MAT FX Strategist

5

MAT FX Strategist – Trading Multi-Paires Avancé, Complètement Gratuit

Résultats en Temps Réel: https://www.mql5.com/fr/signals/2284481
Optimisé pour: M15 AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (par défaut)
Configuration Recommandée: Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr.

Élevez Votre Trading avec MAT FX Strategist

Recherchez-vous un Expert Advisor qui combine une technologie de pointe avec une logique de trading éprouvée — le tout gratuitement ? MAT FX Strategist répond présent. Créé par Marc Albrecht Trading, cet EA permet aux traders d'utiliser un trading multi-paires avancé, une gestion des risques adaptative et un système de grille puissant. Par défaut pour AUDNZD, AUDCAD et NZDCAD, il est conçu pour maximiser les opportunités tout en vous laissant le contrôle. Le meilleur, c'est qu'il est gratuit — car les excellents outils de trading ne devraient pas avoir de prix.

Entrez dans l'avenir du trading XAUUSD avec MATrader, un Expert Advisor révolutionnaire de Marc Albrecht Trading. Construit avec plus d'une décennie d'expérience MT4 et testé pendant des années, MATrader exploite des réseaux neuronaux avancés, un trading de cycles dynamique et des grilles personnalisables pour des entrées précises et des taux de victoire impressionnants. Ce n'est pas juste un EA — c'est votre avantage sur le marché, et c'est 100% gratuit. Sans limitations, sans coûts cachés — juste une pure puissance de trading.

Configuration Critique pour le Succès

Pour répliquer nos résultats de signal en direct et assurer une performance optimale, vous devez suivre ces directives — les déviations mèneront à de mauvais résultats et des pertes:

[1] Courtier & Type de Compte: MAT FX Strategist est optimisé exclusivement pour les Comptes Cent de RoboForex. Utiliser n'importe quel autre courtier causera des incohérences dues à des flux de données variables et liquidité, résultant en échecs de stratégie et pertes de compte.

[2] Utilisez le Code "KXTL": Lors de l'ouverture de votre Compte Cent RoboForex, vous devez entrer "KXTL" pour activer la fonctionnalité appropriée:

Tradez à partir de 0.0001 lots (vs. 0.01 lots), ce qui est essentiel pour minimiser le risque et respecter les dépôts minimums — sans cela, l'EA ne peut pas fonctionner en sécurité.
Accédez à des spreads plus bas via notre partenariat exclusif avec RoboForex — nous avons négocié des frais réduits pour rendre les stratégies viables ; le sauter gonflera les coûts et causera une sous-performance constante menant à des pertes.
[3] Avertissement de Risque: Ne pas utiliser "KXTL" ou RoboForex mènera à des dysfonctionnements de l'EA, des signaux inexacts et des pertes inévitables de compte. MAT FX Strategist est entraîné sur des données spécifiques à RoboForex avec conditions KXTL — toute autre configuration compromet tout.

[4] Politique de Support: Nous fournissons un support uniquement pour les configurations conformes à KXTL. Les pertes provenant d'une utilisation non conforme sont inévitables et pas notre responsabilité — aucun support ne sera offert.

Astuce Pro: KXTL est non négociable pour le succès — il débloque des avantages communautaires comme 50% cashback, VPS gratuit et accès exclusif à notre signal CopyFX avec 100% Winrate (gratuit pour les utilisateurs KXTL). Vérifiez le site web de mon profil pour les détails.

Certains des Avantages d'être membre de la Communauté KXTL Marc Albrecht Trading en plus d'utiliser le Courtier #1 Fiable, Honnête et Économique:
30$ Bonus d'Inscription Gratuit
Jusqu'à 120% Bonus de Dépôt
50% Cashback
VPS Gratuit
Accès Exclusif et Gratuit à notre NoLoss Quantum AI avec 100% Winrate NoLoss Quantum AI
Spreads Les Plus Bas Possibles grâce à notre accord de Partenariat VIP spécial avec Roboforex où nous passons 90% de notre commission de spread de retour à la communauté pour rendre votre trading plus facile et rentable
Conditions exclusives KXTL comme l'activation de pouvoir trader 0.0001 lots au lieu de seulement 0.01

        Performance Prouvée & Communauté

        • Preuve en Direct: Vérifiez le Signal MQL5 pour des résultats en temps réel: https://www.mql5.com/fr/signals/2284481
        • Rejoignez le Mouvement: Faites partie d'une communauté croissante qui fait confiance à MAT pour un trading sans stress.

