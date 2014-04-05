CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – Scanner Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF)


CandleVision Pro è un indicatore tecnico che rileva e visualizza formazioni di candele su più timeframe.

Identifica tre pattern comuni di azione del prezzo: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar.

L’indicatore comprende anche una dashboard multi-timeframe, filtri opzionali e statistiche dei segnali.


Funzioni principali

- Rilevamento automatico delle formazioni Engulfing, Pin Bar e Inside Bar

- Funziona su più timeframe da M1 a D1

- Mostra segnali in una dashboard unificata sul grafico

- Include filtri opzionali per trend, momentum e volatilità

- Calcola statistiche di base per i pattern rilevati

- Scadenza del segnale regolabile e posizione della dashboard configurabile

- Opera su qualsiasi simbolo supportato dal terminale


Filtri e calcoli

- Filtro di trend: basato su EMA per il bias direzionale

- Filtro di momentum: basato sul valore dell’indicatore momentum

- Filtro di volatilità: utilizza ATR per stimare l'intervallo del mercato

Ogni filtro può essere abilitato o disabilitato nei parametri di input


Funzionalità della dashboard

L’indicatore include una dashboard configurabile che mostra tipo di pattern, stato del segnale, trend, volatilità e calcolo del punteggio base.

Gli utenti possono ridimensionare, riposizionare e personalizzare la visualizzazione secondo le preferenze del grafico.


Parametri di input

- Take Profit / Stop Loss (punti)

- Selezione pattern (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)

- Selezione timeframe (M1–D1)

- Impostazioni filtri (trend, momentum, volatilità)

- Posizione, dimensione e opzioni di visibilità della dashboard


Note sull’uso

CandleVision Pro è uno strumento di analisi tecnica che identifica specifiche formazioni di candele.

Non apre, non chiude né gestisce operazioni automaticamente.

Gli utenti dovrebbero valutare ogni segnale in combinazione con i propri metodi di trading e pratiche di gestione del rischio.


Compatibilità

- Piattaforma: MetaTrader 5

- Tipo: Indicatore personalizzato

- Simboli: Tutti

- Timeframe: da M1 a D1


