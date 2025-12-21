Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Motore di Trend Multi-Timeframe Ultra Veloce (Sconto di Natale)

FARMAN TREND V12 è un indicatore di trend adattivo professionale basato sulla struttura frattale del mercato e su calcoli sensibili al volume.
Fornisce un rilevamento del trend veloce, fluido e affidabile su tutti i timeframe con un vero motore multi-timeframe.

✔ Modalità Dinamica Adattiva
✔ Analisi Multi-Timeframe Reale
✔ Nessun Ricalcolo (No Repaint) – Nessun Lag
✔ Ultra Veloce e Ottimizzato per Backtest
✔ Perfetto per Scalping e Prop Trading

🔥 FARMAN TREND V12 – MOTORE DI TREND MULTI-TIMEFRAME ULTRA VELOCE
FARMAN TREND V12 è un indicatore di analisi del trend di nuova generazione progettato per i trader che richiedono precisione, velocità e adattabilità.

A differenza delle medie mobili tradizionali e degli indicatori statici, FARMAN V12 utilizza un Algoritmo Frattale Adattivo che reagisce dinamicamente alla volatilità del mercato e al comportamento del volume, fornendo trend più puliti e conferme anticipate.

🧠 Motore di Calcolo Adattivo
FARMAN V12 offre due modalità di calcolo professionali:

📊 MODALITÀ STATICA
Periodo di calcolo fisso
Ideale per il backtesting e condizioni di mercato stabili
Risultati completamente ripetibili

🧠 MODALITÀ DINAMICA (Consigliata)
Regola automaticamente il suo periodo di calcolo in base al volume in tempo reale
Risposta più rapida durante l'alta attività
Filtraggio del rumore durante la bassa liquidità
Imita l'analisi del trend discrezionale professionale

⏱️ Vera Tecnologia Multi-Timeframe
FARMAN TREND V12 è costruito con un vero motore MTF, non una simulazione visiva.
✔ Seleziona qualsiasi timeframe di riferimento da M1 a MN1
✔ Visualizza il trend del timeframe superiore sui grafici del timeframe inferiore
✔ Fai trading nella direzione del trend dominante
✔ Nessun ricalcolo, nessun ritardo

🎨 Linea di Trend con Codice Colore Intelligente
🟢 Verde – Trend Rialzista (prezzo sopra la linea FARMAN)
🔴 Rosso – Trend Ribassista (prezzo sotto la linea FARMAN)
🟡 Oro – Neutro / fase di transizione
Chiarezza visiva istantanea senza ingombrare il grafico.

 Prestazioni Ultra Veloci e Ottimizzate
Calcola solo le nuove barre
Caching dei dati dei timeframe superiori
Ottimizzato per lo Strategy Tester
Prestazioni fluide anche su sistemi di fascia bassa

Perfetto per:
Scalping
Day trading
Sfide Prop Firm
Setup multi-grafico

📊 Pannello di Controllo Live Professionale
In modalità live trading, FARMAN V12 fornisce un pannello di controllo avanzato:
Selezione del timeframe con un clic
Switch modalità Statica / Dinamica
Visualizzazione live di:
Dimensione Frattale
Coefficiente Alpha
Calcoli totali
LED di stato elaborazione
Ciò consente ai trader di comprendere la struttura del mercato, non solo vedere i segnali.

🎯 Per chi è questo indicatore?
✔ Trader professionisti e avanzati
✔ Scalper e trader intraday
✔ Trader di Prop Firm
✔ Trader Smart Money e Price Action
✔ Chiunque sia stanco di indicatori in ritardo

 Riepilogo Caratteristiche Chiave
✔ Algoritmo di Trend Frattale Adattivo
✔ Periodo Dinamico Basato sul Volume
✔ Vero Motore Multi-Timeframe
✔ No Repaint
✔ Ultra Veloce e Stabile
✔ Pannello di Controllo Integrato
✔ Compatibile con MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 non è solo un indicatore —
è un sistema professionale di intelligence del trend.


