MarketCrack – Whale Detector: 与智能资金保持一致

MarketCrack – Whale Detector 是一款专业的指标，旨在可视化、提前地检测大型市场参与者（即“巨鲸”）的活动。其目的是识别机构压力的关键时刻，使交易者能够与智能资金的方向保持一致，并更加自信地做出战略决策。

功能与目标

MarketCrack – Whale Detector 分析多个关键时间周期（从H1到H12）的价格行为和交易量，以识别机构压力的模式。其系统收集这些信息并以紧凑、专业的视觉面板呈现，清晰显示每个时间周期中“巨鲸”活动的强度和方向。当多个时间周期对齐时，该指标会自动突出显示，让用户能够更早地发现由大型交易者主导的趋势，并做出明智的决策。

确认与警报

为了提高稳健性，当所有时间周期都显示同一方向的压力时，信号被视为确认。然而，警报系统经过优化，旨在预测机会：当7个时间周期中至少有6个显示一致信号时，警报就会触发。这使得用户能够领先于巨鲸的行动，同时不失检测的稳健性。

配置与个性化

默认设置（ATR为30，成交量为10）旨在提供专业且多币种的平衡，适应大多数资产和交易风格。

增加成交量周期 可以平滑信号并过滤噪音，非常适合波动性市场或寻求更具选择性信号的用户。

减少成交量周期 使指标更具反应性，适用于喜欢预测快速变动的交易者。

增加ATR 可以过滤掉较小的波动，只在强劲趋势中显示信号。

减少ATR 能够捕捉更细微的波动，尽管可能会增加信号频率。

10% 的分离 是一个关键水平，表明“巨鲸”活动是否足够强大以产生交易信号。如果指标显示的值等于或大于20%，这意味着买卖压力之间存在显著差异，并且成交量高于平均水平。这表明大型市场参与者正在入场。这个阈值有助于避免弱信号，并仅关注高概率出现相关走势的情况。如果您增加此值，指标将寻找更大的巨鲸，但显示信号的频率会降低。

建议将该值保持在**10%**作为默认设置，因为它在过滤市场噪音和及时检测重要机构活动之间提供了最佳平衡。该阈值经过校准，可以识别高概率信号而不会产生过多警报。

用户可以根据自己的交易风格和偏好资产调整这些参数，从而获得一个灵活的工具，既适用于保守策略，也适用于激进策略。

战略优势

与“巨鲸”同向操作使交易者能够与市场真实的力量保持一致，降低不确定性并增加成功概率。通过提前检测大型参与者的存在，该指标提供了一个关键的战术优势：在最相关的波动之前进行定位。MarketCrack – Whale Detector 不仅可以补充任何现有策略，还可以作为机构指南针，提供智能资金流向的清晰、客观和实时读数。





澄清说明

如果指标数据在首次应用于图表时未能正确加载，建议暂时更改图表的周期性（例如，从H1更改为H4，然后再返回H1）。此更改将强制MetaTrader 5重新加载所需的历史数据，从而确保指标的正常运行。



