Monthly Levels et Pin Bar Pro

ndicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro

✅ Descrizione

L’indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro combina i livelli chiave mensili (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura) con il rilevamento automatico dei pattern di inversione Price Action (Pin Bars).

Progettato per trader tecnici e istituzionali, aiuta a prevedere le zone di reazione del mercato e genera segnali chiari sul grafico.

🎯 Caratteristiche principali

🔴 Livelli mensili automatici : Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura.

🔵 Rilevamento Pin Bar (rialzista e ribassista) in tempo reale.

📍 Visualizzazione intuitiva : linee orizzontali + frecce segnale.

⚙️ Impostazioni personalizzabili : timeframe, codice frecce, dimensione, offset.

🚀 Ottimizzato : basso consumo risorse, adatto a scalping & swing.

🛠️ Compatibile con EA: utilizzabile in strategie automatiche.

🖥️ Come usarlo

Aggiungi l’indicatore a un grafico (qualsiasi timeframe). I livelli mensili H, L, O, C vengono tracciati automaticamente. Osserva le frecce: Freccia blu → Pin Bar rialzista vicino al supporto mensile.

Freccia rossa → Pin Bar ribassista vicino alla resistenza mensile. Combinalo con altri filtri per maggiore precisione.

📊 Esempio

Acquisto con freccia blu vicino al minimo mensile.

Vendita con freccia rossa vicino al massimo mensile.

Imposta SL e TP secondo la gestione del rischio.

⚡ Vantaggi

Risparmio di tempo grazie al rilevamento automatico dei pattern .

Funziona su Forex, indici, materie prime, criptovalute .

Semplice e potente, adatto a principianti e professionisti.

🔧 Parametri

Ref_Timeframe → Periodo di riferimento (default MN1).

Ref_Shift → Spostamento (0 = candela attuale, 1 = precedente).

Arrow_Up_Code / Arrow_Down_Code → Simbolo frecce.

Arrow_Offset_Pts → Offset verticale frecce.

📌 Conclusione

Monthly Levels + Pin Bar Pro unisce la forza dei livelli istituzionali alla precisione dei segnali Price Action.

Perfetto per scalping, swing trading e investimenti a lungo termine.

📌 Gösterge Monthly Levels + Pin Bar Pro

✅ Açıklama

🇹🇷 8. Türkçe (Turc)

Monthly Levels + Pin Bar Pro göstergesi, aylık ana seviyeleri (Yüksek, Düşük, Açılış, Kapanış) ile Price Action dönüş formasyonları (Pin Bar)’ın otomatik tespitini birleştirir.

Teknik ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış olup, piyasa tepki bölgelerini önceden tahmin eder ve grafikte net sinyaller üretir.

🎯 Ana Özellikler

🔴 Otomatik aylık seviyeler : Yüksek, Düşük, Açılış, Kapanış.

🔵 Pin Bar tespiti (boğa & ayı) anlık.

📍 Net görsel gösterim : yatay çizgiler + sinyal okları.

⚙️ Kişiselleştirilebilir ayarlar : zaman dilimi, ok kodu, boyut, kaydırma.

🚀 Optimize edilmiş : düşük CPU kullanımı, scalping & swing için uygun.

🛠️ EA uyumlu: otomatik stratejilerde kullanılabilir.

🖥️ Kullanım

Göstergeleri herhangi bir zaman dilimine ekleyin. Aylık yüksek, düşük, açılış, kapanış seviyeleri otomatik çizilir. Okları izleyin: Mavi ok → Boğa Pin Bar (aylık destek yakınında).

Kırmızı ok → Ayı Pin Bar (aylık direnç yakınında). Ek filtrelerle (trend, hacim, göstergeler) birlikte kullanın.

📊 Örnek

Aylık dip yakınında mavi ok → ALIŞ.

Aylık tepe yakınında kırmızı ok → SATIŞ.

SL & TP risk yönetimine göre belirlenir.

⚡ Avantajlar

Otomatik formasyon tespiti ile zaman tasarrufu.

Forex, endeksler, emtia, kripto üzerinde çalışır.

Basit ve anlaşılır, yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygun.

🔧 Parametreler

Ref_Timeframe → Referans periyot (varsayılan MN1).

Ref_Shift → Mum kaydırma (0 = mevcut mum, 1 = önceki).

Arrow_Up_Code / Arrow_Down_Code → Ok sembolü.

Arrow_Offset_Pts → Okların dikey kayması.

📌 Sonuç

Monthly Levels + Pin Bar Pro, kurumsal seviyelerin gücünü ve Price Action sinyallerinin hassasiyetini birleştirir.

Scalping, swing trading ve uzun vadeli yatırımlar için mükemmeldir.