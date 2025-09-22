Monthly Levels et Pin Bar Pro

Indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro

✅ Descrizione

L’indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro combina i livelli chiave mensili (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura) con il rilevamento automatico dei pattern di inversione Price Action (Pin Bars).
Progettato per trader tecnici e istituzionali, aiuta a prevedere le zone di reazione del mercato e genera segnali chiari sul grafico.

🎯 Caratteristiche principali

  • 🔴 Livelli mensili automatici: Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura.

  • 🔵 Rilevamento Pin Bar (rialzista e ribassista) in tempo reale.

  • 📍 Visualizzazione intuitiva: linee orizzontali + frecce segnale.

  • ⚙️ Impostazioni personalizzabili: timeframe, codice frecce, dimensione, offset.

  • 🚀 Ottimizzato: basso consumo risorse, adatto a scalping & swing.

  • 🛠️ Compatibile con EA: utilizzabile in strategie automatiche.

🖥️ Come usarlo

  1. Aggiungi l’indicatore a un grafico (qualsiasi timeframe).

  2. I livelli mensili H, L, O, C vengono tracciati automaticamente.

  3. Osserva le frecce:

    • Freccia blu → Pin Bar rialzista vicino al supporto mensile.

    • Freccia rossa → Pin Bar ribassista vicino alla resistenza mensile.

  4. Combinalo con altri filtri per maggiore precisione.

📊 Esempio

  • Acquisto con freccia blu vicino al minimo mensile.

  • Vendita con freccia rossa vicino al massimo mensile.

  • Imposta SL e TP secondo la gestione del rischio.

⚡ Vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie al rilevamento automatico dei pattern.

  • Funziona su Forex, indici, materie prime, criptovalute.

  • Semplice e potente, adatto a principianti e professionisti.

🔧 Parametri

  • Ref_Timeframe → Periodo di riferimento (default MN1).

  • Ref_Shift → Spostamento (0 = candela attuale, 1 = precedente).

  • Arrow_Up_Code / Arrow_Down_Code → Simbolo frecce.

  • Arrow_Offset_Pts → Offset verticale frecce.

📌 Conclusione

Monthly Levels + Pin Bar Pro unisce la forza dei livelli istituzionali alla precisione dei segnali Price Action.
Perfetto per scalping, swing trading e investimenti a lungo termine.

🇹🇷 8. Türkçe (Turc)

📌 Gösterge Monthly Levels + Pin Bar Pro

✅ Açıklama

Monthly Levels + Pin Bar Pro göstergesi, aylık ana seviyeleri (Yüksek, Düşük, Açılış, Kapanış) ile Price Action dönüş formasyonları (Pin Bar)’ın otomatik tespitini birleştirir.
Teknik ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış olup, piyasa tepki bölgelerini önceden tahmin eder ve grafikte net sinyaller üretir.

🎯 Ana Özellikler

  • 🔴 Otomatik aylık seviyeler: Yüksek, Düşük, Açılış, Kapanış.

  • 🔵 Pin Bar tespiti (boğa & ayı) anlık.

  • 📍 Net görsel gösterim: yatay çizgiler + sinyal okları.

  • ⚙️ Kişiselleştirilebilir ayarlar: zaman dilimi, ok kodu, boyut, kaydırma.

  • 🚀 Optimize edilmiş: düşük CPU kullanımı, scalping & swing için uygun.

  • 🛠️ EA uyumlu: otomatik stratejilerde kullanılabilir.

🖥️ Kullanım

  1. Göstergeleri herhangi bir zaman dilimine ekleyin.

  2. Aylık yüksek, düşük, açılış, kapanış seviyeleri otomatik çizilir.

  3. Okları izleyin:

    • Mavi ok → Boğa Pin Bar (aylık destek yakınında).

    • Kırmızı ok → Ayı Pin Bar (aylık direnç yakınında).

  4. Ek filtrelerle (trend, hacim, göstergeler) birlikte kullanın.

📊 Örnek

  • Aylık dip yakınında mavi ok → ALIŞ.

