MarketCrack – Whale Detector: スマートマネーとの連携

MarketCrack – Whale Detector は、市場の主要参加者、いわゆる「クジラ」の活動を視覚的かつ事前に検出するために設計されたプロフェッショナルなインジケーターです。その目的は、重要な機関投資家のプレッシャーの瞬間を特定し、トレーダーがスマートマネーの方向性と一致し、より自信を持って戦略的な意思決定を行えるようにすることです。

機能と目的

MarketCrack – Whale Detector は、複数の主要な時間軸（H1からH12まで）での価格行動と出来高を分析し、機関投資家のプレッシャーパターンを特定します。このシステムは、この情報を収集し、コンパクトでプロフェッショナルなビジュアルパネルで表示します。そこでは、各時間軸における「クジラ」の活動の強さと方向が明確に示されます。複数の時間軸が一致すると、インジケーターは自動的にそれを強調表示し、ユーザーが大規模なオペレーターによって支配されているトレンドを検出し、より早く情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。

確認とアラート

堅牢性を高めるため、すべての時間軸が同じ方向のプレッシャーを示している場合に、信号は確認されたと見なされます。ただし、アラートシステムは機会を予測するために最適化されています。7つの時間軸のうち少なくとも6つが一致する信号を提示すると、アラートがアクティブになります。これにより、ユーザーは検出の堅牢性を損なうことなく、クジラの動きに先行することができます。

設定とカスタマイズ

デフォルト設定（ATR 30、出来高 10）は、プロフェッショナルで多通貨対応のバランスを提供するように設計されており、ほとんどの資産と取引スタイルに適応します。

出来高期間を長くする と、信号が滑らかになりノイズが除去されます。これは、変動の激しい市場や、より選択的な信号を求める場合に最適です。

出来高期間を短くする と、インジケーターの反応が速くなります。これは、迅速な動きを予測したいトレーダーに役立ちます。

ATRを高くする と、小さな動きがフィルタリングされ、強いトレンドの信号のみが表示されます。

ATRを低くすると、より微妙な動きを捉えることができますが、信号の頻度が増える可能性があります。

10% の乖離は、「クジラ」の活動が取引信号を生成するのに十分な強さがあることを示す重要なレベルです。インジケーターが10%以上の値を示した場合、それは売買圧力間に大きな差があり、出来高が平均を上回っていることを意味します。これは、大規模な市場参加者が参入していることを示唆しています。この閾値は、弱い信号を回避し、関連する動きの可能性が高い状況にのみ焦点を当てるのに役立ちます。この値を増やすと、インジケーターはさらに大きなクジラを探しますが、信号の表示頻度は少なくなります。

デフォルト設定として**10%**の値を維持することをお勧めします。これにより、市場のノイズフィルタリングと、重要な機関投資家活動のタイムリーな検出との間で最適なバランスが提供されます。この閾値は、過剰なアラートを生成することなく、高確率の信号を識別するように調整されています。

ユーザーは、自分のスタイルや好みの資産に合わせてこれらのパラメーターを調整でき、保守的な戦略から積極的な戦略まで対応できる柔軟なツールを実現できます。

戦略的優位性

「クジラ」と同じ方向で取引することで、トレーダーは市場の真の力に合わせることができ、不確実性を減らし、成功の可能性を高めます。大規模な参加者の存在を事前に検出することで、インジケーターは主要な戦術的優位性を提供します。それは、最も関連性の高い動きの前にポジショニングすることです。MarketCrack – Whale Detector は、既存のどの戦略も補完するだけでなく、機関投資家の羅針盤としても機能し、スマートマネーがどこに流入しているかを明確、客観的、リアルタイムで把握できます。





注意事項

インジケーターのデータをチャートに初めて適用する際に正しく読み込まれない場合は、一時的にチャートの期間を変更することをお勧めします（例：H1からH4に変更し、その後H1に戻す）。この変更により、MetaTrader 5が必要な履歴データを強制的に再読み込みし、インジケーターが適切に機能するようになります。



