MAT FX Strategist

5

MAT FX Strategist – Gelişmiş Çoklu Çift Ticareti, Tamamen Ücretsiz

Gerçek Zamanlı Sonuçlar: https://www.mql5.com/tr/signals/2284481
Optimize Edilmiş: M15 AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (varsayılan)
Önerilen Kurulum: 0.0001 lot Cent Hesabı €200+ veya Standart Hesap €20,000+ (kaldıraç 1:2000) ile güvenli ticaret için kullanın.

MAT FX Strategist ile Ticaretinizi Yükseltin

En son teknolojiyi kanıtlanmış ticaret mantığıyla birleştiren bir Uzman Danışman mı arıyorsunuz — hepsi ücretsiz mi? MAT FX Strategist teslim eder. Marc Albrecht Trading tarafından hazırlanmış bu EA, trader'lara gelişmiş çoklu çift ticareti, uyarlanabilir risk yönetimi ve güçlü bir grid sistemi sağlar. Varsayılan olarak AUDNZD, AUDCAD ve NZDCAD için tasarlanmış, fırsatları maksimize ederken kontrolü sizde tutar. En iyisi, ücretsiz — çünkü harika ticaret araçlarının fiyat etiketi olmamalı.

MATrader ile XAUUSD ticaretinin geleceğine adım atın, Marc Albrecht Trading'in devrimci Uzman Danışmanı. 10 yıldan fazla MT4 deneyimiyle inşa edilmiş ve yıllarca test edilmiş MATrader, gelişmiş nöral ağlar, dinamik döngü ticareti ve özelleştirilebilir grid'leri kullanarak hassas girişler ve etkileyici kazanma oranları sunar. Sadece bir EA değil — piyasadaki avantajınız ve %100 ücretsiz. Sınırlama yok, gizli maliyet yok — saf ticaret gücü.

Başarı için Kritik Kurulum

Canlı sinyal sonuçlarımızı çoğaltmak ve zirve performansı sağlamak için bu yönergeleri izlemelisiniz — sapmalar kötü sonuçlara ve kayıplara yol açar:

[1] Broker & Hesap Türü: MAT FX Strategist yalnızca RoboForex Cent Hesapları için optimize edilmiştir. Herhangi başka broker kullanmak, değişen veri akışları ve likidite nedeniyle tutarsızlıklara neden olur, strateji başarısızlıklarına ve hesap kayıplarına yol açar.

[2] Kod Kullan "KXTL": RoboForex Cent Hesabınızı açarken, doğru işlevselliği etkinleştirmek için "KXTL" girmelisiniz:

0.0001 lot'tan ticaret (0.01 lot'a karşı), riski en aza indirmek ve minimum depozitoları karşılamak için esastır — bu olmadan EA güvenli çalışamaz.
RoboForex ile özel ortaklığımız aracılığıyla daha düşük spread'lere erişin — stratejileri uygulanabilir kılmak için ücretleri pazarlık ettik; atlamak maliyetleri artırır ve sürekli düşük performansa neden olur, kayıplara yol açar.
[3] Risk Uyarı: "KXTL" veya RoboForex kullanmamak EA arızalarına, yanlış sinyallere ve kaçınılmaz hesap kayıplarına yol açar. MAT FX Strategist, KXTL koşullu RoboForex'e özgü verilerle eğitilmiştir — herhangi başka kurulum her şeyi tehlikeye atar.

[4] Destek Politikası: Yalnızca KXTL uyumlu kurulumlar için destek sağlarız. Uyumsuz kullanımdan kaynaklanan kayıplar kaçınılmazdır ve değil bizim sorumluluğumuz — destek sunulmayacaktır.

Pro İpucu: KXTL başarı için pazarlık edilemez — %50 cashback, ücretsiz VPS ve %100 Winrate CopyFX sinyalimize özel erişim gibi topluluk faydalarını açar (KXTL kullanıcıları için ücretsiz). Detaylar için profil web sitemi kontrol edin.

