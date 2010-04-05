SimpleWizard

SimpleWizard (SWZ) è un Expert Advisor (EA) da caricare nella chart, che crea un pannello interattivo dal quale il trader può lanciare ordini di mercato (sul simbolo della chart), tenendo facilmente sotto controllo sia il livello di rischio che il livello di margine.

Viene infatti data la possibilità di prefissare sia il rischio ("Risk") che il beneficio ("Reward") dell'ordine come percentuali del saldo e di avere visualizzati, in base al tipo di operazione (acquisto o vendita), i corrispondenti livelli di Take-Profit (TP, associato al Reward) e di Stop-Loss (SL, associato al Risk) come linee continue sulla chart, aggiornate in tempo reale intorno al prezzo corrente.

Questi livelli possono poi essere aggiustati a piacimento variando la quantità di lotti dell'ordine mediante dei controlli a "slitta" disponibili nel pannello. I controlli tengono automaticamente conto del lotto minimo/massimo e del passo reso disponibile dal broker per variare i lotti per lo specifico simbolo nella chart.

La parte più importante di questo semplice tool è tuttavia il controllo che offre sul livello del margine e sulla perdita totale massima. Viene infatti visualizzato il livello del margine che si avrebbe se la posizione che si sta per aprire, incluse tutte quelle già aperte, perdessero. Un investitore serio e professionale dovrebbe infatti sempre tenere presente questo parametro per evitare spiacevoli stop out che si verificano quando il livello del margine scende sotto il 100% (solitamente) e che comportano la chiusura "d'ufficio" delle posizioni aperte.

Viene inoltre visualizzata anche la perdita totale massima che si avrebbe (come percentuale del saldo corrente) in questo "peggiore dei casi", cioè qualora la posizione che si sta aprendo, nonché tutte quelle già aperte, andassero in perdita. Questa informazione potrebbe essere particolarmente utile in caso di account presso una Prop Firm.

Pochi tool sul mercato offrono tali controlli di sicurezza e di gestione del rischio.

Ad ogni esecuzione di ordine, vengono inoltre stampate nel tab "Expert" del terminale MT5, una serie di informazioni utili sull'ordine appena eseguito. E' anche possibile specificare una stringa di commento da aggiungere all'ordine da eseguire, utile per esempio per analizzare a posteriori i risultati di diverse strategie.

Attenzione: la versione attuale di SWZ non esegue ordini pendenti e neanche ne tiene conto per la valutazione del livello del margine e della perdita massima. 

Inoltre, questo EA si occupa solo dell'esecuzione di ordini di mercato con take-profit e stop-loss prefissati. Eventuali modifiche successive o chiusure anticipate degli ordini sono totalmente a carico dell'investitore. Non è un EA che esegue o gestisce ordini in autonomia!


Parametri in Input

Questi parametri rappresentano i valori che verranno visualizzati inizialmente nel pannello, ma che poi possono essere cambiati agendo sugli appositi controlli, senza rilanciare l'EA.

  • Single Trade Risk

    • Il livello di rischio prefissato, espresso in percentuale del Saldo (se presente una parte decimale, allora verrà visualizzato in "permille" nel pannello). Andrà a determinare il livello di SL visualizzato sulla chart.

  • Single Trade Reward
    • Il livello di rendimento (reward) prefissato, espresso in percentuale del Saldo (se presente una parte decimale, allora verrà visualizzato in "permille" nel pannello). Andrà a determinare il livello di TP visualizzato sulla chart.
  • Trade Comment

    • Il testo descrittivo che sarà aggiunto all'ordine che si sta per eseguire.

Questo parametro non può essere cambiato nel pannello:

  • Margin Level ALARM

    • Rappresenta il livello di margine al di sotto del quale sul pannello verrà enfatizzato in rosso il livello di margine raggiungibile sia dalle posizioni aperte che da quella che si sta aprendo, nel caso andassero tutte in perdita.


Istruzioni d'uso

Dopo aver inserito i parametri all'avvio di SWZ, apparirà il pannello per l'esecuzione degli ordini. In generale si possono seguire questi passi:

  1. Selezionare il tipo di ordine (BUY oppure SELL). Inizialmente viene selezionato "NONE" per evitare ordini accidentali. Solo dopo aver specificato il tipo di ordine, sulla chart possono comparire i livelli di TP (linea verde) e SL (linea rossa).
  2. Variare il rischio e/o il rendimento. Da notare che questi valori potrebbero essere espressi in punti "per mille" (‰) anziché in percentuale, qualora i valori inseriti nei parametri di input abbiano una parte decimale.
  3. Variare la quantità di lotti agendo sui controlli a slitta in modo da aggiustare il TP e lo SL ai livelli desiderati. Se non si riesce allora si può provare a tornare al passo precedente variando il rischio/rendimento.
  4. Quando è a tutto a posto si può premere il pulsante "TRADE" per eseguire l'ordine. Da notare che se questo pulsante appare ombreggiato e la sua pressione non ha effetto, vuol dire che non è stato selezionato il tipo di ordine, oppure l' "Algo Trading" del terminale è disabilitato, oppure ancora che non si è cliccato sull'opzione "Consenti Algo Trading" all'avvio dell'EA stesso.

Nel caso il "MIN Margin Level" scenda al di sotto del parametro "Margin Level ALARM" impostato al lancio dell'EA, il suo valore verrebbe visualizzato su sfondo rosso per avvisare l'utente del superamento del livello di guardia.

L'autore declina qualunque responsabilità derivante dall'uso di questo robot automatico, ricordando che il suo funzionamento si limita alla mera esecuzione di un ordine (alla pressione del tasto "TRADE"), senza fornire alcuna indicazione o suggerimento di investimento.


Domande, commenti e suggerimenti sono i benvenuti.

Fate trading con prudenza!  


