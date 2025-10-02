Monthly High Low Range Dynamique v

Dynamique mensuelle des plages hautes et basses v1.0

👤 Auteur :

KOUAME N'DA LEMISSA

📈 Description :

L' indicateur dynamique mensuel de fourchette haute et basse affiche les niveaux mensuels clés sur votre graphique grâce à des fonctionnalités avancées de suivi dynamique. Il permet aux traders de visualiser facilement les zones de support et de résistance mensuelles, ainsi que les zones où le prix tend à dépasser ou à tester ces niveaux, offrant ainsi des opportunités de trading précises.

🟢 Principales caractéristiques :

  1. Haut / Bas mensuel :

    • Rouge : Niveau de résistance mensuel (élevé)

    • Bleu : niveau de support mensuel (faible)

  2. Gamme dynamique haute/basse :

    • Magenta : High Range Dyn – suit les mouvements au-dessus du High initial

    • Cyan : Low Range Dyn – suit les mouvements en dessous du niveau bas initial

  3. Niveaux d'ouverture et de fermeture optionnels :

    • Ouvert (Vert) : Référence intermédiaire pour la confirmation d'entrée

    • Fermeture (Orange) : Point de référence pour le suivi des tendances

  4. Suivi dynamique :

    • Les niveaux dynamiques Haut/Bas s'ajustent automatiquement si le prix dépasse le niveau de référence mensuel.

    • Parfait pour détecter les cassures ou les zones de retournement.

⚙️ Paramètres d'entrée :

Paramètre Description Exemple
Ref_Timeframe Période de référence pour calculer les niveaux PERIODE_MN1
Ref_Shift Bougie de référence à utiliser 0

Les couleurs et les largeurs de ligne peuvent être personnalisées directement dans l'indicateur pour correspondre au style de votre graphique.

💡 Comment l'utiliser pour le trading :

  1. Identifier les zones clés :

    • Plus haut mensuel = forte résistance → envisagez des positions de vente si le prix rebondit.

    • Plus bas mensuel = support fort → envisagez des positions d'achat si le prix rebondit.

  2. Surveiller les évasions dynamiques :

    • Clôture au-dessus du High Range Dyn → début potentiel d'une tendance haussière.

    • Clôture en dessous de Low Range Dyn → début potentiel d'une tendance baissière.

  3. Combiner avec Ouvrir / Fermer :

    • Utilisez le niveau ouvert pour confirmer la direction du marché.

    • La clôture peut servir à placer un stop ou à confirmer une cassure.

✅ Avantages :

  • Interface graphique claire et intuitive

  • Compatible avec tous les symboles et courtiers

  • Permet un suivi dynamique pour ne jamais manquer les évasions

  • Optimisé pour le trading mensuel et swing


Altri dall’autore
Canal H Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano – Canal H Pro Nome: Canal H Pro – Supporto, Resistenza e Breakout Descrizione breve: Indicatore premium con tre linee dinamiche (alta, bassa, media) e frecce automatiche BUY/SELL sui breakout. Ideale per strategie Breakout, Range e trend following. Descrizione completa: Rossa (Alta) → resistenza dinamica Blu (Bassa) → supporto dinamico Gialla (Media) → equilibrio e filtro di trend Segnali automatici BUY/SELL sul grafico Periodo e colori personalizzabili Compatibile con tutte le stra
NuageTrend Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Nuage Trend Pro – Monitoraggio delle Tendenze & Segnali Kijun Nuage Trend Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 , progettato per identificare rapidamente le tendenze di mercato forti e individuare i punti di ingresso ottimali tramite i crossover della Kijun. Trasforma i tuoi grafici in mappe visive chiare , per operare con precisione e fiducia . Funzionalità principali Rilevamento automatico dei crossover Kijun : evidenzia immediatamente i momenti chiave in cui il prezzo attraversa
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Livelli Settimanali Chiave è un indicatore semplice ma potente per MetaTrader 5, progettato per mostrare automaticamente i quattro livelli di trading più importanti di ogni settimana: Massimo settimanale (Weekly High) → livello naturale di resistenza Minimo settimanale (Weekly Low) → livello naturale di supporto Apertura settimanale (Weekly Open) → punto di riferimento del trend Chiusura settimanale (Weekly Close) → indicatore di forz
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Pin Bar Pro v1.0 – Indicatore MQL5 Descrizione: Pin Bar Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente i Pin Bars , pattern di candele fondamentali per anticipare i cambi di trend. Freccia blu → segnale di acquisto Freccia rossa → segnale di vendita Funzionalità: Rilevamento automatico Pin Bars Frecce personalizzabili ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code ) Offset verticale regolabile ( Arrow_Offset_Pts ) Funziona su tutti i simboli e timeframe Parametri: Parametro De
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ITALIANO – Monthly Levels Pro v1.0 L’indicatore definitivo dei livelli mensili di mercato Controlla le zone chiave del mercato a colpo d’occhio. Monthly Levels Pro ti permette di analizzare le tendenze a lungo termine e individuare rapidamente supporti e resistenze mostrando automaticamente High, Low, Open e Close della candela mensile. Vantaggi: Analisi immediata Trading più intelligente Chiarezza visiva Flessibile Semplice ed efficace Compatibilità: MT5, tutti i timeframe
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ndicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro Descrizione L’indicatore Monthly Levels + Pin Bar Pro combina i livelli chiave mensili (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura) con il rilevamento automatico dei pattern di inversione Price Action (Pin Bars) . Progettato per trader tecnici e istituzionali, aiuta a prevedere le zone di reazione del mercato e genera segnali chiari sul grafico. Caratteristiche principali Livelli mensili automatici : Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura. Rilevamento Pin
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italian) Versione: 1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali Descrizione: Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate. Funzionalità principali: High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancio
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italian Version (Italiano) Quarterly Levels Pro v1.0 – Avviso Commerciale Nome Prodotto: Quarterly Levels Pro v1.0 Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA Versione: 1.0 Descrizione: Quarterly Levels Pro , sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA , è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che mostra automaticamente i livelli High, Low, Open e Close di un periodo trimestrale. Consente ai trader di visualizzare chiaramente le zone chiave di supporto e resistenza sul grafico, facilitando le decisioni d
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Italiano (Italien) Descrizione Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 disegna automaticamente sul grafico i livelli chiave Giornalieri, Mensili, Trimestrali e Annuali (Massimo, Minimo, Apertura, Chiusura). Perfetto per individuare supporti, resistenze e zone di breakout. Caratteristiche Visualizzazione automatica di Daily / Monthly / Quarterly / Yearly Colori distinti per High, Low, Open, Close Parametro Shift per analizzare periodi passati Funziona su tutti i mercati: Forex, Indici, Materie prime, Azi
Marubozu Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Commercial Description – Marubozu Pro (MT5) Description Marubozu Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that automatically detects Marubozu candles (bullish and bearish) directly on your chart. It helps traders identify strong market momentum where buyers or sellers take full control, by displaying clear visual arrows for buy and sell signals. This tool is designed to be simple, effective, and fast , perfect for manual trading or as a filter in automated strategies. Key Features
ETE Detector Head Shoulders Indicator
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ETE Detector – Head & Shoulders Indicator Turn your charts into clear and actionable trading opportunities! About the Indicator The ETE Detector automatically identifies Head & Shoulders (H&S) and Inverse Head & Shoulders (IH&S) patterns — classic trend reversal formations. No more spending hours searching manually: your analysis becomes fast, accurate, and visual . What You Get Automatic detection of trend reversal patterns Colored arrows : green for buys (Inverse H&S), red for sell
Fusion Monthly Levels PinBar Marubozu
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Fusion Monthly Levels + PinBar + Marubozu Descrizione Questo indicatore unico combina tre potenti strumenti di analisi tecnica in uno solo: Livelli mensili (High, Low, Open, Close) – per identificare zone chiave di supporto e resistenza. Rilevamento PinBar – pattern di candela affidabile che segnala rifiuti di prezzo. Rilevamento Marubozu – candele di forte tendenza che indicano momentum direzionale. Grazie a questa fusione, ottieni uno strumento visivo, completo e reattivo per anticipare
ABCD Lemissa Monthly PinBar Marubozu Indicator
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ABCD Lemissa + Livelli Mensili + PinBar + Marubozu Descrizione Questo indicatore combina più strumenti potenti per fornire una visione completa del mercato: ABCD Lemissa – Rileva automaticamente le strutture ABCD con i punti A, B, C e D , evidenziando le zone di supporto/resistenza e mostrando frecce di acquisto/vendita. Livelli Mensili (Monthly Levels) – Mostra i livelli High, Low, Open e Close delle candele mensili per identificare le zone chiave. PinBar & Marubozu – Rileva automaticamente
Order Block Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Order Block Pro (MQL5) – Versione 1.0 Autore: KOUAME N'DA LEMISSA Piattaforma: MetaTrader 5 Descrizione: Order Block Pro è un indicatore avanzato progettato per rilevare automaticamente Order Block rialzisti e ribassisti sul tuo grafico. Analizzando candele di consolidamento seguite da candele impulsive forti, l’indicatore evidenzia le aree chiave dove il prezzo è destinato a muoversi rapidamente. Ideale per trader che vogliono: Identificare punti di ingresso e uscita precisi. Rilevare zone din
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
ETE Detector puissant
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
Avis commercial – ETE DETECTOR POWER v5.0 (Head & Shoulders Pro) Détection automatique des motifs tête et épaules ETE DETECTOR POWER v5.0 est un outil professionnel conçu pour les traders qui souhaitent anticiper les retournements majeurs du marché en utilisant l'un des modèles graphiques les plus puissants : le Head & Shoulders (H&S) et sa variation inverse. Grâce à son système de gestion d'objets optimisé (MaxObjects) , l'indicateur reste fluide et lisible, même sur des graphiques chargés
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione