Nirvana trend mt4

5

Nirvana Trend — Indicatore di trend con conferma multi‑timeframe e strumenti di gestione del rischio

Introduzione
Nirvana Trend è un indicatore analitico che aiuta a rendere più strutturato il processo decisionale di trading grazie a segnali filtrati, conferme su più timeframe e livelli automatici di stop/uscita basati sulla volatilità (ATR). Se operi in contesti con vincoli come limiti di drawdown giornaliero/totale, questo strumento può favorire il rispetto delle tue regole personali e del tuo framework di risk management.

Casi d’uso

  • Strutturare ingressi/uscite sulla base di segnali filtrati
  • Allineare i segnali tra più timeframe
  • Standardizzare la distanza dello Stop Loss (SL) in base alla volatilità di mercato per dimensionare la posizione in linea con il rischio predefinito
  • Pianificare uscite parziali con target configurabili

Funzionalità principali

  • Segnali direzionali di trend con filtraggio del rumore di mercato
  • Dashboard multi‑timeframe personalizzabile per verificare l’allineamento con timeframe superiori
  • Calcolo automatico dello Stop Loss (SL) basato su ATR e visualizzazione delle distanze SL/target in pip/punti per aiutare il dimensionamento della posizione
  • Tre target di uscita configurabili (Target 1/2/3) per una gestione graduale della posizione
  • Avvisi: finestra degli avvisi (Alerts), notifiche push ed e‑mail (se abilitate sulla piattaforma)
  • Opzioni di personalizzazione: sensibilità del segnale, parametri ATR, timeframe di riferimento della dashboard, colori e stile di visualizzazione

Uso consigliato

  • Definisci un rischio fisso (ad es. una percentuale dell’equity) e dimensiona le entrate in base alla distanza SL suggerita.
  • Per maggiore disciplina, considera i segnali solo quando la dashboard mostra un allineamento accettabile sui timeframe superiori.
  • Utilizza target scalari per gestire progressivamente la posizione. Portare lo SL a breakeven o trailing è facoltativo e dipende dal tuo piano personale di gestione della posizione.
  • Prima dell’uso in reale, testa su un conto demo e allinea i parametri alla tua strategia.

Compatibilità

  • Mercati: Forex, indici, materie prime e cripto (in base alla disponibilità del broker)
  • Timeframe consigliati: da M15 a H4 (utilizzabile anche su altri, a discrezione dell’utente)
  • Piattaforma: seleziona la versione appropriata (MT4/MT5) nella pagina del prodotto.

Note importanti e disclaimer

  • Questo strumento è solo un indicatore analitico; non apre né chiude posizioni in modo automatico.
  • Non garantisce, promette o implica alcun profitto, risultato o successo. Gli esiti dipendono dalle condizioni di mercato, dalla gestione del rischio e dalle decisioni dell’utente.
  • Le performance passate o qualsiasi test/simulazione non garantiscono risultati futuri.
  • Questo prodotto non è affiliato né approvato da terze parti (inclusi i fornitori di challenge di trading) e non elude le loro regole. La conformità è responsabilità dell’utente.
  • Prima di operare in reale, testa sempre su un conto demo e allinea i parametri alla tua politica personale di gestione del rischio.

Supporto
Per domande e feedback, utilizza la scheda Comments sulla pagina del prodotto MQL5.


Mt5 :
https://www.mql5.com/en/market/product/145950?source=Site+Profile+Seller#description


Recensioni 1
jjjb
1818
jjjb 2025.08.18 02:49 
 

I’ve been using the indicator since lunch and I can see why people are passing their FOMO challenge with it. The risk-to-reward ratio is really good, and the author has been super helpful with all my questions and suggestions. Definitely worth the price."

