Multi Timeframe Levels Pro
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Italiano (Italien)
Descrizione
Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura).
Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout.
Caratteristiche
-
Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly
-
Colori distinti per High, Low, Open, Close
-
Parametro Shift per analizzare periodi passati
-
Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azioni, Cripto
-
Leggero e veloce, ideale per Price Action, Swing Trading, Scalping
Parametri
-
DailyShift → Giorno corrente o precedente
-
MonthlyShift → Mese corrente o precedente
-
QuarterlyShift → Trimestre corrente o precedente
-
YearlyShift → Anno corrente o precedente
Uso raccomandato
Livelli annuali/trimestrali per zone principali, giornalieri/mensili per operatività intraday.