Gold ECN MT5

L'EA Gold ECN è progettato con algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che analizzano le incertezze del mercato. È sviluppato con sistemi di apprendimento automatico in grado di adattarsi agli aggiornamenti delle notizie e di cavalcare dinamicamente il mercato, mantenendo costanti i cambiamenti.

In sincronia con l'intelligenza artificiale predittiva, un algoritmo di apprendimento automatico viene utilizzato per individuare minimi, massimi e minimi estremi del mercato in un periodo e verificare la presenza di ripetizioni simili; inoltre, analizza il grafico in tempo reale utilizzando l'andamento dei prezzi.

1. Panoramica della strategia

Tipo di strategia:

Questo EA utilizza due strategie per adattarsi ai cambiamenti del mercato: l'ordine di mercato basato sul trend e l'ordine di breakout basato sul trend. Il mercato XAUUSD cambia rapidamente e la sua flessibilità al variare del mercato conferisce all'EA Gold un vantaggio nell'effettuare ordini di entrata e di uscita.

Spiegazione della struttura:

Quando viene rilevato un trend rialzista o ribassista, l'EA cerca i pattern delle candele di conferma e inserisce ordini di trading per catturare i movimenti di mercato significativi. In caso di fallimento di un trend, vengono analizzati i breakout e vengono aperti nuovi ordini per integrare quelli precedenti inseriti dal segnale di trend; queste operazioni di solito avvengono in millisecondi durante rapidi cambiamenti nel mercato XAUUSD.

Frequenza di trading:

Per migliorare la sostenibilità a lungo termine, le operazioni vengono aperte solo quando viene rilevato un segnale chiaro. La bassa frequenza è la più preferita; è in netto contrasto con il trading frequente o randomizzato.

Obiettivo:
Invece di puntare a guadagni speculativi a breve termine, questa strategia è mirata a ottenere una crescita del capitale costante e prevedibile a lungo termine.

2. Raccomandazioni su idoneità e rischio

L'EA implementa uno stop-loss hardcoded obbligatorio e limiti di drawdown massimo giornaliero per proteggere il capitale. Per una sostenibilità a lungo termine, gli investitori che cercano rendimenti costanti dovranno seguire le raccomandazioni degli sviluppatori e pazientare affinché la logica del robot mitighi i rischi di trading e trovi segnali accurati.

3. Raccomandazioni per il trading e il controllo del rischio

Per ridurre il rischio, utilizzare l'EA esclusivamente sul mercato XAUUSD e applicare le impostazioni sviluppatore per ogni 1000 $. Di conseguenza, il drawdown massimo sarà limitato, rendendolo ideale per gli investitori a lungo termine che cercano di ridurre il rischio.

4. Obiettivi e filosofia della strategia

L'approccio si basa sulla paziente attesa di un trend e di un pattern di breakout ad alta probabilità nel mercato XAUUSD, mantenendo disciplina e un atteggiamento a lungo termine durante tutto il processo di trading, concentrandosi sulla creazione di capitale nel tempo e riducendo al minimo le entrate di trading non necessarie e l'esposizione al rischio.



Coppia consigliata: XAUUSD

Intervallo di tempo: 5 minuti

Inizio operazione: 1.000 $.

Leva finanziaria: 1:500

Inserisci le impostazioni Globus;

Valuta = XAUUSD;

Numero magico = 5005;

Impostazioni AI;

Impostazioni modalità EA = Consigliato;

Risk_Managment = true;

RiskLevel = Low_Risk;

Signal_Accuracy = HIGH;

Use_Stoploss = true;

Trade_Stabilization = Automatic;

Puoi inviarmi un messaggio diretto per una guida e un'installazione immediate.
Rischio e avvertenza:
Il trading di CFD e forex è un prodotto con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.



