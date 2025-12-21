Farman trendline

FARMAN TREND V12 – Motore di Trend Multi-Timeframe Ultra Veloce (Sconto di Natale)

FARMAN TREND V12 è un indicatore di trend adattivo professionale basato sulla struttura frattale del mercato e su calcoli sensibili al volume.

Fornisce un rilevamento del trend veloce, fluido e affidabile su tutti i timeframe con un vero motore multi-timeframe.

✔ Modalità Dinamica Adattiva

✔ Analisi Multi-Timeframe Reale

✔ Nessun Ricalcolo (No Repaint) – Nessun Lag

✔ Ultra Veloce e Ottimizzato per Backtest

✔ Perfetto per Scalping e Prop Trading

🔥 FARMAN TREND V12 – MOTORE DI TREND MULTI-TIMEFRAME ULTRA VELOCE

FARMAN TREND V12 è un indicatore di analisi del trend di nuova generazione progettato per i trader che richiedono precisione, velocità e adattabilità.

A differenza delle medie mobili tradizionali e degli indicatori statici, FARMAN V12 utilizza un Algoritmo Frattale Adattivo che reagisce dinamicamente alla volatilità del mercato e al comportamento del volume, fornendo trend più puliti e conferme anticipate.

🧠 Motore di Calcolo Adattivo

FARMAN V12 offre due modalità di calcolo professionali:

📊 MODALITÀ STATICA

Periodo di calcolo fisso

Ideale per il backtesting e condizioni di mercato stabili

Risultati completamente ripetibili

🧠 MODALITÀ DINAMICA (Consigliata)

Regola automaticamente il suo periodo di calcolo in base al volume in tempo reale

Risposta più rapida durante l'alta attività

Filtraggio del rumore durante la bassa liquidità

Imita l'analisi del trend discrezionale professionale

⏱️ Vera Tecnologia Multi-Timeframe

FARMAN TREND V12 è costruito con un vero motore MTF, non una simulazione visiva.

✔ Seleziona qualsiasi timeframe di riferimento da M1 a MN1

✔ Visualizza il trend del timeframe superiore sui grafici del timeframe inferiore

✔ Fai trading nella direzione del trend dominante

✔ Nessun ricalcolo, nessun ritardo

🎨 Linea di Trend con Codice Colore Intelligente

🟢 Verde – Trend Rialzista (prezzo sopra la linea FARMAN)

🔴 Rosso – Trend Ribassista (prezzo sotto la linea FARMAN)

🟡 Oro – Neutro / fase di transizione

Chiarezza visiva istantanea senza ingombrare il grafico.

⚡ Prestazioni Ultra Veloci e Ottimizzate

Calcola solo le nuove barre

Caching dei dati dei timeframe superiori

Ottimizzato per lo Strategy Tester

Prestazioni fluide anche su sistemi di fascia bassa

Perfetto per:

Scalping

Day trading

Sfide Prop Firm

Setup multi-grafico

📊 Pannello di Controllo Live Professionale

In modalità live trading, FARMAN V12 fornisce un pannello di controllo avanzato:

Selezione del timeframe con un clic

Switch modalità Statica / Dinamica

Visualizzazione live di:

Dimensione Frattale

Coefficiente Alpha

Calcoli totali

LED di stato elaborazione

Ciò consente ai trader di comprendere la struttura del mercato, non solo vedere i segnali.

🎯 Per chi è questo indicatore?

✔ Trader professionisti e avanzati

✔ Scalper e trader intraday

✔ Trader di Prop Firm

✔ Trader Smart Money e Price Action

✔ Chiunque sia stanco di indicatori in ritardo

✅ Riepilogo Caratteristiche Chiave

✔ Algoritmo di Trend Frattale Adattivo

✔ Periodo Dinamico Basato sul Volume

✔ Vero Motore Multi-Timeframe

✔ No Repaint

✔ Ultra Veloce e Stabile

✔ Pannello di Controllo Integrato

✔ Compatibile con MetaTrader 5

FARMAN TREND V12 non è solo un indicatore —

è un sistema professionale di intelligence del trend.