Plant and Harvest Pro

5

Bonus: ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto

Plant and Harvest Pro: Il Potere di Seminare e Raccogliere nel Trading Automatico

Ti piacerebbe che il tuo trading assomigliasse al ciclo naturale della vita, dove ogni posizione è un seme che pianti per raccogliere profitti? Presentiamo Plant and Harvest Pro, l'Expert Advisor che trasforma il mercato nel tuo campo di coltivazione personale.

Semina Intelligente

Plant and Harvest Pro è progettato per identificare i momenti migliori per "seminare" (aprire posizioni) nel mercato. Utilizza algoritmi avanzati basati su analisi delle tendenze e delle candele, garantendo che ogni posizione sia un investimento calcolato e preciso.

Raccolta dei Profitti

Quando le condizioni sono ottimali, l'EA si occupa di "raccogliere" i tuoi profitti in modo efficiente. Con un focus sulla massimizzazione dei tuoi rendimenti, Plant and Harvest Pro regola automaticamente la dimensione del lotto ed esegue chiusure strategiche per assicurarti di ottenere sempre il meglio da ogni operazione.

Bilancio e Crescita

Grazie al suo sistema di ridimensionamento automatico, Plant and Harvest Pro adatta le operazioni in base al saldo del tuo conto, permettendoti di crescere in modo sostenibile. Che tu preferisca una strategia conservativa o un approccio più aggressivo, questo EA si adatta al tuo stile di trading.

Timeframe Configurabile

Plant and Harvest Pro ti consente di regolare il timeframe per l'analisi del mercato, basato sull'intervallo di candele che meglio si adatta alla tua strategia. Che tu preferisca un'analisi su M1, H1, D1 o qualsiasi altro timeframe, questo EA si adatta per offrirti le migliori opportunità di "semina" e "raccolta".

Uno Strumento per Tutti

Con Plant and Harvest Pro, non è necessario essere esperti di agricoltura o di trading. Questo EA è intuitivo, facile da usare e viene fornito con un supporto completo per aiutarti a ottimizzare le tue operazioni sin dal primo giorno.

Disclaimer: L'uso di Plant and Harvest Pro non garantisce guadagni finanziari. Il trading nei mercati finanziari comporta rischi e potrebbe comportare la perdita di parte o di tutto il tuo capitale. Assicurati di comprendere pienamente i rischi prima di utilizzare questo EA. Investi in modo responsabile.

Recensioni 2
Darwin Balcázar
23
Darwin Balcázar 2024.12.03 00:56 
 

Compre este producto la verdad es muy bueno por lo general hace unas buenas entradas, hay más ganancias que perdidas.

