Quarterly Levels Pro

Italian Version (Italiano)

Quarterly Levels Pro v1.0 – Avviso Commerciale

Nome Prodotto:
Quarterly Levels Pro v1.0

Sviluppatore:
KOUAME N'DA LEMISSA

Versione:
1.0

Descrizione:
Quarterly Levels Pro, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che mostra automaticamente i livelli High, Low, Open e Close di un periodo trimestrale. Consente ai trader di visualizzare chiaramente le zone chiave di supporto e resistenza sul grafico, facilitando le decisioni di trading a medio termine.

Funzionalità principali:

  • Visualizzazione automatica dei livelli trimestrali High, Low, Open e Close

  • Colori personalizzabili per ciascun livello:

    • High: Rosso

    • Low: Blu

    • Open: Verde

    • Close: Arancione

  • Spessore delle linee regolabile per distinzione visiva

  • Possibilità di mostrare i livelli del trimestre attuale, precedente o più vecchio tramite il parametro Quarter_Shift

  • Compatibile con tutte le coppie di valute e strumenti finanziari disponibili su MT5

Parametri:

Parametro Descrizione Valore Predefinito
Quarter_Shift Sposta la visualizzazione su un trimestre precedente: 0 = attuale, 1 = precedente, ecc. 0

Vantaggi per il trader:

  • Identificazione rapida dei livelli trimestrali critici

  • Visualizzazione semplificata per decisioni di trading basate su livelli di prezzo significativi

  • Compatibile con strategie basate su supporto/resistenza o zone di consolidamento

Istruzioni di installazione:

  1. Copiare il file Quarterly Levels Pro.mq5 in:
    MetaTrader 5\MQL5\Indicators

  2. Aprire MetaTrader 5 e ricompilare l’indicatore nell’editor

  3. Allegare l’indicatore al grafico desiderato tramite Navigatore → Indicatori

  4. Regolare Quarter_Shift se si desidera visualizzare livelli di un trimestre precedente

Supporto e aggiornamenti:
Per qualsiasi domanda o aggiornamento futuro, contattare KOUAME N'DA LEMISSA tramite MQL5 o l’email fornita al momento dell’acquisto

Licenza:
Prodotto commerciale solo per uso personale. Redistribuzione vietata senza autorizzazione di KOUAME N'DA LEMISSA


