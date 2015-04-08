MarketCrack Whale Detector

MarketCrack – Whale Detector, es un indicador profesional diseñado para detectar de forma visual y anticipada la actividad de los grandes participantes del mercado, conocidos como “ballenas”. Su propósito es identificar momentos clave de presión institucional significativa, permitiendo al trader alinearse con la dirección del dinero inteligente y tomar decisiones estratégicas con mayor confianza.

Funcionalidad y objetivo:
MarketCrack – Whale Detector analiza la acción del precio y el volumen en múltiples temporalidades clave (de H1 a H12) para identificar patrones de presión institucional. Su sistema recopila esta información y la presenta en un panel visual compacto y profesional, donde se muestra claramente la fuerza y dirección de la actividad de las “ballenas” en cada marco temporal. Cuando varias temporalidades se alinean, el indicador lo destaca automáticamente, permitiendo al usuario detectar tendencias dominadas por grandes operadores y tomar decisiones informadas con mayor anticipación.

Confirmación y alertas:
Para una mayor robustez, la señal se considera confirmada cuando todas las temporalidades muestran presión en la misma dirección. Sin embargo, el sistema de alertas está optimizado para anticipar oportunidades: se activa cuando al menos 6 de las 7 temporalidades presentan una señal coincidente. Esto permite al usuario adelantarse a los movimientos de las ballenas, sin perder robustez en la detección. 

Configuración y personalización:
La configuración por defecto (ATR en 30 y volumen en 10) está pensada para ofrecer un equilibrio profesional y multidivisa, adaptándose a la mayoría de los activos y estilos de trading.  
- Aumentar el periodo de volumen suaviza las señales y filtra el ruido, ideal para mercados volátiles o para quienes buscan señales más selectivas.
- Reducir el periodo de volumen hace el indicador más reactivo, útil para traders que prefieren anticipar movimientos rápidos.
- Aumentar el ATR filtra movimientos menores y solo muestra señales en tendencias fuertes.

- Reducir el ATR permite captar movimientos más sutiles, aunque puede aumentar la frecuencia de señales.

El 10% de separación es el nivel clave que indica cuándo la actividad de las “ballenas” es lo bastante fuerte como para generar una señal de trading. Si el indicador muestra un valor igual o mayor a 10%, significa que hay una diferencia importante entre la presión de compra y venta, junto con un volumen por encima del promedio. Esto sugiere que grandes participantes del mercado están entrando. Este umbral ayuda a evitar señales débiles y se enfoca solo en situaciones con alta probabilidad de un movimiento relevante. Si aumentas este valor, el indicador buscará ballenas aún más grandes, pero mostrará señales con menos frecuencia.

Se recomienda mantener el valor en 10% como configuración predeterminada, ya que ofrece un equilibrio óptimo entre filtrado del ruido del mercado y detección oportuna de actividad institucional significativa. Este umbral ha sido calibrado para identificar señales con alta probabilidad sin generar excesos de alerta.

El usuario puede ajustar estos parámetros según su estilo y activo preferido, logrando así una herramienta flexible que se adapta tanto a estrategias conservadoras como agresivas.


Ventaja estratégica:
Operar en la misma dirección que las “ballenas” permite al trader alinearse con la fuerza real del mercado, reduciendo la incertidumbre y aumentando las probabilidades de éxito. Al detectar la presencia de grandes participantes de forma anticipada, el indicador ofrece una ventaja táctica clave: posicionarse antes de los movimientos más relevantes. MarketCrack – Whale Detector no solo complementa cualquier estrategia existente, sino que también actúa como una brújula institucional, ofreciendo una lectura clara, objetiva y en tiempo real de dónde está entrando el dinero inteligente.


Nota aclaratoria:

En caso de que los datos del indicador no se carguen correctamente al aplicarlo por primera vez en el gráfico, se recomienda cambiar temporalmente la periodicidad del gráfico (por ejemplo, de H1 a H4 y luego regresar a H1). Este cambio forzará a MetaTrader 5 a recargar los datos históricos necesarios, asegurando así el funcionamiento adecuado del indicador.


