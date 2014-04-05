Pin Bar Pro v1

Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5

Descrizione:
Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars, pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend.

  • Freccia blu → segnale di acquisto

  • Freccia rossa → segnale di vendita

Funzionalità:

  • Rilevamento automatico Pin Bars

  • Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code )

  • Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts )

  • Funziona su tutti i simboli e timeframe

Parametri:

Parametro Descrizione Default
Arrow_Up_Code Codice freccia acquisto 233
Arrow_Down_Code Codice freccia vendita 234
Arrow_Offset_Pts Offset verticale in punti 10

Autore: KOUAME N’DA LEMISSA
Versione: 1.0 – Pronto per MQL5


