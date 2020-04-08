Candle Predictor

Ciao amici, è da molto tempo che non avevo nuovi prodotti da offrirvi con fiducia, e ora quel momento è arrivato.

Questo è il mio nuovo prodotto basato sul mio primo indicatore, una versione migliorata senza impostazioni superflue, ottimizzata per l'Oro. Mi è stato spesso chiesto di creare qualcosa di comodo per il trading, ma non ci riuscivo; non è facile, i test e il debug richiedono moltissimo tempo.

Come il suo predecessore, anche questo indicatore ha le sue sfumature, ma l'obiettivo principale durante l'ottimizzazione era renderlo adatto all'uso pratico.

L'indicatore supporta l'invio di notifiche.

Raccomandazioni per l'uso:

Strumento - XAUUSD (principale, ottimizzato per esso)

Strumento - XAUEUR (secondario, non ottimizzato per esso, ma i risultati mi piacciono)

Timeframe del grafico - H4.

Installa l'indicatore sul grafico e dimenticatene; non toccarlo.

Segnale di acquisto - freccia blu.

Segnale di vendita - freccia rossa.

Può essere utilizzato come fonte principale per trovare punti di ingresso.

Stop Loss (punti gialli) - Raccomando di attenersi ad essi.

Scenario d'uso - prevedere la direzione e la chiusura della candela successiva. Pertanto, quando si riceve un segnale, il momento di uscita dall'operazione dovrebbe basarsi sulla chiusura della candela su cui si è ricevuto il segnale.

Take Profit - è condizionale, ma è meglio di niente. Se non sai dove impostare il take profit o chiudere l'operazione, orientati sull'ultimo massimo/minimo della candela chiusa.

Niente di superfluo.

Impostazioni disponibili dell'indicatore:

SL - Stop condizionale, basato sull'indicatore ATR, che consiglio di seguire poiché si comporta bene.

TP - Take profit condizionale, basato sull'indicatore ATR.

TextFontSize - Dimensione del carattere per il testo visualizzato sul grafico.

Font_style - Stile del carattere per il testo visualizzato sul grafico.

btext, stext - Sostituire il testo del segnale sul grafico, ad esempio, è possibile specificare "Sell" invece di "Buy".

HISTORY BARS - Il numero di barre su cui verranno visualizzati i segnali. L'ho impostato su 50, che è sufficiente e rende l'indicatore più veloce.

CLOSE SIGNAL BAR - Imposta su true per ricevere un segnale su una nuova barra. Ciò avverrà una volta al minuto e accelera leggermente i calcoli. Attivalo se il tuo terminale è molto carico.

Alerts - L'indicatore invia avvisi sonori se true.

PUSH - L'indicatore invia notifiche Push se true.

MAIL - L'indicatore invia e-mail se true.

TP_SIZE - Dimensione del puntatore per il TP.

LineFontSize - Dimensione del puntatore per lo SL.

B_Color - Colore del testo per il puntatore di acquisto.

S_Color - Colore del testo per il puntatore di vendita.

B_Line_Color - Colore della linea per lo stop loss di acquisto.

S_Line_Color - Colore della linea per lo stop loss di vendita.

SL_ - (Abilita/Disabilita) SL dinamico.

TP_ - (Abilita/Disabilita) TP dinamico.



