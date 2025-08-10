Nirvana trend mt4
Nirvana Trend — Indicatore di trend con conferma multi‑timeframe e strumenti di gestione del rischio
Introduzione
Nirvana Trend è un indicatore analitico che aiuta a rendere più strutturato il processo decisionale di trading grazie a segnali filtrati, conferme su più timeframe e livelli automatici di stop/uscita basati sulla volatilità (ATR). Se operi in contesti con vincoli come limiti di drawdown giornaliero/totale, questo strumento può favorire il rispetto delle tue regole personali e del tuo framework di risk management.
Casi d’uso
- Strutturare ingressi/uscite sulla base di segnali filtrati
- Allineare i segnali tra più timeframe
- Standardizzare la distanza dello Stop Loss (SL) in base alla volatilità di mercato per dimensionare la posizione in linea con il rischio predefinito
- Pianificare uscite parziali con target configurabili
Funzionalità principali
- Segnali direzionali di trend con filtraggio del rumore di mercato
- Dashboard multi‑timeframe personalizzabile per verificare l’allineamento con timeframe superiori
- Calcolo automatico dello Stop Loss (SL) basato su ATR e visualizzazione delle distanze SL/target in pip/punti per aiutare il dimensionamento della posizione
- Tre target di uscita configurabili (Target 1/2/3) per una gestione graduale della posizione
- Avvisi: finestra degli avvisi (Alerts), notifiche push ed e‑mail (se abilitate sulla piattaforma)
- Opzioni di personalizzazione: sensibilità del segnale, parametri ATR, timeframe di riferimento della dashboard, colori e stile di visualizzazione
Uso consigliato
- Definisci un rischio fisso (ad es. una percentuale dell’equity) e dimensiona le entrate in base alla distanza SL suggerita.
- Per maggiore disciplina, considera i segnali solo quando la dashboard mostra un allineamento accettabile sui timeframe superiori.
- Utilizza target scalari per gestire progressivamente la posizione. Portare lo SL a breakeven o trailing è facoltativo e dipende dal tuo piano personale di gestione della posizione.
- Prima dell’uso in reale, testa su un conto demo e allinea i parametri alla tua strategia.
Compatibilità
- Mercati: Forex, indici, materie prime e cripto (in base alla disponibilità del broker)
- Timeframe consigliati: da M15 a H4 (utilizzabile anche su altri, a discrezione dell’utente)
- Piattaforma: seleziona la versione appropriata (MT4/MT5) nella pagina del prodotto.
Note importanti e disclaimer
- Questo strumento è solo un indicatore analitico; non apre né chiude posizioni in modo automatico.
- Non garantisce, promette o implica alcun profitto, risultato o successo. Gli esiti dipendono dalle condizioni di mercato, dalla gestione del rischio e dalle decisioni dell’utente.
- Le performance passate o qualsiasi test/simulazione non garantiscono risultati futuri.
- Questo prodotto non è affiliato né approvato da terze parti (inclusi i fornitori di challenge di trading) e non elude le loro regole. La conformità è responsabilità dell’utente.
- Prima di operare in reale, testa sempre su un conto demo e allinea i parametri alla tua politica personale di gestione del rischio.
Supporto
Per domande e feedback, utilizza la scheda Comments sulla pagina del prodotto MQL5.