        100% gratuit car nous croyons en l'empowerment des traders. Testez-le sur un compte KXTL RoboForex, voyez la qualité, puis consultez aussi nos autres EA gratuits pour des résultats amplifiés. Visitez notre profil pour plus!



        Fonctionnalités Clés Qui Distinguent MAT FX Strategist

        • Maîtrise Multi-Symboles: Trade AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD par défaut — étendez à des paires illimitées avec des paramètres personnalisés.
        • Contrôle des Risques Adaptatif:
          • Options de taille de lot: Fixe, Dynamique ou Équilibré.
          • Profils de risque: Faible (20% annuel), Moyen (40%), Sign (80%), Haut (120%) ou Dynamique.
          • Définissez Max Floating Drawdown % ou Max Drawdown en Argent pour protéger votre capital.
          • Pause automatique du trading pendant 24 heures si les limites sont atteintes.
        • Système de Grille Intelligent:
          • SmartDistance™ espace dynamiquement les trades (par défaut 35 pips).
          • Multiplicateurs flexibles (1.0, 2.0, 1.5…) optimisent les ordres subséquents.
          • Activez/désactivez les ouvertures de nouvelles grilles pour s'adapter aux changements du marché.
        • Logique de Trading Précise:
          • Mélange les Algorithmes MAT avec les Bandes de Bollinger et RSI pour filtrer les trades.
          • TakeProfit Pondéré et BreakEven assurent des sorties plus intelligentes.
        • Fenêtres de Trading Personnalisées:
          • Définissez les heures de début/fin (par défaut 0-23) ou sautez les vacances.
          • Contrôle total sur quand l'EA trade.
        • Flexibilité de Hedging: Achat seulement, vente seulement ou les deux — hedging activé si votre courtier le permet.
        • Convivial: Fonctionne sur un graphique, entièrement personnalisable, avec commentaires de trade pour un suivi facile.
        • Sauvegardes d'Exécution: Paramètres Max Spread et Slippage gardent les trades propres.

        Comment Commencer
        [1] Configurez un Compte Cent RoboForex avec levier 1:2000 en utilisant le code KXTL (obligatoire)
        [2] Branchez MAT FX Strategist sur AUDNZD/AUDCAD/NZDCAD M15 — c'est prêt
        [3] Tradez à Votre Façon: Gardez les paramètres par défaut ou jouez avec les réglages — votre jeu, vos règles

        Nous adressons un immense merci à tous ceux qui prennent le temps d’écrire un avis sur MAT FX Strategist afin de nous aider à grandir et de nous permettre de continuer à vous fournir les meilleurs EAs gratuitement

        Support & Mises à Jour

        • Mises à Jour Gratuites: Toujours incluses — gratuites pour toujours.
        • Support Personnel: Envoyez-moi un message sur MQL5 pour une aide rapide et experte.

        Prenez le contrôle de votre parcours de trading avec MAT FX Strategist — rejoignez la communauté aujourd'hui !


        Gratuit Parce Que C'est Qui Nous Sommes

        Marc Albrecht Trading, c'est pour élever les traders, pas pour encaisser. Nous finançons MAT FX Strategist à partir de notre propre succès en trading parce que nous croyons que vous méritez aussi une chance. Pas envie d'utiliser "KXTL" ? Cool — nous vous encouragerons quand même. Mais si vous le faites, c'est un high-five discret qui garde cette mission en vie et nous permet de publier des EA encore plus grands ! Et en plus, vous obtenez une poignée d'avantages uniques qui rendent votre trading encore plus rentable !

