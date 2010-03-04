Golden Aegis EA

Sblocca il tuo potenziale di trading con GoldenAegis, il principale Expert Advisor per l'oro (XAUUSD) della serie Nirvana. Progettato da un trader con oltre un decennio di esperienza di mercato, GoldenAegis è uno strumento progettato per un approccio sistematico al trading.

Filosofia di base:

La nostra filosofia di sviluppo combina strategie collaudate con un'esecuzione disciplinata. GoldenAegis incarna 11 anni di esperienza pratica nel trading, automatizzata per un'esecuzione senza emozioni. Non è solo un robot; è il culmine di competenze progettato per fornirti un quadro strategico.

Caratteristiche principali:

Ottimizzato per le società di trading proprietario: specificamente calibrato per allinearsi ai requisiti comuni delle sfide delle società di trading proprietario, concentrandosi su prestazioni costanti e drawdown controllati. Adatto anche per conti personali live.
Frame temporale strategico (M30): opera sul grafico a 30 minuti per l'oro, un intervallo temporale scelto strategicamente per il suo potenziale di fornire segnali chiari filtrando al contempo il rumore di mercato a breve termine. Flessibilità illimitata: compatibile con qualsiasi broker MT5, ECN o conto standard. Nessuna limitazione o regola nascosta.
Pronto all'uso: include impostazioni pre-ottimizzate fornite dall'autore. Istruzioni dettagliate sono incluse per aiutarti a iniziare rapidamente.
Prestazioni e trasparenza:
La trasparenza è la nostra priorità. Ti invitiamo vivamente a:

