 MATrader AI  – Trading di oro di precisione, completamente gratuito

Risultati in tempo reale: https://www.mql5.com/it/signals/2324191

(abbiamo testato MATrader per 4 anni prima di rilasciarlo qui su MQL5)

(Sfortunatamente a qualcuno non è piaciuto che condividessimo gratuitamente una “macchina da soldi” come MATrader qui e che fossimo al primo posto della classifica, quindi abbiamo perso tutte le recensioni e il ranking poiché il nostro upload originale è stato cancellato senza motivo — se vuoi aiutarci a tornare al #1, sentiti libero di condividere MATrader e lasciarci una recensione)

Ottimizzato per: XAUUSD M1

Configurazione consigliata: usa un conto Cent da 0,0001 lotti con almeno €200 o un conto Standard con almeno €20.000 (leva 1:2000) per un trading sicuro.

Perché MATrader? Il tuo biglietto gratuito per il trading d’oro d’élite

Entra nel futuro del trading XAUUSD con MATrader, un Expert Advisor rivoluzionario di Marc Albrecht Trading. Sviluppato con oltre un decennio di esperienza su MT4 e testato per anni, MATrader sfrutta reti neurali avanzate, trading ciclico dinamico e griglie personalizzabili per offrire entrate di precisione e un impressionante tasso di vittoria superiore. Non è solo un EA, è il tuo vantaggio nel volatile mercato dell’oro, ed è 100% gratuito. Nessuna limitazione, nessun costo nascosto — solo puro potere di trading.

Configurazione critica per il successo
Per replicare i nostri risultati in tempo reale e garantire prestazioni ottimali, devi seguire queste linee guida — ogni deviazione porterà a risultati scadenti e perdite:

[1] Broker e tipo di conto: MATrader è ottimizzato esclusivamente per i conti Cent di RoboForex. Usare qualsiasi altro broker causerà incoerenze a causa di dati e liquidità differenti, causando fallimenti nella strategia e perdite di conto.

[2] Usa il codice "KXTL": aprendo il tuo conto Cent RoboForex devi inserire "KXTL" per consentire il corretto funzionamento:

Trada da 0,0001 lotti (invece di 0,01), essenziale per minimizzare i rischi e rispettare i depositi minimi — senza questo, l’EA non può operare in sicurezza.
Accedi a spread più bassi grazie alla nostra partnership esclusiva con RoboForex — abbiamo negoziato commissioni ridotte per rendere le strategie sostenibili; saltare questo passaggio aumenterà i costi e causerà prestazioni inferiori e perdite.

[3] Avvertenza sul rischio: non usare "KXTL" o RoboForex porterà a malfunzionamenti dell’EA, segnali inaccurati e inevitabili perdite di conto. MATrader è addestrato su dati specifici RoboForex con condizioni KXTL — qualsiasi altra configurazione compromette tutto.

[4] Politica di supporto: forniamo supporto solo per configurazioni conformi a KXTL. Perdite da utilizzo non conforme sono inevitabili e non sono nostra responsabilità — nessun supporto sarà offerto.

Consiglio pro: KXTL è imprescindibile per il successo — sblocca vantaggi comunitari come cashback 50%, VPS gratuito e accesso esclusivo al nostro segnale CopyFX con 100% di vincite (gratuito per utenti KXTL). Consulta il mio profilo per dettagli.
Alcuni vantaggi dell’essere membri della community KXTL Marc Albrecht Trading oltre all’uso del broker #1 affidabile, onesto ed economico:
Bonus di iscrizione gratuito di 30$
Bonus deposito fino al 120%
50% cashback
VPS gratuito
Accesso esclusivo e gratuito al nostro NoLoss Quantum AI con tasso di successo al 100%
Spread più bassi possibile grazie al nostro accordo speciale VIP con RoboForex, dove restituiamo il 90% della commissione spread alla community per rendere il trading più facile e redditizio
Condizioni esclusive KXTL come l’attivazione per poter tradare da 0,0001 lotti invece di soli 0,01

    100% gratuito perché crediamo nell’empowerment dei trader. Provalo su un conto RoboForex KXTL, verifica la qualità, poi prova anche i nostri altri EA gratuiti per risultati amplificati. Visita il nostro profilo per saperne di più!

    MATrader non è solo un EA — è una centrale di innovazione. Ecco cosa offre:

    • Pannello di Trading: Informazioni in tempo reale a portata di mano per decisioni rapide e informate.
    • Opzione Trading Manuale: Prendi il controllo — apri trade manualmente, MATrader gestisce griglia e uscite per te.
    • Attivazione Trading a Griglia: Abilita il trading a griglia per più posizioni o resta su trade singoli — la scelta è tua.
    • Chiusura con un click: Chiudi subito tutti gli ordini con la funzione “Chiudi tutti gli ordini ora”.
    • Doppi motori (A & B): Passa tra due strategie uniche o lascia che l’EA si adatti dopo un certo numero di trade (es. 6) per recuperare durante la volatilità.
    • Flessibilità dei lotti: Scegli tra Lotto Percentuale (scala col saldo) o Lotto Fisso per dimensioni costanti.
    • Take Profit personalizzato: Imposta il tuo Take Profit in pips in base ai tuoi obiettivi.
    • Algoritmi a griglia: Scegli tra Step Lots, Martingale, Sum Lots o Fixed Lots, e regola la Dimensione Step in pips per precisione.
    • Griglia bidirezionale: Abilita griglie di acquisto e vendita simultaneamente o tradare solo in una direzione (nota che MATrader segue sempre il trend del timeframe più grande e quindi spesso tradare solo BUY dato il forte trend rialzista di XAUUSD, nonostante piccole correzioni; tranquillo, MATrader gestisce bene anche quando l’oro scende).
    • Filtro frequenza trade: Limita i trade (es. 1 all’ora, al giorno, o candele personalizzate) con FilterOpenOneCandle.
    • Protezione profitti: Blocca i guadagni con Minimal Profit Close, Trailing Stop e Break Even.
    • Modalità Hedge: Attiva l’hedging dopo un certo livello (es. 5 trade) per maggiore sicurezza.
    • Obiettivo giornaliero: Ferma il trading una volta raggiunto il target giornaliero (in $) — proteggi i tuoi profitti facilmente.
    • Gestione capitale:
      • TakeEquityStop: Chiude i trade a una perdita definita in $ senza fermare l’EA.
      • EquityProtect: Limita il rischio a una % del capitale, con opzioni per fermare l’apertura di nuovi trade o chiudere tutti i trade raggiunto il limite.
    • Filtri News & Tempo: Evita la volatilità con filtro News (pausa intorno agli eventi), filtro Giorno (trada solo giorni specifici) e filtro Orario (imposta le ore attive).
    • MAT-Algos: Algoritmi proprietari e personalizzabili per un tempismo d’ingresso d’élite — la nostra arma segreta!
    • Precisione Neurale: Entrate guidate da IA per un tempismo più intelligente.

    Come Iniziare:
    [1] Configura un Conto Cent RoboForex con leva 1:2000 usando il codice KXTL (obbligatorio)
    [2] Collega MATrader a XAUUSD M1— è pronto
    [3] Trade a Modo Tuo: Mantieni i default o gioca con le impostazioni—il tuo gioco, le tue regole

    Vogliamo dire un enorme grazie a tutti coloro che si prendono il tempo di scrivere una recensione su MATrader per aiutarci a crescere e continuare a fornirvi i migliori EA gratuitamente

    Gratis perché è nel nostro DNA

    Marc Albrecht Trading è dedicato a supportare i trader, non a fare profitto. Finanzziamo MATrader con i nostri successi nel trading perché crediamo che anche tu meriti una possibilità. Non ti va di usare "KXTL"? Nessun problema — ti sosteniamo comunque. Ma se lo fai, è come un cinque silenzioso che mantiene viva questa missione e ci permette di pubblicare EA ancora migliori! In più ottieni vantaggi unici che rendono il tuo trading più redditizio!

    Testimonianza di un trader:

    "Vale migliaia, ma Marc lo dà gratis? Mi sentirei egoista a non usare 'KXTL' per supportarlo." – Priya D.

    Gratis per sempre: siamo impegnati a potenziare i trader — niente paywall, niente limiti.

    Siamo qui per il tuo successo

    • Domande? Marc e il team sono a un messaggio di distanza — siamo insieme in questo percorso. Unisciti pure alla nostra community in crescita per report giornalieri e aggiornamenti!

    Extra: Ti piace MATrader? Prova i nostri altri EA — tutti gratuiti, ora e per sempre.

    Ultima parola: MATrader non è solo un software — è una mano tesa per aiutarti a riuscire. Prendilo e fai trading più intelligente!

    Leonsofking69
    59
    Leonsofking69 2025.09.24 06:37 
     

    I downloaded this EA expecting more of the same, DD's, losses, erratic trades. To my pleasant surprise, my total DD was was very small and the EA did not over trade, made a decent profit and has given me no reason to feel unsafe at all. Marc responded to my query as I was worried it wasn't opening trades, but it was simply waiting for the correct entry positions, and thus far continues to be accurate with an almost 10% gain on my $1000 account. I recommend testing the EA at a minimum, I'm sure you will be as happy as I am.

    maj3t364
    40
    maj3t364 2025.09.17 14:46 
     

    Hello, everyone. I downloaded the robot and it has been working for some time on a real account with €500 in initial capital. As an example, in the last two days it has carried out 23 trades, 18 of which were positive and 5 negative. The sum of those 5 losses is much lower than the profits from the other 18 profitable trades, so the robot is doing a fantastic job. I am really surprised by its performance. Congratulations to the developer.

    RobinRos
    145
    RobinRos 2025.09.10 07:37 
     

    I'm very happy about this EA.

    Altri dall’autore
    MAT FX Strategist
    MARC ALBRECHT SCHMID
    5 (2)
    Experts
    MAT FX Strategist – Trading Multi-Pair Avanzato, Completamente Gratuito Risultati in Tempo Reale:  https://www.mql5.com/it/signals/2284481 Ottimizzato per:   M15  AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (predefinito) Impostazione Raccomandata:   Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro. Eleva Il Tuo Trading con MAT FX Strategist Stai cercando un Expert Advisor che combina tecnologia all'avanguardia con logica di trading comprovata — tutt
    FREE
    SilvMAT
    MARC ALBRECHT SCHMID
    4.83 (6)
    Experts
    SilvMAT EA – Trading di Precisione per XAGUSD, Completamente Gratuito Nota:   Questo è un EA appena sviluppato—esercita cautela poiché la performance a lungo termine è ancora in valutazione, nonostante i suoi attuali risultati impressionanti! Ottimizzato per:   XAGUSD M1 Impostazione Raccomandata:   Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro. Perché Scegliere SilvMAT? Entra nel trading élite con   SilvMAT , un Expert Adviso
    FREE
    Drawdown Close
    MARC ALBRECHT SCHMID
    5 (3)
    Utilità
    This is a trade management EA that will close all your Open Orders (or both Open and Pending Orders) when your drawdown against balance exceeds a set percentage limit. E.g. Balance = $10,000 and “DrawdownPercent” is set at 2.0, if floating P&L is greater than -$200.00, all Orders will be closed. It will send a notification to you MT4 app on your phone ( ”Drawdown Percent Close triggered!”) A text display is included for some visual feedback. Basic notes: It only needs to be attached to one char
    FREE
    Leonsofking69
    59
    Leonsofking69 2025.09.24 06:37 
     

    I downloaded this EA expecting more of the same, DD's, losses, erratic trades. To my pleasant surprise, my total DD was was very small and the EA did not over trade, made a decent profit and has given me no reason to feel unsafe at all. Marc responded to my query as I was worried it wasn't opening trades, but it was simply waiting for the correct entry positions, and thus far continues to be accurate with an almost 10% gain on my $1000 account. I recommend testing the EA at a minimum, I'm sure you will be as happy as I am.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.26 20:28
    Wow, thanks a lot 🙏🏻
    Yes patience pays out, more frequent trades always means less accuracy, so better wait for good entrys to have much better risk reward ratio💪🏻
    maj3t364
    40
    maj3t364 2025.09.17 14:46 
     

    Hello, everyone. I downloaded the robot and it has been working for some time on a real account with €500 in initial capital. As an example, in the last two days it has carried out 23 trades, 18 of which were positive and 5 negative. The sum of those 5 losses is much lower than the profits from the other 18 profitable trades, so the robot is doing a fantastic job. I am really surprised by its performance. Congratulations to the developer.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.26 20:24
    Thank you, we highly appreciate your kind words 🙏🏻
    let us know if you ever have any questions! :)
    991219
    24
    991219 2025.09.16 02:30 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.16 02:33
    Hi, just wait, if the smiley in the top right corner showing a happy face, everything is fine. Sometimes if the market is not good, the EA may not trade for a couple hours, sometimes even a day. Thats for security and a big reason why we have over 80% win rate 👍🏻
    You can also message me and we look into it further
    Mahmud Sharif
    91
    Mahmud Sharif 2025.09.13 23:18 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.14 00:20
    Hi Mahmud, thank you very much 😊🤝
    You dont need settings, we already put the best settings as default settings 👍🏻
    Popey
    59
    Popey 2025.09.11 14:26 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.11 16:20
    Hi Popey and thank you 🙏🏻
    if you set percent lot/leave it at default settings, the lot size automatically increases with the balance so you dont have to worry about anything 👍🏻
    洋 唐
    28
    洋 唐 2025.09.11 09:37 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    RobinRos
    145
    RobinRos 2025.09.10 07:37 
     

    I'm very happy about this EA.

    Christian Castanheira
    61
    Christian Castanheira 2025.09.03 00:59 
     

    After EA's new post, he hardly makes any entries anymore, very little, could you help me?

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.03 01:01
    Hi, dont worry, it is the 100% same EA, we didnt change anything in the code. But the market is difficult at the moment so it cannot find as many trade opportunities at the moment :) just wait, its still making good profits 💪🏻
    IgorDRA
    14
    IgorDRA 2025.09.02 06:03 
     

    Просто хочу ещё раз выразить признательность MATrader и его разработчику Марку. Я использую его уже почти год, и результаты очень впечатляющие и стабильные. Трудно поверить, что такая качественная вещь абсолютно бесплатна. Марк не только гениальный программист, но и очень отзывчивый человек, который делится этим с сообществом. Спасибо вам за этот дар! Без сомнения 5 звезд. Вероятно, это лучший бесплатный бот, который вы найдете.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.02 06:06
    Wow thank you so much for your kind words Igor, that means a lot to us :) let me know if you have any questions! ☺️
    Zaenal Arifin
    36
    Zaenal Arifin 2025.09.01 04:37 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.01 04:51
    🤝
    let me know if you have any questions :)
    Dirk Ballweber
    119
    Dirk Ballweber 2025.08.31 14:58 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.31 22:34
    wow das freut uns sehr, dass du inzwischen schon davon leben kannst 💪🏻 für solche Ergebnisse machen wir das Ganze 😊
    patrickdrew
    2570
    patrickdrew 2025.08.27 06:41 
     

    So far looking very good.

    Slow and steady.

    Very helpful author.

    I will update.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.27 07:01
    Thanks for the kind words 🙏🏻 😊
    inzo2015
    61
    inzo2015 2025.08.26 14:36 
     

    Hello, New verstion!, ❤️ Great ❤️.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.26 17:02
    Thanks for the love ☺️🤝
    dante grassi
    103
    dante grassi 2025.08.26 06:36 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    16056
    Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.26 06:42
    wow thank you dante for your kind words, i highly appreciate 🙏🏻
    let me know if you need anything :)
    Rispondi alla recensione