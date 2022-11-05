Ultimate Dynamic Levels
- Indicatori
- Hispraise Chinedum Abraham
- Versione: 9.2
- Attivazioni: 5
Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!!
Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si trasformi, e come entrare in sicurezza e uscire con profitto.
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels vi dice facilmente dove si trova la più alta probabilità di svolta del mercato, in modo che possiate entrare con fiducia in un'operazione a bassissimo rischio, mantenendo il vostro grafico pulito e semplice e guadagnando allo stesso tempo $$$!
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels ha un algoritmo unico e potente per trovare importanti livelli nascosti su più timeframe contemporaneamente. È semplicemente incredibile e non ridipinge o ridisegna mai i livelli come altri indicatori SR tipici in circolazione! L'indicatore Ultimate Dynamic Levels dispone anche di un profilo di forza del livello sul lato destro del grafico che indica se il livello è stato forte o meno nella storia recente. Una potente combinazione di bonus!!!
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels ha 3 funzioni essenziali:
1. Aiuta ad entrare in un trade a basso rischio nella direzione della tendenza. 2. Vi mantiene in una tendenza fino a quando il movimento è ancora in corso. 3. Serve come trailing stop per proteggere i guadagni ed evitare di lasciare soldi sul tavolo! Livelli forti: Indicati dai punti lunghi e piatti. Forza recente del livello: Indicata dal profilo sulla destra del grafico.
Nessuna riverniciatura!
Previsione del futuro!
Entrate a bassissimo rischio!
Alto successo di previsione nelle tendenze!
L'indicatore Ultimate Dynamic Levels funziona sulla base di 3 potenti principi:
1. I livelli del mercato sono sempre mutevoli e mai statici. La domanda e l'offerta sono dinamiche! 2. Il prezzo ricorda questi livelli importanti recenti anche se sono nascosti. 3. Per guadagnare, le vincite devono essere maggiori delle perdite, sempre!
L'indicatore vi mostrerà i nuovi livelli nascosti e la loro forza nella storia recente!
Utilizzare l'indicatore Ultimate Dynamic Levels è semplice. Basta seguire i 5 semplici passi per guadagnare!
Passo 1. Trovate una coppia pronta a entrare in trend o già in trend su un timeframe H1 o superiore. È possibile trovare un trend utilizzando l'Ultimate Sniper Dashboard. Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard qui: https://www.mql5.com/en/market/product/85710
Passo 2. Passare al timeframe inferiore corrispondente al timeframe del segnale di Ultimate Sniper Dashboard. H1 = M1; H4 = M5; D1 = M15.
Passo 3. Attendete che uno qualsiasi dei livelli sul timeframe inferiore venga colpito dal prezzo e poi rifiutate il prezzo.
Passo 4. Guardate il profilo a destra e assicuratevi che ci sia forza a quel livello.
Passo 5. Rischiare adeguatamente ed entrare nel trade dopo che il prezzo ha rifiutato il livello nella direzione del timeframe superiore.
Good Indicator