Altri dall’autore
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Session Start Breakout - Il Cacciatore dell'Inizio Sessione Descrizione Completa L'arte di un trader è trovare il   "punto di partenza" . Molti dei principali e potenti movimenti di mercato prendono forma subito dopo che l'eccitazione iniziale all'inizio delle sessioni di trading chiave (Asia, Londra e New York) si attenua. L'indicatore   Session Start Breakout   è uno strumento analitico avanzato progettato proprio per aiutarti a identificare questi momenti critici e potenziali opportunità. Q
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend con conferma multi‑timeframe e strumenti di gestione del rischio Introduzione Nirvana Trend è un indicatore analitico che aiuta a rendere più strutturato il processo decisionale di trading grazie a segnali filtrati, conferme su più timeframe e livelli automatici di stop/uscita basati sulla volatilità (ATR). Se operi in contesti con vincoli come limiti di drawdown giornaliero/totale, questo strumento può favorire il rispetto delle tue regole personali e del tu
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Indicatore di gestione del rischio e monitoraggio dei limiti per trader professionisti e account di valutazione (Prop) Questo strumento visualizza esclusivamente sul grafico informazioni precise su gestione del rischio e limiti, per aiutarti a decidere con maggiore concentrazione. L’indicatore non apre/chiude/modifica operazioni e non interferisce con gli Expert Advisor. Caratteristiche Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale Calcola e mostra il drawdown giornaliero e totale in base a Ba
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica   Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “b
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Nome del prodotto: Close all position by ARAN (Utility MT5) Introduzione Close all position by ARAN è uno strumento leggero e configurabile per gestire la chiusura simultanea delle operazioni in MetaTrader 5. Consente di chiudere tutte le posizioni in base a soglie di P/L definite dall’utente (positive o negative). Questo prodotto non fornisce segnali o previsioni di mercato e non garantisce alcun risultato. Caratteristiche Chiusura totale alla soglia di P/L positiva: quando il profitto/perdita
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicatori
Nirvana Trend — Indicatore di trend e framework di rischio basato su ATR Nota: Questo strumento fornisce esclusivamente informazioni analitiche e non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o risultati specifici (incluso il superamento di valutazioni/challenge). La decisione d’uso e la responsabilità restano all’utente. Introduzione Nirvana Trend è un indicatore di analisi tecnica progettato per standardizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina operativa. Grazie a s
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Questo indicatore è progettato per i trader che operano con le regole rigorose dei conti di prop trading e richiedono un monitoraggio trasparente di rischi e limiti. Lo strumento è esclusivamente informativo, non interviene nelle operazioni e aiuta a mantenere il focus sull’analisi e sull’esecuzione del piano di trading. Caratteristiche principali Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale: calcola e mostra con precisione limiti e valori correnti in un pannello chiaro sul grafico; sai sempr
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilità
Velocità di scalping; disciplina sistematica Decidi con Nirvana; calcoli e freno di sicurezza con noi. Non stupirti; hai di fronte lo strumento di gestione del capitale più avanzato e intelligente, che offre la massima flessibilità nei mercati finanziari. Un trade vincente non è solo “buona analisi”; “esecuzione fluida” e “disciplina” sono la chiave. Nirvana è il tuo assistente: calcola rischio/volume in tempo reale, imposta R:R con un clic, mostra anteprime live di rischio e profitto, e il “blo
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENDITA PER IL PRIMO DOWNLOAD A 30 SOLO PER TUTTA LA VITA FINO ALL'80% E UN MESE FINO AL 50%   Robot di Trading per la Sessione di New York – Il Cacciatore di Candele d'Oro Se stai cercando uno strumento che monitori il mercato come un cacciatore professionista, questo robot è progettato esattamente per te! Questo Expert Advisor inizia intelligentemente il suo lavoro dall'inizio della sessione di New York. Il suo algoritmo interno è progettato per: Contare le candele fin
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GoldenAegis: Un EA Specializzato sull'Oro per le Sfide delle Prop Firm GoldenAegis, un Expert Advisor (EA) di punta della serie Nirvana, è uno strumento di trading sistematico progettato specificamente per l'Oro (XAUUSD) e per i trader che mirano a superare le sfide delle società di prop trading (Prop Firm). Strategia e Filosofia di Base Questo EA è il culmine di oltre un decennio di esperienza pratica sul mercato. La filosofia di base è quella di automatizzare una strategia di trading testata
Farman Feractal Trend M T F
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicatori
Ciao, sono qui per risolvere uno dei più grandi problemi dei trader. Quando apro il grafico dei prezzi e inizio ad analizzarlo, si presenta un GROSSO problema. Passo da una finestra all'altra e da un timeframe all'altro in MetaTrader 5 e inizio a disegnare linee di tendenza, blocchi di ordine e diverse linee statiche e dinamiche per comprendere il mercato. Questo era un GRANDE problema e a volte mi confondeva, quindi ho pensato di progettare un sistema che risolvesse tutti questi problemi e mi
