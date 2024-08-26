Bonus: ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto

Plant and Harvest Pro: Il Potere di Seminare e Raccogliere nel Trading Automatico

Ti piacerebbe che il tuo trading assomigliasse al ciclo naturale della vita, dove ogni posizione è un seme che pianti per raccogliere profitti? Presentiamo Plant and Harvest Pro, l'Expert Advisor che trasforma il mercato nel tuo campo di coltivazione personale.

Semina Intelligente

Plant and Harvest Pro è progettato per identificare i momenti migliori per "seminare" (aprire posizioni) nel mercato. Utilizza algoritmi avanzati basati su analisi delle tendenze e delle candele, garantendo che ogni posizione sia un investimento calcolato e preciso.

Raccolta dei Profitti

Quando le condizioni sono ottimali, l'EA si occupa di "raccogliere" i tuoi profitti in modo efficiente. Con un focus sulla massimizzazione dei tuoi rendimenti, Plant and Harvest Pro regola automaticamente la dimensione del lotto ed esegue chiusure strategiche per assicurarti di ottenere sempre il meglio da ogni operazione.

Bilancio e Crescita

Grazie al suo sistema di ridimensionamento automatico, Plant and Harvest Pro adatta le operazioni in base al saldo del tuo conto, permettendoti di crescere in modo sostenibile. Che tu preferisca una strategia conservativa o un approccio più aggressivo, questo EA si adatta al tuo stile di trading.

Timeframe Configurabile

Plant and Harvest Pro ti consente di regolare il timeframe per l'analisi del mercato, basato sull'intervallo di candele che meglio si adatta alla tua strategia. Che tu preferisca un'analisi su M1, H1, D1 o qualsiasi altro timeframe, questo EA si adatta per offrirti le migliori opportunità di "semina" e "raccolta".

Uno Strumento per Tutti

Con Plant and Harvest Pro, non è necessario essere esperti di agricoltura o di trading. Questo EA è intuitivo, facile da usare e viene fornito con un supporto completo per aiutarti a ottimizzare le tue operazioni sin dal primo giorno.

Disclaimer: L'uso di Plant and Harvest Pro non garantisce guadagni finanziari. Il trading nei mercati finanziari comporta rischi e potrebbe comportare la perdita di parte o di tutto il tuo capitale. Assicurati di comprendere pienamente i rischi prima di utilizzare questo EA. Investi in modo responsabile.