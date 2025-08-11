SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NoLoss Quantum AI Copytrading
MARC ALBRECHT SCHMID

NoLoss Quantum AI Copytrading

MARC ALBRECHT SCHMID
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
108 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.14 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
118.96 EUR (15 261 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
108 (118.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
118.96 EUR (108)
Indice di Sharpe:
2.46
Attività di trading:
37.69%
Massimo carico di deposito:
14.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
83 (76.85%)
Short Trade:
25 (23.15%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.10 EUR
Profitto medio:
1.10 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
23.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
11.28% (41.05 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.14 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 108
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +118.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 più
Segnale di Copytrading con 100% di Tasso di Vittoria – Esclusivo per la Community KXTL

Questo segnale sfrutta una strategia proprietaria per vittorie consistenti su pair selezionati, mescolando trend-following con controlli di rischio per stabilità a lungo termine.

L'accesso è gratuito ma richiede setup KXTL RoboForex—senza di esso, problemi di compatibilità causano perdite. Unisciti per istruzioni e benefici come 50% cashback e VPS gratuito. Mandaci un messaggio per iniziare gratis!


Non ci sono recensioni
2025.08.28 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 03:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 00:36
Share of trading days is too low
2025.08.12 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 00:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 19:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.