Canal H Pro
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🔹 Italiano – Canal H Pro
Nome: Canal H Pro – Supporto, Resistenza e Breakout
Descrizione breve:
Indicatore premium con tre linee dinamiche (alta, bassa, media) e frecce automatiche BUY/SELL sui breakout. Ideale per strategie Breakout, Range e trend following.
Descrizione completa:
-
Rossa (Alta) → resistenza dinamica
-
Blu (Bassa) → supporto dinamico
-
Gialla (Media) → equilibrio e filtro di trend
-
Segnali automatici BUY/SELL sul grafico
-
Periodo e colori personalizzabili
-
Compatibile con tutte le strategie e timeframe
Canal H Pro – individua rapidamente le zone chiave e apri posizioni al momento giusto.