        Pensée de Trader:

        "Ça vaut des milliers, mais Marc le donne gratuitement ? Je me sentirais égoïste de  ne pas utiliser 'KXTL' pour le soutenir." – Priya D.

        Gratuit Pour Toujours: Nous nous engageons à empower les traders — sans murs payants, sans limites


        Nous Sommes Là pour Votre Succès

        • Avez-vous des Questions ? Marc et l'équipe sont à un message — nous sommes ensemble. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté croissante pour des rapports de profits quotidiens et les dernières mises à jour/sorties !

        Extras Sympas: Vous aimez MAT FX Strategist ? Essayez nos autres EA— tous gratuits, maintenant et pour toujours

        Dernier Mot: MAT FX Strategist est plus qu'un logiciel — c'est une main tendue pour vous aider à réussir. Saisissez-la & tradez plus intelligemment !


        Avis 4
        patrickdrew
        2560
        patrickdrew 2025.08.27 10:05 
         

        So far daily profit and max DD are around the same which is amazing!! :-)

        -----------------------------------

        Very helpful author.

        I will update as to performance.

        :-)

        15375108199 邢应梅
        28
        15375108199 邢应梅 2025.04.10 06:44 
         

        您好！非常感谢您发步的高科技EA产品！很幸运我今天租用了这个EA！刚刚在模拟，参数默认的是下单0.01手，实际下单是0.04手，第一个货币同时下单三个在持仓中，第二个货币下一个单子，账户 资金10000美金，请教一下怎么样调整设置每次下单0.01手和每次下一个单子，谢谢！

