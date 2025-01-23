Correction Signals In Trend
- Indicateurs
- Vitalyi Belyh
- Version: 2.10
- Mise à jour: 23 janvier 2025
- Activations: 10
Correction Signals In Trend - un indicateur technique qui analyse la dynamique du marché, aide le trader à déterminer la direction de la tendance et à trouver des points pour ouvrir des ordres.
L'indicateur de suivi de tendance sous forme de lignes de support et de résistance montre une tendance à la hausse ou à la baisse.
Dans le sens de la tendance, après la fin de la correction, une recherche de signaux est effectuée. Les flèches indiquent les moments potentiels pour effectuer des opérations de trading.
Pour chaque signal, les paramètres SL et TP recommandés sont affichés.
Capacités de l'indicateur
Configuration des paramètres d'entrée
- Les flèches de signal apparaissent sur la bougie actuelle et ne se repeignent pas.
- Il existe plusieurs types d’alertes disponibles lorsque des signaux se produisent.
- Fonctionne dans le sens de la tendance.
- Il est universel et peut être utilisé sur n’importe quel instrument de trading et sur n’importe quelle période.
- Les paramètres de niveau SL et TP sont calculés automatiquement en fonction de la situation du marché.
- Convient aux transactions commerciales à court terme, y compris le scalping.
- Une description visuelle du fonctionnement de l'indicateur est présentée dans la capture d'écran.
- Trend line length - Contrôle la longueur des lignes de tendance de support et de résistance.
- Sensitivity of correction signals - modifie la sensibilité des signaux de correction. Plus le nombre est élevé, plus les signaux sont corrects. Un nombre plus petit ajoute plus de signaux.
Its a Great product Highly recommend purchase this product