Prodotti consigliati
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4. - L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame. - Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action. - L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente. - Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quell
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicatori
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Indice FORCE e 2 Medie Mobili" per MT4. Nessuna modifica. - Questo indicatore è eccellente per il momentum trading nella direzione del trend. - L'indicatore "Indice FORCE e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'indice Force. - L'indice Force è uno dei migliori indicatori che combina i dati di prezzo e volume in un unico valore. - L'indice Force è un potente oscillatore che misura la quantità di energia utilizzata per muovere il pr
MTF MA Trend
Harun Celik
Indicatori
The MTF MA Trend indicator is an advanced model of the moving average indicator. With this indicator, you can follow the moving averge inductor in the multi time frame from a single graphical display. This indicator shows 7 different time zones on a single graphical display. This display is designed in oscillator style. It is also a new generation trend indicator. Features It can work in 7 different time zones. different color settings can be made for each time zone. each time zone has a level
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
Indicatori
This is a combination of multiple oscillators into a single divergence system that creates the impression of a more reliable divergence indicator. It is multi-currency based and works best on 15 minutes timeframe and above. Every time a signal is generated, it shows an alert to the user. It is more ideal if combined with other price action indicators or trading systems.
Flag Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Flag Pattern Indicator for MT4 The Flag Pattern Indicator scans price charts for flag formations and outlines them with blue lines. A flag is a continuation pattern in technical analysis that appears following abrupt upward or downward moves. This classic MT4 charting tool detects both bullish and bearish flag setups. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Flag Pattern Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Refined Order Block
FREE
Pinbar Multi Time frame detect
Vuong Hai
Indicatori
Indicator with the function of catching trees should pinbar of all time frames 1. PinBar identification indicator for multi timeframe. 2. Function backtest of PinBar candlestick patterns 3. Announcements on MT4 / MT5 and on mobile phones Please watch my movie on youtube for instructions. S ubscribe my channel for free indicator. https://youtu.be/gIONGgBMqW8 #KIDsEA #indicator #Pinbar #priceaction #mt4 #mt5
FREE
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicatori
Nuova versione più accurata dell'indicatore Xmaster. Più di 200 trader di tutto il mondo hanno condotto più di 15.000 test di diverse combinazioni di questo indicatore sui loro PC per ottenere la formula più efficace e precisa. E qui ti presentiamo l'indicatore "Xmaster formula indicator forex no repaint", che mostra segnali accurati e non ridipinge. Questo indicatore invia anche segnali al trader tramite e-mail e push. Con l'arrivo di ogni nuovo tick, analizza costantemente il mercato in base
Apex WilliamsR MT4
German Pablo Gori
Indicatori
Apex Williams %R Advanced Trading Indicator Overview The Apex Williams %R is an advanced technical indicator based on the classic Williams %R, completely redesigned with professional trading functionalities. This tool combines momentum analysis, divergence detection, multiple confirmations, and a comprehensive visual dashboard to maximize the accuracy of trading signals. Key Features Intelligent Signal System Reversal Signals: Detects exits from overbought/oversold zones with automatic
Tin
Maryna Shulzhenko
Indicatori
The Tin indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of foreign exchange market analysis is to determine the trend, which is the sustainable direction of price movement. To do this, the Tin indicator uses algorithms that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Typically, a trend persists for a long time before abruptly changing dir
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Colored trend Indicator
Yarne Bekkers
Indicatori
Colored trend indicator advanced is a trend indicator that is based on Fast Moving Average and Slow Moving Average and also uses RSI and Momentum to give a trend strength in percent. It is aimed to find more healthy trends with this indicator. This indicator can be used alone as a trend indicator. Colors (Default) Green = Uptrend (Default) Red = Downtrend No color = No trend, no good trend Indicator Parameters WarnPosTrendchange: Warns you when the trend may change. FullColor: See screenshot.
PointsVsBars
Stanislav Korotky
Indicatori
This indicator provides a statistical analysis of price changes (in points) versus time delta (in bars). It calculates a matrix of full statistics about price changes during different time periods, and displays either distribution of returns in points for requested bar delta, or distribution of time deltas in bars for requested return. Please, note, that the indicator values are always a number of times corresponding price change vs bar delta occurred in history. Parameters: HistoryDepth - numbe
FREE
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicatori
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicatori
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Market Structure Trend Targets MT4
Cao Minh Quang
Indicatori
The Market Structure Trend Targets   is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of   smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also   precise breakout levels ,   trend exhaustion , and   potential reversal zones   — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicatori
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Anti Alternate Shark Harmonic Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Anti Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator is an advanced technical analysis tool built on harmonic pattern principles, emphasizing deep reversal zones and overextended price behavior. Unlike the traditional Shark pattern, this version adapts to structural changes in wavelength and direction to identify more accurate reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Anti Alternate Shark Harmonic Indica
FREE
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicatori
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Order Block Void indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Order Block Void Indicator MT4 Order Blocks represent critical price zones where institutional traders place significant buy and sell orders. These areas often serve as key support and resistance levels on price charts. The Order Block + Void indicator for MetaTrader 4 autonomously marks these order blocks on the chart. One of its notable features is displaying the percentage of the order block that has been utilized, turning the consumed section gray. This tool highlights bullish order blocks
