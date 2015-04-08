MarketCrack Whale Detector

MarketCrack – Whale Detector: 스마트 머니와 동조

MarketCrack – Whale Detector는 '고래'로 알려진 대규모 시장 참여자들의 활동을 시각적으로, 그리고 미리 감지하도록 설계된 전문 지표입니다. 이 지표의 목적은 중요한 기관 투자자 압력의 핵심 순간을 식별하여 트레이더가 스마트 머니의 방향에 맞춰 전략적 결정을 더욱 자신감 있게 내릴 수 있도록 돕는 것입니다.

기능 및 목표

MarketCrack – Whale Detector는 여러 핵심 시간대(H1부터 H12까지)의 가격 움직임과 거래량을 분석하여 기관 투자자 압력 패턴을 식별합니다. 이 시스템은 이러한 정보를 수집하여 컴팩트하고 전문적인 시각 패널에 표시하며, 각 시간대에서 '고래' 활동의 강도와 방향을 명확하게 보여줍니다. 여러 시간대가 일치하면 지표가 자동으로 강조하여 사용자가 대규모 운영자가 주도하는 추세를 감지하고 더 미리 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

확인 및 알림

견고성을 높이기 위해 모든 시간대가 같은 방향으로 압력을 보일 때 신호가 확인된 것으로 간주됩니다. 그러나 알림 시스템은 기회를 예측하도록 최적화되어 있습니다. 7개 시간대 중 최소 6개가 일치하는 신호를 나타낼 때 활성화됩니다. 이를 통해 사용자는 감지 견고성을 잃지 않고 고래의 움직임에 앞서 나갈 수 있습니다.

설정 및 맞춤화

기본 설정(ATR 30, 거래량 10)은 전문적이고 다통화적인 균형을 제공하도록 설계되어 대부분의 자산 및 거래 스타일에 적합합니다.

  • 거래량 기간을 늘리면 신호가 부드러워지고 노이즈가 필터링되어 변동성이 큰 시장이나 더 선택적인 신호를 찾는 사람에게 이상적입니다.

  • 거래량 기간을 줄이면 지표가 더 민감해져 빠른 움직임을 예측하려는 트레이더에게 유용합니다.

  • ATR을 늘리면 작은 움직임이 필터링되고 강한 추세에서만 신호가 표시됩니다.

  • ATR을 줄이면 더 미묘한 움직임을 포착할 수 있지만, 신호 빈도가 증가할 수 있습니다.

10% 분리는 '고래' 활동이 거래 신호를 생성할 만큼 충분히 강한 시기를 나타내는 핵심 수준입니다. 지표가 20% 이상의 값을 표시하면 매수 및 매도 압력 간에 중요한 차이가 있고, 거래량 또한 평균 이상임을 의미합니다. 이는 대규모 시장 참여자가 진입하고 있음을 시사합니다. 이 임계값은 약한 신호를 피하고 관련 움직임의 가능성이 높은 상황에만 집중하는 데 도움이 됩니다. 이 값을 늘리면 지표는 더 큰 고래를 찾지만, 신호는 더 적게 표시됩니다.

10% 값을 기본 설정으로 유지하는 것이 권장됩니다. 이는 시장 노이즈 필터링과 중요한 기관 활동의 적절한 감지 사이에서 최적의 균형을 제공하기 때문입니다. 이 임계값은 과도한 알림을 생성하지 않고 높은 확률의 신호를 식별하도록 보정되었습니다.

사용자는 자신의 스타일과 선호하는 자산에 따라 이러한 매개변수를 조정하여 보수적인 전략과 공격적인 전략 모두에 적합한 유연한 도구를 얻을 수 있습니다.

전략적 이점

'고래'와 같은 방향으로 거래하면 트레이더가 실제 시장의 힘에 맞춰 불확실성을 줄이고 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 대규모 참여자의 존재를 미리 감지함으로써 지표는 핵심적인 전술적 이점을 제공합니다. 즉, 가장 중요한 움직임이 발생하기 전에 포지션을 잡는 것입니다. MarketCrack – Whale Detector는 기존의 어떤 전략도 보완할 뿐만 아니라, 기관 투자자의 나침반 역할을 하여 스마트 머니가 어디로 유입되고 있는지 명확하고 객관적이며 실시간으로 파악할 수 있도록 합니다.


참고 사항

지표 데이터가 차트에 처음 적용될 때 올바르게 로드되지 않는 경우, 차트의 주기(예: H1에서 H4로 변경한 다음 다시 H1로 돌아가기)를 일시적으로 변경하는 것이 좋습니다. 이 변경은 MetaTrader 5가 필요한 과거 데이터를 강제로 다시 로드하도록 하여 지표의 올바른 작동을 보장합니다.


