Yearly Levels Pro
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
Italiano (Italian)
Versione: 1.0
Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA
Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali
Descrizione:
Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate.
Funzionalità principali:
-
High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancione)
-
Selezione dell’anno tramite Year_Shift
-
Compatibile con tutti gli strumenti e timeframe
-
Aggiornamento automatico in tempo reale
Parametri:
-
Year_Shift : 0 = anno corrente, 1 = anno precedente, ecc.
Punti di forza:
-
Facile e intuitivo
-
Aiuta a rilevare supporti e resistenze annuali
-
Ideale per l’analisi di trading a lungo termine
Suggerimenti d’uso:
-
Utilizzare le linee High/Low per zone di supporto e resistenza
-
Confrontare il prezzo corrente con Open/Close per rilevare trend
-
Combinare con pattern di candele o altri indicatori per conferma