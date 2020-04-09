Ultra Risk
- Antonio Simon Del Vecchio
Filosofia di Ultra Risk: Velocità vs Sicurezza
Prima di acquistare questo software, devi capire la sua natura: Ultra Risk è stato progettato con un unico scopo: La crescita aggressiva del conto nel minor tempo possibile.
Nel trading, il guadagno è proporzionale al rischio. Per ottenere risultati straordinari, questo sistema assume matematicamente un livello di rischio estremamente elevato. Non è uno strumento per la conservazione patrimoniale prudente; è un motore di accelerazione del capitale speculativo.
1) Perché assumere questo rischio?
La maggior parte dei trader perde tempo cercando di evitare il rischio. Ultra Risk lo gestisce attraverso un'architettura Grid intelligente:
• Logica di Acquisto: A differenza dei sistemi casuali, Ultra Risk attende pazientemente che il prezzo scenda per "comprare a basso prezzo" (Entry Drop Percent). Non insegue mai il prezzo; lascia che il mercato venga da lui.
• Adattabilità: Se il mercato si muove contro, il sistema non si rompe; si espande. Il suo Grid Adattivo regola le distanze basandosi sulla volatilità reale, evitando il collasso prematuro tipico dei grid statici.
• Uscita Intelligente: Il sistema sposta il "baricentro" dell'operazione accumulando volume agli estremi. Questo avvicina il punto di pareggio per aumentare la probabilità di chiusura, cercando un profitto direttamente proporzionale al rischio (Drawdown) sopportato.
2) Struttura dei Prezzi
Offriamo una bassa barriera d'ingresso per i visionari che comprendono questa filosofia. Il prezzo aumenterà per proteggere l'esclusività della strategia:
• Prezzo Attuale: $250 USD
• Modello di Aumento: +$100 USD dopo il completamento di ogni blocco di vendite.
• Prezzo Obiettivo: Il costo finale supererà i $1,000 USD. Assicura ora la tua licenza a vita.
3) Specifiche Tecniche
Si suggeriscono le seguenti condizioni operative:
• Simbolo: Ottimizzato per XAUUSD (Oro). Adattabile ad altre coppie.
• Timeframe: H1.
• Leva: Compatibile con qualsiasi. Si raccomanda 1:500 o superiore per ottimizzare il margine.
• VPS: Raccomandato per garantire la gestione e la chiusura delle operazioni 24 ore su 24.
4) Avvertenza Finale
Utilizzando Ultra Risk, accetti di cercare la performance al di sopra della sicurezza.
• Realtà Matematica: Esiste una probabilità statistica di perdita totale del deposito (Drawdown del 100%) in condizioni di "Cigno Nero".
• Regola D'oro: Deposita solo quella quantità di denaro che, se persa totalmente, non influenzerebbe la tua stabilità finanziaria.