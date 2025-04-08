MATrader EURUSD

MATrader AI – Trading EURUSD di precisione, completamente gratuito

Risultati in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2340501

(MATrader XAUUSD è già molto conosciuto su MQL5 ed è classificato come il miglior EA gratuito; ora abbiamo creato una versione dedicata specificamente a EURUSD)

Ottimizzato per: EURUSD M1 con impostazioni standard

Configurazione consigliata: Usa un conto Cent con 0.0001 lotti e €200+ oppure un conto Standard con €20.000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro.

Perché MATrader? Il tuo accesso gratuito al trading professionale su EURUSD

Entra nel futuro del trading EURUSD con MATrader, un Expert Advisor rivoluzionario creato da Marc Albrecht Trading. Costruito con oltre dieci anni di esperienza MT4 e testato per anni, MATrader combina reti neurali avanzate, trading ciclico dinamico e griglie personalizzabili per offrire ingressi precisi e un impressionante tasso di successo. Non è solo un EA — è il tuo vantaggio in un mercato volatile. Ed è 100% gratuito. Nessun limite, nessun costo nascosto — solo pura potenza di trading.

Configurazione Critica per il Successo Per replicare i risultati del nostro segnale live e garantire prestazioni ottimali, devi seguire queste linee guida — qualsiasi deviazione porterà a cattivi risultati e perdite: [ 1 ] Broker & Tipo di Conto: MATrader è ottimizzato esclusivamente per conti Cent RoboForex. Usare qualsiasi altro broker causerà incoerenze nei dati e nella liquidità, portando a fallimenti della strategia e perdite di conto. [ 2 ] Usa il codice "KXTL" : Quando apri un conto Cent RoboForex devi inserire "KXTL" per abilitare il funzionamento corretto: Fare trading da 0.0001 lotti (anziché 0.01 ), essenziale per minimizzare il rischio e rispettare i requisiti minimi di deposito — senza questo, l’EA non può operare in sicurezza. Accedere a spread più bassi grazie alla nostra partnership esclusiva con RoboForex — abbiamo negoziato commissioni ridotte per rendere le strategie redditizie; non usare questo aumenterà i costi e causerà performance inferiori e perdite. [ 3 ] Avviso di Rischio: Non usare "KXTL" o non usare RoboForex porterà al malfunzionamento dell’EA, segnali inesatti e inevitabili perdite di conto. MATrader è addestrato su dati specifici RoboForex con condizioni KXTL — qualsiasi altra configurazione compromette tutto. [ 4 ] Politica di Supporto: Forniamo supporto solo per configurazioni che rispettano KXTL. Le perdite derivanti da un uso non conforme sono inevitabili e non sono responsabilità nostra — nessun supporto sarà fornito. Consiglio Pro: KXTL è indispensabile per il successo — sblocca vantaggi come 50 % cashback, VPS gratuito e accesso esclusivo gratuito al nostro segnale Copytrading con 100 % winrate (gratis per gli utenti KXTL). Maggiori dettagli sul sito del mio profilo.

Alcuni dei vantaggi di essere membro della comunità KXTL Marc Albrecht Trading, oltre all’uso del broker più affidabile, onesto ed economico:

Bonus di registrazione di $30

Fino al 120% di bonus sul deposito

50% Cashback

VPS gratuito

Accesso esclusivo e gratuito al nostro NoLoss Quantum AI con winrate del 100%

Spread più bassi possibili grazie alla nostra partnership VIP con Roboforex, dove restituiamo alla community il 90% delle commissioni di spread per rendere il trading più facile e più profittevole

Condizioni esclusive KXTL come l’attivazione del trading a 0.0001 lotti invece di 0.01





100% gratuito perché crediamo nel potenziamento dei trader. Provalo su un conto RoboForex KXTL, verifica la qualità e poi dai un’occhiata anche agli altri nostri EA gratuiti per amplificare i risultati. Visita il nostro profilo!





MATrader non è solo un altro EA — è un concentrato di innovazione. Ecco cosa offre:

Pannello di trading: Informazioni in tempo reale per decisioni rapide e precise.

Trading manuale: Apri manualmente e MATrader gestirà griglia e chiusure.

Grid on/off: Attiva griglie multi-posizione o resta con un trade singolo.

Chiusura con un clic: Chiudi tutte le operazioni all’istante con “Close All Orders Now”.

Doppio motore (A & B): Passa tra due strategie uniche o lascia che il sistema cambi dopo X operazioni (es.: 6) per gestire la volatilità.

Flessibilità dei lotti: Scegli Percent Lot (scalato con il saldo) o Fixed Lot .

Take Profit personalizzato: Imposta il TP in pips.

Algoritmi di griglia: Step Lots, Martingale, Sum Lots, Fixed Lots con regolazione precisa dello Step Size .

Grid bidirezionale: Abilita griglie buy e sell insieme o usa solo una direzione.

Filtro di frequenza: Limita le operazioni (es.: 1 per ora, giorno o candela).

Protezione dei profitti: Minimal Profit Close, Trailing Stop, Break Even.

Modalità Hedge: Attiva hedging dopo un certo livello (es.: 5 operazioni).

Obiettivo Giornaliero: Interrompe il trading dopo aver raggiunto il Daily Target .

Gestione dell’equity: TakeEquityStop: Chiude le posizioni a una perdita $ definita senza fermare l’EA. EquityProtect: Limita il rischio come % dell’equity, permettendo di bloccare nuove aperture o chiudere tutto.

Filtri News e Orario: News Filter, Day Filter, Time Filter.

Algoritmi MAT: Algoritmi proprietari per ingressi precisi — il nostro segreto!

Precisione neurale: Entrate guidate da AI per un timing superiore.

Come iniziare:

[1] Apri un conto RoboForex Cent con leva 1:2000 usando il codice KXTL (obbligatorio)

[2] Collega MATrader a EURUSD M1 — pronto all’uso

[3] Trade come preferisci: Mantieni le impostazioni predefinite o personalizzale Un grande grazie a tutti coloro che lasciano una recensione per MATrader — ci aiuta a crescere e a continuare a offrire i migliori EA gratuiti.

Gratuito perché fa parte della nostra filosofia

Marc Albrecht Trading vuole aiutare i trader, non monetizzare su di loro. Finanziamo MATrader con i nostri profitti di trading perché crediamo che anche tu meriti un’opportunità. Non vuoi usare “KXTL”? Nessun problema — continueremo comunque a tifare per te. Ma se lo usi, è come un piccolo “high-five” che mantiene viva la missione e ci permette di pubblicare EA ancora migliori! E inoltre ottieni vantaggi esclusivi che rendono il tuo trading più profittevole!

Pensiero del trader:

"Vale migliaia di euro, e Marc lo offre gratis? Mi sentirei egoista a non usare 'KXTL' per supportarlo." – Priya D.

Gratis per sempre: Il nostro impegno è potenziare i trader — senza limiti, senza paywall





Siamo qui per il tuo successo

Domande? Marc e il team sono sempre disponibili — siamo in questo insieme. Unisciti alla nostra community per report giornalieri e aggiornamenti!

Extra: Ti piace MATrader? Prova anche gli altri nostri EA — tutti gratuiti, ora e sempre

Ultima parola: MATrader è più di un software — è una mano tesa per aiutarti a raggiungere il successo. Prendila e inizia a tradare in modo più intelligente!