추천 제품
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
지표
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
지표
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
지표
(Special New Year promotion - free price!) The indicator displays the actual 'Scale in points per bar' (identical to the manual setting in the Terminal, see screenshot) in the upper right corner of the chart. The displayed value changes INSTANTLY whenever the chart scale is changed! (This is very convenient when planning screenshots). In Settings: Change language (Russian/English), font size of the displayed text, text label offset coefficient from the graph corner, equally in X and Y directi
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
지표
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
지표
이 프로젝트를 좋아한다면 5 스타 리뷰를 남겨주세요. 이 지표는 열리고, 높은, 낮은 및 마감 가격을 지정합니다. 기간과 그것은 특정한 시간대를 위해 조정될 수 있습니다. 이들은 많은 기관 및 전문가에 의해 보는 중요한 수준입니다 상인은 당신이 더 많은 것일 수있는 장소를 알고 도움이 될 수 있습니다 이름 * 사용 가능한 기간: 이전 날. 이전 주. 지난 달. 이전 분기. 이전 연도. 또는: 현재 날. 현재 주. 현재 달. 현재 분기. 현재 년.
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
지표
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
지표
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
인디케이터   Haven FVG   는 시장을 분석하는 도구로, 차트에서 비효율성 영역(Fair Value Gaps, FVG)을 식별하여 트레이더에게 가격 분석 및 거래 결정을 위한 주요 수준을 제공합니다. 다른 제품 ->  여기 주요 특징: 개별 색상 설정: 상승 FVG 색상   (Bullish FVG Color). 하락 FVG 색상   (Bearish FVG Color). 유연한 FVG 시각화: FVG를 검색할 최대 캔들 수. FVG 영역을 특정 바 수만큼 추가로 연장. FVG에 대한 채우기를 활성화할 수 있습니다. 중앙선(Middle Line): 색상 및 선 스타일 선택(예: 점선). 더 정확한 선 두께 조정. 일반 설정: FVG를 현재 바까지 확장. 채우기가 있는 역사적 FVG 제외하여 최신 데이터에 집중. 차트에서 비효율성 영역을 분석하고 근거 있는 거래 결정을 내리는 간단하고 효과적인 방법.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
지표
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
지표
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
지표
True Days is a tool designed specifically for the trader who wants to catch intraday volatility in price charts.  True day makes it easier for the trader to avoid trading in the dead zone - a period in time where markets are considered dead or non volatile. The trader can concentrate on finding opportunities only during periods of profound market movements. By default the indicator gives you a true day starting at 02:00 to 19:00 hours GMT+2. You can adjust according to your Time Zone. By deafult
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
지표
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
지표
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.83 (18)
Experts
Trend Catcher EA Pro — 가장 사랑받는 지표 Trend Catcher 를 기반으로, 많은 요청 끝에 마침내 Trend Catcher EA 가 출시되었습니다. 알고리즘 기반 자동매매와 트레이더의 직접 수동 제어를 결합한 차세대 EA. 시장에 대한 완전한 주도권 을 제공합니다. 빠르고, 적응력이 뛰어나며 명확성, 성능, 선택의 자유 를 중요시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. EURUSD 에 대해 실틱(99.9%) 데이터로 최적화 및 검증되었으며, 재도색 없음 / 재계산 없음 / 지연 없음 으로 안정적인 매매를 제공합니다. [사용 설명서, 추천 설정] 및 [테스트된 프리셋] 링크를 확인하세요. 핵심 전략 구성: EA 내부에는 두 가지 거래 모드가 포함되어 있습니다: I. Smart Trend Mode – 한 방향으로만 거래하여 트렌드 모멘텀을 깔끔하고 구조적인 진입으로 따라갑니다. 낮은 리스크, 높은 정확도, 무헤지. II. Dynamic Dual Mode (공격형)
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
지표
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
지표
Ratio Indicator - User Guide Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! This Ratio indicator between assets allows you to monitor and trade the price relationship between two assets selected by the user. It calculates the ratio between the prices of two assets, referred to as Asset1 and Asset2 (e.g., "GBPUSD" and "EURUSD"), and plots a moving average of the ratio along with Bollinger Bands . These bands are used to
FREE
Day Trader WorkTime
Aurthur Musendame
4.8 (15)
지표