Prodotti consigliati
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Indicatori
DYJ TRADINGVIEW è un sistema di valutazione multi indicatore, che utilizza i conteggi dei segnali di valutazione e gli strumenti di analisi per trovare opportunità di ingresso nei mercati globali DYJ TRADINGVIEW ha 10 indicatori integrati per l'analisi di mercato. L'analisi basata su indicatori viene utilizzata da molti trader per aiutarli a prendere decisioni su quali operazioni intraprendere e dove entrare e uscire da esse. Utilizziamo diversi tipi che possono completarsi a vicenda. Usaci
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicatori
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicatori
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Indicatori
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicatori
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicatori
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicatori
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Bullet indicator x
Dorah Zandile Mahesu
Indicatori
The bullet indicator gives accurate direction of the market structure, it will indicate to you the exact direction whether it be the market is in a downtrend or if it's in an uptrend it will give you that information which will inturn benefits you by saving you the time it takes to analyse that structure, this indicator works on a timeframes and it's most favourable on higher timeframes. How it works: -The green arrow will be at the support of the structure indicating buys -The red arrow will b
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicatori
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
Gold Support Resistance Auto Plot Lines Indicator
Pedryan Cris Manalo
Indicatori
Support & Resistance Auto Plot Lines Indicator for MT5 – Perfect for Scalping! Make your trading easier with our Support & Resistance Auto Plot Lines indicator for MT5. This powerful tool automatically detects key support and resistance levels on your chart, helping you make better trading decisions with minimal effort. Why Choose This Indicator? Perfect for Scalping – Quickly identify strong price zones for fast, precise entries and exits. Automatic Level Detection – No need to manually dra
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicatori
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicatori
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicatori
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicatori
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicatori
BigPlayerRange – Il miglior indicatore per MT5 BigPlayerRange è considerato il miglior indicatore per Mini Indice e Mini Dollaro su MetaTrader 5. Questo strumento essenziale evidenzia le zone strategiche di azione dei grandi player, offrendo un’analisi tecnica istituzionale di altissima precisione. Come usare BigPlayerRange: Questo indicatore mostra zone di acquisto (linea verde) e di vendita (linea rossa). Quando il prezzo chiude fuori da queste aree, è probabile un movimento di tendenz
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicatori
Ctrader version available  https://ctrader.com/products/1943   WVAP Scalping Pro – The Ultimate Professional Trading System Revolutionary VWAP + Market Profile Technology for Serious Traders Stop trading blind. WVAP Scalping Pro delivers the most advanced Volume-Weighted Average Price system on MQL5 , combining institutional-grade market profile, triple VWAP confluence, and a professional trading dashboard — all in one powerful tool. This isn’t just another indicator. It’s a complete trading e
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Indicatori
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only   •   Chart Overlay + Alerts   (Popup/Push/JSON) •   SMC+   (OB/FVG/BOS) +   PA   +   HTF EMA   •   M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ...   focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a   multi-layer signal indicator   with institutional-grade filtering. It does   not   open trades; instead it dr
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Indicatori
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione. Come funziona Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, perm
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
TPTSyncX
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso. 3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro Basta sovraccarico di grafici. Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias. Compatibile con tutte le valute, criptova
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indicatori
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Tragos
David Chokumanyara
Indicatori
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicatori
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals Multi Currency Multi Time Market Scan Signals (MT5 Dashboard) Unlock Smarter Trading with Real-Time Market Insights Across Multiple Currencies & Timeframes! The Multi Currency Multi Time Market Scan Signals dashboard is your all-in-one solution for MetaTrader 5 , designed to simplify complex market analysis and pinpoint high-probability trading opportunities. Say goodbye to manual chart hopping – this powerful tool scans multiple symbols and timef
Support Resistance Peaks Indicator
Ekaterina Saltykova
Indicatori
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicatori
Questo è un sistema multiuso che si adatta sia ai trader manuali Forex sia como sistema scalper o una strategia per ottenere uno slancio molto forte, trader di opzioni binarie o per essere utilizzato dagli EA universali nel trading di automazione. Questo è un sistema multiuso che si adatta sia ai trader manuali Forex sia como sistema scalper o una strategia per ottenere uno slancio molto forte, trader di opzioni binarie o per essere utilizzato dagli EA universali nel trading di automazione. J
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
Scalping Fast2
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicatori
This factor is traded on the 5M five-minute frame Please see the explanations in the attached images Trading is done according to the trend. If the trend is upward, we buy only when the red line is touched If the trend is downward, we sell only when the blue line is touched In the case of a sideways trend, we can sell when the blue line is touched and buy when the red line is touched When the price reaches the red buy line or the sell line from above, we enter a deal and stop the loss at 5
Bullhouse Marketprofile
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicatori
Bullhouse MarketProfile Description The MarketProfile indicator collects and distributes traded volume at different price levels, creating a horizontal histogram that highlights areas of institutional interest. How it helps in trading It helps traders identify strong support and resistance zones, balance areas, and points of control (POC), offering insights into where the market participants are most active. ️ How to use Set the desired range of candles or session. The indicator will
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicatori
What's new about iVISTscalp5 forecast indicator (Version 10)? iVISTscalp5 is a unique nonlinear forecasting for a week ahead system for any financial instrument which executes fast scalping using time levels. iVISTscalp5 is a tool for easy study and understanding of financial market. 1) iVISTscalp5 forecast indicator has been completely rewritten into another programming language (C++), which has accelerated data loading and processing. As a result, a different graphical display of forecasts
Altri dall’autore
Canal H Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano – Canal H Pro Nome: Canal H Pro – Supporto, Resistenza e Breakout Descrizione breve: Indicatore premium con tre linee dinamiche (alta, bassa, media) e frecce automatiche BUY/SELL sui breakout. Ideale per strategie Breakout, Range e trend following. Descrizione completa: Rossa (Alta) → resistenza dinamica Blu (Bassa) → supporto dinamico Gialla (Media) → equilibrio e filtro di trend Segnali automatici BUY/SELL sul grafico Periodo e colori personalizzabili Compatibile con tutte le stra
NuageTrend Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Nuage Trend Pro – Monitoraggio delle Tendenze & Segnali Kijun Nuage Trend Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 , progettato per identificare rapidamente le tendenze di mercato forti e individuare i punti di ingresso ottimali tramite i crossover della Kijun. Trasforma i tuoi grafici in mappe visive chiare , per operare con precisione e fiducia . Funzionalità principali Rilevamento automatico dei crossover Kijun : evidenzia immediatamente i momenti chiave in cui il prezzo attraversa
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Livelli Settimanali Chiave è un indicatore semplice ma potente per MetaTrader 5, progettato per mostrare automaticamente i quattro livelli di trading più importanti di ogni settimana: Massimo settimanale (Weekly High) → livello naturale di resistenza Minimo settimanale (Weekly Low) → livello naturale di supporto Apertura settimanale (Weekly Open) → punto di riferimento del trend Chiusura settimanale (Weekly Close) → indicatore di forz
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5 Descrizione: Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars , pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend. Freccia blu → segnale di acquisto Freccia rossa → segnale di vendita Funzionalità: Rilevamento automatico Pin Bars Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code ) Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts ) Funziona su tutti i simboli e timeframe Parametri: Parametro De
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ITALIANO – Monthly Levels Pro v1.0 L’indicatore definitivo dei livelli mensili di mercato Controlla le zone chiave del mercato a colpo d’occhio. Monthly Levels Pro ti permette di analizzare le tendenze a lungo termine e individuare rapidamente supporti e resistenze mostrando automaticamente High, Low, Open e Close della candela mensile. Vantaggi: Analisi immediata Trading più intelligente Chiarezza visiva Flessibile Semplice ed efficace Compatibilità: MT5, tutti i timeframe
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ndicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro Descrizione L’indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro combina i livelli chiave mensili (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura) con il rilevamento automatico dei pattern di inversione Price Action (Pin Bars) . Progettato per trader tecnici e istituzionali, aiuta a prevedere le zone di reazione del mercato e genera segnali chiari sul grafico. Caratteristiche principali Livelli mensili automatici : Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura. Rilevamento Pin
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italian) Versione: 1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali Descrizione: Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate. Funzionalità principali: High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancio
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) Descrizione Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura). Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout. Caratteristiche Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly Colori distinti per High, Low, Open, Close Parametro Shift per analizzare periodi passati Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione