MATrader AI – Trading di oro di precisione, completamente gratuito

Risultati in tempo reale: https://www.mql5.com/it/signals/2324191

(abbiamo testato MATrader per 4 anni prima di rilasciarlo qui su MQL5)

(Sfortunatamente a qualcuno non è piaciuto che condividessimo gratuitamente una “macchina da soldi” come MATrader qui e che fossimo al primo posto della classifica, quindi abbiamo perso tutte le recensioni e il ranking poiché il nostro upload originale è stato cancellato senza motivo — se vuoi aiutarci a tornare al #1, sentiti libero di condividere MATrader e lasciarci una recensione)

Ottimizzato per: XAUUSD M1

Configurazione consigliata: usa un conto Cent da 0,0001 lotti con almeno €200 o un conto Standard con almeno €20.000 (leva 1:2000) per un trading sicuro.

Perché MATrader? Il tuo biglietto gratuito per il trading d’oro d’élite

Entra nel futuro del trading XAUUSD con MATrader, un Expert Advisor rivoluzionario di Marc Albrecht Trading. Sviluppato con oltre un decennio di esperienza su MT4 e testato per anni, MATrader sfrutta reti neurali avanzate, trading ciclico dinamico e griglie personalizzabili per offrire entrate di precisione e un impressionante tasso di vittoria superiore. Non è solo un EA, è il tuo vantaggio nel volatile mercato dell’oro, ed è 100% gratuito. Nessuna limitazione, nessun costo nascosto — solo puro potere di trading.

Configurazione critica per il successo Per replicare i nostri risultati in tempo reale e garantire prestazioni ottimali, devi seguire queste linee guida — ogni deviazione porterà a risultati scadenti e perdite: [1] Broker e tipo di conto: MATrader è ottimizzato esclusivamente per i conti Cent di RoboForex. Usare qualsiasi altro broker causerà incoerenze a causa di dati e liquidità differenti, causando fallimenti nella strategia e perdite di conto. [2] Usa il codice "KXTL": aprendo il tuo conto Cent RoboForex devi inserire "KXTL" per consentire il corretto funzionamento: Trada da 0,0001 lotti (invece di 0,01), essenziale per minimizzare i rischi e rispettare i depositi minimi — senza questo, l’EA non può operare in sicurezza. Accedi a spread più bassi grazie alla nostra partnership esclusiva con RoboForex — abbiamo negoziato commissioni ridotte per rendere le strategie sostenibili; saltare questo passaggio aumenterà i costi e causerà prestazioni inferiori e perdite. [3] Avvertenza sul rischio: non usare "KXTL" o RoboForex porterà a malfunzionamenti dell’EA, segnali inaccurati e inevitabili perdite di conto. MATrader è addestrato su dati specifici RoboForex con condizioni KXTL — qualsiasi altra configurazione compromette tutto. [4] Politica di supporto: forniamo supporto solo per configurazioni conformi a KXTL. Perdite da utilizzo non conforme sono inevitabili e non sono nostra responsabilità — nessun supporto sarà offerto. Consiglio pro: KXTL è imprescindibile per il successo — sblocca vantaggi comunitari come cashback 50%, VPS gratuito e accesso esclusivo al nostro segnale CopyFX con 100% di vincite (gratuito per utenti KXTL). Consulta il mio profilo per dettagli.

Alcuni vantaggi dell’essere membri della community KXTL Marc Albrecht Trading oltre all’uso del broker #1 affidabile, onesto ed economico:

Bonus di iscrizione gratuito di 30$

Bonus deposito fino al 120%

50% cashback

VPS gratuito

Accesso esclusivo e gratuito al nostro NoLoss Quantum AI con tasso di successo al 100%

Spread più bassi possibile grazie al nostro accordo speciale VIP con RoboForex, dove restituiamo il 90% della commissione spread alla community per rendere il trading più facile e redditizio

Condizioni esclusive KXTL come l’attivazione per poter tradare da 0,0001 lotti invece di soli 0,01

100% gratuito perché crediamo nell’empowerment dei trader. Provalo su un conto RoboForex KXTL, verifica la qualità, poi prova anche i nostri altri EA gratuiti per risultati amplificati. Visita il nostro profilo per saperne di più!

MATrader non è solo un EA — è una centrale di innovazione. Ecco cosa offre:

Pannello di Trading: Informazioni in tempo reale a portata di mano per decisioni rapide e informate.

Informazioni in tempo reale a portata di mano per decisioni rapide e informate. Opzione Trading Manuale: Prendi il controllo — apri trade manualmente, MATrader gestisce griglia e uscite per te.

Prendi il controllo — apri trade manualmente, MATrader gestisce griglia e uscite per te. Attivazione Trading a Griglia: Abilita il trading a griglia per più posizioni o resta su trade singoli — la scelta è tua.

Abilita il trading a griglia per più posizioni o resta su trade singoli — la scelta è tua. Chiusura con un click: Chiudi subito tutti gli ordini con la funzione “Chiudi tutti gli ordini ora”.

Chiudi subito tutti gli ordini con la funzione “Chiudi tutti gli ordini ora”. Doppi motori (A & B): Passa tra due strategie uniche o lascia che l’EA si adatti dopo un certo numero di trade (es. 6) per recuperare durante la volatilità.

Passa tra due strategie uniche o lascia che l’EA si adatti dopo un certo numero di trade (es. 6) per recuperare durante la volatilità. Flessibilità dei lotti: Scegli tra Lotto Percentuale (scala col saldo) o Lotto Fisso per dimensioni costanti.

Scegli tra Lotto Percentuale (scala col saldo) o Lotto Fisso per dimensioni costanti. Take Profit personalizzato: Imposta il tuo Take Profit in pips in base ai tuoi obiettivi.

Imposta il tuo Take Profit in pips in base ai tuoi obiettivi. Algoritmi a griglia: Scegli tra Step Lots, Martingale, Sum Lots o Fixed Lots, e regola la Dimensione Step in pips per precisione.

Scegli tra Step Lots, Martingale, Sum Lots o Fixed Lots, e regola la Dimensione Step in pips per precisione. Griglia bidirezionale: Abilita griglie di acquisto e vendita simultaneamente o tradare solo in una direzione (nota che MATrader segue sempre il trend del timeframe più grande e quindi spesso tradare solo BUY dato il forte trend rialzista di XAUUSD, nonostante piccole correzioni; tranquillo, MATrader gestisce bene anche quando l’oro scende).

Abilita griglie di acquisto e vendita simultaneamente o tradare solo in una direzione (nota che MATrader segue sempre il trend del timeframe più grande e quindi spesso tradare solo BUY dato il forte trend rialzista di XAUUSD, nonostante piccole correzioni; tranquillo, MATrader gestisce bene anche quando l’oro scende). Filtro frequenza trade: Limita i trade (es. 1 all’ora, al giorno, o candele personalizzate) con FilterOpenOneCandle.

Limita i trade (es. 1 all’ora, al giorno, o candele personalizzate) con FilterOpenOneCandle. Protezione profitti: Blocca i guadagni con Minimal Profit Close, Trailing Stop e Break Even.

Blocca i guadagni con Minimal Profit Close, Trailing Stop e Break Even. Modalità Hedge: Attiva l’hedging dopo un certo livello (es. 5 trade) per maggiore sicurezza.

Attiva l’hedging dopo un certo livello (es. 5 trade) per maggiore sicurezza. Obiettivo giornaliero: Ferma il trading una volta raggiunto il target giornaliero (in $) — proteggi i tuoi profitti facilmente.

Ferma il trading una volta raggiunto il target giornaliero (in $) — proteggi i tuoi profitti facilmente. Gestione capitale: TakeEquityStop: Chiude i trade a una perdita definita in $ senza fermare l’EA. EquityProtect: Limita il rischio a una % del capitale, con opzioni per fermare l’apertura di nuovi trade o chiudere tutti i trade raggiunto il limite.

Filtri News & Tempo: Evita la volatilità con filtro News (pausa intorno agli eventi), filtro Giorno (trada solo giorni specifici) e filtro Orario (imposta le ore attive).

Evita la volatilità con filtro News (pausa intorno agli eventi), filtro Giorno (trada solo giorni specifici) e filtro Orario (imposta le ore attive). MAT-Algos: Algoritmi proprietari e personalizzabili per un tempismo d’ingresso d’élite — la nostra arma segreta!

Algoritmi proprietari e personalizzabili per un tempismo d’ingresso d’élite — la nostra arma segreta! Precisione Neurale: Entrate guidate da IA per un tempismo più intelligente.

Come Iniziare:

[1] Configura un Conto Cent RoboForex con leva 1:2000 usando il codice KXTL (obbligatorio)

[2] Collega MATrader a XAUUSD M1 — è pronto

[3] Trade a Modo Tuo: Mantieni i default o gioca con le impostazioni—il tuo gioco, le tue regole Vogliamo dire un enorme grazie a tutti coloro che si prendono il tempo di scrivere una recensione su MATrader per aiutarci a crescere e continuare a fornirvi i migliori EA gratuitamente



Gratis perché è nel nostro DNA

Marc Albrecht Trading è dedicato a supportare i trader, non a fare profitto. Finanzziamo MATrader con i nostri successi nel trading perché crediamo che anche tu meriti una possibilità. Non ti va di usare "KXTL"? Nessun problema — ti sosteniamo comunque. Ma se lo fai, è come un cinque silenzioso che mantiene viva questa missione e ci permette di pubblicare EA ancora migliori! In più ottieni vantaggi unici che rendono il tuo trading più redditizio!

Testimonianza di un trader:

"Vale migliaia, ma Marc lo dà gratis? Mi sentirei egoista a non usare 'KXTL' per supportarlo." – Priya D.

Gratis per sempre: siamo impegnati a potenziare i trader — niente paywall, niente limiti.

Siamo qui per il tuo successo

Domande? Marc e il team sono a un messaggio di distanza — siamo insieme in questo percorso. Unisciti pure alla nostra community in crescita per report giornalieri e aggiornamenti!

Extra: Ti piace MATrader? Prova i nostri altri EA — tutti gratuiti, ora e per sempre.

Ultima parola: MATrader non è solo un software — è una mano tesa per aiutarti a riuscire. Prendilo e fai trading più intelligente!