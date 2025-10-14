StructureBlocksAuto + MensuelOU

La puissance de la structure rencontre la précision mensuelle

📌 Description

Fusion StructureBlocksAuto + MonthlyOR est un indicateur tout-en-un avancé combinant la détection de la structure du marché (swings automatiques, plus hauts/plus bas et blocs de structure) avec le système Monthly Open Range (MOR) .

Il offre une combinaison professionnelle d'analyse de la structure institutionnelle et de niveaux clés mensuels pour vous aider à détecter les zones de trading à forte probabilité et les changements de momentum en temps réel.

Cet outil vous permet de :

Identifier automatiquement les zones de support/résistance (blocs de structure)

Visualisez la direction des tendances grâce aux connexions swing automatiques

Afficher les niveaux mensuels d'ouverture, de haut, de bas et de clôture

Détecter les niveaux de rupture de l'Open Range mensuel (zones de volatilité)

Combinez la structure du marché et le contexte mensuel pour une confirmation plus forte

🧩 Principales caractéristiques

✅ Détection automatique des zones de structure de support et de résistance

✅ Dessin dynamique des niveaux mensuels d'ouverture, de haut, de bas et de clôture

✅ Génération de lignes de tendance entre les principaux points de swing

✅ Zones visuelles Open Range High & Low pour un suivi précoce de la dynamique

✅ Rendu fluide avec des zones semi-transparentes

✅ Optimisé pour aucun décalage et un recalcul minimal

✅ Fonctionne sur n'importe quelle période et instrument (Forex, Indices, Crypto, Métaux)

⚙️ Entrées personnalisables

🔹 Section Open Range mensuelle :

Ref_Timeframe → Période de référence (par défaut : MN1)

Ref_Shift → Décalage mensuel de la barre (0 = mois en cours)

🔹 Section StructureBlocksAuto :

LookbackBars → Nombre de barres analysées

SupportColor / ResistanceColor → Couleurs de zone

TrendUpColor / TrendDownColor → Couleurs de tendance

ZoneBorderWidth → Épaisseur de la bordure du rectangle

ZoneLengthBars → Longueur visuelle de la zone

Transparency → Niveau de transparence de la zone

📊 Interprétation visuelle

🟥 Rectangles rouges → Zones de support (Swing Low détecté)

🟦 Rectangles bleus → Zones de résistance (Swing High détecté)

🟩 Ligne verte → Ouverture mensuelle

🟠 Ligne orange → Clôture mensuelle

🔴 Ligne rouge → Plus haut mensuel

🔵 Ligne bleue → Plus bas mensuel

🟣 Lignes magenta/cyan → Plus haut et plus bas de la plage d'ouverture mensuelle

💡 Conseils de trading

Combinez cet indicateur avec Price Action ou Ichimoku pour confirmation.

Soyez attentif aux cassures de l'Open Range mensuel : elles signalent souvent une forte dynamique.

Utilisez les zones de structure comme niveaux de prise de bénéfices ou d’accumulation/distribution .

Ideal for Swing Trading and Institutional Market Analysis.

🧭 Compatibility

✅ MetaTrader 5 (MT5)

✅ Works on all symbols: Forex, Indices, Crypto, Commodities

✅ Works on all timeframes

✅ Fully visual and user-friendly interface

👤 Author

KOUAME N’da LEMISSA

📅 Version: 1.1