KXTL Marc Albrecht Trading Topluluğuna Üye Olmanın Bazı Faydaları, #1 Güvenilir, Dürüst ve Maliyet Etkili Broker Kullanmanın Yanında:
30$ Ücretsiz Kayıt Bonusu
%120'ye Kadar Depozito Bonusu
%50 Cashback
Ücretsiz VPS
Özel ve Ücretsiz Erişim, %100 Winrate NoLoss Quantum AI
Roboforex ile özel VIP Ortaklık anlaşmamız sayesinde mümkün olan en düşük spread'ler, spread komisyonumuzun %90'ını topluluğa geri vererek ticaretinizi daha kolay ve karlı hale getiriyoruz
KXTL özel koşulları, sadece 0.01 yerine 0.0001 lot ticaret yapabilme aktivasyonu gibi

        Kanıtlanmış Performans & Topluluk

        • Canlı Kanıt: MQL5 Sinyali'ni gerçek zamanlı sonuçlar için kontrol edin: https://www.mql5.com/tr/signals/2284481
        • Harekete Katıl: Stresiz ticaret için MAT'ye güvenen büyüyen bir topluluğun parçası olun.

        %100 ücretsiz çünkü trader'ları güçlendirmeye inanıyoruz. KXTL RoboForex hesabında test edin, kaliteyi görün, sonra amplifiye sonuçlar için diğer ücretsiz EA'lerimizi de kontrol edin. Daha fazla için profilimizi ziyaret edin!



        MAT FX Strategist'i Ayıran Ana Özellikler

        • Çoklu Sembol Uzmanlığı: Varsayılan olarak AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD ticareti — özel ayarlarla sınırsız çifte genişletin.
        • Uyarlanabilir Risk Kontrolü:
          • Lot boyutu seçenekleri: Sabit, Dinamik veya Dengeli.
          • Risk profilleri: Düşük (%20 yıllık), Orta (%40), Sign (%80), Yüksek (%120) veya Dinamik.
          •  Maks Yüzer Drawdown % veya Para Maks Drawdown ayarlayarak sermayenizi koruyun.
          • Sınırlar vurulursa 24 saat otomatik ticaret duraklaması.
        • Akıllı Grid Sistemi:
          • SmartDistance™ ticaretleri dinamik olarak aralıklandırır (varsayılan 35 pip).
          • Esnek çarpanlar (1.0, 2.0, 1.5…) sonraki emirleri optimize eder.
          • Piyasa değişimlerine uyum için yeni grid açılışlarını değiştirin.
        • Hassas Ticaret Mantığı:
          • MAT Algoritmalarını Bollinger Bantları ve RSI ile karıştırarak ticaretleri filtreleyin.
          • Ağırlıklı TakeProfit ve BreakEven daha akıllı çıkışlar sağlar.
        • Özel Ticaret Pencereleri:
          • Başlangıç/bitirme saatlerini ayarlayın (varsayılan 0-23) veya tatilleri atlayın.
          • EA'nın ne zaman ticaret yapacağı üzerinde tam kontrol.
        • Hedging Esnekliği: Sadece alım, sadece satım veya her ikisi — brokeriniz izin verirse hedging etkin.
        • Kullanıcı Dostu: Bir grafikte çalışır, tamamen özelleştirilebilir, kolay izleme için ticaret yorumları ile.
        • Yürütme Korumaları: Maks Spread ve Slippage ayarları ticaretleri temiz tutar.

        Nasıl Başlanır
        [1] KXTL kodu kullanarak 1:2000 kaldıraç RoboForex Cent Hesabı kurun (zorunlu)
        [2] MAT FX Strategist'i AUDNZD/AUDCAD/NZDCAD M15 'e takın— hazır
        [3] Kendi Yönteminizle Ticaret Yapın: Varsayılanları tutun veya ayarlarla oynayın — sizin oyununuz, sizin kurallarınız

        MAT FX Strategist için yorum yazmaya zaman ayıran herkese çok büyük teşekkür ediyoruz. Sayenizde büyüyebiliyor ve her birinize en iyi EA’leri ücretsiz olarak sunmaya devam edebiliyoruz

        Destek & Güncellemeler

        • Ücretsiz Güncellemeler: Her zaman dahil — sonsuza kadar ücretsiz.
        • Kişisel Destek: MQL5'te bana mesaj atın hızlı, uzman yardım için.

        MAT FX Strategist ile ticaret yolculuğunuzun kontrolünü ele alın — bugün topluluğa katılın!


        Ücretsiz Çünkü Biz Buyuz

        Marc Albrecht Trading, trader'ları yükseltmekle ilgili, para kazanmakla değil. MAT FX Strategist'i kendi ticaret başarımızdan finanse ediyoruz çünkü siz de bir şans hak ediyorsunuz. "KXTL" kullanmak istemiyor musunuz? Tamam — yine de sizi destekleyeceğiz. Ama kullanırsanız, bu misyonu canlı tutan ve daha büyük EA'ler yayınlamamıza izin veren sessiz bir beşlik. Ve üstüne, ticaretinizi daha karlı hale getiren benzersiz avantajlar ve faydalar elde edersiniz!

        Trader Düşüncesi:

        "Bu binlerce değerinde, ama Marc ücretsiz veriyor? 'KXTL' kullanarak onu desteklememek bencilce hissettirirdi." – Priya D.

        Sonsuza Kadar Ücretsiz: Trader'ları güçlendirmeye adanmışız — ödeme duvarı yok, sınır yok


        Başarınız İçin Buradayız

        • Sorunuz Var mı? Marc ve ekip bir mesaj uzaklıkta — birlikteyiz. Serbestçe büyüyen topluluğumuza katılın günlük kar raporları ve en yeni güncellemeler/sürümler için!

        Ekstra İyi Şeyler: MAT FX Strategist'i beğendiniz mi? Diğer EA'lerimizi deneyin— hepsi ücretsiz, şimdi ve sonsuza kadar

        Son Söz: MAT FX Strategist yazılımdan fazla — başarıya yardım için uzatılmış bir el. Yakalayın & daha akıllı ticaret yapın!


        İncelemeler 4
        patrickdrew
        2581
        patrickdrew 2025.08.27 10:05 
         

        So far daily profit and max DD are around the same which is amazing!! :-)

        -----------------------------------

        Very helpful author.

        I will update as to performance.

        :-)

        15375108199 邢应梅
        28
        15375108199 邢应梅 2025.04.10 06:44 
         

        您好！非常感谢您发步的高科技EA产品！很幸运我今天租用了这个EA！刚刚在模拟，参数默认的是下单0.01手，实际下单是0.04手，第一个货币同时下单三个在持仓中，第二个货币下一个单子，账户 资金10000美金，请教一下怎么样调整设置每次下单0.01手和每次下一个单子，谢谢！

        Yazarın diğer ürünleri
        MATrader AI
        MARC ALBRECHT SCHMID
        5 (8)
        Uzman Danışmanlar
        MATrader AI   – Hassas Altın Ticareti, Tamamen Ücretsiz Canlı sonuçlar: https://www.mql5.com/tr/signals/2324191 (MATrader’ı burada MQL5’te yayınlamadan önce 4 yıl boyunca test ettik) (Maalesef, burada MATrader gibi bir “para makinesini” ücretsiz paylaştığımız ve sıralamada 1 numarada olduğumuz için birilerinin hoşuna gitmedi. Bu yüzden tüm yorumlarımızı ve sıralamamızı kaybettik çünkü orijinal yüklememiz hiçbir sebep olmadan silindi — tekrar 1 numaraya çıkmamıza yardımcı olmak isterseniz, MATr
        FREE
        SilvMAT
        MARC ALBRECHT SCHMID
        4.83 (6)
        Uzman Danışmanlar
        SilvMAT EA – XAGUSD için Hassas Ticaret, Tamamen Ücretsiz Not:   Bu yeni geliştirilmiş bir EA'dır—mevcut etkileyici sonuçlara rağmen uzun vadeli performans hala değerlendiriliyor, dikkatli olun! Optimize Edilmiş:   XAGUSD M1 Önerilen Kurulum:   0.0001 lot Cent Hesabı €200+ veya Standart Hesap €20,000+ (kaldıraç 1:2000) ile güvenli ticaret için kullanın. Neden SilvMAT Seçmelisiniz? SilvMAT ile elit ticarete adım atın, Marc Albrecht Trading 'in devrimci Expert Advisor'ı. 10 yıldan fazla MT4 progr
        FREE
        Drawdown Close
        MARC ALBRECHT SCHMID
        5 (3)
        Yardımcı programlar
        This is a trade management EA that will close all your Open Orders (or both Open and Pending Orders) when your drawdown against balance exceeds a set percentage limit. E.g. Balance = $10,000 and “DrawdownPercent” is set at 2.0, if floating P&L is greater than -$200.00, all Orders will be closed. It will send a notification to you MT4 app on your phone ( ”Drawdown Percent Close triggered!”) A text display is included for some visual feedback. Basic notes: It only needs to be attached to one char
        FREE
