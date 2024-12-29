MAT FX Strategist

MAT FX Strategist – Trading Multi-Pair Avanzato, Completamente Gratuito

Risultati in Tempo Reale: https://www.mql5.com/it/signals/2284481
Ottimizzato per: M15 AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (predefinito)
Impostazione Raccomandata: Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro.

Eleva Il Tuo Trading con MAT FX Strategist

Stai cercando un Expert Advisor che combina tecnologia all'avanguardia con logica di trading comprovata — tutto gratuitamente? MAT FX Strategist lo fornisce. Creato da Marc Albrecht Trading, questo EA potenzia i trader con trading multi-pair avanzato, gestione del rischio adattiva e un potente sistema di grid. Predefinito per AUDNZD, AUDCAD e NZDCAD, è progettato per massimizzare le opportunità mantenendoti al controllo. Il meglio è che è gratuito — perché gli ottimi strumenti di trading non dovrebbero avere un prezzo.

Entra nel futuro del trading XAUUSD con MATrader, un Expert Advisor rivoluzionario di Marc Albrecht Trading. Costruito con oltre un decennio di esperienza MT4 e testato per anni, MATrader sfrutta reti neurali avanzate, trading di cicli dinamici e grid personalizzabili per fornire entrate precise e tassi di vittoria impressionanti. Non è solo un EA — è il tuo vantaggio sul mercato, e è 100% gratuito. Senza limitazioni, senza costi nascosti — solo pura potenza di trading.

Impostazione Critica per il Successo

Per replicare i nostri risultati di segnale live e garantire prestazioni di picco, devi seguire queste linee guida — le deviazioni porteranno a risultati poveri e perdite:

[1] Broker & Tipo di Conto: MAT FX Strategist è ottimizzato esclusivamente per Conti Cent di RoboForex. Usare qualsiasi altro broker causerà inconsistenze dovute a feed di dati variabili e liquidità, risultando in fallimenti di strategia e perdite di conto.

[2] Usa il Codice "KXTL": Quando apri il tuo Conto Cent RoboForex, devi inserire "KXTL" per abilitare la funzionalità corretta:

Trade da 0.0001 lotti (vs. 0.01 lotti), che è essenziale per minimizzare il rischio e soddisfare i depositi minimi — senza questo, l'EA non può operare in sicurezza.
Accedi a spread più bassi tramite la nostra partnership esclusiva con RoboForex — abbiamo negoziato tariffe ridotte per rendere le strategie fattibili; saltarlo gonfierà i costi e causerà sottoperformance consistente portando a perdite.
[3] Avvertimento di Rischio: Non usare "KXTL" o RoboForex porterà a malfunzionamenti dell'EA, segnali inaccurati e perdite inevitabili di conto. MAT FX Strategist è addestrato su dati specifici di RoboForex con condizioni KXTL — qualsiasi altra impostazione compromette tutto.

[4] Politica di Supporto: Forniamo supporto solo per impostazioni conformi a KXTL. Perdite da uso non conforme sono inevitabili e non nostra responsabilità — nessun supporto sarà offerto.

Consiglio Pro: KXTL è non negoziabile per il successo — sblocca benefici comunitari come 50% cashback, VPS gratuito e accesso esclusivo al nostro segnale CopyFX con 100% Winrate (gratuito per utenti KXTL). Controlla il sito web del mio profilo per dettagli.

Alcuni dei Benefici di essere membro della Comunità KXTL Marc Albrecht Trading oltre all'uso del Broker #1 Affidabile, Onesto e Economico:
30$ Bonus di Iscrizione Gratuito
Fino al 120% Bonus di Deposito
50% Cashback
VPS Gratuito
Accesso Esclusivo e Gratuito al nostro NoLoss Quantum AI con 100% Winrate NoLoss Quantum AI
Spread Più Bassi Possibili grazie al nostro accordo speciale di Partnership VIP con Roboforex dove passiamo il 90% della nostra commissione di spread indietro alla comunità per rendere il tuo trading più facile e profittevole
Condizioni esclusive KXTL come attivazione di poter tradare 0.0001 lotti invece di solo 0.01

        Prestazioni Provate & Comunità

        • Evidenza Live: Controlla il Segnale MQL5 per risultati in tempo reale: https://www.mql5.com/it/signals/2284481
        • Unisciti al Movimento: Fai parte di una comunità in crescita che si fida di MAT per un trading senza stress.

