BTC AutoTrader

5

BTC AutoTrader - Sistema di Trading Professionale per Breakout su BTCUSD H1  Setting )

BTC AutoTrader è un Expert Advisor sofisticato progettato specificamente per il trading di BTCUSD sul timeframe H1. Questo sistema automatizzato utilizza algoritmi avanzati di rilevamento breakout per identificare opportunità di trading ad alta probabilità nel mercato Bitcoin.

Strategia di Trading Principale

L'Expert Advisor utilizza l'analisi dinamica delle zone di supporto e resistenza per rilevare potenziali scenari di breakout in tempo reale. Quando le condizioni di mercato si allineano con i criteri predefiniti, il sistema piazza ordini pendenti con meccanismi di scadenza integrati per garantire un timing di entrata preciso. La strategia evita metodi di trading rischiosi come sistemi a griglia, progressioni martingala o tecniche di scalping ad alta frequenza.

Implementazione Tecnica

Il sistema monitora continuamente l'azione dei prezzi di BTCUSD per identificare zone di interesse del mercato. Al rilevamento di condizioni di breakout favorevoli, vengono piazzati ordini pendenti con scadenza automatica dopo una finestra temporale specificata. Questo approccio garantisce un'esecuzione disciplinata delle operazioni mantenendo parametri di controllo del rischio rigorosi.

Framework di Gestione del Rischio

BTC AutoTrader incorpora funzionalità complete di gestione del rischio inclusa la funzionalità di trailing stop adattivo, opzioni di dimensionamento lotti configurabili, meccanismi di protezione spread e sistemi di controllo slippage. Il filtro notizie integrato aiuta ad evitare il trading durante eventi di mercato ad alto impatto che potrebbero causare volatilità eccessiva.

Requisiti Operativi

Questo Expert Advisor è progettato esclusivamente per il trading BTCUSD sul timeframe H1. Le prestazioni ottimali richiedono tipi di conto ECN o STP con spread massimi che non superino i 2000 punti. Un saldo minimo del conto di 200 USD è raccomandato per una corretta implementazione della gestione del rischio.

Opzioni di Configurazione

Il sistema fornisce un'ampia personalizzazione attraverso multiple categorie di parametri di input che coprono la gestione del tempo GMT, filtraggio notizie, sensibilità rilevamento zone prezzo, configurazione trailing stop, impostazioni gestione rischio, controlli spread, filtri sessioni di trading e opzioni visualizzazione dashboard.

Monitoraggio Performance

Le prestazioni di trading dal vivo possono essere monitorate attraverso il servizio segnali MQL5 integrato. L'Expert Advisor mantiene un tracciamento trasparente delle prestazioni per dimostrare risultati di trading reali sotto le attuali condizioni di mercato.

Requisiti di Installazione

Il funzionamento di successo richiede una connessione internet stabile e l'hosting VPS è fortemente raccomandato per prestazioni consistenti. Il broker deve fornire condizioni di esecuzione affidabili per il trading BTCUSD. L'Expert Advisor dovrebbe essere collegato a un solo grafico per prevenire conflitti.

Avviso Importante di Trading

Questo Expert Advisor serve come strumento tecnico di trading progettato per assistere nell'analisi di mercato e nell'esecuzione delle operazioni. I risultati delle prestazioni dipendono direttamente dalle condizioni di mercato prevalenti e dai parametri configurati dall'utente. I dati storici delle prestazioni non garantiscono risultati di trading futuri. Test demo completi sono essenziali prima del deployment su conto reale.


Recensioni 1
Zachary Peach
2209
Zachary Peach 2025.01.31 19:39 
 

The EA is performing well and the developer is quick to respond to my questions. The dev is also still working to optimize performance.

