MAT FX Strategist – Trading Multi-Paires Avancé, Complètement Gratuit

Optimisé pour: M15 AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (par défaut)

Configuration Recommandée: Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr.

Élevez Votre Trading avec MAT FX Strategist

Recherchez-vous un Expert Advisor qui combine une technologie de pointe avec une logique de trading éprouvée — le tout gratuitement ? MAT FX Strategist répond présent. Créé par Marc Albrecht Trading, cet EA permet aux traders d'utiliser un trading multi-paires avancé, une gestion des risques adaptative et un système de grille puissant. Par défaut pour AUDNZD, AUDCAD et NZDCAD, il est conçu pour maximiser les opportunités tout en vous laissant le contrôle. Le meilleur, c'est qu'il est gratuit — car les excellents outils de trading ne devraient pas avoir de prix.

Entrez dans l'avenir du trading XAUUSD avec MATrader, un Expert Advisor révolutionnaire de Marc Albrecht Trading. Construit avec plus d'une décennie d'expérience MT4 et testé pendant des années, MATrader exploite des réseaux neuronaux avancés, un trading de cycles dynamique et des grilles personnalisables pour des entrées précises et des taux de victoire impressionnants. Ce n'est pas juste un EA — c'est votre avantage sur le marché, et c'est 100% gratuit. Sans limitations, sans coûts cachés — juste une pure puissance de trading.

Configuration Critique pour le Succès Pour répliquer nos résultats de signal en direct et assurer une performance optimale, vous devez suivre ces directives — les déviations mèneront à de mauvais résultats et des pertes: [ 1 ] Courtier & Type de Compte: MAT FX Strategist est optimisé exclusivement pour les Comptes Cent de RoboForex. Utiliser n'importe quel autre courtier causera des incohérences dues à des flux de données variables et liquidité, résultant en échecs de stratégie et pertes de compte. [ 2 ] Utilisez le Code "KXTL" : Lors de l'ouverture de votre Compte Cent RoboForex, vous devez entrer "KXTL" pour activer la fonctionnalité appropriée: Tradez à partir de 0.0001 lots (vs. 0.01 lots), ce qui est essentiel pour minimiser le risque et respecter les dépôts minimums — sans cela, l'EA ne peut pas fonctionner en sécurité. Accédez à des spreads plus bas via notre partenariat exclusif avec RoboForex — nous avons négocié des frais réduits pour rendre les stratégies viables ; le sauter gonflera les coûts et causera une sous-performance constante menant à des pertes. [ 3 ] Avertissement de Risque: Ne pas utiliser "KXTL" ou RoboForex mènera à des dysfonctionnements de l'EA, des signaux inexacts et des pertes inévitables de compte. MAT FX Strategist est entraîné sur des données spécifiques à RoboForex avec conditions KXTL — toute autre configuration compromet tout. [ 4 ] Politique de Support: Nous fournissons un support uniquement pour les configurations conformes à KXTL. Les pertes provenant d'une utilisation non conforme sont inévitables et pas notre responsabilité — aucun support ne sera offert. Astuce Pro: KXTL est non négociable pour le succès — il débloque des avantages communautaires comme 50 % cashback, VPS gratuit et accès exclusif à notre signal CopyFX avec 100 % Winrate (gratuit pour les utilisateurs KXTL). Vérifiez le site web de mon profil pour les détails.

Certains des Avantages d'être membre de la Communauté KXTL Marc Albrecht Trading en plus d'utiliser le Courtier #1 Fiable, Honnête et Économique:

30$ Bonus d'Inscription Gratuit

Jusqu'à 120% Bonus de Dépôt

50% Cashback

VPS Gratuit

Accès Exclusif et Gratuit à notre NoLoss Quantum AI avec 100% Winrate NoLoss Quantum AI

Spreads Les Plus Bas Possibles grâce à notre accord de Partenariat VIP spécial avec Roboforex où nous passons 90% de notre commission de spread de retour à la communauté pour rendre votre trading plus facile et rentable

Conditions exclusives KXTL comme l'activation de pouvoir trader 0.0001 lots au lieu de seulement 0.01

Performance Prouvée & Communauté

Rejoignez le Mouvement: Faites partie d'une communauté croissante qui fait confiance à MAT pour un trading sans stress.