        100% gratuito perché crediamo nell'empowerment dei trader. Testalo su un conto KXTL RoboForex, vedi la qualità, poi controlla anche i nostri altri EA gratuiti per risultati amplificati. Visita il nostro profilo per di più!



        Funzionalità Chiave Che Distinguono MAT FX Strategist

        • Maestria Multi-Simbolo: Trade AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD di default — espandi a pair illimitati con impostazioni personalizzate.
        • Controllo del Rischio Adattivo:
          • Opzioni di dimensione lot: Fisso, Dinamico o Bilanciato.
          • Profili di rischio: Basso (20% annuale), Medio (40%), Sign (80%), Alto (120%) o Dinamico.
          • Imposta Max Floating Drawdown % o Max Drawdown in Denaro per proteggere il tuo capitale.
          • Pausa automatica del trading per 24 ore se i limiti vengono raggiunti.
        • Sistema di Grid Intelligente:
          • SmartDistance™ spazia dinamicamente i trade (default 35 pips).
          • Multiplicatori flessibili (1.0, 2.0, 1.5…) ottimizzano gli ordini successivi.
          • Attiva/disattiva aperture di new grid per adattarsi ai cambiamenti di mercato.
        • Logica di Trading di Precisione:
          • Mescola Algoritmi MAT con Bande di Bollinger e RSI per filtrare i trade.
          • TakeProfit Ponderato e BreakEven assicurano uscite più intelligenti.
        • Finestre di Trading Personalizzate:
          • Imposta ore di inizio/fine (default 0-23) o salta le vacanze.
          • Controllo totale su quando l'EA trade.
        • Flessibilità di Hedging: Solo acquisto, solo vendita o entrambi — hedging abilitato se il tuo broker lo permette.
        • User-Friendly: Gira su un grafico, completamente personalizzabile, con commenti di trade per un tracciamento facile.
        • Sicurezze di Esecuzione: Impostazioni Max Spread e Slippage mantengono i trade puliti.

        Come Iniziare
        [1] Configura un Conto Cent RoboForex con leva 1:2000 usando il codice KXTL (obbligatorio)
        [2] Collega MAT FX Strategist a AUDNZD/AUDCAD/NZDCAD M15— è pronto
        [3] Trade a Modo Tuo: Mantieni i default o gioca con le impostazioni — il tuo gioco, le tue regole

        Vogliamo dire un enorme grazie a tutti coloro che si prendono il tempo di scrivere una recensione su MAT FX Strategist per aiutarci a crescere e continuare a fornirvi i migliori EA gratuitamente

        Supporto & Aggiornamenti

        • Aggiornamenti Gratuiti: Sempre inclusi — gratuiti per sempre.
        • Supporto Personale: Inviami un messaggio su MQL5 per aiuto rapido ed esperto.

        Prendi il controllo del tuo percorso di trading con MAT FX Strategist — unisciti alla comunità oggi!


        Gratuito Perché È Chi Siamo

        Marc Albrecht Trading è per elevare i trader, non per incassare. Finanziamo MAT FX Strategist dal nostro successo in trading perché crediamo che anche tu meriti una chance. Non vuoi usare "KXTL"? Va bene — ti incoraggeremo comunque. Ma se lo fai, è un high-five silenzioso che mantiene viva questa missione e ci permette di pubblicare EA ancora più grandi! E in più ottieni una manciata di benefici unici e vantaggi che rendono il tuo trading ancora più profittevole!

        Pensiero di Trader:

        "Vale migliaia, ma Marc lo dà gratis? Mi sentirei egoista a  non usare 'KXTL' per supportarlo." – Priya D.

