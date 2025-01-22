- Crescita
Trade:
341
Profit Trade:
227 (66.56%)
Loss Trade:
114 (33.43%)
Best Trade:
1 170.01 EUR
Worst Trade:
-376.46 EUR
Profitto lordo:
4 957.41 EUR (3 515 pips)
Perdita lorda:
-3 440.99 EUR (4 049 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (286.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 349.31 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
85.28%
Massimo carico di deposito:
9.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
172 (50.44%)
Short Trade:
169 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
4.45 EUR
Profitto medio:
21.84 EUR
Perdita media:
-30.18 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-1 289.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 289.12 EUR (6)
Crescita mensile:
0.21%
Previsione annuale:
4.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
815.22 EUR
Massimale:
1 289.12 EUR (6.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (1 289.12 EUR)
Per equità:
31.17% (6 706.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|159
|AUDCAD
|152
|AUDNZD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|812
|AUDCAD
|792
|AUDNZD
|125
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|288
|AUDCAD
|-608
|AUDNZD
|-214
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 170.01 EUR
Worst Trade: -376 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +286.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 289.12 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
34
100%
341
66%
85%
1.44
4.45
EUR
EUR
31%
1:500