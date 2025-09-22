Multi Timeframe Levels Pro

Questo è un indicatore per l'opzione binaria. Calcola Engulfing Candles con una conferma del segnale di media mobile. Sul grafico vengono visualizzate le frecce verde di acquisto e rossa di vendita. È stato testato su un grafico a 3 e 5 minuti con più coppie (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY... ecc.). Funzionerà sul mercato OTC di Pocketoption, nonché su EUR/JPY OTC e EUR/USD OTC. Per i principianti, Se utilizzi la martingala, le impostazioni consigliate sono: Investimento iniziale: $ 1,00 Moltiplic