FREE
All Power In One
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Il prezzo attuale del prodotto è di 49$ per un periodo di tempo limitato. Il prezzo successivo sarà di 99$. Indicatore All Power In One (APIO) L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento potente progettato per valutare la forza delle principali valute come USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni delle diverse coppie di valute su timeframe selezionati, l'APIO fornisce ai trader una comprensione chiara della forza delle valute e delle potenziali opportunità di tradi
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicatori
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso cruciale rilevando uno specifico pattern di breakout. Monitora costantemente il grafico alla ricerca di un momentum stabile in una direzione e segnala con precisione l’ingresso poco prima del movimento principale.  Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT4 Caratteristiche principali Lo Stop Loss e il Take Profit sono calcolati automaticamente dall'indicatore. Include una dashboard
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicatori
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicatori
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicatori
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
MonsterDash Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.54 (26)
Indicatori
MonsterDash Harmonic Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for thos
Best Currency Strength Indicator
Tumelo Patrick Rakotsoane
4.51 (47)
Indicatori
Advanced Currency Strength Indicator The Advanced Divergence Currency Strength Indicator. Not only it breaks down all 28 forex currency pairs and calculates the strength of individual currencies across all timeframes , but, You'll be analyzing the WHOLE forex market in 1 window (In just 1 minute) . This indicator is very powerful because it reveals the true movements of the market.  It is highly recommended to  analyze charts knowing the performance of individual currencies or the countries eco
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicatori
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,   Quantum Breakout PRO   è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di profitt
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Indicatori
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicatori
L'indicatore MT4 "Binary Smart Eye" è progettato per fornire segnali di trading sia per opzioni binarie che per mercati forex, operando su un'ampia gamma di timeframe da M1 a W1. Impiega una strategia proprietaria che combina livelli di trend, una media mobile intelligente e periodi di trading ottimizzati per identificare potenziali punti di ingresso. Ecco una ripartizione delle sue caratteristiche principali: Analisi multi-timeframe: La versatilità dell'indicatore consente ai trader di utilizza
Altri dall’autore
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Session Start Breakout - Il Cacciatore dell'Inizio Sessione Descrizione Completa L'arte di un trader è trovare il   "punto di partenza" . Molti dei principali e potenti movimenti di mercato prendono forma subito dopo che l'eccitazione iniziale all'inizio delle sessioni di trading chiave (Asia, Londra e New York) si attenua. L'indicatore   Session Start Breakout   è uno strumento analitico avanzato progettato proprio per aiutarti a identificare questi momenti critici e potenziali opportunità. Q
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend e framework di rischio basato su ATR Nota: Questo strumento fornisce esclusivamente informazioni analitiche e non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o risultati specifici (incluso il superamento di valutazioni/challenge). La decisione d’uso e la responsabilità restano all’utente. Introduzione Nirvana Trend è un indicatore di analisi tecnica progettato per standardizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina operativa. Grazie a s
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Questo indicatore è progettato per i trader che operano con le regole rigorose dei conti di prop trading e richiedono un monitoraggio trasparente di rischi e limiti. Lo strumento è esclusivamente informativo, non interviene nelle operazioni e aiuta a mantenere il focus sull’analisi e sull’esecuzione del piano di trading. Caratteristiche principali Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale: calcola e mostra con precisione limiti e valori correnti in un pannello chiaro sul grafico; sai sempr
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Nome del prodotto: Close all position by ARAN (Utility MT5) Introduzione Close all position by ARAN è uno strumento leggero e configurabile per gestire la chiusura simultanea delle operazioni in MetaTrader 5. Consente di chiudere tutte le posizioni in base a soglie di P/L definite dall’utente (positive o negative). Questo prodotto non fornisce segnali o previsioni di mercato e non garantisce alcun risultato. Caratteristiche Chiusura totale alla soglia di P/L positiva: quando il profitto/perdita
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Indicatore di gestione del rischio e monitoraggio dei limiti per trader professionisti e account di valutazione (Prop) Questo strumento visualizza esclusivamente sul grafico informazioni precise su gestione del rischio e limiti, per aiutarti a decidere con maggiore concentrazione. L’indicatore non apre/chiude/modifica operazioni e non interferisce con gli Expert Advisor. Caratteristiche Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale Calcola e mostra il drawdown giornaliero e totale in base a Ba
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica   Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “b
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blo
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENDITA PER IL PRIMO DOWNLOAD A 30 SOLO PER TUTTA LA VITA FINO ALL'80% E UN MESE FINO AL 50%   Robot di Trading per la Sessione di New York – Il Cacciatore di Candele d'Oro Se stai cercando uno strumento che monitori il mercato come un cacciatore professionista, questo robot è progettato esattamente per te! Questo Expert Advisor inizia intelligentemente il suo lavoro dall'inizio della sessione di New York. Il suo algoritmo interno è progettato per: Contare le candele fin
Filtro:
jjjb
1818
jjjb 2025.08.18 02:49 
 

I’ve been using the indicator since lunch and I can see why people are passing their FOMO challenge with it. The risk-to-reward ratio is really good, and the author has been super helpful with all my questions and suggestions. Definitely worth the price."

Aiireza Arjmandi Nezhad
674
Risposta dello sviluppatore Aiireza Arjmandi Nezhad 2025.08.18 17:35
Thank you for the clear and honest feedback you provided. The developer's job is to best meet the needs of the subscribers.
Everything you requested was quickly addressed in a working meeting and implemented in the updates. I hope others will benefit from this tool as well. Also visit my Signal channel on this site.
Rispondi alla recensione