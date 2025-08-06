Nirvana prop controler

Questo indicatore è progettato per i trader che operano con le regole rigorose dei conti di prop trading e richiedono un monitoraggio trasparente di rischi e limiti. Lo strumento è esclusivamente informativo, non interviene nelle operazioni e aiuta a mantenere il focus sull’analisi e sull’esecuzione del piano di trading.

Caratteristiche principali

Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale: calcola e mostra con precisione limiti e valori correnti in un pannello chiaro sul grafico; sai sempre quanto margine resta prima dei limiti definiti.

Progettato nel rispetto delle regole delle prop firm: è solo un indicatore/alert; non apre, non chiude e non gestisce operazioni. Nessuna interferenza con il trading manuale o con gli Expert Advisor (EA); utilizzabile anche su piattaforme che non consentono EA.

Livelli di ingresso, stop loss e take profit: in base ai parametri impostati (rischio per operazione, rapporto R:R), i livelli calcolati sono mostrati chiaramente sul grafico. Possibile la revisione su dati storici di livelli e avvisi.

Grafico pulito e professionale: le informazioni chiave sono organizzate in un pannello laterale ordinato e comprimibile per mantenere la concentrazione sulla decisione.

Controllo del rischio a colpo d’occhio: imposta il rischio per trade e il rapporto rischio/rendimento; calcola la size della posizione in base ai tuoi input. Distanze SL/TP, size e altri numeri chiave sono mostrati in modo trasparente.

Notifiche intelligenti: ricevi notifiche desktop/mobile per condizioni predefinite (formazione di un segnale secondo le tue regole o raggiungimento di SL/TP). Non serve restare sempre davanti al grafico.

Uso su più grafici simultaneamente: esegui l’indicatore su più simboli e timeframe senza interferenze.

Nessuna interferenza nelle operazioni: lo strumento fornisce solo visualizzazione e avvisi; la gestione resta a te o al tuo EA.

Parametri configurabili

Limiti di drawdown giornaliero e totale (in percentuale o valore)

Rischio per operazione e rapporto rischio/rendimento (R:R)

Metodo di calcolo della size e opzioni di arrotondamento

Tipo e intensità delle notifiche (push, alert, ecc.)

Aspetto del pannello (colori, dimensione font, sezioni visibili)

Note importanti

Le regole delle prop firm variano; configura l’indicatore in base al regolamento del tuo conto.

I risultati passati o i test su dati storici non garantiscono risultati futuri. Provalo in demo prima dell’uso su conto reale.

Disclaimer

Questo prodotto non garantisce profitti né promette performance, superamento di challenge o risultati specifici. Ha finalità esclusivamente informative e di avviso. Le decisioni e la gestione del rischio sono interamente a carico dell’utente.

Mt4 :



