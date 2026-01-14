KATH Neural Pulse è un Expert Advisor (EA) basato sull'intelligenza artificiale, specificamente progettato per individuare opportunità di trading con elevata precisione attraverso la tecnologia delle reti neurali. A differenza dei robot tradizionali che si basano esclusivamente su indicatori statici, questo sistema analizza dinamicamente gli "impulsi" di mercato per identificare in tempo reale i pattern di prezzo più redditizi. Utilizzando un algoritmo adattivo, KATH Neural Pulse è in grado di distinguere tra forti movimenti di tendenza e trappole di mercato (fakeout), fornendo così segnali di ingresso e uscita più precisi in diverse condizioni di mercato.





Il principale vantaggio del robot risiede nella sua rigorosa filosofia di sicurezza del capitale. KATH Neural Pulse evita completamente strategie ad alto rischio come Martingala o Grid non scalabili; al contrario, ogni operazione è protetta fin dall'inizio con ordini logici di Stop Loss e Take Profit. Dotato di una funzione di filtro automatico delle notizie per evitare la volatilità delle notizie e di una gestione intelligente del rischio (Auto-Lot Scaling), questo EA offre una crescita del conto stabile e costante. Si tratta di una soluzione di automazione professionale per i trader che desiderano una tecnologia di intelligenza artificiale avanzata con un funzionamento estremamente semplice ma risultati affidabili.