Multi Timeframe Levels Pro

Italiano (Italien)

Descrizione

Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura).
Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout.

Caratteristiche

  • Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly

  • Colori distinti per High, Low, Open, Close

  • Parametro Shift per analizzare periodi passati

  • Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azioni, Cripto

  • Leggero e veloce, ideale per Price Action, Swing Trading, Scalping

Parametri

  • DailyShift → Giorno corrente o precedente

  • MonthlyShift → Mese corrente o precedente

  • QuarterlyShift → Trimestre corrente o precedente

  • YearlyShift → Anno corrente o precedente

Uso raccomandato

Livelli annuali/trimestrali per zone principali, giornalieri/mensili per operatività intraday.