Gracias

Prodotti consigliati
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Tron MT5
Franck Martin
5 (1)
Experts
TRON is the result of several months of development. Featuring an advanced algorithm and a combination of custom indicators, this EA is a blend of profitability, security and simplicity. With its intelligent real-time technology and proven trading strategy for several years now, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see backtest) Please check your Prop Firm's terms and rules for consistency and
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Versione gratuita di ProEngulfing: QualifiedEngulfing, con una limitazione di un segnale al giorno e meno funzionalità. Unisciti al canale Koala Trading Solution nella comunità MQL5 per rimanere aggiornato sulle ultime novità su tutti i prodotti Koala, clicca sul link qui sotto: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versione MT4 di questo prodotto è già scaricabile al seguente link: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentazione di ProEngulfing – Il t
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicatori
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Ichimoku Japanese Cloud MS EA MT5
Fernando Gotopo
Experts
This is a trend strategy that seeks to exploit this characteristic offered by some assets with strong trends. Two positions are placed at market price; one with take profit at a short distance and the other without take profit. Both orders have stop losses, and when the first reaches the take profit on the second position, the stop loss is moved to breakeven. When it is well configured and on the assets it works well, it generates a flat or slightly falling profit graph most of the time, and oc
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Renko Patterns analizza il grafico Renko mattone per mattone per individuare i pattern grafici più famosi, frequentemente utilizzati dai trader nei vari mercati finanziari. Rispetto ai grafici basati sul tempo, i grafici Renko rendono il trading basato sui pattern più semplice e visivamente chiaro grazie alla loro struttura pulita. KT Renko Patterns include diversi pattern Renko, molti dei quali sono ampiamente spiegati nel libro “Profitable Trading with Renko Charts” di Prashant Shah. Un E
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Half Trend Scanner
Jalitha K Johny
Utilità
A HalfTrend scanner for MT5 (MetaTrader 5) is a technical analysis tool designed to help traders identify trend reversals and trade opportunities in the market. The HalfTrend indicator itself is based on price movements and a specific algorithm that identifies changes in market direction. Here’s a detailed description of an MT5 HalfTrend scanner: Overview The MT5 HalfTrend scanner is an advanced tool that scans multiple currency pairs or financial instruments for potential trend reversal signals
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore   Basic Support and Resistance   è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT4 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ot
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicatori
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Experts
Golden Swing EA: Master Market Swings with Precision and Power! The Golden Swing EA is a sophisticated trading tool that leverages the timeless power of Fibonacci , advanced money management , and cutting-edge risk controls ️ to deliver exceptional performance across all markets. Designed for traders of all levels, this EA combines intelligence, efficiency, and flexibility to achieve a high win rate and consistent results. Core Features of Golden Swing EA Fibonacci Precision A
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicatori
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
DYJ BoS
Daying Cao
Indicatori
L'indicatore DYJ BoS identifica e contrassegna automaticamente gli elementi essenziali dei cambiamenti nella struttura del mercato, tra cui: Breakout of Structure (BoS): rilevato quando il prezzo effettua una mossa significativa, rompendo un precedente punto di struttura. Segna possibili linee di tendenza al rialzo e al ribasso (UP e DN, ovvero nuovi massimi e nuovi minimi continui) e una volta che il prezzo sfonda queste linee, segna frecce rosse (ORSO) e verdi (TORO) Il BoS si verifica sol
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilità
Crypto.com a MT5 Flusso di candele dal vivo su Metatrader 5 da Crypto.com websocket È un dato sui tassi in tempo reale OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  commercianti, se in un grafico minuto, i dati OHLC non sono corretti, possono fornire analisi errate nello studio del grafico tecnico. Questo prodotto assicura che fornisce dati accurati in tempo reale che possono aiutare nell'analisi manuale puoi controllare il mio altro prodotto crittografico sul mio profilo https://www.mql5.com/e
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicatori
Strumento Avanzato di Analisi del Profilo dei Volumi per MetaTrader 5 Il Kecia Volume Profile Order Finder offre ai trader funzionalità di analisi del profilo dei volumi. Questo indicatore per MT5 combina la visualizzazione del profilo dei volumi con calcoli statistici per aiutare a identificare potenziali opportunità di trading e suggerisce livelli di entrata, stop loss e take profit basati sulla struttura del mercato. Visualizzazione del Profilo di Mercato Trasforma il tuo grafico con visualiz
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicatori
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 5. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.89 (18)
Experts
