Golden Aegis EA
- Experts
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 4.3
- Attivazioni: 5
Sblocca il tuo potenziale di trading con GoldenAegis, il principale Expert Advisor per l'oro (XAUUSD) della serie Nirvana. Progettato da un trader con oltre un decennio di esperienza di mercato, GoldenAegis è uno strumento progettato per un approccio sistematico al trading.
Filosofia di base:
La nostra filosofia di sviluppo combina strategie collaudate con un'esecuzione disciplinata. GoldenAegis incarna 11 anni di esperienza pratica nel trading, automatizzata per un'esecuzione senza emozioni. Non è solo un robot; è il culmine di competenze progettato per fornirti un quadro strategico.
Caratteristiche principali:
Ottimizzato per le società di trading proprietario: specificamente calibrato per allinearsi ai requisiti comuni delle sfide delle società di trading proprietario, concentrandosi su prestazioni costanti e drawdown controllati. Adatto anche per conti personali live.
Frame temporale strategico (M30): opera sul grafico a 30 minuti per l'oro, un intervallo temporale scelto strategicamente per il suo potenziale di fornire segnali chiari filtrando al contempo il rumore di mercato a breve termine. Flessibilità illimitata: compatibile con qualsiasi broker MT5, ECN o conto standard. Nessuna limitazione o regola nascosta.
Pronto all'uso: include impostazioni pre-ottimizzate fornite dall'autore. Istruzioni dettagliate sono incluse per aiutarti a iniziare rapidamente.
Prestazioni e trasparenza:
La trasparenza è la nostra priorità. Ti invitiamo vivamente a:
Analizzare i report dettagliati sui backtest forniti nella sezione screenshot.
Consultare tutti gli screenshot e i video disponibili su questa pagina prodotto per comprendere il comportamento dell'EA.
Eseguire i propri backtest nello Strategy Tester prima di acquistare la versione completa.
Fai il passo successivo.
Acquista GoldenAegis oggi stesso e dotati di uno strumento di trading professionale. Per qualsiasi domanda, utilizza la sezione "Commenti" qui sotto.