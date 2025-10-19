Voyez ce que voient les institutions — avant tout le monde

💡 Aperçu

Institutional Liquidity Map Pro est un indicateur professionnel conçu pour cartographier les zones de liquidité institutionnelle à l'aide des niveaux mensuels les plus hauts et les plus bas .

Il détecte automatiquement les zones de stop-hunt , les zones de retournement potentiel et les zones d'accumulation/distribution institutionnelles .

L'indicateur suit dynamiquement jusqu'à trois niveaux de liquidité d'achat et de vente , mis à jour en temps réel.

C'est un outil puissant pour les traders qui souhaitent comprendre le comportement des investisseurs avertis et aligner leurs transactions sur les flux du marché institutionnel .

⚙️ Principales caractéristiques

✅ Détection automatique des niveaux mensuels hauts et bas

✅ Identification en temps réel des zones de liquidité institutionnelles (achat/vente)

✅ Suivi dynamique des 3 derniers niveaux de capture de liquidité

✅ Affiche des rectangles colorés pour visualiser clairement les zones

✅ Distingue les niveaux de liquidité actuels et historiques

✅ Fonctionne sur toutes les paires de devises, indices, métaux et actifs cryptographiques

✅ Entièrement compatible avec tout autre indicateur ou Expert Advisor

🎯 Guide d'interprétation

🔹 Zones BLEUE / VERTE → Liquidité côté achat

→ Représentent généralement des creux ou des zones de demande institutionnelle .

🔹 Zones ROUGES / MARRONS → Liquidité côté vendeur

→ Représentent généralement des sommets ou des zones d'approvisionnement institutionnelles .

Lorsque le prix atteint ces zones, vous observez souvent :

Un rejet brutal (inversion), ou

Accumulation avant un grand mouvement impulsif.

Combinez Institutional Liquidity Map Pro avec des outils tels que Kijun-Sen , Future Zero Gravity ou Donchian Channel pour des configurations de confirmation et de probabilité plus élevée.

🧩 Entrées personnalisables

Paramètre Description Défaut Ref_Timeframe Période de référence (MN1 recommandée) PERIODE_MN1 Ref_Shift Décalage historique (0 = période actuelle) 0 LiquiditéAchatCouleur_Actuel Couleur du niveau d'achat actuel DodgerBlue LiquiditéVenteCouleur_Actuel Couleur du niveau de vente actuel Rouge LiquiditéAchatCouleur_Past1 Achat précédent niveau 1 Citron vert LiquiditéAchatCouleur_Past2 Achat précédent niveau 2 Vert foncé LiquiditéSellColor_Past1 Niveau de vente précédent 1 Chocolat LiquiditéSellColor_Past2 Niveau de vente précédent 2 SaddleBrown Largeur de la zone de liquidité Épaisseur du rectangle 6

📊 Mode d'emploi

1️⃣ Attach the indicator to your main chart (H4 or D1 recommended).

2️⃣ Keep the reference timeframe = MN1 to detect strong monthly zones.

3️⃣ Watch how price reacts near the liquidity rectangles.

4️⃣ Combine with Price Action patterns (Engulfing, Pin Bar, etc.).

5️⃣ Look for confluence with other institutional tools (FZG, Donchian, etc.).

🏆 Main Advantages

Institutional view of market structure in one glance

Zero repaint — zones stay fixed once confirmed

Works with all brokers and instruments (MT5)

Ideal for Smart Money Concept (SMC) traders

Can be integrated into manual or automated strategies

🚀 Upcoming Features (v2.7)

Visual & sound alerts for liquidity sweeps

Automatic Order Block detection within liquidity zones

Option to display Weekly / Daily Liquidity Maps

Arrow-based BUY/SELL signals on confirmed breaks

💬 Marketing Slogan

“See what institutions see — before everyone else.”

Institutional Liquidity Map Pro — Your institutional vision of the market.

🔖 Author

👤 KOUAME N’DA LEMISSA

Creator of LEMISSA TRADING SYSTEM

Specialist in institutional indicators and liquidity-based trading tools for MetaTrader 5.