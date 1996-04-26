Close all position by ARAN
- Utilità
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Nome del prodotto: Close all position by ARAN (Utility MT5)
Introduzione
Close all position by ARAN è uno strumento leggero e configurabile per gestire la chiusura simultanea delle operazioni in MetaTrader 5. Consente di chiudere tutte le posizioni in base a soglie di P/L definite dall’utente (positive o negative). Questo prodotto non fornisce segnali o previsioni di mercato e non garantisce alcun risultato.
Caratteristiche
- Chiusura totale alla soglia di P/L positiva: quando il profitto/perdita totale raggiunge il valore positivo impostato, tutte le posizioni vengono chiuse.
- Chiusura totale alla soglia di P/L negativa: quando il profitto/perdita totale raggiunge il valore negativo impostato, tutte le posizioni vengono chiuse.
- Controllo indipendente per ogni modalità: abilita o disabilita separatamente le modalità di chiusura totale positiva e negativa.
- Mettere in pausa temporaneamente l’EA senza disattivare AutoTrading: maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni.
- Disattivazione automatica della griglia del grafico all’avvio (opzionale): una vista del grafico più pulita.
- Esecuzione ottimizzata e interfaccia semplice: adatto a utenti con diversi livelli di esperienza.
Come si usa
- Collega l’EA a un grafico in MT5.
- Imposta le soglie di P/L positive e negative in base alle tue esigenze (nella valuta del conto).
- Attiva/disattiva separatamente le modalità di chiusura totale positiva/negativa.
- Se necessario, abilita l’opzione di disattivazione automatica della griglia.
- Tieni il grafico aperto mentre l’EA è attivo per consentire il monitoraggio delle condizioni.
Note e compatibilità
- Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe in MT5.
- I risultati dipendono dalle impostazioni dell’utente, dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche del broker.
- Si consiglia di testare su un conto demo o con lo Strategy Tester prima dell’uso su un conto reale.
Disclaimer e gestione del rischio
- Questo strumento è un’utility di gestione per la chiusura in blocco delle posizioni; non fornisce segnali, strategie di trading né garanzie sui risultati.
- Il trading nei mercati finanziari comporta dei rischi. L’uso e i risultati sono sotto la piena responsabilità dell’utente.
- Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Versione
- Versione 1.0 — Rilascio iniziale.