The worktime indicator helps you identify the most important times to day to trade the currency pairs. It was created based on the ICT day trading free tutorials that are freely vailable on his youtube channel.  You can use this indicator together with my other indicators that i have shared freely with you like the true day, custom periods, daily month, weekly open lines - they together complement each other very well. Nuggets from this indicator: 1. Draws the asian session box showinng you the
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
지표
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
ATR Bands MT5
Mykola Khandus
지표
ATR Bands with Take-Profit Zones for MT5 Optimize your risk management and trading strategy with the ATR Bands indicator for MT5 – a powerful tool designed to help you navigate market volatility, identify key price levels, and set realistic stop-loss and take-profit targets. Key Features: ATR-Based Bands : The core of this indicator relies on the Average True Range (ATR) to calculate dynamic upper and lower bands that adapt to market volatility. The bands provide a clear indication of potential
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
지표
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
지표
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.68 (25)
지표
이 정보 표시기는 계정의 현재 상황을 항상 알고 싶어하는 사람들에게 유용합니다. -   더욱 유용한 지표 표시기는 포인트, 백분율, 통화 단위의 이익뿐만 아니라 현재 쌍의 스프레드와 현재 기간에서 막대가 마감될 때까지의 시간과 같은 데이터를 표시합니다. 차트에 정보선을 배치하는 데는 여러 가지 옵션이 있습니다. 가격 오른쪽(가격보다 뒤에 있음) 코멘트(차트의 왼쪽 상단) 화면의 선택된 모서리에 있습니다. 정보 구분 기호를 선택할 수도 있습니다. | / \ # 이 표시기는 사용하기 쉽고 매우 유익합니다. 설정에서 불필요한 정보 항목을 비활성화할 수 있습니다. 설정 외모의 종류       - 정보 라인 표시 유형. 세 가지 옵션이 있습니다: 가격을 따르세요       - 가격을 따르세요. 댓글로       - 코멘트로; 화면의 선택된 모서리에서       - 화면의 선택한 모서리에 있습니다. 첨부용 그래프 코너       - 화면의 선택한 모서리에서 디스플레이 유형을 선택하는 경우
FREE
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
지표
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
지표
Haven Volume Profile은 거래량 분포를 기반으로 중요한 가격 수준을 식별하는 데 도움이 되는 다기능 볼륨 프로파일 분석 지표입니다. 시장을 더 잘 이해하고 중요한 진입 및 퇴장 지점을 식별하려는 전문 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기타 제품 ->  여기 주요 기능: Point of Control (POC) 계산 - 최대 거래 활동 수준으로, 가장 유동성이 높은 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다 Value Area 정의 (높은 활동 영역) 및 사용자 지정 가능한 거래량 비율로 거래 범위를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다 틱 거래량과 실제 거래량 모두 지원, 다양한 시장 유형과 거래 전략에 적합 계산 기간(일 수)의 유연한 설정으로 모든 시간 프레임에 도구를 적용할 수 있습니다 터미널의 밝은 테마와 어두운 테마에 자동 적응하여 사용자 인터페이스의 시각적 경험을 향상시킵니다 레벨 시각화가 명확하고 스타일과 색상을 사용자 지정할 수 있어 빠른 의사 결정을 돕습니다 이 지표
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
지표
The indicator is stable on noise fluctuations in price and quickly reacts to the trend. It is based on an algorithm from a system of hyperbolic functions that allows you to aggressively smooth the flat with minimal lag on the trend. It can be applied directly to the price chart, to itself, or to other indicators in order to eliminate false signals. The main purpose of the indicator is to smooth out small sawtooth price movements as much as possible. The higher the Hyperbolic parameter, the stron
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
지표
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
지표
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
지표
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
지표
Stop calculating lot sizes manually. Stop guessing your Risk/Reward ratio. The Risk Reward Tool brings the intuitive, visual trading style of TradingView directly to your MetaTrader 5 charts. It is designed for traders who value speed, precision, and visual clarity. Whether you trade Forex, Indices (DAX, US30), or Commodities (Gold, Oil), this tool handles the math for you. Simply click "Long" or "Short," drag the lines to your levels, and the tool instantly tells you exactly how many lots to t
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
지표
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
지표
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
지표
