Monthly High Low Range Dynamique v
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Dynamique mensuelle des plages hautes et basses v1.0
👤 Auteur :
KOUAME N'DA LEMISSA
📈 Description :
L' indicateur dynamique mensuel de fourchette haute et basse affiche les niveaux mensuels clés sur votre graphique grâce à des fonctionnalités avancées de suivi dynamique. Il permet aux traders de visualiser facilement les zones de support et de résistance mensuelles, ainsi que les zones où le prix tend à dépasser ou à tester ces niveaux, offrant ainsi des opportunités de trading précises.
🟢 Principales caractéristiques :
-
Haut / Bas mensuel :
-
Rouge : Niveau de résistance mensuel (élevé)
-
Bleu : niveau de support mensuel (faible)
-
-
Gamme dynamique haute/basse :
-
Magenta : High Range Dyn – suit les mouvements au-dessus du High initial
-
Cyan : Low Range Dyn – suit les mouvements en dessous du niveau bas initial
-
-
Niveaux d'ouverture et de fermeture optionnels :
-
Ouvert (Vert) : Référence intermédiaire pour la confirmation d'entrée
-
Fermeture (Orange) : Point de référence pour le suivi des tendances
-
-
Suivi dynamique :
-
Les niveaux dynamiques Haut/Bas s'ajustent automatiquement si le prix dépasse le niveau de référence mensuel.
-
Parfait pour détecter les cassures ou les zones de retournement.
-
⚙️ Paramètres d'entrée :
|Paramètre
|Description
|Exemple
|Ref_Timeframe
|Période de référence pour calculer les niveaux
|PERIODE_MN1
|Ref_Shift
|Bougie de référence à utiliser
|0
Les couleurs et les largeurs de ligne peuvent être personnalisées directement dans l'indicateur pour correspondre au style de votre graphique.
💡 Comment l'utiliser pour le trading :
-
Identifier les zones clés :
-
Plus haut mensuel = forte résistance → envisagez des positions de vente si le prix rebondit.
-
Plus bas mensuel = support fort → envisagez des positions d'achat si le prix rebondit.
-
-
Surveiller les évasions dynamiques :
-
Clôture au-dessus du High Range Dyn → début potentiel d'une tendance haussière.
-
Clôture en dessous de Low Range Dyn → début potentiel d'une tendance baissière.
-
-
Combiner avec Ouvrir / Fermer :
-
Utilisez le niveau ouvert pour confirmer la direction du marché.
-
La clôture peut servir à placer un stop ou à confirmer une cassure.
-
✅ Avantages :
-
Interface graphique claire et intuitive
-
Compatible avec tous les symboles et courtiers
-
Permet un suivi dynamique pour ne jamais manquer les évasions
-
Optimisé pour le trading mensuel et swing