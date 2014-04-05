NuageTrend Pro
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 5
🔹 Nuage Trend Pro – Monitoraggio delle Tendenze & Segnali Kijun
Nuage Trend Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5, progettato per identificare rapidamente le tendenze di mercato forti e individuare i punti di ingresso ottimali tramite i crossover della Kijun. Trasforma i tuoi grafici in mappe visive chiare, per operare con precisione e fiducia.
🔹 Funzionalità principali
-
Rilevamento automatico dei crossover Kijun: evidenzia immediatamente i momenti chiave in cui il prezzo attraversa la linea di base.
-
Nuvola di tendenza dinamica: il grafico cambia colore in base alla direzione del mercato – verde per rialzo, rosso per ribasso.
-
Segnali chiari di acquisto/vendita: individua rapidamente le opportunità di trading.
-
Impostazioni personalizzabili: regola il periodo della Kijun, i colori della nuvola e lo stile di visualizzazione secondo la tua strategia.
🔹 Perché scegliere Nuage Trend Pro?
-
Visualizzazione semplice e intuitiva delle tendenze di mercato.
-
Versatile: funziona su tutti i timeframe e strumenti (Forex, indici, commodities).
-
Adatto sia per principianti che per trader esperti che vogliono ottimizzare ingressi e uscite.
-
Facile da combinare con altri indicatori o strategie di trading.