Orderflow Scalp Pro v2.4   delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, real-time aggressive score monitoring, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Full Documentation: [Download PDF] Four Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap with POC/VAH/VAL Transform your charts into inst
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
지표
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Meco Ultimate Channel
Thapelo Kapwe
5 (1)
지표
This indicator belongs to the family of channel indicators. These channel indicator was created based on the principle that the market will always trade in a swinging like pattern. The swinging like pattern is caused by the existence of both the bulls and bears in a market. This causes a market to trade in a dynamic channel. it is designed to help the buyer to identify the levels at which the bulls are buying and the bear are selling. The bulls are buying when the Market is cheap and the bears a
TPTSyncX
Arief
지표
무료 AUX 지표, EA 지원 및 전체 가이드를 얻으시려면 방문하세요 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 트렌드를 포착하세요. 패턴을 읽으세요. 진입 시점을 타이밍하세요. 30초 이내의 3단계! 분석 없이도 쉽게 거래하세요 — 당신의 스마트 어시스턴트가 워크플로우를 단순화해 드립니다. 더 이상 차트 과부하 없음. 스마트 바이어스 감지로 자신감 있게 거래하세요. 모든 통화, 암호화폐, 주식, 금속, 지수 및 모든 시간대와 호환됩니다. 그냥 클릭하고 실행하세요 — 정말 간단합니다. 속도와 명확성을 원하는 바쁜 트레이더에게 이상적입니다. TPTSyncX는 추세, 패턴, 그리고 캔들스틱 트리거 분석을 하나로 통합하여 깨끗하고 지능적인 시각 시스템으로 동기화하는 강력한 올인원 MetaTrader 5 인디케이터입니다. 명확성, 정밀성, 속도를 원하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 가격 행동, 구조적 패턴 및 시장 타이밍 도구의 조합을 통해 높은 확
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
지표
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot t
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
지표
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
지표
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
지표
설명 ICSM(Impulse-Correction SCOB Mapper)은 가격 움직임을 분석하고 유효한 충격, 수정 및 SCOB(Single Candle Order Block)을 식별하는 지표입니다. 유연하고 정보가 풍부하며 사용하기 쉽고 가장 유동성이 높은 관심 영역에 대한 트레이더의 인식을 크게 향상시키기 때문에 모든 유형의 기술적 분석과 함께 사용할 수 있는 강력한 도구입니다. 설정 일반 | 시각 색상 테마 - ICSM의 색상 테마를 정의합니다. SCOB | 시각 SCOB 표시 - SCOB를 활성화/비활성화합니다; SCOB 표시 방법 - SCOB 표현을 위한 스타일 옵션 목록을 나타냅니다; SCOB 색상 - SCOB의 색상을 정의합니다; ICM | 시각 ICM 라인 표시 - ICM(Impulse-Correction Mapper) 라인을 활성화/비활성화합니다; IC 트렌드 표시 - 차트 하단의 색상 구분선을 통해 충격-수정 트렌드 시각화를 활성화/비활성화합니다;
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
지표
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
지표
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
제작자의 제품 더 보기
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
지표
트렌드 BB MACD ADX 필터 지표 트렌드 BB MACD ADX 필터 는 볼린저 밴드(BB) , MACD , 그리고 **평균 방향성 지수(ADX)**를 결합한 고급 기술적 도구입니다. 이제 +DI 와 -DI 를 사용한 완전한 방향 분석 시스템과 MACD와의 교차 확인 옵션을 포함합니다. 이 지표는 스캘핑 , 단타매매 , 스윙 트레이딩 에 최적화된 정확하고 필터링된 트레이딩 신호를 제공하도록 설계되었으며, 추세의 방향뿐만 아니라 강도와 신뢰성을 파악하는 데 도움을 줍니다. 주요 구성 요소 볼린저 밴드 (BB) BB 미들 (중심선): 단순 이동 평균(SMA). BB 상단 / BB 하단: SMA ± (표준 편차 × 승수). 전체 맞춤 설정: 색상, 두께, 라인 스타일을 조정할 수 있습니다. 하이브리드 신호 (Hybrid Signal) MACD 라인(히스토그램 아님)과 BB 미들을 결합하고 그 값을 스케일링하여 동적 신호를 생성합니다. 스마트 색상 시스템: 녹색: ADX와 +DI로 확인
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Projective SR – 실시간 예측 지지 및 저항 Projective SR 는 차트에서 주요 지지 및 저항 지점 을 자동으로 감지하여, 가격이 반응할 수 있는 잠재적 영역을 예측하며, 이를 대각선으로 동적으로 미래에 투영 하는 고급 지표입니다. 고정된 레벨만 표시하는 기존 지표와 달리, Projective SR은 가격의 기하학적 구조를 분석 하고 가장 관련성 높은 **피봇(Pivots)**을 식별하며, 시장 움직임에 적응하는 경사진 선 을 그립니다. 이 선들은 실시간으로 업데이트 되어 새로운 캔들이 형성되는 동안 가격 구조가 어떻게 진화하는지를 보여줍니다. 기술적 특징 (Gisuljeok Teukjing) 캔들 구조를 기반으로 하는 피봇 (고점 및 저점)의 자동 감지 . 실시간 계산 을 사용하는 정밀한 기하학적 투영 (바(bar) 기반 계산이 아님). 미래 움직임을 예측하는 투영된 지지 및 저항선 . 유연한 설정: 피봇 감도, 투영 길이, 색상, 두께 및 레이블. 안정 모드:
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
이 지표는 무엇을 하나요? 이 지표는 차트를 자동으로 분석하여 엘리엇 파동 패턴 (충격파와 조정파)을 식별하고, 실시간으로 파동 1, 2, 3, 4, 5의 위치를 보여줍니다. 또한, 가격 예측 , 거래량 확인 , 그리고 삼각형 패턴 감지 기능을 포함하고 있습니다. 이 "레이더" 버전은 어떤 점이 개선되었나요? 목표 예측: 5번 파동에서 가격이 어디로 향할지 제안합니다. 거래량으로 검증: 거래량이 감지된 패턴을 지지하는지 확인합니다. 삼각형 패턴 감지: 복잡한 조정 패턴(수렴형, 확산형, 대칭형)을 식별합니다. 확률 분석: 감지된 패턴이 얼마나 신뢰할 수 있는지 (%)로 알려줍니다. 다양한 대체 카운트: 시장이 모호할 때 한 가지 이상의 유효한 옵션을 제공합니다. 색상과 선을 이해하는 방법 파동 선: 파란색: 충격파 (1, 3, 5) — 주요 추세. 빨간색: 조정파 (2, 4) — 추세 내의 되돌림. 노란색 선 (제안된 되돌림) 이 선은 조정이 끝날 가능성이 가장 높은 지점을 표시합니
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
지표
StochW%R 모멘텀 오실레이터 – 당신의 스마트한 하이브리드 모멘텀 지표 정확성. 노이즈 필터링. 더 높은 신뢰성. 변동성이 큰 시장에서 잘못된 신호를 생성하는 기존 오실레이터에 지치셨습니까? StochW%R 모멘텀 오실레이터 는 스토캐스틱 과 윌리엄스 %R 의 장점을 하나의 강력하고 맞춤 설정 가능한 지표로 결합하여 모멘텀 분석의 진화를 이룹니다. 핵심 이점: 지능형 융합 알고리즘 덕분에 시장 노이즈를 줄이고 더 깨끗한 신호 를 제공하며, 추세 변화에 대한 조기 경보를 제공합니다. 이 지표가 우수한 이유 두 오실레이터의 지능형 융합 스토캐스틱 (평활화): 노이즈에 대한 민감도를 낮춰 과매수/과매도 조건을 식별합니다. 윌리엄스 %R (반전 및 조정): 급격한 가격 변동에 더 높은 반응성을 제공합니다. 결과: 잘못된 신호를 필터링하고 신뢰성을 향상시키는 더 정확한 모멘텀 라인 이 생성됩니다. 완벽한 타이밍을 위한 신호선 신호선 (StochW%R의 이동 평균)과의 교차는 다음을 돕습
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
유틸리티
테마 스위처 - 트레이딩 터미널 맞춤 설정 설명 테마 스위처 는 MetaTrader 5 차트의 색상 구성을 빠르게 변경할 수 있는 대화형 패널입니다. 편안하고 맞춤화된 시각 환경을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 브랜드, 영화 및 전문적인 디자인에서 영감을 받은 다양한 테마 스타일을 제공합니다. 사용 방법 패널 열기 : 지표를 차트에 추가하기만 하면 다양한 테마 버튼이 있는 창이 나타납니다. 테마 선택 : 사용 가능한 스타일 중 하나를 클릭하면 차트가 즉시 변경됩니다. 닫고 완료 : 선호하는 테마를 선택한 후, X 를 클릭하여 패널을 닫고 자신의 스타일에 맞춰진 쾌적한 시각 환경에서 기술 분석을 계속하세요. 사용 가능한 스타일 AMD : 게이머 및 기술 미학에서 영감을 받은 생생한 대비. Batman (배트맨) : 어둡고 우아한 디자인으로, 고급스럽고 세련된 느낌을 줍니다. Bloomberg Dark (블룸버그 다크) : 전문 트레이더에게 이상적이며, 어둡고 높은 대비의
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Pi Cycle Projections란 무엇인가요? Pi Cycle Projections는 MetaTrader 5용으로 개발된 완벽한 트레이딩 시스템으로, 두 가지 이점을 제공합니다. 현재 시장에서 높은 확률의 진입 신호 (이동 평균선 교차)를 식별할 뿐만 아니라, 시장의 미래 시나리오를 시각적으로 보여주는 지도를 그립니다. 이것을 2-in-1 시스템으로 생각해보세요. 언제 행동해야 할지를 알려주는 스마트 신호 생성기 (Pi 이동 평균선 교차). 가격이 어디로 향할 수 있는지를 보여주는 전략적 사이클 예측기 . 두 기능 모두 강력한 "Pi" 사이클 개념을 기반으로 하지만, 노이즈를 줄이기 위해 여러 선택적 필터 로 강화되었습니다 (이 필터를 활성화하면 조건 중 하나를 충족하지 못할 경우 예측선이 사라집니다). 구성 요소 1: Pi 이동 평균선 교차 신호 생성기 ("현재") 일반적으로 Pi 신호는 이동 평균선 교차 시에 생성됩니다. 그러나 이 지표는 매수 또는 매도 화살표를 거의 생성
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
버추얼 캔들 블록(Virtual Candle Blocks) – 한계 없는 시장 시각화 버추얼 캔들 블록 은 MetaTrader 5용 고급 지표로, 플랫폼에 기본적으로 존재하지 않는 맞춤형 시간대의 캔들을 생성하고 시각화할 수 있게 해줍니다. 주요 특징: 맞춤형 시간대: 기본 캔들을 원하는 기간(예: 5시간, 14시간, 28시간, 72시간 등)의 블록으로 묶어 새로운 가상 캔들을 만듭니다. 이를 통해 TradingView와 같은 프리미엄 플랫폼에서만 제공하는 독점적인 시간대에 접근할 수 있습니다. 선명한 시각화: 차트 위에 몸통과 꼬리가 있는 가상 캔들을 직접 그립니다. 색상, 몸통 너비를 맞춤 설정하고, 순수한 가격 행동(price action) 분석을 위해 꼬리를 표시할지 선택할 수 있습니다. 완전 맞춤화 가능: 이 지표에는 선택된 가상 시간대를 보여주는 미니멀리즘 패널이 포함되어 있습니다. 모든 MT5 드로잉 도구와 호환되므로, 가상 캔들 위에 지지선, 저항선, 추세선을 표시할
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Advanced ADX Pro: ADX 분석을 한 단계 더 높이세요  Advanced ADX Pro 는 전통적인 평균 방향성 지수 (ADX) 지표 사용 경험을 변화시키기 위해 설계된 고급 트레이딩 도구입니다. 이 지표는 더 큰 편의성, 제어력, 시각 및 청각적 명확성 을 제공하기 위해 만들어졌으며, MetaTrader 5 (MT5) 기본 ADX의 기능을 훨씬 뛰어넘습니다.  ADX란 무엇이며 왜 중요한가요?  ADX는 시장 추세의 강도 를 측정하는 중요한 기술 지표입니다. 세 가지 주요 선으로 구성됩니다. ADX (파란색 선): 추세의 강도를 나타냅니다. 값이 증가하면 강한 추세 를 나타내고, 감소하면 약세 또는 횡보를 나타냅니다 . +DI (녹색 선): 상승 움직임의 강도를 측정합니다 . -DI (빨간색 선): 하락 움직임의 강도를 측정합니다 . 이러한 선들의 조합을 통해 트레이더는 시장이 추세에 있는지, 그리고 어느 방향으로 더 강하게 움직이는지 식별할 수 있습니다.  MT5 기
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
시장 **"고래(Whales)"**가 항상 같은 시간에, 같은 방향으로 진입하는지 궁금했던 적이 있나요? 이 지표가 그 사실을 보여줍니다. 이 지표는 진입 신호를 제공하지는 않지만, 평소에는 간과하기 쉬운 시간별 또는 일별 역사적 움직임 패턴 을 드러냅니다. 예를 들어, 목요일 15:00 에 EURUSD 가 80%의 확률로 상승 할 수 있다는 것을 발견할 수 있습니다. 시간대별 편향을 확인 하거나 자신의 전략에 맞는 고확률 시간대를 식별 하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다. 이 지표를 통해 상승/하락 캔들 비율, 지배적인 방향, 평균 움직임을 한눈에 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 기관들이 역사적으로 어떻게 행동했는지 를 이해하고, 빠르고 쉽게 분석을 보완할 수 있습니다. 참고: M30 (30분봉) 데이터는 시간 단위로 통합됩니다. 각 시간은 이를 구성하는 두 개의 30분봉 캔들의 움직임을 보여줍니다. 참고: 금속, 주식 및 지수 관련 일부 자산에서는 시장과 브로커가 항상 정확히
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