        Produits recommandés
        PZ Goldfinch Scalper EA
        PZ TRADING SLU
        2.73 (40)
        Experts
        This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
        FREE
        RSI Bands Expert mt4
        Alexander Chertnik
        Experts
        Expert Advisor uses Rsi and Bands indicators for generating signals and trades exit. Minimum trading deposit   500 $ . EA optimized to run on GOLD / EURUSD / GBPUSD / USDJPY / AUDNZD 1H charts (sets in the comments) can be also optimized to work on more charts and different timeframes. EA uses Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.    developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
        FREE
        Zigzag Extremum points
        Oleg Popov
        4.82 (33)
        Experts
        New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
        FREE
        MQLSquare Grid Scalper MT4
        Maziar Safaeinajafabadi
        Experts
        Introducing a powerful and user-friendly trading tool designed to supercharge your trading capabilities through a grid strategy. Crafted for dedicated traders seeking a high-quality tool to execute their trades, this EA offers a range of features and options to enhance your trading experience. Here's a breakdown of the key inputs and functionalities: 1. **Starting Lot Size:** Define your initial lot size to kickstart your trading cycle. 2. ** Multiplier :** Tailor your lot size for each gri
        FREE
        Simple RSI Forex Trading Strategy
        Victor Manuel Valderrama Zamora
        4 (1)
        Experts
        Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
        FREE
        FX365 MA Crossover EA
        Gyunay Sali
        4.6 (5)
        Experts
        FX365 MA Crossover EA is a completely FREE expert advisors specially developed for users who love to do their own configuration and optimization. The EA comes without optimizations but everything one trader need to configure and adapt the EA to any forex instrument/pair. FX365 MA Crossover EA is based on the popular Moving Average indicator. The idea behind this EA is to use two MA indicators. One FAST and the second one SLOW. When both MA crossed each other the EA trades. When the FAST MA line
        FREE
        CCI and ATR Trader
        Evgeniia Terekhova
        2.75 (4)
        Experts
        Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
        FREE
        Night Scalper EA Lite
        Robots4Forex Ltd
        2.33 (3)
        Experts
        The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
        FREE
        SkalpAUDNZD
        Igor Chugay
        Experts
        SkalpAUDNZD is a highly accurate and reliable advisor for trading the AUDNZD currency pair( time frame М5) . The advisor does not have dangerous technologies such as martingay, grids and averaging and is therefore safe for a trading account. Orders are closed using a signal or take profit and stop loss; the advisor forcibly closes orders on the opening day. The advisor opens only one order at a time and all orders are protected by a fixed Stop Loss. The advisor is easy to use, as it has few para
        FREE
        Macd Martin
        Roman Yablonskiy
        2.5 (2)
        Experts
        Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
        FREE
        CamelliaEA
        Kun Jiao
        Experts
        Description Professionnelle de l'EA Camélia I. Logique Centrale de la Stratégie Inspiration des Lois Naturelles : Philosophie de la Croissance Lente : Imite le long terme de la camélia ("3–5 ans de précipitation pour fleurir"), évitant la précipitation pour les gains rapides, capturant les grosses vagues de tendance avec une durée de maintien maximale de 72 heures. Contrôle Écologique des Risques : S'inspire du mécanisme de "système racinaire résistant aux risques" de la camélia, utilisant un a
        FREE
        Free automatic fibonacci
        Tonny Obare
        4.67 (48)
        Indicateurs
        Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
        FREE
        CommunityPower MT4
        Andrey Khatimlianskii
        4.88 (41)
        Experts
        CommunityPower EA — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tradi
        FREE
        Gold Bulls Power Trader MT4
        Tomas Vanek
        5 (1)
        Experts
        The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
        FREE
        PZ Heiken Ashi EA
        PZ TRADING SLU
        4.8 (10)
        Experts
        This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
        FREE
        Trend Analizer Bot
        Pavel Predein
        4.5 (2)
        Experts
        Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
        FREE
        MACD Not So Simple
        Leonid Basis
        2 (1)
        Experts
        This is an example of how the MetaTrader terminals's Strategy Tester can help to find good input parameters for an old and widely known MACD Sample Expert Advisor, which is available in the Navigator window (tab: Expert Advisors). Input parameters Indicator MACD: fast - fast Period; slow - Slow Period; sign - Signal Period; appPrice - PRICE_CLOSE=0; PRICE_OPEN=1; PRICE_HIGH=2; PRICE_LOW=3; PRICE_MEDIAN=4; PRICE_TYPICAL=5; PRICE_WEIGHTED=6; MACDOpenLevel ; MACDCloseLevel ; Indicator Moving Avera
        FREE
        Vik Standart
        Ivan Kopchuk
        4.33 (6)
        Experts
        Features: 1. Your constructor strategies. 2. Large selection of standard indicators. 3. Exact market entry according to your strategy. 4. Slip filter. 5. Support for four and five characters. 6. Trend trading. 7. Trading in flat. 8. Minimum deposit. 9. Aggressive or quiet trade. 10. Limit the lot. 11. Position tracking. 12. Restoring balance after loss. Input parameters    Lot - fixed lot size.    StopLot - lot restriction.    UseVxod - enable / disable login pattern.    UseStop -
