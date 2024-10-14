AT Ai Bot

3.7

ATAI: Consulente Esperto per il Trading dell’Oro Alimentato da IA

Il prezzo aumenterà di 100$ per ogni 10 acquisti. Prezzo finale: 1250 $ Questa dichiarazione spiega che i risultati dei test retrospettivi per questo sistema di trading basato su IA non sono affidabili, poiché richiede una connessione a Internet e comunicazione con un server IA per ricevere segnali di trading, il che non è possibile in un ambiente di test retrospettivo.


------ INSTALLAZIONE E GUIDA


 Descrizione

ATAI è un consulente esperto avanzato progettato per il trading di oro e coppie di valute correlate all’oro. Utilizza intelligenza artificiale, specificamente il modello Groq AI, per analizzare i dati di mercato e generare segnali di trading. Questo EA combina analisi tecnica tradizionale con tecnologia IA all’avanguardia per prendere decisioni informate.


Caratteristiche Principali• Segnali di trading alimentati da IA utilizzando Groq AI

• Compatibile con oro e coppie di valute correlate

• Meccanismo di trailing stop basato su ATR

• Dimensionamento dinamico dei lotti e gestione del rischio

• Restrizioni orarie di trading

• Interfaccia user-friendly con informazioni di mercato in tempo reale


Funzionamento

1. Analisi del Mercato: Il EA analizza continuamente i dati di mercato, inclusi movimenti di prezzo e indicatori tecnici.

2. Generazione di Segnali IA: Quando vengono soddisfatte determinate condizioni, il EA invia i dati di mercato al modello Groq AI per analisi.

3. Esecuzione del Trade: Basato sulle raccomandazioni dell’IA, il EA apre posizioni di acquisto o vendita con livelli calcolati di stop-loss e take-profit.

4. Gestione delle Posizioni: Le posizioni aperte sono gestite utilizzando un meccanismo di trailing stop basato su ATR.

5. Gestione del Rischio: Il EA implementa varie tecniche di gestione del rischio, inclusi limiti massimi di trade e dimensionamento dinamico.


Installazione e Configurazione

1. Copiare il file ATAI.ex5 nella cartella Esperti di MetaTrader 5.

2. In MetaTrader 5, andare su Strumenti > Opzioni > Consulenti Esperti e assicurarsi che “Consenti richieste web per URL elencate” sia selezionato.

3. Aggiungere “https://api.groq.com” alla lista delle URL consentite (rimuovere gli spazi).

4. Riavviare MetaTrader 5 e trascinare il EA ATAI su un grafico di oro o coppia correlata.

Parametri di Input

• Impostazioni IA e Strategia: ATRTimeframe: Intervallo temporale per il calcolo ATR (predefinito: PERIOD_M5)

• MaxTradepair: Massimo trade per coppia (predefinito: 1)

• MaxtotalTrade: Massimo totale trade (predefinito: 2) Consigli d’Uso

• Assicurarsi di avere una connessione Internet stabile per una comunicazione costante con l’IA

. • Iniziare con piccole dimensioni dei lotti e regolare in base alla propria tolleranza al rischio.

• Monitorare regolarmente le prestazioni del EA e regolare i parametri d’input se necessario.


Supporto Per domande o problemi, contattare lo sviluppatore tramite il sistema di messaggistica MQL5 o visitare il thread ufficiale del EA ATAI nel forum della comunità MQL5. Buon Trading con ATAI!


Recensioni 24
Gaurav Kumar
29
Gaurav Kumar 2024.11.30 21:49 
 

Hii all users. I am from very first users of this product. After that I don't need any other product to purchase. I left my system on with this bot on and my work is done. I loved it and recommend it to all users.

Arman2873
28
Arman2873 2024.11.18 16:45 
 

hello guys. Im really satisfied with the performers of the software. The first day that I tried him I manage to make 250 euro for like 1 hour. From what I saw the software is really good and profitable. He is doing really good and I highly recommend him !!:)

Ferran Lopez Navarro
2847
Ferran Lopez Navarro 2024.10.22 06:12 
 

The EA is working very well, the author has been providing support and updating for some minor problems that are already solved. Now the EA works like a Swiss watch

