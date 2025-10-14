Fusion StructureBlocksAuto MonthlyOR
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
StructureBlocksAuto + MensuelOU
La puissance de la structure rencontre la précision mensuelle
📌 Description
Fusion StructureBlocksAuto + MonthlyOR est un indicateur tout-en-un avancé combinant la détection de la structure du marché (swings automatiques, plus hauts/plus bas et blocs de structure) avec le système Monthly Open Range (MOR) .
Il offre une combinaison professionnelle d'analyse de la structure institutionnelle et de niveaux clés mensuels pour vous aider à détecter les zones de trading à forte probabilité et les changements de momentum en temps réel.
Cet outil vous permet de :
-
Identifier automatiquement les zones de support/résistance (blocs de structure)
-
Visualisez la direction des tendances grâce aux connexions swing automatiques
-
Afficher les niveaux mensuels d'ouverture, de haut, de bas et de clôture
-
Détecter les niveaux de rupture de l'Open Range mensuel (zones de volatilité)
-
Combinez la structure du marché et le contexte mensuel pour une confirmation plus forte
🧩 Principales caractéristiques
✅ Détection automatique des zones de structure de support et de résistance
✅ Dessin dynamique des niveaux mensuels d'ouverture, de haut, de bas et de clôture
✅ Génération de lignes de tendance entre les principaux points de swing
✅ Zones visuelles Open Range High & Low pour un suivi précoce de la dynamique
✅ Rendu fluide avec des zones semi-transparentes
✅ Optimisé pour aucun décalage et un recalcul minimal
✅ Fonctionne sur n'importe quelle période et instrument (Forex, Indices, Crypto, Métaux)
⚙️ Entrées personnalisables
🔹 Section Open Range mensuelle :
-
Ref_Timeframe → Période de référence (par défaut : MN1)
-
Ref_Shift → Décalage mensuel de la barre (0 = mois en cours)
🔹 Section StructureBlocksAuto :
-
LookbackBars → Nombre de barres analysées
-
SupportColor / ResistanceColor → Couleurs de zone
-
TrendUpColor / TrendDownColor → Couleurs de tendance
-
ZoneBorderWidth → Épaisseur de la bordure du rectangle
-
ZoneLengthBars → Longueur visuelle de la zone
-
Transparency → Niveau de transparence de la zone
📊 Interprétation visuelle
🟥 Rectangles rouges → Zones de support (Swing Low détecté)
🟦 Rectangles bleus → Zones de résistance (Swing High détecté)
🟩 Ligne verte → Ouverture mensuelle
🟠 Ligne orange → Clôture mensuelle
🔴 Ligne rouge → Plus haut mensuel
🔵 Ligne bleue → Plus bas mensuel
🟣 Lignes magenta/cyan → Plus haut et plus bas de la plage d'ouverture mensuelle
💡 Conseils de trading
-
Combinez cet indicateur avec Price Action ou Ichimoku pour confirmation.
-
Soyez attentif aux cassures de l'Open Range mensuel : elles signalent souvent une forte dynamique.
-
Utilisez les zones de structure comme niveaux de prise de bénéfices ou d’accumulation/distribution .
-
Ideal for Swing Trading and Institutional Market Analysis.
🧭 Compatibility
-
✅ MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Works on all symbols: Forex, Indices, Crypto, Commodities
-
✅ Works on all timeframes
-
✅ Fully visual and user-friendly interface
👤 Author
KOUAME N’da LEMISSA
📅 Version: 1.1