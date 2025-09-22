Quarterly Levels Pro
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Italian Version (Italiano)
Quarterly Levels Pro v1.0 – Avviso Commerciale
Nome Prodotto:
Quarterly Levels Pro v1.0
Sviluppatore:
KOUAME N'DA LEMISSA
Versione:
1.0
Descrizione:
Quarterly Levels Pro, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che mostra automaticamente i livelli High, Low, Open e Close di un periodo trimestrale. Consente ai trader di visualizzare chiaramente le zone chiave di supporto e resistenza sul grafico, facilitando le decisioni di trading a medio termine.
Funzionalità principali:
-
Visualizzazione automatica dei livelli trimestrali High, Low, Open e Close
-
Colori personalizzabili per ciascun livello:
-
High: Rosso
-
Low: Blu
-
Open: Verde
-
Close: Arancione
-
-
Spessore delle linee regolabile per distinzione visiva
-
Possibilità di mostrare i livelli del trimestre attuale, precedente o più vecchio tramite il parametro Quarter_Shift
-
Compatibile con tutte le coppie di valute e strumenti finanziari disponibili su MT5
Parametri:
|Parametro
|Descrizione
|Valore Predefinito
|Quarter_Shift
|Sposta la visualizzazione su un trimestre precedente: 0 = attuale, 1 = precedente, ecc.
|0
Vantaggi per il trader:
-
Identificazione rapida dei livelli trimestrali critici
-
Visualizzazione semplificata per decisioni di trading basate su livelli di prezzo significativi
-
Compatibile con strategie basate su supporto/resistenza o zone di consolidamento
Istruzioni di installazione:
-
Copiare il file Quarterly Levels Pro.mq5 in:
MetaTrader 5\MQL5\Indicators
-
Aprire MetaTrader 5 e ricompilare l’indicatore nell’editor
-
Allegare l’indicatore al grafico desiderato tramite Navigatore → Indicatori
-
Regolare Quarter_Shift se si desidera visualizzare livelli di un trimestre precedente
Supporto e aggiornamenti:
Per qualsiasi domanda o aggiornamento futuro, contattare KOUAME N'DA LEMISSA tramite MQL5 o l’email fornita al momento dell’acquisto
Licenza:
Prodotto commerciale solo per uso personale. Redistribuzione vietata senza autorizzazione di KOUAME N'DA LEMISSA