Nirvana Trade Assistant

Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari.

Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blocco rischio giornaliero” funge da chiave di sicurezza. Risultato? La tua mente si libera dai calcoli ripetitivi e si concentra sulla qualità delle decisioni.

Psicologia dello strumento

  • Riduce il rumore mentale: calcolo automatico del lotto basato su % di rischio, niente esitazioni prima del clic.
  • Focus sul processo, non sul risultato: vedi R:R prima dell’ingresso e lo correggi secondo il piano, non per emozione.
  • Freno automatico nei giorni difficili: il blocco rischio giornaliero chiude tutto quando ti avvicini al limite di perdita, bloccando il trading fino al momento stabilito.
  • Evita errori piccoli ma costosi: debouncing del clic dell’ordine (800ms) previene doppi clic involontari.

Come accelera le decisioni?

  • Dimensione posizione basata su % di rischio: calcola il lotto in modo sicuro da Entry e SL, mostrando Risk/Lot e Reward/Lot in tempo reale.
  • Imposta R:R con un clic: campo R:R con +/– o input come “1:2” o “2.5”; TP si regola in modo intelligente rispettando la distanza minima del broker.
  • Anteprima durante il trascinamento: metriche aggiornate in tempo reale mentre sposti SL/TP, per una chiara visione del rischio.
  • Sicurezza adattata al conto: controllo distanza minima ordini, supporto Netting/Hedging, chiusura sicura di tutte le posizioni/ordini al trigger del rischio giornaliero.

Caratteristiche tecniche principali

  • Pannello isolato con prefisso unico per ogni grafico; zero conflitti tra oggetti.
  • Modalità rischio con input % e calcolo lotti; arrotondamento verso il basso per evitare rischi eccessivi.
  • R:R manuale con parsing di input come “1:2” o “2.0” e passo regolabile; rispetta i limiti StopLevel/FreezeLevel del broker.
  • Debouncing clic ordini a 800ms.
  • Rischio giornaliero basato su Balance o Equity con “buffer trigger”; blocco automatico e chiusura immediata di tutte le posizioni/ordini.
  • Controllo errori umani: nei conti Netting, nuovi ordini bloccati se ci sono posizioni aperte.

Guida all’uso

  • Dopo aver installato lo strumento sul grafico, i pulsanti Buy/Sell mostrano le linee di ingresso, SL e TP. Nessun trade si apre finché non clicchi “Conferma posizione”.
  • Se l’area di trading non ti convince, usa “Cancel Buy/Sell” per rimuovere le linee.
  • Sposta le linee (ingresso: verde, SL: arancione, TP: blu) con doppio clic; il rischio per lotto è mostrato sul pannello.
  • Nessuna posizione si apre finché le linee non sono confermate con doppio clic.
  • Saldo, equity e profitto/perdita sono mostrati in tempo reale sul pannello.

Modalità rischio

  • Il pulsante Risk Mode sul pannello si attiva/disattiva con un clic.
  • Attivata, mostra il valore in dollari di SL/TP con % rischio e R:R impostati.
  • Disattivata, applica le impostazioni predefinite dell’expert.

Blocco rischio giornaliero

  • Attivando il rischio giornaliero negli input dell’expert, definisci il tetto di perdita giornaliera, visibile sul grafico.
  • Al raggiungimento del limite, le posizioni si chiudono e il trading è bloccato fino alla fine del periodo di blocco.
  • Questo aiuta ad analizzare con calma nella sessione successiva, tornando al mercato con disciplina.