LCD 라게르 컨버전스 다이버전스: 클래식 MACD의 고급 개선 버전 **LCD 라게르 컨버전스 다이버전스(Laguerre Convergence Divergence)**는 클래식 MACD를 개선하기 위해 설계된 고급 기술 지표로, 더 빠르고, 더 민감하며, 적응력이 뛰어난 모멘텀 감지를 제공합니다. 이 지표의 주요 장점은 전통적인 이동 평균보다 가격 변화에 더 정확하게 반응하는 라게르 필터 를 사용한다는 점입니다. 주요 이점 향상된 민감도와 낮은 지연: 라게르 필터는 변동성이 큰 시장에서 중요한, 더 빠른 진입 및 청산 신호를 생성합니다. 변동성에 대한 적응성: **ATR(Average True Range, 평균 참 범위)**에 따라 동적으로 조정되며, 낮은 변동성 시에는 노이즈를 필터링하고 높은 변동성 시에는 빠르게 반응합니다. 개선된 노이즈 필터링: 허위 신호를 줄이기 위해 **결정 영역(Decision Zone)**과 추가적인 스무딩(히스토그램의 EMA)을 포함합니다. 선택적
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant 는 MetaTrader 5용 전문 인디케이터로, 완전하고 구조화된 트레이딩 데이터 를 JSON 형식으로 내보내도록 설계되었습니다. 이 인디케이터의 목표는 ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude 또는 DeepSeek와 같은 모든 무료 또는 유료 인공지능(AI) 어시스턴트가 정보를 분석하고 개인 맞춤형 추천, 전략 및 설명을 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 특별 추천: DeepSeek 이 익스포터는 모든 AI와 작동하지만, 다음과 같은 여러 가지 이유로 DeepSeek 사용을 특별히 추천 합니다: 확장된 컨텍스트 용량 : 인디케이터가 내보내는 방대한 양의 데이터를 처리하는 데 이상적입니다. 네이티브 다국어 지원 : 포함된 7개 언어와의 완벽한 호환성을 자랑합니다. 고급 기술 분석 : 기술 패턴과 인디케이터를 해석하는 탁월한 능력을 갖추고 있습니다
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
이 지표는 고급 손실 포지션 모니터 로, 시기적절하게 대응하여 자본을 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 현재 심볼의 모든 열린 거래를 실시간으로 분석하고, 여러 시간대에서 ATR을 사용하여 변동성을 계산하며, 가격이 스탑로스(Stop Loss)에 얼마나 가까운지 파악합니다. 다이내믹 스탑로스 및 손익분기점 과 같은 시각적 라인과 각 거래에 대한 핵심 정보를 담은 블룸버그 스타일 패널 을 표시합니다. 계좌 잔고 대비 손실 비율 핍(pips) 및 ATR 배수로 나타낸 스탑로스까지의 거리 거래가 열려있던 시간 직관적인 색상으로 표시되는 경고 상태 (경고, 위급, 또는 긴급) 또한, 거래가 위험 구간에 진입하면 음성 알림 및 푸시 알림을 보냅니다. 입력 변수(Inputs) 설명 기술적 설정 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze: ATR 계산에 사용되는 시간대 (예: "H1, H4, D1"). ATRPeriod: 변동성을 측정하기 위한 ATR 기간. Min
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
트레이딩 어드바이저 - 든든한 조력자 이 지표는 실시간으로 시장에 대한 정량적 분석을 제공하여 트레이더의 거래를 조언하고 지원 하도록 설계되었습니다. 이는 자동 의사 결정 도구가 아니라 다음과 같은 정보를 제공하는 스마트 도우미 입니다. 시장 진단 (상승/하락 추세, 범위, 변동성) 일반적인 권장 사항 (언제 매수, 매도 또는 대기할지) 제안된 위험 관리 (ATR 기반의 손절매 및 이익실현) 규율 유지를 위한 심리적 조언 자신의 아이디어를 검증하거나 중요한 거래 측면을 상기시키는 데 도움이 되는 **"두 번째 눈"**을 찾는 트레이더에게 이상적입니다. 사용자 매뉴얼 구성 가능한 매개변수 1. 일반 매개변수 분석 시간대 (Timeframe for analysis): 분석을 위한 시간대 (기본값은 현재 차트의 시간대). 권장: 거래하는 시간대와 동일한 시간대 (H1, M15 등)를 사용하세요. 패널 표시 (Show Panel): 시각적 패널을 활성화/비활성화합니다. ATR 기간 (ATR
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
스캘핑 타이머 – 까다로운 스캘퍼를 위한 실시간 정밀도 스캘핑 타이머 는 완벽한 타이밍 과 최소한의 거래 비용 에 의존하는 스캘퍼 및 데이 트레이더를 위해 특별히 설계된 소형 시각적 지표입니다. 이 실시간 패널은 스캘핑에 필수적인 두 가지 지표를 표시합니다: 차트에 설정된 캔들 마감까지 남은 시간의 정확한 카운트다운 . 현재 심볼의 스프레드 즉시 시각화 . 이러한 중요한 정보를 한눈에 파악함으로써 급격한 움직임을 예측하고, 비용이 많이 드는 진입을 피하며, 더 높은 정밀도로 진입 및 청산 거래를 실행할 수 있습니다. 주요 기능: 틱 및 초 단위의 지속적인 업데이트 로 완벽한 정밀도를 보장합니다. 현재 캔들 마감까지의 카운트다운 은 마지막 몇 초 동안 발생할 수 있는 잠재적인 돌파 또는 급등을 감지하는 데 유용합니다. 현재 스프레드 시각화 는 진입 비용이 허용 가능한지 평가하는 데 필수적입니다. 소형, 깔끔하고 완벽하게 사용자 정의 가능한 패널 : 위치, 색상, 크기 등을 선택할 수
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Adaptive Fibonacci Zones 는 MetaTrader 5의 클래식 피보나치 되돌림을 개선하고 역동성을 더한 버전입니다. 기본 피보나치와 가장 큰 차이점은 수동으로 레벨을 그릴 필요가 없으며 , 되돌림을 측정할 시작점과 끝점을 눈대중으로 결정할 필요도 없다는 것입니다. 이 지표가 이 작업을 대신해 줍니다. 프랙탈과 ATR 기반 변동성 필터를 사용하여 시장의 스윙(중요한 고점 및 저점)을 자동으로 감지 합니다. 이러한 방식으로 피보나치는 시장에 실시간으로 적응하여 잠재적인 지지 및 저항 영역 을 식별하는 데 더 현실적이고 유용한 레벨을 표시합니다. MT5 기본 피보나치에 대한 장점 자동 및 적응형: 기본 피보나치는 수동으로 레벨을 그려야 합니다. 이 지표는 가장 관련성 높은 스윙을 자동으로 찾아냅니다. 더 현실적: ATR(변동성)을 사용하여 가짜 스윙을 걸러내므로 관련성이 없는 아주 작은 움직임에 레벨이 나타나는 것을 방지합니다. 동적 색상: 추세의 방향(상승 또는 하락)
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 고급 필터가 있는 가격 움직임 기반의 스마트 신호 GoGo Breaker는 "마스터 캔들(Master Candle)" 패턴을 사용하여 실시간으로 높은 확률의 기회를 식별하는 강력한 트레이딩 지표입니다. 신속하고 정확한 진입 을 추구하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 에 이상적입니다. 명확한 화살표로 매수/매도 신호를 자동으로 감지합니다. 외환, 지수, 원자재, 암호화폐 등 모든 시장에서 작동합니다. 유연성: 단독으로 사용하거나 다른 지표와 결합하여 정확도를 높일 수 있습니다. 추천 전략 기본 전략: VIDYA + Parabolic SAR로 최적화 (뚜렷한 추세 속 신호를 필터링하고 잘못된 돌파를 방지합니다) 매수 규칙: GoGo Breaker 신호 (녹색 화살표)가 나타납니다. 다음 캔들이 VIDYA 위에서 시작하고 끝납니다 . Parabolic SAR 이 가격 아래에 있습