        Gratuito Per Sempre: Siamo impegnati a empower i trader — senza paywall, senza limiti


        Siamo Qui per il Tuo Successo

        • Hai Domande? Marc e la crew sono a un messaggio di distanza — siamo in questo insieme. Sentiti libero di unirti alla nostra comunità in crescita per report di profitti quotidiani e aggiornamenti/rilasci più recenti!

        Extra Buoni: Ti piace MAT FX Strategist? Prova i nostri altri EA— tutti gratuiti, ora e per sempre

        Ultima Parola: MAT FX Strategist è più di un software — è una mano tesa per aiutarti a riuscire. Afferrala & trade più intelligente!


        patrickdrew
        2570
        patrickdrew 2025.08.27 10:05 
         

        So far daily profit and max DD are around the same which is amazing!! :-)

        -----------------------------------

        Very helpful author.

        I will update as to performance.

        :-)

        15375108199 邢应梅 
         

        您好！非常感谢您发步的高科技EA产品！很幸运我今天租用了这个EA！刚刚在模拟，参数默认的是下单0.01手，实际下单是0.04手，第一个货币同时下单三个在持仓中，第二个货币下一个单子，账户 资金10000美金，请教一下怎么样调整设置每次下单0.01手和每次下一个单子，谢谢！

        MATrader AI
        MARC ALBRECHT SCHMID
        5 (7)
        Experts
        MATrader AI   – Trading di oro di precisione, completamente gratuito Risultati in tempo reale: https://www.mql5.com/it/signals/2324191 (abbiamo testato MATrader per 4 anni prima di rilasciarlo qui su MQL5) (Sfortunatamente a qualcuno non è piaciuto che condividessimo gratuitamente una “macchina da soldi” come MATrader qui e che fossimo al primo posto della classifica, quindi abbiamo perso tutte le recensioni e il ranking poiché il nostro upload originale è stato cancellato senza motivo — se vu
        FREE
        SilvMAT
        MARC ALBRECHT SCHMID
        4.83 (6)
        Experts
        SilvMAT EA – Trading di Precisione per XAGUSD, Completamente Gratuito Nota:   Questo è un EA appena sviluppato—esercita cautela poiché la performance a lungo termine è ancora in valutazione, nonostante i suoi attuali risultati impressionanti! Ottimizzato per:   XAGUSD M1 Impostazione Raccomandata:   Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro. Perché Scegliere SilvMAT? Entra nel trading élite con   SilvMAT , un Expert Adviso
        FREE
        Drawdown Close
        MARC ALBRECHT SCHMID
        5 (3)
        Utilità
        This is a trade management EA that will close all your Open Orders (or both Open and Pending Orders) when your drawdown against balance exceeds a set percentage limit. E.g. Balance = $10,000 and “DrawdownPercent” is set at 2.0, if floating P&L is greater than -$200.00, all Orders will be closed. It will send a notification to you MT4 app on your phone ( ”Drawdown Percent Close triggered!”) A text display is included for some visual feedback. Basic notes: It only needs to be attached to one char
        FREE
        patrickdrew 2025.08.27 10:05 
         

        So far daily profit and max DD are around the same which is amazing!! :-)

        -----------------------------------

        Very helpful author.

        I will update as to performance.

        :-)

        inzo2015 2025.08.07 00:15 
         

        L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

        MARC ALBRECHT SCHMID
        16056
        Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.07 00:24
        Hi, your welcome,we decided to give out all EAs for free, enjoy 🤝
        15375108199 邢应梅 2025.04.10 06:44 
         

        您好！非常感谢您发步的高科技EA产品！很幸运我今天租用了这个EA！刚刚在模拟，参数默认的是下单0.01手，实际下单是0.04手，第一个货币同时下单三个在持仓中，第二个货币下一个单子，账户 资金10000美金，请教一下怎么样调整设置每次下单0.01手和每次下一个单子，谢谢！

        Carl Christian Nyberg 
         

        L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

        Risposta dello sviluppatore MARC ALBRECHT SCHMID 2025.03.26 12:46
        Hi Carl and thank you very much for taking the time 😊
        let me know if you need anything 🤝☺️
        Rispondi alla recensione