Channel Ultima
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Channel Ultima – Indicateur Multi-Canal Dynamique
⚡ Description courte
Channel Ultima est un indicateur avancé qui trace automatiquement trois canaux dynamiques du marché.
Il offre une lecture claire des zones de support, de résistance et d'équilibre , idéale pour les traders techniques et structurels.
📘 Présentation détaillée
Channel Ultima détecte et affiche trois canaux indépendants associés sur les pivots majeurs et mineurs du marché.
Chaque canal représente une zone de pression sur le prix :
-
Canal court terme pour les mouvements rapides
-
Canal moyen terme pour les tendances intermédiaires
-
Canal à long terme pour la structure globale
L'algorithme identifie automatiquement les points hauts et bas significatifs , calcule les lignes hautes, médianes et basses , et les étend dynamiquement pour suivre le flux du marché.
🎯 Objectif et utilité
✅ Visualiser la structure multi-niveaux du marché
✅ Identifier les zones de liquidité et de retournement
✅ Guider vos entrées et sorties sur cassure ou rebond
✅ Confirmer les signaux avec d'autres indicateurs (Kijun, Donchian, FZG)
Channel Ultima vous donne une boussole visuelle du prix , essentielle pour une stratégie structurée.
🧩 Caractéristiques principales
-
3 canaux indépendants (court, moyen, long terme)
-
Détection automatique des pivots hauts et bas
-
Lignes Haut / Milieu / Bas dynamiques
-
Extension automatique jusqu'à la dernière bougie
-
Couleurs distinctes pour une lecture immédiate
-
Optimisé pour tous les actifs et délais
-
Léger et rapide, calcul en temps réel
⚙️ Paramètres personnalisables
|Paramètre
|Description
|LookbackBars
|Nombre de barres analysées pour détecter les pivots
|Swing
|Sensibilité de la détection (plus haut = moins de signaux)
|ExtendToEdge
|Active l'extension automatique jusqu'à la dernière bougie
|ColorSet
|Jeu de couleurs pour chaque canal (optionnel)
Chaque canal peut être ajusté , offrant une flexibilité totale pour l'analyse du marché.
📈 Utilisation stratégique
-
Ajoutez Channel Ultima sur le graphique de votre actif préféré.
-
Observez les interactions du prix avec les lignes hautes et basses du canal.
-
Entrez sur rebond ou cassure selon votre style de trading.
-
Confirmer les signaux avec d'autres outils ou indicateurs structurels.
💡 Astuce : lorsque les trois canaux pointent dans la même direction, un changement de structure important est souvent imminent.
🔍 Applications pratiques
-
Trading de structure / SMC / ICT
-
Swing trading et intraday
-
Analyser plusieurs périodes
-
Identification des zones de liquidité (Equal High/Low)
-
Filtrage des fausses cassures
💬 Avantages
✨ Lecture claire et intuitive
🧠 Compréhension immédiate de la structure du marché
⚙️ Paramétrage simple, sans complexité
🚀 Compatible avec tous les styles de trading
📊 Léger et performant sur MT5
🔰 Techniques Spécifications
-
Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)
-
Actifs : Forex, indices, matières premières, crypto
-
Périodes : M1 à MN1
-
Dépendances : aucune
-
Auteur : KOUAME N'DA LEMISSA