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Correlation Nexus Correlation Nexus: 쌍 간의 직접적 또는 역적 관계를 마스터하세요 Correlation Nexus 는 두 금융 상품 간의 통계적 상관관계 를 기반으로 거래 기회를 감지하는 MetaTrader 5용 고급 기술 지표입니다. 이 시스템은 **양의 상관관계(직접적)**와 음의 상관관계(역적) 모두에서 트레이더가 이익을 얻을 수 있도록 하며, 다양한 통화 쌍, 지수 또는 원자재에 동적으로 적응합니다. 기존 도구와 달리 이 지표는 독립적으로 작동하지 않습니다 . 그 논리는 실제 통계적 상관관계 , 확인적 기술 분석 , 그리고 시각적으로 명확한 신호 시스템을 결합하며, 제어판을 통해 더 높은 정확성과 자신감으로 행동할 수 있게 해줍니다. 작동 방식 주요 쌍 ( symbol_to_analyze )을 선택하고 지표 설정에 입력하세요. 보조 쌍 (지표를 적용할 차트)이 있는 차트를 여세요. 거래하려는 상관관계 유형을 선택하세요: 음의 상관관계(역적) :
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
실시간 합성 FX 환율 (Real-Time Synthetic FX Rate) 실시간 합성 FX 환율 은 귀하의 브로커가 제공하는 모든 통화 쌍(메이저, 마이너, 이국적인 쌍 포함)에 대해 강력하고 합성된 환율 추정치 를 계산하도록 설계된 지표입니다. 이 지표의 목표는 분 단위의 가격 형성 을 반영하는 동적인 참조값 을 제공하여, 공식 환율이 발표되거나 기관의 검증이 이루어지기 전에 길잡이가 되는 안내를 제공하는 것입니다. 작동 방식: 강력한 하이브리드 모델 이 지표는 시장 변동성 에 따라 자동으로 조정되는 동적 가중치 를 가진 세 가지 핵심 구성 요소를 결합하여 합성 값을 생성합니다: 거래량 가중 평균 가격 (VWAP): 가장 많은 거래량이 체결된 가격 수준에 더 큰 중요성을 부여하여, 매수자와 매도자의 진정한 시장 컨센서스를 반영합니다. 절사 평균 (Trimmed Mean): 극단적인 가격이나 오류 틱 ( outliers , 이상치)을 자동으로 제외하여 깨끗하고 안정적인 참조값을
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
라게르 RSI (Laguerre RSI): 고급 오실레이터 라게르 RSI(Laguerre RSI) 는 John Ehlers가 개발한 디지털 필터 기반의 고급 오실레이터입니다. 이 지표는 라게르 필터(Laguerre filter) 라는 기술을 사용하여 가격 변동을 부드럽게 만들어 과매수 및 과매도 영역을 더 정확하게 감지하고 시장 노이즈를 줄여줍니다. 라게르 RSI는 0에서 1 사이 에서 움직이며, 표준 레벨은 다음과 같습니다: 과매수: 0.75 이상 과매도: 0.25 이하 이 지표는 시장 전환 , 정확한 진입 , 신호 확인 에 이상적입니다. 선택적 기능 라게르 RSI에는 다음과 같은 선택적 기능이 포함되어 있습니다: 음성, 이메일 또는 푸시 알림 중요한 영역 사이의 시각적 채우기 유연한 평활화 매개변수 ( 감마 ) 사용자 매뉴얼 구성 가능한 매개변수: 1. 주요 설정 감마 (0.1 ~ 0.9): 평활화 정도를 제어합니다. 낮은 값 → 더 높은 민감도, 더 많은 신호. 높은 값 → 더
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Smart Volume Flow (스마트 볼륨 플로우) Smart Volume Flow 는 주문 흐름의 해석을 한 단계 더 끌어올리는 전문적인 거래량 분석 도구입니다. 단순히 캔들의 수를 세는 것을 넘어, 하이브리드 거래량 , 추세 컨텍스트 , 다중 시간 프레임 필터 , 그리고 방향성 강도(ADX 및 +DI/-DI)를 이용한 검증 을 결합하여 설계되었습니다. 이 도구의 목표는 시장 활동을 분해하고, 가중치를 부여하며, 컨텍스트화 하여 원시 데이터를 보다 정확한 의사결정을 위한 전술적 정보로 변환하는 것입니다. 무엇이 다른가? MetaTrader 5의 기본 거래량 지표는 각 캔들의 총 거래량만을 보여주는 반면, Smart Volume Flow 는 거래량이 어떻게, 그리고 어디서 발생하는지 를 분석합니다. 이를 통해 축적, 분산, 클라이맥스, 흡수와 같은 기관의 패턴을 식별하고, 추세의 방향 및 강도를 통해 이를 확인합니다. 주요 특징 가중 하이브리드 거래량 실제 거래량과 틱 거래량을
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
"체스 전략을 외환 거래에 적용하다" 시장을 체스판이라고 상상해 보세요. 각 기술 지표는 고유하고 강력한 기능을 가진 독특한 조각입니다. 이 지능적인 시스템은 높은 확률로 진입 신호를 감지하기 위해 조화롭게 작동하는 6가지 핵심 "조각"을 결합합니다. 폰 (EMA 50): 민첩한 스카우트로서 단기 추세의 급격한 변화를 감지합니다. 룩 (EMA 200): 흔들리지 않는 요새로서 시장의 주요 추세를 확인합니다. 나이트 (볼린저 밴드): 민첩하고 예측 불가능하며, 시장의 변동성과 잠재적 반전 영역을 식별합니다. 비숍 (RSI): 움직임이 정확하며, 과매수 및 과매도 수준을 측정하여 가격 모멘텀을 평가합니다. 퀸 (MACD): 가장 강력하고 다재다능한 조각으로, 모멘텀과 추세의 방향을 분석합니다. 킹 (비밀 필터): 전략의 핵심 두뇌입니다. 이 중요한 필터는 통합 또는 불확실성 기간 에 중점을 두어 신호가 통과하도록 설계되었습니다. 이는 지표가 잠재적 돌파 또는 반전 에 집중하도록 보장하
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
DominoSync DoubleSix: 신뢰성 높은 거래를 위한 고급 지표 DominoSync DoubleSix 는 여러 시간대를 분석하고 낮은 거래량 또는 비정상적인 범위의 캔들을 필터링하여 트레이더가 더욱 신뢰할 수 있는 진입 신호 를 식별하도록 돕는 고급 지표입니다. 진입 신호는 지표의 히스토그램 에 표시되어 가격 차트에 방해가 되지 않고 더욱 명확한 분석을 가능하게 합니다. DominoSync DoubleSix의 독특한 점 다중 시간대 분석 최대 20개 시간대 (M1부터 W1까지)를 평가합니다. 다양한 타임프레임의 정렬 상태에 따라 상승 또는 하락 확률을 계산합니다. 신호 생성 이 지표는 선택된 시간대의 50% 이상이 유효한 경우 에만 신호를 생성합니다. 이 비율은 사용자가 수정할 수 있습니다 : 비율을 높이면 신호의 신뢰성은 증가하지만, 기회는 줄어듭니다. 비율을 낮추면 더 많은 신호를 받을 수 있지만, 확인의 정도는 낮아집니다. 패턴 감지 각 시간대의 각 캔들 방향을 분석
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Pro MA 5 – 전문가용 이동평균선 스위트  MetaTrader 5에서 가장 완벽한 이동평균선 시스템 Pro MA 5 는 강력하고 사용자 정의가 가능하며 효율적인 인터페이스를 제공하여 기술 분석을 혁신하고, 외과 수술과 같은 정확도로 추세를 감지합니다.  Pro MA 5는 무엇인가요? 이것은 최대 5개의 설정 가능한 이동평균선 을 지능형 알림, 대화형 패널 및 모든 상품 또는 시간 프레임에서 거래하기에 최적화된 디자인과 통합한 고급 지표입니다. 트레이더를 위한 올인원 솔루션입니다.  주요 특징  전문적인 다중 MA 설정 최대 5개의 동시 이동평균선 , 각각 완벽한 제어가 가능합니다. 사용 가능한 방법: SMA, EMA, SMMA, LWMA . 7가지 적용 가격: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 전형 가격, 가중 가격 . 완벽한 사용자 정의: 개별 색상, 두께 및 선 스타일.  지능형 알림 시스템 모든 MA 조합 간에 감지되는 자동 교차 . 화면상의 시각적 알림 및 사용자 정
