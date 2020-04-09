Ultra Risk

Money Mind BTC Antonio Simon Del Vecchio 4.77 (22) Experts

Money Mind BTC — BTCUSD su H1 (v13.00) Sistema automatizzato con gestione globale del rischio e comportamento adattivo Money Mind BTC 13.00 è un Expert Advisor progettato per operare su BTCUSD con un controllo totale del rischio e una logica di adattamento automatico. Combina stabilità operativa, flessibilità di configurazione e una struttura di gestione globale che adatta il suo comportamento alle condizioni di mercato. Caratteristiche principali Simbolo: BTCUSD Timeframe consigliato: H1 Filtri