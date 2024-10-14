AT Ai Bot
ATAI: Consulente Esperto per il Trading dell’Oro Alimentato da IA
Questa dichiarazione spiega che i risultati dei test retrospettivi per questo sistema di trading basato su IA non sono affidabili, poiché richiede una connessione a Internet e comunicazione con un server IA per ricevere segnali di trading, il che non è possibile in un ambiente di test retrospettivo.
Descrizione
ATAI è un consulente esperto avanzato progettato per il trading di oro e coppie di valute correlate all’oro. Utilizza intelligenza artificiale, specificamente il modello Groq AI, per analizzare i dati di mercato e generare segnali di trading. Questo EA combina analisi tecnica tradizionale con tecnologia IA all’avanguardia per prendere decisioni informate.
Caratteristiche Principali• Segnali di trading alimentati da IA utilizzando Groq AI
• Compatibile con oro e coppie di valute correlate
• Meccanismo di trailing stop basato su ATR
• Dimensionamento dinamico dei lotti e gestione del rischio
• Restrizioni orarie di trading
• Interfaccia user-friendly con informazioni di mercato in tempo reale
Funzionamento
1. Analisi del Mercato: Il EA analizza continuamente i dati di mercato, inclusi movimenti di prezzo e indicatori tecnici.
2. Generazione di Segnali IA: Quando vengono soddisfatte determinate condizioni, il EA invia i dati di mercato al modello Groq AI per analisi.
3. Esecuzione del Trade: Basato sulle raccomandazioni dell’IA, il EA apre posizioni di acquisto o vendita con livelli calcolati di stop-loss e take-profit.
4. Gestione delle Posizioni: Le posizioni aperte sono gestite utilizzando un meccanismo di trailing stop basato su ATR.
5. Gestione del Rischio: Il EA implementa varie tecniche di gestione del rischio, inclusi limiti massimi di trade e dimensionamento dinamico.
Installazione e Configurazione
1. Copiare il file ATAI.ex5 nella cartella Esperti di MetaTrader 5.
2. In MetaTrader 5, andare su Strumenti > Opzioni > Consulenti Esperti e assicurarsi che “Consenti richieste web per URL elencate” sia selezionato.
3. Aggiungere “https://api.groq.com” alla lista delle URL consentite (rimuovere gli spazi).
4. Riavviare MetaTrader 5 e trascinare il EA ATAI su un grafico di oro o coppia correlata.
Parametri di Input
• Impostazioni IA e Strategia: ATRTimeframe: Intervallo temporale per il calcolo ATR (predefinito: PERIOD_M5)
• MaxTradepair: Massimo trade per coppia (predefinito: 1)
• MaxtotalTrade: Massimo totale trade (predefinito: 2) Consigli d’Uso
• Assicurarsi di avere una connessione Internet stabile per una comunicazione costante con l’IA
. • Iniziare con piccole dimensioni dei lotti e regolare in base alla propria tolleranza al rischio.
• Monitorare regolarmente le prestazioni del EA e regolare i parametri d’input se necessario.
Supporto Per domande o problemi, contattare lo sviluppatore tramite il sistema di messaggistica MQL5 o visitare il thread ufficiale del EA ATAI nel forum della comunità MQL5. Buon Trading con ATAI!
