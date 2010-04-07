Canal H Pro

🔹 Italiano – Canal H Pro

Nome: Canal H Pro – Supporto, Resistenza e Breakout

Descrizione breve:
Indicatore premium con tre linee dinamiche (alta, bassa, media) e frecce automatiche BUY/SELL sui breakout. Ideale per strategie Breakout, Range e trend following.

Descrizione completa:

  • Rossa (Alta) → resistenza dinamica

  • Blu (Bassa) → supporto dinamico

  • Gialla (Media) → equilibrio e filtro di trend

  • Segnali automatici BUY/SELL sul grafico

  • Periodo e colori personalizzabili

  • Compatibile con tutte le strategie e timeframe

Canal H Pro – individua rapidamente le zone chiave e apri posizioni al momento giusto.


Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicatori
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indicatori
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicatori
Le linee di tendenza sono lo strumento più essenziale di analisi tecnica nel forex trading. Sfortunatamente, la maggior parte dei trader non li disegna correttamente. L'indicatore automatizzato delle linee di tendenza è uno strumento professionale per i trader seri che ti aiuta a visualizzare il movimento di tendenza dei mercati. Esistono due tipi di linee di tendenza, linee di tendenza rialziste e linee di tendenza ribassiste. Nella tendenza rialzista, la linea di tendenza Forex viene tracci
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicatori
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicatori
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicatori
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicatori
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicatori
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Trend Tandem
Andriy Sydoruk
Indicatori
The "Trend Tandem" indicator is a trend analysis tool in financial markets that helps traders determine the direction of price movement. Options: RISK: Determines the level of risk taken into account in the trend analysis. The higher the value, the more aggressively volatility is taken into account. SSP (SSP Period): Defines the period of the moving average used to identify a trend. The higher the value, the smoother the trend signal will be. CountBars: Determines the number of bars on which
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicatori
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Indicatori
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicatori
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Indicatori
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicatori
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicatori
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicatori
Una combinazione di due oscillatori. Il primo mostra i punti di ingresso, il secondo mostra l'andamento attuale. L'indicatore può visualizzare i segnali dell'oscillatore tramite frecce in due modalità, tutti i segnali dell'oscillatore veloce o segnali solo nella direzione della tendenza attuale. Ha un pannello multi-intervallo temporale e tre tipi di notifiche di segnali. Benefici: Adatto per il trading giornaliero e scalping Filtraggio delle tendenze Configurazione semplice e sensibile Pannell
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Indicatori
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicatori
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicatori
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicatori
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicatori
BigPlayerRange – Il miglior indicatore per MT5 BigPlayerRange è considerato il miglior indicatore per Mini Indice e Mini Dollaro su MetaTrader 5. Questo strumento essenziale evidenzia le zone strategiche di azione dei grandi player, offrendo un’analisi tecnica istituzionale di altissima precisione. Come usare BigPlayerRange: Questo indicatore mostra zone di acquisto (linea verde) e di vendita (linea rossa). Quando il prezzo chiude fuori da queste aree, è probabile un movimento di tendenz
Institutional Order Block Pro
Clever Emoghene
Indicatori
Institutional Order Block Pro Institutional Order Block Pro is an indicator designed to automatically detect and display order blocks on the chart. It provides traders with clear visualization of both bullish and bearish blocks, helping to identify areas of potential market interest. Features: Automatic detection of bullish and bearish order blocks. Zone highlighting with non-repainting signals. Works across multiple timeframes and instruments. Plug and play no complicated setup required. Use Ca
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicatori
Meta Cipher B: The All-in-One Oscillator Suite for MT5 Meta Cipher B brings the popular Market Cipher B concept to MetaTrader 5, optimised for speed and precision. Built from the ground up for performance, it delivers professional-grade signals without lag or sluggish scrolling. What it does A unified oscillator stack that visualises Wave momentum, VWAP, Money Flow, RSI and Stochastic. Clean Buy and Sell dots appear when conditions align. Use it on small timeframes for timing, and on high
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Indicatori
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicatori
Ctrader version available  https://ctrader.com/products/1943   WVAP Scalping Pro – The Ultimate Professional Trading System Revolutionary VWAP + Market Profile Technology for Serious Traders Stop trading blind. WVAP Scalping Pro delivers the most advanced Volume-Weighted Average Price system on MQL5 , combining institutional-grade market profile, triple VWAP confluence, and a professional trading dashboard — all in one powerful tool. This isn’t just another indicator. It’s a complete trading e
NuageTrend Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Nuage Trend Pro – Monitoraggio delle Tendenze & Segnali Kijun Nuage Trend Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 , progettato per identificare rapidamente le tendenze di mercato forti e individuare i punti di ingresso ottimali tramite i crossover della Kijun. Trasforma i tuoi grafici in mappe visive chiare , per operare con precisione e fiducia . Funzionalità principali Rilevamento automatico dei crossover Kijun : evidenzia immediatamente i momenti chiave in cui il prezzo attraversa
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Livelli Settimanali Chiave è un indicatore semplice ma potente per MetaTrader 5, progettato per mostrare automaticamente i quattro livelli di trading più importanti di ogni settimana: Massimo settimanale (Weekly High) → livello naturale di resistenza Minimo settimanale (Weekly Low) → livello naturale di supporto Apertura settimanale (Weekly Open) → punto di riferimento del trend Chiusura settimanale (Weekly Close) → indicatore di forz
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5 Descrizione: Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars , pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend. Freccia blu → segnale di acquisto Freccia rossa → segnale di vendita Funzionalità: Rilevamento automatico Pin Bars Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code ) Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts ) Funziona su tutti i simboli e timeframe Parametri: Parametro De
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ITALIANO – Monthly Levels Pro v1.0 L’indicatore definitivo dei livelli mensili di mercato Controlla le zone chiave del mercato a colpo d’occhio. Monthly Levels Pro ti permette di analizzare le tendenze a lungo termine e individuare rapidamente supporti e resistenze mostrando automaticamente High, Low, Open e Close della candela mensile. Vantaggi: Analisi immediata Trading più intelligente Chiarezza visiva Flessibile Semplice ed efficace Compatibilità: MT5, tutti i timeframe
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ndicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro Descrizione L’indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro combina i livelli chiave mensili (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura) con il rilevamento automatico dei pattern di inversione Price Action (Pin Bars) . Progettato per trader tecnici e istituzionali, aiuta a prevedere le zone di reazione del mercato e genera segnali chiari sul grafico. Caratteristiche principali Livelli mensili automatici : Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura. Rilevamento Pin
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italian) Versione: 1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali Descrizione: Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate. Funzionalità principali: High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancio
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italian Version (Italiano) Quarterly Levels Pro v1.0 – Avviso Commerciale Nome Prodotto: Quarterly Levels Pro v1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Versione: 1.0 Descrizione: Quarterly Levels Pro , sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA , è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che mostra automaticamente i livelli High, Low, Open e Close di un periodo trimestrale. Consente ai trader di visualizzare chiaramente le zone chiave di supporto e resistenza sul grafico, facilitando le decisioni d
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) Descrizione Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura). Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout. Caratteristiche Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly Colori distinti per High, Low, Open, Close Parametro Shift per analizzare periodi passati Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azi