Acquista l’EA e richiedimi i file set per iniziare con la configurazione ottimale. Segnale live : CLICCA QUI Il prezzo aumenterà presto. Presentiamo Scalper Deriv: eleva la tua esperienza di scalping. Sei tra i trader che trovano la loro passione nello scalping e desiderano massimizzare il loro capitale? Che tu abbia un saldo di $20, $200, $2000, $20000 o addirittura $200000 sul tuo conto, abbiamo la soluzione perfetta per te! Ti presentiamo Scalper Deriv , l'Expert Advisor (EA) progettato per
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
Experts
Lascia un commento dopo l’acquisto per ricevere il manuale utente. Market Sniper Pro è un Expert Advisor professionale progettato per il trading sui breakout con gestione adattiva delle posizioni. Combina il rilevamento dei breakout con ingressi scaglionati basati sull’ATR e controllo globale del rischio, offrendo un approccio strutturato e disciplinato. Caratteristiche principali Dimensione del lotto configurabile e scalatura automatica in base al saldo Logica di ingresso su breakout con lookb
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Grid Deriv è un sistema di trading automatico basato su una strategia a griglia, progettato per sfruttare movimenti estremi di prezzo. Utilizza un ingresso iniziale basato sulle Bande di Bollinger e una logica scalare di ingressi contrari per intercettare profondi ritracciamenti, seguendo un approccio di ritorno alla media dopo un’espansione della volatilità. Caratteristiche principali: Ingresso iniziale dopo la rottura del
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Gold AI Robot – Robot di trading avanzato per XAUUSD (Oro) con IA e rilevamento dei ritracciamenti Filtro IA e rilevamento dei ritracciamenti chiave per identificare opportunità precise nel mercato dell’oro. Gold AI Robot opera su XAUUSD (Oro) nel timeframe H1. Analizza i movimenti dei prezzi per rilevare ritracciamenti significativi, apre posizioni scalate e applica una gestione del rischio globale per ottimizzare ogni opera
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Domina la volatilità con Grid Volatility! Grid Volatility è un Expert Advisor avanzato che combina una strategia a griglia con il rilevamento di candele impulsive per operare sui mercati volatili. È ottimizzato per massimizzare i profitti in condizioni di mercato mutevoli, gestendo automaticamente la dimensione delle posizioni per minimizzare il rischio. Scopri altri Expert Advisor qui: Vedi tutti gli EAs Vantaggi principali
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Money Mind BTC — Griglia adattiva su ritracciamenti per BTCUSD Trading automatizzato con filtri basati su IA Money Mind BTC è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato esclusivamente per operare su BTCUSD nel timeframe H1. Sfrutta profondi ritracciamenti all’interno di tendenze dominanti, entrando progressivamente e gestendo tutte le operazioni con uscite globali. Caratteristiche principali Simbolo: BTCUSD Tim
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilità
Presentazione di Stop Guardian: Migliora la tua gestione del rischio con il Trailing Stop e la chiusura dei profitti. Stop Guardian è un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare la gestione del rischio nelle tue strategie di trading, combinando il Trailing Stop con un sistema di chiusura automatica delle posizioni basato sui profitti. Caratteristiche principali Gestione automatica del rischio : Regola automaticamente le posizioni aperte utilizzando il Trailing Stop per proteggere i profi
FREE
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Automatizza il tuo trading di Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot! Sfrutta le opportunità del mercato delle criptovalute con un Expert Advisor progettato appositamente per fare trading di Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot è un Expert Advisor (EA) avanzato e ottimizzato per il trading di Bitcoin su MetaTrader 5. Utilizza strategie di trend e gestione del rischio, analizzando i trend e i livelli di ipercomprato/ipervenduto su più timeframe per
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto SmartGold AI – Intelligenza adattiva per rilevare breakout esplosivi SmartGold AI è un expert advisor specializzato nell'individuazione di breakout di prezzo dopo periodi di consolidamento. Utilizza un sistema intelligente e automatizzato che identifica zone di compressione con alta probabilità di breakout, aprendo operazioni nella direzione del movimento. La sua logica consente anche una gestione dinamica dell’uscita tramite
Filtro:
Darwin Balcázar
23
Darwin Balcázar 2024.12.03 00:56 
 

Compre este producto la verdad es muy bueno por lo general hace unas buenas entradas, hay más ganancias que perdidas.

Gracias

Antonio Simon Del Vecchio
21797
Risposta dello sviluppatore Antonio Simon Del Vecchio 2024.12.03 03:13
Gracias por tu reseña y por compartir tu experiencia! Me alegra saber que el EA está cumpliendo tus expectativas y generando buenos resultados. Si necesitas ayuda o tienes alguna sugerencia, no dudes en contactarme. Éxitos en tu trading!
davidtrade227
137
davidtrade227 2024.09.01 00:01 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Antonio Simon Del Vecchio
21797
Risposta dello sviluppatore Antonio Simon Del Vecchio 2024.09.01 00:39
Hi David, thank you for your comment and for rating the EA. The number of trades can vary depending on the configuration you're using and the selected symbol. The parameter that most influences the number of trades is the "Timeframe for Market Analysis." A longer timeframe might result in fewer trades as the EA analyzes the market in a broader context, but it also depends on the instrument and market conditions. The EA will only open positions when appropriate signals are present. Remember, the quality of the entries is more important than the quantity. Best regards, Antonio.
Rispondi alla recensione