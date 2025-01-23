Correction Signals In Trend
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 2.10
- Aggiornato: 23 gennaio 2025
- Attivazioni: 10
Correction Signals In Trend : un indicatore tecnico che analizza le dinamiche di mercato, aiuta il trader a determinare la direzione della tendenza e a trovare punti per l'apertura degli ordini.
L'indicatore di trend following nel formato di linee di supporto e resistenza mostra un trend al rialzo o al ribasso.
Nella direzione del trend, dopo la fine della correzione, viene effettuata una ricerca di segnali. Le frecce indicano i momenti potenziali per effettuare operazioni di trading.
Per ciascun segnale vengono visualizzate le impostazioni SL e TP consigliate.
Capacità dell'indicatore
Impostazione dei parametri di input
- Le frecce di segnalazione appaiono sulla candela corrente e non vengono ridipinte.
- Sono disponibili diversi tipi di avvisi quando si verificano segnali.
- Agisce nella direzione della tendenza.
- È universale e può essere utilizzato su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo.
- I parametri di livello SL e TP vengono calcolati automaticamente in base alla situazione di mercato.
- Adatto per transazioni di trading a breve termine, incluso lo scalping.
- Nello screenshot è presentata una descrizione visiva del funzionamento dell'indicatore.
- Trend line length : controlla la lunghezza delle linee di tendenza di supporto e resistenza.
- Sensitivity of correction signals : modifica la sensibilità dei segnali di correzione. Più alto è il numero, più corretti sono i segnali. Un numero più piccolo aggiunge più segnali.