Prodotti consigliati
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.5 (12)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.43 (47)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
YM Bollinger bands EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
FREE
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experts
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Expert Advisor automatico universale per MetaTrader 5 che lavora su indicatori standard. UniversalEA Il costruttore EA è dotato di un ampio set di funzioni. Puoi selezionare uno dei 20 segnali per aprire una posizione e 5 dei 20 filtri per ordinare i segnali degli indicatori standard inclusi nel pacchetto MetaTrader. Inoltre, puoi regolare i parametri dell'indicatore, selezionare un intervallo di tempo e specificare una barra del segnale per ciascun segnale. Puoi anche scaricare The X EA per il
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (332)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.97 (30)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vasta esperienza
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.12 (26)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versione 11.0 - Italiano Mean Machine GPT Versione 11.0 - Dove l'Intelligenza Istituzionale Incontra il Trading Specializzato Da quando abbiamo aperto la strada alla genuina integrazione dell'IA nel trading algoritmico, abbiamo affinato questo approccio attraverso molteplici cicli di mercato, regimi economici ed evoluzioni tecnologiche. Ciò che è iniziato come la nostra convinzione che l'apprendimento automatico adattivo rappresenti la progressione naturale del trading quantita
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (24)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (45)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acqui
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.42 (48)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (4)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.5 (20)
Experts
NEXUS: un Expert Advisor che si evolve con il mercato Novità: ora disponibile anche con un nuovo set per XAUUSD. Importante: se noleggi NEXUS e non ottieni la redditività prevista, inviami un messaggio e raddoppieremo il periodo di noleggio senza domande . Il mio obiettivo è permetterti di testarlo con calma e valutarlo in condizioni reali. > Tutti i contenuti (set, guida, supporto, FAQ e aggiornamenti) sono centralizzati nel NEXUS HUB: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 Molti EA funzion
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.81 (52)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (2)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
GoldenHour
Zaha Feiz
3.56 (16)
Experts
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- Panoramica: Un sistema di scalping di precisione per XAUUSD (oro) che si concentra su operazioni a posizione singola ad alta probabilità. L'EA esegue 2-3 operazioni selezionate con cura al giorno durante le condizioni di mercato ottimali, evitando strategie rischiose a più posizioni o martingala. * Se l’EA non funziona bene durante il backtest, non esitare a scrivermi. Sarò felice di aiutarti a configurarlo correttamente per ottenere i m
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
AT Signal
Zaha Feiz
Experts
AT Signal EA Descrizione: Un consulente esperto professionale per MetaTrader 5 che implementa la mia metodologia di trading personale sviluppata nel corso degli anni attraverso l’analisi di mercato e l’esperienza di trading. Questo EA automatizza una strategia sofisticata di riconoscimento dei modelli e di momentum. Caratteristiche principali: • Rilevamento dinamico dei punti di ingresso • Sistema di gestione del rischio intelligente • Trailing stop adattivo basato sull’ATR • Strategia di take
AT Break
Zaha Feiz
Indicatori
AT Break - Smart Breakout Points Indicator  General Description The AT Break indicator is an advanced technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed based on detecting breakouts of resistance and support levels. This indicator uses sophisticated algorithms to identify potential entry and exit points and displays them visually on the chart.  Main Settings Parameter Description Range/Options Default  Price Type Determines the price type used for calculations Close, Open, High, Lo
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Indicatori
ATLogic Indicatore ATLogic: Uno strumento versatile per tutti gli strumenti di trading ATLogic è uno strumento completo e user-friendly per l'analisi tecnica, progettato per un'ampia gamma di strumenti finanziari, comprese tutte le coppie di valute, indici e criptovalute. Questo indicatore versatile offre ai trader potenti intuizioni su vari mercati: Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonus speciale. "Contattami per metterti in contatto con il mio tutor AI e scoprire come ut
Filtro:
JackM88
45
JackM88 2025.02.28 18:59 
 

I have waited a lot (4 months) to write, Anyway I haven't found any good on this EA. Always very small profits and big big losses. Many updates, nothing change in term of winning rate. Please Zaha make this bot works properly, otherwise I could start thinking it is a joke.. (also for the price)

Philipp Hermann
1458
Philipp Hermann 2025.02.08 00:28 
 

Unfortunately a loss Bot. Well thought strategy but it did not work properly. Even the last updates are not relevant and I’m not sure why it gets implemented more and more api models. They simply do not work. Would be happy if the developer could update it this way that this bot becomes profitable. I will update my review from time to time

Tim-w
22
Tim-w 2025.01.07 09:28 
 

Do not buy! established ongoing loss!! 稳定亏损，不要买

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2025.01.15 13:22
Dear Valued Traders,
Thank you all for your detailed feedback about AT AI Bot. I appreciate you taking the time to share your experiences and concerns. Let me address the key points raised:
Regarding the timezone issue: We have identified the GMT+2 vs GMT+0 discrepancy affecting the news filter functionality. This is being addressed in our next update to ensure proper synchronization with your broker's time.
For those experiencing different trading results: Trading outcomes can vary based on multiple factors including broker conditions, market timing, and parameter settings. For optimal results, we recommend: Using TF 1H with ATR 1min settings as some users have reported better performance
Maintaining a minimum balance of $150
Ensuring stable internet connection
Using supported brokers like Vantage for best performance We take your feedback about losses very seriously. Our development team is working on a comprehensive update that will include: Enhanced risk management features
Customizable stop-loss settings
Improved time synchronization
Better broker compatibility
More stable performance across different market conditions The new version (5.40) will be available soon through official channels with these improvements. We're conducting thorough testing to ensure reliability before release.
Stay tuned for the update announcement. Your trading success is our priority, and we're committed to continuous improvement of our product.
Gaurav Kumar
29
Gaurav Kumar 2024.11.30 21:49 
 

Hii all users. I am from very first users of this product. After that I don't need any other product to purchase. I left my system on with this bot on and my work is done. I loved it and recommend it to all users.