  • Aylık tepe yakınında kırmızı ok → SATIŞ.

  • SL & TP risk yönetimine göre belirlenir.

⚡ Avantajlar

  • Otomatik formasyon tespiti ile zaman tasarrufu.

  • Forex, endeksler, emtia, kripto üzerinde çalışır.

  • Basit ve anlaşılır, yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygun.

🔧 Parametreler

  • Ref_Timeframe → Referans periyot (varsayılan MN1).

  • Ref_Shift → Mum kaydırma (0 = mevcut mum, 1 = önceki).

  • Arrow_Up_Code / Arrow_Down_Code → Ok sembolü.

  • Arrow_Offset_Pts → Okların dikey kayması.

📌 Sonuç

Monthly Levels + Pin Bar Pro, kurumsal seviyelerin gücünü ve Price Action sinyallerinin hassasiyetini birleştirir.
Scalping, swing trading ve uzun vadeli yatırımlar için mükemmeldir.


Altri dall’autore
Canal H Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano – Canal H Pro Nome: Canal H Pro – Supporto, Resistenza e Breakout Descrizione breve: Indicatore premium con tre linee dinamiche (alta, bassa, media) e frecce automatiche BUY/SELL sui breakout. Ideale per strategie Breakout, Range e trend following. Descrizione completa: Rossa (Alta) → resistenza dinamica Blu (Bassa) → supporto dinamico Gialla (Media) → equilibrio e filtro di trend Segnali automatici BUY/SELL sul grafico Periodo e colori personalizzabili Compatibile con tutte le stra
NuageTrend Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Nuage Trend Pro – Monitoraggio delle Tendenze & Segnali Kijun Nuage Trend Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 , progettato per identificare rapidamente le tendenze di mercato forti e individuare i punti di ingresso ottimali tramite i crossover della Kijun. Trasforma i tuoi grafici in mappe visive chiare , per operare con precisione e fiducia . Funzionalità principali Rilevamento automatico dei crossover Kijun : evidenzia immediatamente i momenti chiave in cui il prezzo attraversa
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Livelli Settimanali Chiave è un indicatore semplice ma potente per MetaTrader 5, progettato per mostrare automaticamente i quattro livelli di trading più importanti di ogni settimana: Massimo settimanale (Weekly High) → livello naturale di resistenza Minimo settimanale (Weekly Low) → livello naturale di supporto Apertura settimanale (Weekly Open) → punto di riferimento del trend Chiusura settimanale (Weekly Close) → indicatore di forz
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5 Descrizione: Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars , pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend. Freccia blu → segnale di acquisto Freccia rossa → segnale di vendita Funzionalità: Rilevamento automatico Pin Bars Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code ) Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts ) Funziona su tutti i simboli e timeframe Parametri: Parametro De
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ITALIANO – Monthly Levels Pro v1.0 L’indicatore definitivo dei livelli mensili di mercato Controlla le zone chiave del mercato a colpo d’occhio. Monthly Levels Pro ti permette di analizzare le tendenze a lungo termine e individuare rapidamente supporti e resistenze mostrando automaticamente High, Low, Open e Close della candela mensile. Vantaggi: Analisi immediata Trading più intelligente Chiarezza visiva Flessibile Semplice ed efficace Compatibilità: MT5, tutti i timeframe
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italian) Versione: 1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali Descrizione: Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate. Funzionalità principali: High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancio
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italian Version (Italiano) Quarterly Levels Pro v1.0 – Avviso Commerciale Nome Prodotto: Quarterly Levels Pro v1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Versione: 1.0 Descrizione: Quarterly Levels Pro , sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA , è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che mostra automaticamente i livelli High, Low, Open e Close di un periodo trimestrale. Consente ai trader di visualizzare chiaramente le zone chiave di supporto e resistenza sul grafico, facilitando le decisioni d
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) Descrizione Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura). Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout. Caratteristiche Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly Colori distinti per High, Low, Open, Close Parametro Shift per analizzare periodi passati Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azi
