Nirvana Trade Assistant

Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari.

Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blocco rischio giornaliero” funge da chiave di sicurezza. Risultato? La tua mente si libera dai calcoli ripetitivi e si concentra sulla qualità delle decisioni.

Psicologia dello strumento

Riduce il rumore mentale: calcolo automatico del lotto basato su % di rischio, niente esitazioni prima del clic.

Focus sul processo, non sul risultato: vedi R:R prima dell’ingresso e lo correggi secondo il piano, non per emozione.

Freno automatico nei giorni difficili: il blocco rischio giornaliero chiude tutto quando ti avvicini al limite di perdita, bloccando il trading fino al momento stabilito.

Evita errori piccoli ma costosi: debouncing del clic dell’ordine (800ms) previene doppi clic involontari.

Come accelera le decisioni?

Dimensione posizione basata su % di rischio: calcola il lotto in modo sicuro da Entry e SL, mostrando Risk/Lot e Reward/Lot in tempo reale.

Imposta R:R con un clic: campo R:R con +/– o input come “1:2” o “2.5”; TP si regola in modo intelligente rispettando la distanza minima del broker.

Anteprima durante il trascinamento: metriche aggiornate in tempo reale mentre sposti SL/TP, per una chiara visione del rischio.

Sicurezza adattata al conto: controllo distanza minima ordini, supporto Netting/Hedging, chiusura sicura di tutte le posizioni/ordini al trigger del rischio giornaliero.

Caratteristiche tecniche principali

Pannello isolato con prefisso unico per ogni grafico; zero conflitti tra oggetti.

Modalità rischio con input % e calcolo lotti; arrotondamento verso il basso per evitare rischi eccessivi.

R:R manuale con parsing di input come “1:2” o “2.0” e passo regolabile; rispetta i limiti StopLevel/FreezeLevel del broker.

Debouncing clic ordini a 800ms.

Rischio giornaliero basato su Balance o Equity con “buffer trigger”; blocco automatico e chiusura immediata di tutte le posizioni/ordini.

Controllo errori umani: nei conti Netting, nuovi ordini bloccati se ci sono posizioni aperte.

Guida all’uso

Dopo aver installato lo strumento sul grafico, i pulsanti Buy/Sell mostrano le linee di ingresso, SL e TP. Nessun trade si apre finché non clicchi “Conferma posizione”.

Se l’area di trading non ti convince, usa “Cancel Buy/Sell” per rimuovere le linee.

Sposta le linee (ingresso: verde, SL: arancione, TP: blu) con doppio clic; il rischio per lotto è mostrato sul pannello.

Nessuna posizione si apre finché le linee non sono confermate con doppio clic.

Saldo, equity e profitto/perdita sono mostrati in tempo reale sul pannello.

Modalità rischio

Il pulsante Risk Mode sul pannello si attiva/disattiva con un clic.

Attivata, mostra il valore in dollari di SL/TP con % rischio e R:R impostati.

Disattivata, applica le impostazioni predefinite dell’expert.

Blocco rischio giornaliero

Attivando il rischio giornaliero negli input dell’expert, definisci il tetto di perdita giornaliera, visibile sul grafico.

Al raggiungimento del limite, le posizioni si chiudono e il trading è bloccato fino alla fine del periodo di blocco.

Questo aiuta ad analizzare con calma nella sessione successiva, tornando al mercato con disciplina.