Prodotti consigliati
News and Events Companion
Loncey Duwarkah
Experts
The News and Events Trading EA is designed to capitalize on market volatility driven by economic news and events. It strategically places trades based on the impact levels of various news releases, ensuring you capture the best trading opportunities. The strategies work best with accounts that include the commission in the spread amount Key Features: Impact Level Filtering: Trades are triggered only for news events that meet predefined impact levels (low, medium, high). Customizable settings all
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Dragon Master
Amos Tsopotsa
Experts
This system   doesn't   use any Grid or Martingale strategies, buy has been careful developed to trade synthetic indexes apart from boom and crash on Binary.com or now known as deriv   ,Careful  mathematical calculations have been taken into considerations for any type of trader ,either ,Scalper ,Day trader ,intra day trader , swing trader  ,real tick prices have been used to get the most accurate price levels for trades to be taken. We mainly focused on these Synthetic pairs but surprisingly we
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Experts
Vroc_Scalper Expert advisor trend follower based on the indicator of the same name. It work on any currency pairs,but performs on EURUSD M5 . The EA uses Take Profit and Stop Loss. Stop Loss is intended in deposit currency not in pips. Average positions are opened when the market goes in the opposite direction but all closed at the maximum loss entered or take profit hit. Default setting are optimized by "Forward Test" from 2014 to 2020 and has the right compromise between initial lot and max lo
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
TickStorm Scalper EA
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (3)
Experts
PRODUCT Name: TickStorm Scalper EA  Tagline: Precision scalping strategy with smart risk controls PRICING — Free Release Current Price: Free ($0) on the MQL5 Market What you get: Full access to the EA as listed; updates provided at the developer’s discretion; no recurring fees Future Pricing: The EA may return to a paid model in the future. If pricing changes, existing users keep their access. The previous tiered plan (price increases over time) may resume later. DISCLAIMER !!! Dear traders,
FREE
AllPair Engine
DRT Circle
3.71 (7)
Experts
AllPair Engine – EA multi-strategia per le principali coppie di valute | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Descrizione AllPair Engine è un Expert Advisor progettato con precisione per operare su sei delle principali coppie di valute Forex. Anziché utilizzare un approccio di trading univoco, questo EA integra sei strategie uniche, ciascuna attentamente strutturata in base alle tendenze comportamentali di una specifica coppia di valute: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF e USDJPY
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experts
QuantCore GT QuantCore GT EA è un sistema di trading avanzato progettato per dominare le complessità del mercato Forex grazie a una combinazione ineguagliabile di intelligenza guidata dall'IA e strategie basate sui dati. Integrando ChatGPT-o1, il più recente GPT-4.5, modelli sofisticati di machine learning e un approccio Big Data all’avanguardia, QuantCore GT raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per la sua tecn
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experts
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experts
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
Quantum Grid Matrix
Watcharapon Sangkaew
Experts
Titolo del prodotto: Quantum Grid Matrix Breve descrizione: Un Expert Advisor sofisticato che gestisce in modo intelligente il mercato utilizzando un sistema di griglia dinamico. Quantum Grid Matrix è progettato per gestire le fluttuazioni del mercato stabilendo una griglia di ordini calcolata, con l'obiettivo di ottenere profitti dai movimenti naturali dei prezzi. Descrizione completa: Padroneggia il ritmo del mercato con l'Intelligent Grid Trading. Cerchi uno strumento strategico che operi
One Shot One Kill
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - Trading di precisione per l'oro (XAU/USD) Domina il mercato dell'oro con una strategia di trading sicura e redditizia "One Shot One Kill" è un Expert Advisor (EA) di livello professionale specificamente ottimizzato per il trading dell'oro (XAU/USD) e al tempo stesso abbastanza versatile da negoziare le principali coppie di valute. Questo EA segue un
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.5 (6)
Experts
Gridingale is a new complex  Expert Advisor that combines grid and martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take profits on little and big movements .  A loss covering system is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work on markets
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX è un Expert Advisor (EA) avanzato, pensato per i trader che desiderano un approccio robusto, diversificato e multi-strategico al trading algoritmico. Progettato per una gestione del rischio eccezionale, un'elevata adattabilità al mercato e un'ottimizzazione delle prestazioni, questo EA integra modelli quantitativi sofisticati e algoritmi di apprendimento automatico per migliorare la redditività in ambienti di mercato in continua evoluzione. Sia che tu sia un trader istituzionale o
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Experts
This adviser trades on the signal of the Bollinger Bands indicators: it buys at the lower levels when the price rebounds, and sells at the upper. Has the ability to close positions on the return signal, take profit or stop loss. Many traders use the Bollinger Bands indicator, and some use several Bollinger indicators on the same chart. In this adviser, you can use up to 3 of these indicators. When using the first and second indicators, the transaction will be carried out between the lines of the
Extremum Save
Ruslan Papou
Experts
Version for MT4:  Extremum Save MT4  Community UP Group Join Extremum Save - is a fully automated scalping trading algorithm with the highest possible SL/PT ratio. Extremum Save does not need optimization. The strategy showed great results when tested on historical data with the best possible simulation quality for more than 10 years. Real trading proves the same results. Extremum Save does not use any risky trading methods such as martingale, grid, etc.   Every order is protected with low fix
Corazon
Nguyen Van Bo
5 (1)
Experts
Corazon is an EA that operates using the martingale method, with carefully selected entry points. When a trade goes in the wrong direction, the EA will open martingale orders with increasing lot sizes and distances, then average the price and reset the overall TP for all the orders. Corazon EA also has options for trailing functionality for individual orders, trailing all martingale orders together, or only trailing the initial order.
FREE
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Auzar
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Experts
Revolutionize Your Forex Trading with The AI Prop Firms Forex Robot: Your Ultimate Scalping Solution For those seeking unparalleled success in prop firm trading, look no further than The AI Prop Firms Forex Robot. Powered by cutting-edge neural networks developed by Aura Black, this innovative tool is designed to elevate your trading to new heights. Unlock Your Trading Potential: Neural Networks Mastery: Harness the power of advanced neural networks for unparalleled accuracy in market analysis.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Experts
GridMartDualSide EA è un Expert Advisor (EA) per MT5 che combina una strategia bidirezionale Grid & Martingale, gestione avanzata del rischio e compatibilità multi-asset (Forex, criptovalute, indici). Entra in posizioni virtuali prima dell’esecuzione reale per filtrare i segnali e proteggere il capitale con protezioni integrate. 1. Cosa rende unico GridMartDualSide EA Griglia bidirezionale indipendente — opera contemporaneamente in BUY e SELL con impostazioni differenziate. Operazioni virtuali
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experts
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Breakthrough Grid EA Are you ready to transform your trading results and experience the power of consistent profitability? Say goodbye to uncertainty and hello to a proven strategy that capitalizes on what the market does best: moving up and down! Our cutting-edge Grid EA is designed to turn every price fluctuation into an opportunity, using time-tested trading principles combined with smart technology. Why Our Grid EA Stands Out 1. Simple Yet Powerful Stra
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experts
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (32)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (323)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (3)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (26)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
Filtro:
Zachary Peach
2209
Zachary Peach 2025.01.31 19:39 
 

The EA is performing well and the developer is quick to respond to my questions. The dev is also still working to optimize performance.

Rispondi alla recensione