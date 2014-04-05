Pin Bar Pro v1
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5
Descrizione:
Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars, pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend.
Freccia blu → segnale di acquisto
Freccia rossa → segnale di vendita
Funzionalità:
Rilevamento automatico Pin Bars
Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code )
Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts )
Funziona su tutti i simboli e timeframe
Parametri:
|Parametro
|Descrizione
|Default
|Arrow_Up_Code
|Codice freccia acquisto
|233
|Arrow_Down_Code
|Codice freccia vendita
|234
|Arrow_Offset_Pts
|Offset verticale in punti
|10
Autore: KOUAME N’DA LEMISSA
Versione: 1.0 – Pronto per MQL5