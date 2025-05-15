Luxor The Oscillators Engine

Luxor — Indicatore Avanzato per Trading Preciso

Luxor è un indicatore tecnico avanzato basato su due algoritmi consolidati: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Variazione Percentuale). Offre segnali chiari di acquisto, vendita e uscita, sfrutta bande RMS dinamiche e invia notifiche push in tempo reale.

Caratteristiche Principali:

  • Segnali precisi di ingresso e uscita per decisioni rapide;

  • Media mobile ALMA per una curva smussata e affidabile;

  • Analisi PCH per rilevare variazioni di momentum;

  • Bande RMS adattive in base alla volatilità;

  • Notifiche push in tempo reale sul tuo dispositivo mobile;

  • Visualizzazione in una finestra separata per massima leggibilità.

Parametri Personalizzabili:

  • input_length , input_smooth : sensibilità del segnale;

  • offset , sigma : forma della curva ALMA;

  • blen , bmult : ampiezza delle bande RMS;

  • ShowSignals , EnableNotifications : attiva/disattiva segnali visivi e notifiche.

Consigli d’Uso:

  • Compatibile con Forex, indici, azioni e criptovalute;

  • Ottimale su timeframe M15 a H4;

  • Ideale per trader discrezionali e sistematici.

Notifiche in Tempo Reale:

  • BUY: breakout rialzista confermato;

  • SELL: breakout ribassista confermato;

  • EXIT: calo di momentum o inversione.

Assicurati di attivare le notifiche push nel terminale.

Info Aggiuntive:

  • Sviluppatore: Titouan Cadoux

  • Versione: 1.00

  • Supporto: invia un messaggio privato su MQL5 per domande o chiarimenti.

Migliora la tua strategia di trading con Luxor

Scaricalo ora, provalo su un conto demo e poi passa a quello reale.


Recensioni 4
Hisayoshi Muramatsu
571
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
96
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
335
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

Altri dall’autore
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , come suggerisce il nome, è un Expert Advisor progettato per un trading disciplinato e il rigoroso rispetto delle regole delle prop firm (FTMO, MFF, The Funded Trader, ecc.). Esegue una sola operazione al giorno , a orario fisso , sul simbolo XAUUSD , utilizzando un set di filtri tecnici robusti per selezionare la migliore opportunità. La sua efficacia si basa su semplicità, disciplina e rigorosa gestione del rischio , elementi chiave per avere successo sia ne
Quantitative Bull Forex Scalper
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.56 (9)
Experts
Quantitative Bull Forex Scalper è un Expert Advisor completamente gratuito, progettato appositamente per piccoli capitali. Rappresenta una soluzione accessibile ed efficace per i trader che desiderano testare una strategia di scalping collaudata, senza alcun impegno iniziale. Basato sulla stessa logica strategica della sua versione premium, Quantitative Trailing Scalper MT5 , questa versione offre un’esperienza semplificata ma comunque altamente efficiente. La versione avanzata, invece, include
FREE
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Experts
Quantitative Trailing Scalper MT5 è, come suggerisce il nome, un Expert Advisor basato su una strategia aggressiva di scalping, che mira a prendere le migliori entrate utilizzando indicatori tecnici. La sua efficacia è stata dimostrata da anni di trading reale, così come le migliori uscite, grazie all’utilizzo di uno stop loss trailing. Attenzione: QTS è aggressivo sui mercati. Si prega di leggere attentamente le indicazioni per l’uso prima di utilizzarlo (vedi descrizione prodotto o più in bass
Rispondi alla recensione