Analizzare i report dettagliati sui backtest forniti nella sezione screenshot.
Consultare tutti gli screenshot e i video disponibili su questa pagina prodotto per comprendere il comportamento dell'EA.
Eseguire i propri backtest nello Strategy Tester prima di acquistare la versione completa.
Fai il passo successivo.
Acquista GoldenAegis oggi stesso e dotati di uno strumento di trading professionale. Per qualsiasi domanda, utilizza la sezione "Commenti" qui sotto.
Prodotti consigliati
Viop Auto Trader
Ilker Mustafa Abut
Experts
Viop piyasasında otomatik alım satım yapan bir robot.  Emir türünde SL-TP girilemediği için program bunu kendi yapabiliyor. Takip eden SL özelliği  mevcut programda. Günlük kar marjı yakaladığında işlemleri durdurabiliyor ve sonrasında işlem açmıyor. Tüm periyodlarda çalışabiliyor. Tavsiye olarak 5m - 1h aralığı iyi performanslar sergiliyor. Spread-RSİ-EMA-MACD filtreleri ve doji-hummer-bullishengulfing mum formasyonlarına göre alım satım sinyallari oluşturuyor. İşlem başına yüzdelik risk a
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
MoneyMachine MT5 EA
Genetic Graphics, Inc.
Experts
MoneyMachine MT5 Expert Advisor is a fully automated forex trading robot designed using our ten unique trading strategies that we have developed over the years. In addition, you get a Metatrader 5 Expert Advisor builder featuring many technical indicators. We assign each of these strategies weights to determine how much they contribute to each trade. The combination of these successful strategies ensures maximum efficiency. Each strategy loops through different settings for signal confirmation.
Trend Recognizer
Harun Cagiran
Experts
Trend recogniser is a Pattern Recognation   technique  based  Expert Advisor . With thanks to statistics and signal processing approaches it estimates short term trends, and gives long/short position signals   automatically . While you are in a position, if the trens broken recogniser sign you to close your position, with a reasonable income. It is mostly suitable for huge volume curencies (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Additionally, to get best performance from EA please use in 30 mins
WinTrader Pro
Christian Fascendini
Experts
Expert Advisor Multi-Indicator “WinTrader Pro” – Il Tuo Ponte Verso un Trading Automatizzato e Sicuro Sei alla ricerca di un Expert Advisor (EA) affidabile, robusto e che integri una vasta gamma di indicatori tecnici? Desideri una soluzione che sappia gestire correttamente il rischio, ma allo stesso tempo sfruttare opportunità di mercato in modo dinamico e avanzato? Benvenuto: questo EA rappresenta il risultato di un’accurata integrazione di Bollinger Bands, Stochastic, Moving Average, Momentum,
Double SuperTrend Fit for low Stagnation MT5
Smarterbot Software
3 (1)
Experts
Introducing an expert advisor that uses two Supertrend indicator lines, ST Fast as entry trigger and ST Slow to trade in direction of the trend. This expert advisor is designed to help you find the best systems with low stagnation and high net profit, using a powerful custom optimization metric. The Supertrend indicator is a popular trend-following indicator that helps traders identify the direction of the trend and make trades accordingly. With this expert advisor, you'll be able to use the ST
AlwaysWin MT5
Ismail Hakki Delibas
Experts
EA Description : The EA is designed based on specific trend detection algorithms and strong filters.Most of the algorithms are smart and automatic. You need to adjust some limited parameters to optimize the signal engine of the EA. Thus optimizing and using EA is very simple and easy. Supported Symbols and Timeframes : All timeframes and pairs are supported by EA. The best operation of EA is on all 28 Major and Cross Pairs of Forex. The best timeframes are M15,M30,H1 EA Inputs General Options
BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA MT5
Eleni Koulocheri
Experts
BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA - MT5   is an Expert Advisor that is based on the corresponding MT5 BeST_Indicator which can simulate S.Vervoort's work about Reliable and of Zero Lag  MAs Crossovers as described in his  article  in TASC_05/2008 titled  “The Quest For Reliable Crossovers”. According to the article this method is clearly a Breakthrough Answer for Trading Moving Averages and Finding Fast and Remarkable Reliable Crossovers. Based on this logic this EA can make BUY and SEL
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA è la soluzione per i trader che desiderano massimizzare le proprie operazioni con la sicurezza di una strategia solida e altamente automatizzata. Sviluppato da Felipe FX, questo EA di prossima generazione combina tecnologia all'avanguardia e indicatori avanzati per offrire un trading efficiente e redditizio. Indicatori avanzati per confermare le voci, USD Killer è stato sviluppato con tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Gemini e troviamo modelli che si verifican
ZhuQue S8
Jing Bo Wu
5 (1)
Experts
This EA is designed around classic swing trading principles , focusing on identifying overbought and oversold conditions using custom oscillators and price action filters. The goal is to capture short-term retracements within larger market trends. It does not chase momentum blindly but instead waits for the market to pull back to favorable levels before entering a trade. The EA also includes time and volatility filters to increase entry precision and reduce exposure during unfavorable condition
VIOP Breakout Robotu
Hakan Sari
Experts
This robot is designed for work on BORSA ISTANBUL Option Stock Market. You can earn good profit on F_XU030 and F_USDTRY pairs The Robot gets good performance on F_XU030 and F_USDTRY pairs and M15 period. Trading strategy is based price action trading model. Optimization results are profitable on test. So the risk of loss is very low. Robot earns good and stable money with swing trading model. This is the strategy of Market Maker. Robot opens an order, closes. Then opens a new order. Does not col
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experts
Hedging was known as "100% Winning Strategy" in many decade before. But it doesn't seem right in the side-way market. If you put Hedging distant too close, it will entry as more as the side-way stay. If you put Hedging distant too far, it would never hit the BEP before the account blown. So, now "EA by CAPO" brought to you the new generation of Hedging that help user avoid the Risk from side-way market. We let the EA observe first 3trades with the same distant and it increase the distant at 4th
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
1.8 (5)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experts
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Good Wheel Pro MT5
Zhi Quan Xiao
Experts
Good Wheel Pro uses the idea of combining trend and shock to intervene in the market when the trend starts , and it can close the order if it detects that the trend is most likely to reverse. Which is applicable to multiple currency pairs. When using, only one currency pair needs to be loaded. It's running on M1 chart, EA will automatically detect three currency pairs, including EURUSD, GBPUSD and USDCAD. Recommended timeframe: M1 Features: > One Chart Setup: you need only one chart to trade al
Daily Range Breakout Scalper MT5
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
Daily Range Breakout Scalper EA The Daily Range Breakout Scalper EA is designed for traders who prefer a pure breakout strategy—No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies daily price ranges and places Buy Stop and Sell Stop orders at strategic levels. The EA executes trades once per day, ensuring a disciplined and structured approach. See signal for Default Set File (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678 Pricing Rules Next Price ( September   1, 2025 – S
