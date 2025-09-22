Yearly Levels Pro

Italiano (Italian)

Versione: 1.0
Sviluppatore: KOUAME N'DA LEMISSA
Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
Tipo: Indicatore tecnico / Livelli di prezzo annuali

Descrizione:
Yearly Levels Pro v1.0, sviluppato da KOUAME N'DA LEMISSA, è un indicatore potente per identificare rapidamente i livelli chiave annuali. Calcola automaticamente i prezzi Open, High, Low e Close e li visualizza sul grafico con linee orizzontali colorate.

Funzionalità principali:

  • High (Rosso), Low (Blu), Open (Verde), Close (Arancione)

  • Selezione dell’anno tramite Year_Shift

  • Compatibile con tutti gli strumenti e timeframe

  • Aggiornamento automatico in tempo reale

Parametri:

  • Year_Shift : 0 = anno corrente, 1 = anno precedente, ecc.

Punti di forza:

  • Facile e intuitivo

  • Aiuta a rilevare supporti e resistenze annuali

  • Ideale per l’analisi di trading a lungo termine

Suggerimenti d’uso:

  • Utilizzare le linee High/Low per zone di supporto e resistenza

  • Confrontare il prezzo corrente con Open/Close per rilevare trend

  • Combinare con pattern di candele o altri indicatori per conferma