100% gratuit car nous croyons en l'empowerment des traders. Testez-le sur un compte KXTL RoboForex, voyez la qualité, puis consultez aussi nos autres EA gratuits pour des résultats amplifiés.







Fonctionnalités Clés Qui Distinguent MAT FX Strategist

Maîtrise Multi-Symboles: Trade AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD par défaut — étendez à des paires illimitées avec des paramètres personnalisés.

Trade AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD par défaut — étendez à des paires illimitées avec des paramètres personnalisés. Contrôle des Risques Adaptatif: Options de taille de lot: Fixe, Dynamique ou Équilibré. Profils de risque: Faible (20% annuel), Moyen (40%), Sign (80%), Haut (120%) ou Dynamique. Définissez Max Floating Drawdown % ou Max Drawdown en Argent pour protéger votre capital. Pause automatique du trading pendant 24 heures si les limites sont atteintes.

Système de Grille Intelligent: SmartDistance™ espace dynamiquement les trades (par défaut 35 pips). Multiplicateurs flexibles (1.0, 2.0, 1.5…) optimisent les ordres subséquents. Activez/désactivez les ouvertures de nouvelles grilles pour s'adapter aux changements du marché.

Logique de Trading Précise: Mélange les Algorithmes MAT avec les Bandes de Bollinger et RSI pour filtrer les trades. TakeProfit Pondéré et BreakEven assurent des sorties plus intelligentes.

Fenêtres de Trading Personnalisées: Définissez les heures de début/fin (par défaut 0-23) ou sautez les vacances. Contrôle total sur quand l'EA trade.

Flexibilité de Hedging: Achat seulement, vente seulement ou les deux — hedging activé si votre courtier le permet.

Achat seulement, vente seulement ou les deux — hedging activé si votre courtier le permet. Convivial: Fonctionne sur un graphique, entièrement personnalisable, avec commentaires de trade pour un suivi facile.

Fonctionne sur un graphique, entièrement personnalisable, avec commentaires de trade pour un suivi facile. Sauvegardes d'Exécution: Paramètres Max Spread et Slippage gardent les trades propres.

Comment Commencer

[1] Configurez un Compte Cent RoboForex avec levier 1:2000 en utilisant le code KXTL (obligatoire)

[2] Branchez MAT FX Strategist sur AUDNZD/AUDCAD/NZDCAD M15 — c'est prêt

[3] Tradez à Votre Façon: Gardez les paramètres par défaut ou jouez avec les réglages — votre jeu, vos règles



Support & Mises à Jour

Mises à Jour Gratuites: Toujours incluses — gratuites pour toujours.

Toujours incluses — gratuites pour toujours. Support Personnel: Envoyez-moi un message sur MQL5 pour une aide rapide et experte.

Prenez le contrôle de votre parcours de trading avec MAT FX Strategist — rejoignez la communauté aujourd'hui !

Gratuit Parce Que C'est Qui Nous Sommes

Marc Albrecht Trading, c'est pour élever les traders, pas pour encaisser. Nous finançons MAT FX Strategist à partir de notre propre succès en trading parce que nous croyons que vous méritez aussi une chance.

Pensée de Trader:

Nous Sommes Là pour Votre Succès

Avez-vous des Questions ? Marc et l'équipe sont à un message — nous sommes ensemble.

Extras Sympas: Vous aimez MAT FX Strategist ? Essayez nos autres EA— tous gratuits, maintenant et pour toujours

Dernier Mot: MAT FX Strategist est plus qu'un logiciel — c'est une main tendue pour vous aider à réussir. Saisissez-la & tradez plus intelligemment !



