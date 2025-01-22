SegnaliSezioni
MAT FX Strategist

0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
227 (66.56%)
Loss Trade:
114 (33.43%)
Best Trade:
1 170.01 EUR
Worst Trade:
-376.46 EUR
Profitto lordo:
4 957.41 EUR (3 515 pips)
Perdita lorda:
-3 440.99 EUR (4 049 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (286.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 349.31 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
85.28%
Massimo carico di deposito:
9.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
172 (50.44%)
Short Trade:
169 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
4.45 EUR
Profitto medio:
21.84 EUR
Perdita media:
-30.18 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-1 289.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 289.12 EUR (6)
Crescita mensile:
0.21%
Previsione annuale:
4.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
815.22 EUR
Massimale:
1 289.12 EUR (6.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (1 289.12 EUR)
Per equità:
31.17% (6 706.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 159
AUDCAD 152
AUDNZD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 812
AUDCAD 792
AUDNZD 125
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 288
AUDCAD -608
AUDNZD -214
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 170.01 EUR
Worst Trade: -376 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +286.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 289.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.13 23:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 21:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 09:47
Share of trading days is too low
2025.01.23 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.23 08:40
Share of trading days is too low
2025.01.23 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.22 23:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 23:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 23:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.22 23:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.22 23:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
