Luxor The Oscillators Engine
- Indicatori
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 24 luglio 2025
Luxor — Indicatore Avanzato per Trading Preciso
Luxor è un indicatore tecnico avanzato basato su due algoritmi consolidati: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Variazione Percentuale). Offre segnali chiari di acquisto, vendita e uscita, sfrutta bande RMS dinamiche e invia notifiche push in tempo reale.
Caratteristiche Principali:
Segnali precisi di ingresso e uscita per decisioni rapide;
Media mobile ALMA per una curva smussata e affidabile;
Analisi PCH per rilevare variazioni di momentum;
Bande RMS adattive in base alla volatilità;
Notifiche push in tempo reale sul tuo dispositivo mobile;
Visualizzazione in una finestra separata per massima leggibilità.
Parametri Personalizzabili:
input_length , input_smooth : sensibilità del segnale;
offset , sigma : forma della curva ALMA;
blen , bmult : ampiezza delle bande RMS;
ShowSignals , EnableNotifications : attiva/disattiva segnali visivi e notifiche.
Consigli d’Uso:
Compatibile con Forex, indici, azioni e criptovalute;
Ottimale su timeframe M15 a H4;
Ideale per trader discrezionali e sistematici.
Notifiche in Tempo Reale:
BUY: breakout rialzista confermato;
SELL: breakout ribassista confermato;
EXIT: calo di momentum o inversione.
Assicurati di attivare le notifiche push nel terminale.
Info Aggiuntive:
Sviluppatore: Titouan Cadoux
Versione: 1.00
Supporto: invia un messaggio privato su MQL5 per domande o chiarimenti.
Migliora la tua strategia di trading con Luxor
Scaricalo ora, provalo su un conto demo e poi passa a quello reale.
thank you so mch !!!