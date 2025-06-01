Pulse Core MT5

5
PulseCore - Trading adattivo con protezione integrata dalle notizie

PulseCore - Gestisci la volatilità con facilità

Sfrutta la tecnologia all'avanguardia con PulseCore! Questo EA è ottimizzato per adattarsi ai mercati volatili, fornendo ai trader gli strumenti necessari per controllare il rischio mentre massimizzano le prestazioni. Che tu sia un principiante o un trader esperto in cerca di funzionalità avanzate, PulseCore può supportare il tuo percorso verso profitti costanti.


Come iniziare a utilizzare PulseCore:

  1. Inizia scegliendo tra i migliori simboli di trading, come GOLD.
  2. Applica PulseCore a un singolo GOLD grafico utilizzando l'intervallo di tempo consigliato: M15.
  3. Utilizza impostazioni predefinite all'inizio per prendere confidenza con l'EA e regolare le impostazioni di rischio in base alle tue preferenze.

 PulseCore?
Soluzione One-Chart PulseCore è progettato per l'uso su un singolo grafico, il che semplifica la configurazione e massimizza le prestazioni. GOLD M15
Trailing Stop Avanzati Blocca i guadagni in modo efficiente con il trailing stop automatizzato, assicurandoti di tutelare i profitti mentre il mercato si muove a tuo favore.
Gestione del Rischio Progettato con strategie di rischio ottimali, garantendo che il tuo capitale sia ben protetto, consentendo però operazioni aggressive calcolate quando è il momento giusto.
Deposito Minimo Per sfruttare al meglio PulseCore, assicurati un deposito minimo di $200 e una leva di 1:30 o superiore. Questa configurazione garantisce che l'EA possa operare in una varietà di condizioni di mercato.

Agisci ora: L'offerta attuale è un prezzo scontato speciale! Non perdere l'occasione di assicurarti PulseCore  prima che il prezzo salga a $1200. Agisci rapidamente e guadagna il vantaggio di cui hai bisogno nei mercati frenetici di oggi.


All'acquisto, verrai invitato a unirti al nostro esclusivo gruppo Telegram, dove potrai ricevere aggiornamenti in tempo reale, connetterti con altri trader e ottenere approfondimenti dal team di sviluppo. 

Recensioni 1
raja5655
762
raja5655 2025.06.05 21:32 
 

In good cooperation from the author, the deals were reduced and the quality standard of the deals was taken and the programmer was very cooperative.

