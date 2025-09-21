Monthly Levels Pro
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ITALIANO – Monthly Levels Pro v1.0
L’indicatore definitivo dei livelli mensili di mercato
Controlla le zone chiave del mercato a colpo d’occhio. Monthly Levels Pro ti permette di analizzare le tendenze a lungo termine e individuare rapidamente supporti e resistenze mostrando automaticamente High, Low, Open e Close della candela mensile.
Vantaggi:
✅ Analisi immediata
✅ Trading più intelligente
✅ Chiarezza visiva
✅ Flessibile
✅ Semplice ed efficace
Compatibilità: MT5, tutti i timeframe