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader: Una rete neurale che apre nuovi orizzonti nel trading Immagina un consulente che non si limita ad analizzare il mercato, ma diventa il tuo assistente intelligente, imparando ogni giorno e adattandosi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Synapse Trader è uno strumento unico, basato su tecnologie avanzate di reti neurali, in grado di catturare i segnali più sottili del mercato. Non è solo un Expert Advisor, è una rete neurale vivente che pensa, prevede ed evolve. Offe
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experts
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $498 per l'introduzione, aumenterà di 100 al mese fino a raggiungere $1298 Bot di trading automatizzato per XAUUSD (ORO). Collega questo bot ai tuoi grafici XAUUSD (GOLD) H1 e lascialo operare automaticamente con una strategia comprovata! Progettato per i trader che cercano un'automazione semplice ma efficiente, questo bot esegue operazioni in base a una combinazione di indicatori tecnici e andamento dei prezzi, ottimizzato per spread bassi e m
SafeGold Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Eagle Hunt
Sarfraz
Experts
Eagle Hunt is a sophisticated algorithmic trading system. Developed with robust risk management protocols and advanced order execution logic, this expert advisor provides traders with a professional automated trading solution suitable for various market conditions. Live Signal Coming Soon>>>>>>>>>>>>>>> IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Exclusive VIP Offer Only 10 copies available at the special pri
TheThing
Dragan Drenjanin
Experts
"TheThing" Expert Advisor maintains a consistent minimalist design. This robot is not specifically tailored for any single purpose, allowing you to trade all available symbols. By testing the robot on all available currency pairs within the strategy tester, you can find which pairs are suitable for trading and on which time frame. Despite its minimalist design, the simplicity of this robot should not be misconstrued. Its key feature lies in the logic system and other settings that set it apart f
Stochastic OverBought OverSold EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Stochastic Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore Stocastico per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un consumo minimo di
Investment Trading Expert
Ahmad Arief Bin Mohd Nor
Experts
EA that survive Covid Year. Not a get rich quick schemes. Treat this EA as investment robot.  Result on screenshot are based on settings that works on 2015 all through 2025. It can still be improved by tuning the limited parameters to get a more profitable result. Setting will be updated on this post periodically. Check out this post later to get updated settings.   Current Parameters : TP :10000 SL: 5000 OnProfitPip: 4000 Minimum Balance should be 500 USD for each 0.01 lot. Thanks
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Experts
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Experts
Users can choose from different strategies, including the classic "Highs and Lows" and a strategy developed for daily operations using the Keltner indicator. Additionally, various indicators have been added, such as RSI, Bollinger Bands, Moving Averages with custom time intervals, and Stochastic. Each indicator allows for the establishment of specific rules for opening and closing positions. The robot offers flexibility in position-closing strategies, allowing customization with options such
Sytem Equivalent
Sabil Yudifera
Experts
The Sytem Equivalent is a breakout trading system in data distribution based on deep machine learning, parameterized neural network technology. Data distribution has different types of breakout - different systems study and analyze in terms of neural network parameters, something progress up to date. The system analyzes every profit from the distribution of breakout types so that it is tested on the backtest and it is very successful.The accuracy of profit in the learning system for neural netwo
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (286)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.67 (12)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (11)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Altri dall’autore
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Session Start Breakout - Il Cacciatore dell'Inizio Sessione Descrizione Completa L'arte di un trader è trovare il   "punto di partenza" . Molti dei principali e potenti movimenti di mercato prendono forma subito dopo che l'eccitazione iniziale all'inizio delle sessioni di trading chiave (Asia, Londra e New York) si attenua. L'indicatore   Session Start Breakout   è uno strumento analitico avanzato progettato proprio per aiutarti a identificare questi momenti critici e potenziali opportunità. Q
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend e framework di rischio basato su ATR Nota: Questo strumento fornisce esclusivamente informazioni analitiche e non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o risultati specifici (incluso il superamento di valutazioni/challenge). La decisione d’uso e la responsabilità restano all’utente. Introduzione Nirvana Trend è un indicatore di analisi tecnica progettato per standardizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina operativa. Grazie a s
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Questo indicatore è progettato per i trader che operano con le regole rigorose dei conti di prop trading e richiedono un monitoraggio trasparente di rischi e limiti. Lo strumento è esclusivamente informativo, non interviene nelle operazioni e aiuta a mantenere il focus sull’analisi e sull’esecuzione del piano di trading. Caratteristiche principali Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale: calcola e mostra con precisione limiti e valori correnti in un pannello chiaro sul grafico; sai sempr
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend con conferma multi‑timeframe e strumenti di gestione del rischio Introduzione Nirvana Trend è un indicatore analitico che aiuta a rendere più strutturato il processo decisionale di trading grazie a segnali filtrati, conferme su più timeframe e livelli automatici di stop/uscita basati sulla volatilità (ATR). Se operi in contesti con vincoli come limiti di drawdown giornaliero/totale, questo strumento può favorire il rispetto delle tue regole personali e del tu
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Nome del prodotto: Close all position by ARAN (Utility MT5) Introduzione Close all position by ARAN è uno strumento leggero e configurabile per gestire la chiusura simultanea delle operazioni in MetaTrader 5. Consente di chiudere tutte le posizioni in base a soglie di P/L definite dall’utente (positive o negative). Questo prodotto non fornisce segnali o previsioni di mercato e non garantisce alcun risultato. Caratteristiche Chiusura totale alla soglia di P/L positiva: quando il profitto/perdita
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Indicatore di gestione del rischio e monitoraggio dei limiti per trader professionisti e account di valutazione (Prop) Questo strumento visualizza esclusivamente sul grafico informazioni precise su gestione del rischio e limiti, per aiutarti a decidere con maggiore concentrazione. L’indicatore non apre/chiude/modifica operazioni e non interferisce con gli Expert Advisor. Caratteristiche Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale Calcola e mostra il drawdown giornaliero e totale in base a Ba
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica   Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “b
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blo
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENDITA PER IL PRIMO DOWNLOAD A 30 SOLO PER TUTTA LA VITA FINO ALL'80% E UN MESE FINO AL 50%   Robot di Trading per la Sessione di New York – Il Cacciatore di Candele d'Oro Se stai cercando uno strumento che monitori il mercato come un cacciatore professionista, questo robot è progettato esattamente per te! Questo Expert Advisor inizia intelligentemente il suo lavoro dall'inizio della sessione di New York. Il suo algoritmo interno è progettato per: Contare le candele fin
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione