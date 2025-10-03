Booster Trading Pro V
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Italien (Italien / Italiano)
Booster Trading Pro
Autore: KOUAME N'DA LEMISSA
Format: MetaTrader 5
Type: Indicateur technique multifonction
Description
Transformez votre analyse du marché avec Booster Trading Pro , un indicateur tout-en-un qui combine divers instruments clés :
-
Livelli mensili chiave: massimo, minimo, apertura et chiusura pour identifier rapidement la zone de support et de résistance.
-
Intervalle dynamique alto/basso : le moniteur contrôle les mouvements des prix de la sopra ou du bas des hommes.
-
Intervalle dynamique d'ouverture : il y a des niveaux de prix critiques en réponse à l'ouverture masculine.
-
Zone de liquidité automatique : visualisation des zones potentielles d'acquisition et de vente avec des valeurs dynamiques colorées.
Caratteristiche principali
-
Compatible avec tous les symboles et tous les délais.
-
Amélioration des niveaux de dynamisme au tempo réel .
-
Colori et spessori personalizzabili pour la plus grande flexibilité.
-
Visualisez la clarté des niveaux masculins et des intervalles dynamiques.
-
Optimisé pour une utilisation professionnelle et automatisé sur MetaTrader 5.
Vantaggi per i trader
-
Décision rapide : identifier la zone clé sans perdre le tempo.
-
Visualisation claire : la zone de liquidité et les intervalles dynamiques illustrent l'analyse du graphique.
-
Polyvalence : s'adapte au scalping, au day trading ou au swing trading.
-
Risparmio di tempo: tous les instruments essentiels dans un seul indicateur.
Parametri personalizzabili
-
Ref_Timeframe : période de référence pour calculer les revenus des hommes.
-
Ref_Shift : affichage de la bougie de réglage.
-
LiquidityBuyColor / LiquiditySellColor : couleur de la zone de liquidité.
-
LiquidityZoneWidth : responsable de la zone de liquidité.
Comment utiliser
-
Installez Booster Trading Pro sur le graphique MetaTrader 5.
-
Sélectionnez la période de riferimento (prédéfini : mensile).
-
Gardez les hommes vivants, les intervalles dynamiques et la zone de liquidité.
-
Utilisez ces informations pour :
-
Identifier les points d'entrée et d'utilisation.
-
Impostez le Stop Loss et le Take Profit.
-
Confirmez la stratégie de trading existante.
-
Remarque
-
Les dynamiques et la zone de liquidité s'adaptent automatiquement aux mouvements du marché.
-
L'indicateur réagit à la bougie actuelle pour une analyse précise et en temps réel.