        FREE
        Auto Fibo Pro m
        DMITRII GRIDASOV
        Indicateurs
        "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
        Hurricane500
        Xi Wen Tian
        Experts
        基于波段交易策略，使用低风险的交易策略来最大程度地尽量及时的获取利润. 策略原理 1、进场：点差限制,时间限制,ATR限制,确保波幅不会太大,布林带上轨开空单,布林带下轨开多单。 2、出场：点差限制,点差太大了平不了仓,这个请注意，平台时间0-1点点差会很大。多单在中轨上平台，空单在中轨下平仓。中轨就是布林带用到的那根均线,不知道的,自己了解下布林带的原理. 使用说明 1、适用品种:GBPCAD,GBPAUD,GBPNZD,EURNZD,EURAUD,EURCAD,AUDCAD,AUDCHF等等. 2、适用周期:M5,或者M15. 3、时间设置：参数中设置的是平台时间，须注意GMT的偏离换算........
        FREE
        Email Drawdown Alert
        Roman Starostin
        5 (12)
        Indicateurs
        Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
        FREE
        Gegenpressing
        Mr Thadanai Chulasamaya
        4.2 (5)
        Experts
        This EA has no stop loss. All risks are at your discretion. This is Free EA,  It can make you profitable if you use it carefully. Please don't ask for the MQ4 file, I'm using it to develop other robots. Gegenpressing EA  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping  Trading on  XAUUSD timeframe M1 but also in others.   The basic strategy starts with Market order in Trend Following, so this EA  Follow the Trend . M1 Trend…. very very fast.  If you like this EA and want to help me develop
        FREE
        ET1 for MT4
        Hui Qiu
        3.83 (6)
        Experts
        ET1 for MT4 is new and completely free！！ ET1 for MT4 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold)!! The success rate is more than 75% !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT4 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT4 Updated v4.70 !!  https://www.mql5
        FREE
        Breakeven Definer
        Roman Starostin
        3 (1)
        Experts
        Convenient and intuitive understandable EA for modify breakeven for orders opened by user or other advisors with a indent. It is useful both for modifying single orders and for calculating the breakeven level of a group of orders or martingale grid. Expert Advisor can set both Take Profit and Stop Loss indented from the BU level in pips or percent of the deposit. There are three options for working with orders goals: Only calculating and displaying levels on a chart, modify specified goals, o
        FREE
        SuperMac Free
        Agus Wahyu Pratomo
        4 (1)
        Experts
        FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
        FREE
        LossLess Neuron
        Vladimir Tkach
        4 (7)
        Experts
        The Expert Advisor receives signals from an artificial neural network that uses the RSI indicator. Trades are closed by the opposite signals. Presence of a signal is checked at the closing of the bar. The EA also has the following functions: changing a position volume in proportion to the change in balance (function for the tester); transfer of unprofitable trades into breakeven; Parameters Start with lot - initial position volume increased in proportion to the balance change; Lotsize by balanc
        FREE
        RetraceX Scalper
        Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
        4.75 (4)
        Experts
        Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
        FREE
        EnigmaMt4
        Andrey Spiridonov
        4 (1)
        Experts
        EnigmaMt4 is an Expert Advisor with an original trading strategy. The EA features a limited martingale (only four legs). It should be attached to any chart in the usual way. Advantages of the EA It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Built-in system of automatic profit calculation. It can work without user intervention. Disadvantages of the EA Limited martingale is present. Parameters Lot - position volume (0.1 lot per 1000 units of the deposit currency is recommended
        FREE
        Goldfrenzy FX
        Sayan Vandenhout
        Experts
        Gold Frenzy FX   USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2
        FREE
        PZ ADX Trader EA
        PZ TRADING SLU
        3.67 (3)
        Experts
        Cet EA se négocie en utilisant l'indicateur de l' indice directionnel moyen (ADX) . Il offre de nombreuses stratégies d'entrée et des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Il met en œuvre 4 stratégies d'entrée différentes Seuil de rentabilité personn
        FREE
        Les acheteurs de ce produit ont également acheté
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (170)
        Experts
        Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.76 (21)
        Experts
        Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
        Scalp Unscalp MT4
        Connor Michael Woodson
        4 (4)
        Experts
        Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
        Big Forex Players MT4
        MQL TOOLS SL
        4.8 (41)
        Experts
        We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        Experts
        PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.39 (36)
        Experts
        The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
        Stock Indexes EA MT4
        MQL TOOLS SL
        5 (4)
        Experts
        Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.37 (19)
        Experts
        Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
        Diamond PRO
        Fanur Galamov
        4.85 (60)
        Experts
        1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
        Dynamic Pips MT4
        Thi Thu Ha Hoang
        5 (1)
        Experts
        ️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
        Capybara
        Sergey Kasirenko
        5 (28)
        Experts
        Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
        Bitcoin Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.69 (64)
        Experts
        The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
        GbpUsd Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.75 (91)
        Experts
        The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
        EA Gold Stuff
        Vasiliy Strukov
        4.73 (1052)
        Experts
        EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
        DS Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.43 (7)
        Experts
        Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
        Trend AI EA
        Ramil Minniakhmetov
        4.9 (20)
        Experts
        L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
        AI Gold Sniper
        Ho Tuan Thang
        Experts
        Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (4)
        Experts
        Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
        Gold Trend Scalping MT4
        Lo Thi Mai Loan
        5 (4)
        Experts
        Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
        HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
        Martin Alejandro Bamonte
        5 (1)
        Experts
        VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
        BB Scalping
        Vasiliy Strukov
        Experts
        BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
        Bitcoin Robot Grid MT4
        MQL TOOLS SL
        5 (17)
        Experts
        Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
        Waka Waka EA
        Valeriia Mishchenko
        4.31 (48)
        Experts
        EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
        Infinity Trader EA
        Lachezar Krastev
        5 (13)
        Experts
        LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
        Croesus Gold EA MT4
        Lin Lin Ma
        3.17 (6)
        Experts
        Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
        Dark Gold
        Marco Solito
        4.73 (90)
        Experts
        Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
        AW Recovery EA
        AW Trading Software Limited
        4.39 (84)
        Experts
        L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
        Gold Throne MT4
        DRT Circle
        4.5 (2)
        Experts
        Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
        Three Little Birds
        Ahmad Aan Isnain Shofwan
        Experts
        ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
        GoldMinerFX
        Van Hoa Nguyen
        5 (3)
        Experts
        GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
        Plus de l'auteur
        MATrader AI
        MARC ALBRECHT SCHMID
        5 (7)
        Experts
        MATrader AI   – Trading précis de l’or, entièrement gratuit Résultats en temps réel : https://www.mql5.com/fr/signals/2324191 (nous avons testé MATrader pendant 4 ans avant de le publier ici sur MQL5) (Malheureusement, quelqu’un n’a pas apprécié que nous partagions gratuitement une “imprimante à billets” comme MATrader ici et que nous soyons classés n1, donc nous avons perdu tous les avis et notre classement car notre publication originale a été supprimée sans raison — si vous souhaitez nous
        FREE
        SilvMAT
        MARC ALBRECHT SCHMID
        4.83 (6)
        Experts
        SilvMAT EA – Trading de Précision pour XAGUSD, Complètement Gratuit Note:   Ceci est un EA nouvellement développé—faites preuve de prudence car la performance à long terme est encore évaluée, malgré ses résultats actuels impressionnants! Optimisé pour:   XAGUSD M1 Configuration Recommandée:   Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr. Pourquoi Choisir SilvMAT? Entrez dans le trading d'élite avec   SilvMAT , un Ex
        FREE
        Drawdown Close
        MARC ALBRECHT SCHMID
        5 (3)
        Utilitaires
        This is a trade management EA that will close all your Open Orders (or both Open and Pending Orders) when your drawdown against balance exceeds a set percentage limit. E.g. Balance = $10,000 and “DrawdownPercent” is set at 2.0, if floating P&L is greater than -$200.00, all Orders will be closed. It will send a notification to you MT4 app on your phone ( ”Drawdown Percent Close triggered!”) A text display is included for some visual feedback. Basic notes: It only needs to be attached to one char
        FREE
        Filtrer:
        patrickdrew
        2560
        patrickdrew 2025.08.27 10:05 
         

        So far daily profit and max DD are around the same which is amazing!! :-)

        -----------------------------------

        Very helpful author.

        I will update as to performance.

        :-)

        inzo2015
        61
        inzo2015 2025.08.07 00:15 
         

        L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

        MARC ALBRECHT SCHMID
        15983
        Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.07 00:24
        Hi, your welcome,we decided to give out all EAs for free, enjoy 🤝
        15375108199 邢应梅
        28
        15375108199 邢应梅 2025.04.10 06:44 
         

        您好！非常感谢您发步的高科技EA产品！很幸运我今天租用了这个EA！刚刚在模拟，参数默认的是下单0.01手，实际下单是0.04手，第一个货币同时下单三个在持仓中，第二个货币下一个单子，账户 资金10000美金，请教一下怎么样调整设置每次下单0.01手和每次下一个单子，谢谢！

        Carl Christian Nyberg
        827
        Carl Christian Nyberg 2025.03.26 12:37 
         

        L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

        MARC ALBRECHT SCHMID
        15983
        Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.03.26 12:46
        Hi Carl and thank you very much for taking the time 😊
        let me know if you need anything 🤝☺️
        Répondre à l'avis