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI 봇 - 인공 울트라 인스팅트 주의: 매일, 매주 또는 매월 수익을 찾는다면 이 봇은 당신을 위한 것이 아닙니다. 이 봇은 오직 연간 수익성 을 위해 설계되었습니다. 따라서 1년 내내 개입 없이 조용히 작동하도록 내버려둘 의향이 없다면, 이 봇은 당신을 위한 것이 아닙니다. 이 봇은 어떻게 작동하나요? 이 봇은 여러 시간대에서 다양한 시장 요소를 분석하여 매우 엄격한 결정을 내립니다. 유리한 조건의 완벽한 일치 를 감지했을 때만 거래에 진입합니다. 이로 인해 단 한 번의 거래도 열리지 않은 채 몇 주 또는 몇 달이 지나갈 수 있습니다. 하지만 일단 진입하기로 결정하면… 모든 것을 동원합니다. 계정의 사용 가능한 증거금 100%를 사용하여 같은 방향으로 여러 거래를 엽니다. 이것은 "조금씩" 진입하는 것이 아니라, 순간을 최대한 활용하여 한 번에 블록으로 진입한다는 것을 의미합니다. 언제 사고팔까요? 매수 시, 봇은 시장이 저렴하고, 강한 매도 압력이 없으며, 긍정적인 모멘텀 신
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
TDI 라게르 (TDI Laguerre) TDI 라게르(TDI Laguerre)는 인기 있는 지표인 Traders Dynamic Index (TDI)**의 진화된 형태로, 기존 RSI를 **라게르 필터(Laguerre filter)**로 대체하여 가격 움직임을 더 부드럽고 민감하며 정확하게 읽을 수 있게 해줍니다. 이 고급 버전은 변동성, 이동 평균, 시각적 신호 감지 요소를 결합하고 사용자 설정 가능한 알림 기능을 제공합니다. 이 지표는 무엇을 하나요? 이 지표는 다음을 나타냅니다. 종가 기반의 부드러운 라게르 라인 . 라게르 라인 위에 있는 단기 EMA 신호 라인 . 중간 밴드 (라게르 이동 평균). 변동성 밴드 (라게르 표준 편차 기반). 상단 및 하단 설정 가능 레벨 (예: 과매수/과매도). 주요 교차점 및 극단 영역에서의 반전을 기반으로 한 시각적 매수/매도 신호 . 캔들 마감 시에만 조건이 충족될 때 발생하는 청각 및 시각 알림으로, 잘못된 신호를 방지합니다.  주요 차
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
BB KC 하이브리드 스퀴즈 밴드 – 고급 변동성 및 압축 지표 BB KC 하이브리드 스퀴즈 밴드 는 볼린저 밴드(BB) 와 켈트너 채널(KC) 을 하나의 하이브리드 구조로 지능적으로 결합한 차세대 기술 지표입니다. 시장의 변동성, 압축 및 확산 환경을 보다 정확하게 파악하도록 설계된 이 지표는 핵심 기회 영역을 더 빨리, 더 적은 노이즈로 감지할 수 있도록 돕습니다. 기능 동적 하이브리드 밴드 계산 조정 가능한 가중 계수 를 사용하여 BB와 KC의 상단 및 하단 밴드를 융합하여 두 가지 장점을 모두 계승하는 채널을 생성합니다. BB: 표준 편차를 통한 변화에 대한 민감도. KC: 실제 변동성(ATR) 기반의 견고성. 압축 영역("스퀴즈") 자동 감지 지표는 동적 하이브리드 폭 을 측정하고 최근 기록(백분위)과 비교합니다. 밴드가 정의된 임계값 아래로 좁아지면 시각적 기호(원 또는 화살표)를 사용하여 차트에 압축 이벤트 를 표시합니다. 이는 폭발적인 움직임이 있기 전에 시장이 압력을
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
MultiFrame Momentum 지표 (다중 시간대 모멘텀 지표) MultiFrame Momentum 은 여러 시장 시간대 를 동시에 분석하여 방향성 수렴 의 순간을 식별하는 고급 지표입니다. 독특한 설계로 서로 다른 시간대 간의 모멘텀 일치를 찾고, 녹색 (강세) , 빨간색 (약세) , 회색 (중립) 사이에서 변화하는 선을 통해 명확한 시각적 신호를 생성합니다. 필수 설정 및 테스트 이 지표의 효과는 전적으로 맞춤형 시간대 설정 에 달려 있습니다. 모든 트레이더는 자신의 전략에 가장 적합한 시간대 조합을 테스트하고 평가해야 합니다. 스캘핑 (Scalping): M1부터 M15까지 활성화 당일 거래 (Day Trading): M30과 H1-H4를 조합 스윙 거래 (Swing Trading): H4부터 W1에 집중 다양한 조합을 활성화/비활성화하며 실험하여 자신의 트레이딩 스타일에 맞는 최적의 설정 을 찾으십시오. 실용적인 신호 관리 진입 (ENTRIES): 거래하기 전에 항상 캔
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Legion of Soldiers – 사용 설명서 주요 초점 Legion of Soldiers 는 이미 확립된 추세 전략 내에서 재진입 을 위한 지표로 설계되었습니다. 이 지표는 그 자체로 추세를 정의하지 않으며, 사전에 식별된 추세 시스템을 보조하고 강화 하는 데 사용됩니다. 추세의 방향은 다음 도구를 사용하여 사전에 확인해야 합니다. MarketCrack – Whale Detector (권장). 또는 사용자가 사용하는 높은 시간대의 다른 추세 감지 전략. 사용 방법 사용자는 파란색 선(Fast)과 빨간색 선(Slow) 사이의 교차 를 기다려야 합니다. 아래에서 위로 교차: 주요 추세가 이미 확인된 경우, 강세 재진입 신호입니다. 위에서 아래로 교차: 하락 추세 내에서 약세 재진입 신호입니다. 이 지표에는 설정 가능한 알림 시스템 이 내장되어 있어, 트레이더의 선호에 따라 강세 교차만, 약세 교차만, 또는 둘 다에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 히스토그램 Legion of Sol
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
오라클 오실레이터 ( Oracle Oscillator )는 기술적 분석에서 진정한 혁명입니다. RSI (상대강도지수), 스토캐스틱 (Stochastic), Williams %R (윌리엄스 %R), DeMarker (디마커), 라게르 필터 (Laguerre Filter) 등 여러 오실레이터를 동시에 감시해야 하는 부담을 트레이더에게 주는 대신, 이 지표는 각 지표의 장점만을 하나의 하이브리드 라인 ( DodgerBlue 색상)에 통합했습니다. 이 라인은 실제 움직임에 즉각적으로 반응 하도록 완벽하게 보정되었으며, 동시에 시장 노이즈를 필터링 하여 많은 트레이더들을 혼란스럽게 하는 잘못된 신호를 방지합니다. 개별 오실레이터보다 우수한 이유 Williams %R (30%): 가장 빠르고 민감 하지만, 단독으로 사용 시 과도한 신호 발생. 라게르 필터 (30%): 노이즈를 제거하고 움직임의 품질을 검증 하는 지능적인 평활화. 스토캐스틱 (20%): 중복 없이 보완하는 제어된 민감도 . RS
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
지표
Dragon Bands Z: 시각적 추세 분석 지표 Dragon Bands Z는 여러 기술적 소스를 시각적으로 통합하여 차트 판독을 단순화하도록 설계된 지표입니다. 이 지표의 목표는 여러 개별 지표로 인해 차트가 복잡해질 필요 없이 시장 방향과 강도에 대한 명확한 지표를 제공하는 것입니다. 이 지표는 하이브리드 색상 채우기 를 사용하여 가격 움직임을 네 가지 주요 시각적 상태로 변환합니다. 녹색: 우세한 상승 방향의 힘을 나타냅니다. 빨간색: 우세한 하락 방향의 힘을 확인합니다. 노란색: 낮은 변동성 또는 통합 단계를 시사합니다. 회색: 시장의 불확실성을 나타내며, 방향 확인을 기다려야 함을 시사합니다. 이 방법론은 현재 추세를 빠르게 평가할 수 있도록 합니다. 여러 지표를 개별적으로 분석하는 것과 달리, Dragon Bands Z는 분석을 통합하여 통일된 시각을 제공합니다. 주요 기능 시각적 명확성: 복잡한 기술 정보를 단순한 색상 코드로 변환합니다. 다중 시간대 분석: 다른 시간
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변