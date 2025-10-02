ETE Detector puissant

🔥 Détection automatique des motifs tête et épaules

Avis commercial –

ETE DETECTOR POWER v5.0 est un outil professionnel conçu pour les traders qui souhaitent anticiper les retournements majeurs du marché en utilisant l'un des modèles graphiques les plus puissants : le Head & Shoulders (H&S) et sa variation inverse.

Grâce à son système de gestion d'objets optimisé (MaxObjects) , l'indicateur reste fluide et lisible, même sur des graphiques chargés ou sur plusieurs périodes.

🚀 Principales caractéristiques

✔️ Détection automatique en temps réel des schémas H&S classiques (vente) et H&S inversés (achat)

✔️ Affichage visuel clair des épaules, de la tête et de l'encolure

✔️ Dessin automatique des zones de retournement (rouge = vente, vert = achat)

✔️ Flèches ACHAT/VENTE pour signaler immédiatement les opportunités

✔️ Gestion intelligente avec pool d'objets circulaires (évite la surcharge graphique)

✔️ Paramètres entièrement personnalisables :

🔹 Nombre de bougies analysées

🔹 Distance minimale entre les épaules et la tête

🔹 Tolérance de symétrie

🔹 Nombre maximal de motifs affichés

🔹 Style rectangle (contour/rempli)

🔹 Taille et couleur du marqueur

📊 Avantages pour les commerçants

✅ Gain de temps : scanne et analyse automatiquement le marché

✅ Haute précision : tolérance ajustable pour détecter uniquement les modèles fiables

✅ Visibilité optimale : zones colorées, flèches, étiquettes et lignes de décolleté

✅ Compatible avec toutes les stratégies : swing trading, day trading, scalping

✅ Performances optimisées : ne ralentit pas MetaTrader 5

🎯 Applications

Repérez les principaux retournements de marché avant la plupart des traders

Confirmer les entrées ou les sorties en utilisant les zones d'encolure

Combinez avec vos indicateurs techniques préférés (Fibonacci, RSI, MACD…)

Utilisez les zones H&S comme niveaux de support/résistance dynamiques

⚡ Pourquoi choisir ETE DETECTOR POWER v5.0 ?

Cette édition v5.0 optimisée :

Gère jusqu'à 20 motifs simultanément grâce à un système d'objet circulaire intelligent

Fournit des graphiques professionnels (rectangles dynamiques, étiquettes de cercle, annotations de texte)

Offre une interface visuelle moderne et claire , adaptée aux débutants comme aux experts

🛠️ Paramètres disponibles

LookBack : nombre de bougies analysées

MinDistance : distance minimale entre les épaules et la tête

Tolerance : % de tolérance pour la symétrie des épaules

MaxPatterns : nombre maximal de motifs affichés

RectangleFilled : rectangles remplis ou contournés

CircleSize : taille de l'étiquette (points ●)

BuyColor / SellColor : personnaliser les couleurs

📌 Conclusion

ETE DETECTOR POWER v5.0 is an essential tool for any trader who wants to exploit the power of the Head & Shoulders pattern in a simple, visual, and efficient way.

👉 Never miss major market reversals: let ETE DETECTOR POWER v5.0 detect and draw your trading opportunities automatically.