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.12.30 15:32
I appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
Arman2873
28
Arman2873 2024.11.18 16:45 
 

hello guys. Im really satisfied with the performers of the software. The first day that I tried him I manage to make 250 euro for like 1 hour. From what I saw the software is really good and profitable. He is doing really good and I highly recommend him !!:)

richclyde
93
richclyde 2024.11.01 18:04 
 

It's a complete SCAM; don't waste your hard-earned cash on this. The owner of this EA doesn't even know how it works. There are massive daily losses with no specific strategy, and if you reach out, she says to give it some time as this is a new AI. Well, I would rigorously test it if I owned this before posting it here to take money from traders. The sad part is that there is no option for a refund on this platform.

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.11.04 16:56
I understand that the recent results have been disappointing, and I apologize for that. Your feedback is very important to me, and I am currently looking into solutions to improve the performance of the bot.”
Please keep in mind that financial markets are highly volatile, and there may be periods where losses occur. I am working on optimizing my strategies to deliver better results.”
I invite you to share your thoughts and suggestions with me. Your collaboration can help me provide better services and ensure a more positive experience for all customers.”
Stephen J Martret
2505
Stephen J Martret 2024.11.01 11:45 
 

sorry guys, not trying to be a hater just an honest review, hardly any trades but large losers and small wins and even updated to the new version running 5m as per the sellers recommendation, clearly a lot of fake reviews sadly, One member refused to show me any trades which is easy to show someone and blocked me, it just doesn't work. I really hoped it would have worked, I have nothing against Zaha and wish her the very best but this EA just hasn't been profitable for me this week, sadly money down the drain. Ill post my trades in the comment section and you can decide

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.11.04 16:52
I understand that the recent results have been disappointing, and I apologize for that. Your feedback is very important to me, and I am currently looking into solutions to improve the performance of the bot.”
richierich85
56
richierich85 2024.10.31 21:19 
 

I bought this ea for $350 usd and it’s the worse ea I have ever used complete junk the scam developer will not refund and mql5 will not refund either and host these kinda scammers on this platform to rip ppl off and they get there percentage as well

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.11.04 17:03
hank you for taking the time to share your thoughts. We are working on improving the performance of our auto trading robot and hope to provide you with a better experience.
kobusoosthuizen Oosthuizen
87
kobusoosthuizen Oosthuizen 2024.10.31 17:05 
 

Please avoid purchasing it. She made some code adjustments, and now it loses more money than it earns.

Trung John
1310
Trung John 2024.10.29 11:20 
 

fast scalper with many losses and wins. As of now, I'm not impressed. Let's see if the seller can improve the bot

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.29 11:32
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
jajajak12
169
jajajak12 2024.10.28 10:11 
 

its scalping Bot with news filter and some other features. the developer still confused which timeframe the best. on the manual its 15m but when u got problem u have to change it to 5m. after changing the bot to 5m its still got profit and losses, not anything special. one of the plus is the developer support, they will truly try to help you until your bot doing good. for now i decided to not using it until it become more stable in the future updates

Ferran Lopez Navarro
2847
Ferran Lopez Navarro 2024.10.22 06:12 
 

The EA is working very well, the author has been providing support and updating for some minor problems that are already solved. Now the EA works like a Swiss watch

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.24 10:15
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
jamesssstony
156
jamesssstony 2024.10.18 08:05 
 

Fucking trash scam, dont buy it (new update 8/9/2025)

MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.10.17 13:28 
 

High winning rate, high stability, good development in the future

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.18 13:34
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
220072256
4636
220072256 2024.10.17 11:25 
 

I am very happy to have this Expert Advisor It has huge potentialities Congratulations to the Author !!!

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.17 12:00
We’re grateful for your support and are glad to hear you had a positive experience
Abdullah Asad
26
Abdullah Asad 2024.10.15 20:18 
 

I am extremely satisfied and looking forward to adding more pairs .well done Zaha feiz and her team.

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.15 20:22
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
aldss
24
aldss 2024.10.15 16:18 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.15 20:14
We’re grateful for your support and are glad to hear you had a positive experience
oymail
204
oymail 2024.10.15 16:02 
 

AT AIBot serves as a shining robot that combines stability with consistent gains. Looking forward more add-on pairs to the EA. I would recommend before the price increase. Well done Zaha Feiz and her team!

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.15 16:08
Thank you for your thoughtful feedback. We are committed to delivering high-quality products, and we’re pleased to know that we met your expectations.
June Nguyen
555
June Nguyen 2024.10.15 15:36 
 

EA is very promising

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.15 16:08
Thank you for your thoughtful feedback. We are committed to delivering high-quality products, and we’re pleased to know that we met your expectations.
Catalin Todica
207
Catalin Todica 2024.10.15 15:27 
 

Really great job from Zaha Feiz team. Cool EA with AI and I like ATR-based trailing stop mechanism.

Zaha Feiz
5670
Risposta dello sviluppatore Zaha Feiz 2024.10.15 16:07
Thank you for your kind words. Your confidence in our product motivates us to continue providing exceptional quality
12
Rispondi alla recensione