove si trova la più alta probabilità di svolta del mercato, in modo che possiate entrare con fiducia in un'operazione a bassissimo rischio, mantenendo il vostro grafico pulito e semplice e guadagnando allo stesso tempo $$$!
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels ha un algoritmo unico e potente per trovare importanti livelli nascosti su più timeframe contemporaneamente. È semplicemente incredibile e non ridipinge o ridisegna mai i livelli come altri indicatori SR tipici in circolazione!  L'indicatore Ultimate Dynamic Levels dispone anche di un profilo di forza del livello sul lato destro del grafico che indica se il livello è stato forte o meno nella storia recente. Una potente combinazione di bonus!!!
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels ha 3 funzioni essenziali:
1. Aiuta ad entrare in un trade a basso rischio nella direzione della tendenza. 2. Vi mantiene in una tendenza fino a quando il movimento è ancora in corso. 3. Serve come trailing stop per proteggere i guadagni ed evitare di lasciare soldi sul tavolo! Livelli forti: Indicati dai punti lunghi e piatti. Forza recente del livello: Indicata dal profilo sulla destra del grafico.
Nessuna riverniciatura!

Previsione del futuro!

Entrate a bassissimo rischio!

Alto successo di previsione nelle tendenze!
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels funziona sulla base di 3 potenti principi:
1. I livelli del mercato sono sempre mutevoli e mai statici. La domanda e l'offerta sono dinamiche! 2. Il prezzo ricorda questi livelli importanti recenti anche se sono nascosti. 3. Per guadagnare, le vincite devono essere maggiori delle perdite, sempre!
L'indicatore vi mostrerà i nuovi livelli nascosti e la loro forza nella storia recente!
Utilizzare l'indicatore Ultimate Dynamic Levels è semplice. Basta seguire i 5 semplici passi per guadagnare! 
Passo 1. Trovate una coppia pronta a entrare in trend o già in trend su un timeframe H1 o superiore. È possibile trovare un trend utilizzando l'Ultimate Sniper Dashboard.  Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard qui: https://www.mql5.com/en/market/product/85710
Passo 2. Passare al timeframe inferiore corrispondente al timeframe del segnale di Ultimate Sniper Dashboard. H1 = M1; H4 = M5; D1 = M15.
Passo 3. Attendete che uno qualsiasi dei livelli sul timeframe inferiore venga colpito dal prezzo e poi rifiutate il prezzo.
Passo 4. Guardate il profilo a destra e assicuratevi che ci sia forza a quel livello.
Passo 5. Rischiare adeguatamente ed entrare nel trade dopo che il prezzo ha rifiutato il livello nella direzione del timeframe superiore. 


Recensioni 11
Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2024.04.01 11:26 
 

Good Indicator

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:14 
 

Ultimate Dynamic Levels it a great tool combine with the 2 other dashboard wow let make lot of pips this years .

jason goh
512
jason goh 2023.04.09 14:09 
 

Great indicator! Clear and informative

Altri dall’autore
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore "Draw On Chart": Libera la tua creatività sui grafici! Sei stanco di faticare ad annotare i tuoi grafici di trading, cercando di dare senso alle tue analisi o comunicare in modo efficace le tue idee? Non cercare oltre! Siamo entusiasti di presentarti l'indicatore "Draw On Chart", uno strumento rivoluzionario che ti permette di disegnare e annotare con facilità direttamente sui tuoi grafici con pochi clic o tratti della tua penna. Il nostro innovativo indicatore "
FREE
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Presentazione dell'indicatore "Draw On Chart": Libera la tua creatività sui grafici! Sei stanco di faticare ad annotare i tuoi grafici di trading, cercando di dare senso alle tue analisi o comunicare in modo efficace le tue idee? Non cercare oltre! Siamo entusiasti di presentarti l'indicatore "Draw On Chart", uno strumento rivoluzionario che ti permette di disegnare e annotare con facilità direttamente sui tuoi grafici con pochi clic o tratti della tua penna. Il nostro innovativo indicatore "
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore fa scorrere più grafici contemporaneamente quando si scorre il grafico a cui è collegato l'indicatore. È utile per testare strategie multi-timeframe, strategie multi-coppia, monitorare più grafici contemporaneamente e guardare indietro per vedere come si sono comportati storicamente diversi mercati contemporaneamente. L'indicatore è leggero e può essere utilizzato per spostare fino a 99 grafici contemporaneamente.
History Data Downloader
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Scarica i dati mancanti per tutte le coppie di valute disponibili in Market Watch. Molto utile per il backtesting di EA e strategie e per scaricare tutta la cronologia in una volta invece che individualmente. L'indicatore funzionerà fino a quando non saranno stati scaricati tutti i dati storici per le coppie di valute selezionate. L'indicatore ha più opzioni: 1. Scarica i dati per singola coppia 2. Scarica solo per la coppia corrente 3. Scarica per le coppie selezionate 4. Scarica per tutte le c
FREE
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Indicatori
Scontato a 299 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro! Leggi la descrizione qui sotto! Il miglior sistema di ingresso per la plancia Ultimate Sniper: LIVELLI DINAMICI FINALI. (Si prega di controllare i miei prodotti) L'Ultimate Sniper Dashboard funziona SOLO sui mercati live a causa dei limiti di test della MT4 multicurrency. Vi presentiamo l'Ultimate Sniper Dashboard! Il nostro migliore che contiene sia HA-Sniper, MA-Sniper e molte modalità speciali. Il cruscotto Ultimate Sniper è
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Vi è mai capitato di aver bisogno di 5-10 pip in modo istantaneo e veloce?  Abbiamo sviluppato una soluzione potente per voi. Importante - Leggete la descrizione qui sotto!  Vi presentiamo InstaScalper Dash. Una vera e propria bestia algoritmica GARANTITA per darvi qualche pips in QUALSIASI momento della giornata di trading, anche poco prima della chiusura del mercato! Utile sia per i trader principianti che per quelli esperti, tutto ciò che dovete fare è semplice. Accoppiate una valuta fort
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilità
Click trade manager è il nostro miglior prodotto finora! La soluzione migliore sia per i trader principianti che per quelli professionisti! Proteggete i vostri conti FTMO/MFF o personali dalla violazione dei limiti di drawdown. L'EA chiude automaticamente tutte le operazioni, in modo che non raggiungano mai i vostri limiti di drawdown. Vi avverte se un'operazione potrebbe superare il vostro limite di drawdown. Chiude automaticamente le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto.
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Attualmente in sconto per le vacanze a 399 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro. Leggete la descrizione qui sotto!   Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!! Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si tra
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
Click trade manager è il nostro miglior prodotto finora! La soluzione migliore sia per i trader principianti che per quelli professionisti! Proteggete i vostri conti FTMO/MFF o personali dalla violazione dei limiti di drawdown. L'EA chiude automaticamente tutte le operazioni, in modo che non raggiungano mai i vostri limiti di drawdown. Vi avverte se un'operazione potrebbe superare il vostro limite di drawdown. Chiude automaticamente le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto.
