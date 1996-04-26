Close all position by ARAN

Nome del prodotto: Close all position by ARAN (Utility MT5)

Introduzione
Close all position by ARAN è uno strumento leggero e configurabile per gestire la chiusura simultanea delle operazioni in MetaTrader 5. Consente di chiudere tutte le posizioni in base a soglie di P/L definite dall’utente (positive o negative). Questo prodotto non fornisce segnali o previsioni di mercato e non garantisce alcun risultato.

Caratteristiche

  • Chiusura totale alla soglia di P/L positiva: quando il profitto/perdita totale raggiunge il valore positivo impostato, tutte le posizioni vengono chiuse.
  • Chiusura totale alla soglia di P/L negativa: quando il profitto/perdita totale raggiunge il valore negativo impostato, tutte le posizioni vengono chiuse.
  • Controllo indipendente per ogni modalità: abilita o disabilita separatamente le modalità di chiusura totale positiva e negativa.
  • Mettere in pausa temporaneamente l’EA senza disattivare AutoTrading: maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni.
  • Disattivazione automatica della griglia del grafico all’avvio (opzionale): una vista del grafico più pulita.
  • Esecuzione ottimizzata e interfaccia semplice: adatto a utenti con diversi livelli di esperienza.

Come si usa

  1. Collega l’EA a un grafico in MT5.
  2. Imposta le soglie di P/L positive e negative in base alle tue esigenze (nella valuta del conto).
  3. Attiva/disattiva separatamente le modalità di chiusura totale positiva/negativa.
  4. Se necessario, abilita l’opzione di disattivazione automatica della griglia.
  5. Tieni il grafico aperto mentre l’EA è attivo per consentire il monitoraggio delle condizioni.

Note e compatibilità

  • Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe in MT5.
  • I risultati dipendono dalle impostazioni dell’utente, dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche del broker.
  • Si consiglia di testare su un conto demo o con lo Strategy Tester prima dell’uso su un conto reale.

Disclaimer e gestione del rischio

  • Questo strumento è un’utility di gestione per la chiusura in blocco delle posizioni; non fornisce segnali, strategie di trading né garanzie sui risultati.
  • Il trading nei mercati finanziari comporta dei rischi. L’uso e i risultati sono sotto la piena responsabilità dell’utente.
  • Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Versione

  • Versione 1.0 — Rilascio iniziale.


