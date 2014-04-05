CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 2.30
- Aggiornato: 6 ottobre 2025
- Attivazioni: 7
CandleVision Pro – Scanner Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF)
CandleVision Pro è un indicatore tecnico che rileva e visualizza formazioni di candele su più timeframe.
Identifica tre pattern comuni di azione del prezzo: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar.
L’indicatore comprende anche una dashboard multi-timeframe, filtri opzionali e statistiche dei segnali.
Funzioni principali
- Rilevamento automatico delle formazioni Engulfing, Pin Bar e Inside Bar
- Funziona su più timeframe da M1 a D1
- Mostra segnali in una dashboard unificata sul grafico
- Include filtri opzionali per trend, momentum e volatilità
- Calcola statistiche di base per i pattern rilevati
- Scadenza del segnale regolabile e posizione della dashboard configurabile
- Opera su qualsiasi simbolo supportato dal terminale
Filtri e calcoli
- Filtro di trend: basato su EMA per il bias direzionale
- Filtro di momentum: basato sul valore dell’indicatore momentum
- Filtro di volatilità: utilizza ATR per stimare l'intervallo del mercato
Ogni filtro può essere abilitato o disabilitato nei parametri di input
Funzionalità della dashboard
L’indicatore include una dashboard configurabile che mostra tipo di pattern, stato del segnale, trend, volatilità e calcolo del punteggio base.
Gli utenti possono ridimensionare, riposizionare e personalizzare la visualizzazione secondo le preferenze del grafico.
Parametri di input
- Take Profit / Stop Loss (punti)
- Selezione pattern (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)
- Selezione timeframe (M1–D1)
- Impostazioni filtri (trend, momentum, volatilità)
- Posizione, dimensione e opzioni di visibilità della dashboard
Note sull’uso
CandleVision Pro è uno strumento di analisi tecnica che identifica specifiche formazioni di candele.
Non apre, non chiude né gestisce operazioni automaticamente.
Gli utenti dovrebbero valutare ogni segnale in combinazione con i propri metodi di trading e pratiche di gestione del rischio.
Compatibilità
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Tipo: Indicatore personalizzato
- Simboli: Tutti
- Timeframe: da M1 a D1