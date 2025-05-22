SilvMAT

4.83

SilvMAT EA – Trading di Precisione per XAGUSD, Completamente Gratuito


Nota: Questo è un EA appena sviluppato—esercita cautela poiché la performance a lungo termine è ancora in valutazione, nonostante i suoi attuali risultati impressionanti!
Ottimizzato per: XAGUSD M1
Impostazione Raccomandata: Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro.

Perché Scegliere SilvMAT?

Entra nel trading élite con SilvMAT, un Expert Advisor rivoluzionario di Marc Albrecht Trading. Costruito con oltre un decennio di esperienza in programmazione MT4, SilvMAT è crafted specificamente per il trading XAGUSD (Argento) sul timeframe M1. Il meglio? È 100% gratuito—nessuna tariffa nascosta, nessuna limitazione. Il mio obiettivo non è profittare dalle vendite ma empower trader come te con strumenti che funzionano. Usando la mia impostazione raccomandata, stai supportando questa missione per mantenere EA di alta qualità gratuiti per la community.

SilvMAT combina algoritmi avanzati di reti neurali, trading di cicli dinamici, e impostazioni personalizzabili per consegnare precisione e profittabilità. Che tu sia nuovo nel trading o un pro stagionato, SilvMAT si adatta al tuo stile mentre mira a un tasso di vittoria imbattibile.

Impostazione Critica per il Successo

Per replicare i nostri risultati di segnale live e garantire prestazioni di picco, devi seguire queste linee guida — le deviazioni porteranno a risultati poveri e perdite:

[1] Broker & Tipo di Conto: SilvMAT è ottimizzato esclusivamente per Conti Cent di RoboForex. Usare qualsiasi altro broker causerà inconsistenze dovute a feed di dati variabili e liquidità, risultando in fallimenti di strategia e perdite di conto.

[2] Usa il Codice "KXTL": Quando apri il tuo Conto Cent RoboForex, devi inserire "KXTL" per abilitare la funzionalità corretta:

Trade da 0.0001 lotti (vs. 0.01 lotti), che è essenziale per minimizzare il rischio e soddisfare i depositi minimi — senza questo, l'EA non può operare in sicurezza.
Accedi a spread più bassi tramite la nostra partnership esclusiva con RoboForex — abbiamo negoziato tariffe ridotte per rendere le strategie fattibili; saltarlo gonfierà i costi e causerà sottoperformance consistente portando a perdite.
[3] Avvertimento di Rischio: Non usare "KXTL" o RoboForex porterà a malfunzionamenti dell'EA, segnali inaccurati e perdite inevitabili di conto. SilvMAT è addestrato su dati specifici di RoboForex con condizioni KXTL — qualsiasi altra impostazione compromette tutto.

[4] Politica di Supporto: Forniamo supporto solo per impostazioni conformi a KXTL. Perdite da uso non conforme sono inevitabili e non nostra responsabilità — nessun supporto sarà offerto.

Consiglio Pro: KXTL è non negoziabile per il successo — sblocca benefici comunitari come 50% cashback, VPS gratuito e accesso esclusivo al nostro segnale CopyFX con 100% Winrate (gratuito per utenti KXTL). Controlla il sito web del mio profilo per dettagli.

Alcuni dei Benefici di essere membro della Comunità KXTL Marc Albrecht Trading oltre all'uso del Broker #1 Affidabile, Onesto e Economico:
30$ Bonus di Iscrizione Gratuito
Fino al 120% Bonus di Deposito
50% Cashback
VPS Gratuito
Accesso Esclusivo e Gratuito al nostro NoLoss Quantum AI con 100% Winrate NoLoss Quantum AI
Spread Più Bassi Possibili grazie al nostro accordo speciale di Partnership VIP con Roboforex dove passiamo il 90% della nostra commissione di spread indietro alla comunità per rendere il tuo  trading più facile e profittevole
Condizioni esclusive KXTL come attivazione di poter tradare 0.0001 lotti invece di solo 0.01


        100% gratuito perché crediamo nell'empowerment dei trader. Testalo su un conto KXTL RoboForex, vedi la qualità, poi controlla anche i nostri altri EA gratuiti per risultati amplificati. Visita il nostro profilo per di più!

        Funzionalità Chiave di SilvMAT

        SilvMAT è pieno di funzionalità potenti per elevare il tuo trading:

        • Trading di Cicli Dinamici: Si adatta intelligentemente alle fluttuazioni del mercato dell'Argento con cicli di ordini buy/sell.
        • Filtraggio Temporale Flessibile: Definisci ore di trading per evitare periodi di alta volatilità o bassa liquidità.
        • Blocco Profitti: Assicura guadagni senza sforzo—SilvMAT chiude posizioni una volta raggiunto il tuo obiettivo giornaliero.
        • Esperienza di Trading Personalizzabile: Regola dimensioni lot, tipi grid e altro per gestione rischi su misura.
        • Algoritmi Avanzati di Rete Neurale: Tempismo di entrata di precisione con un sistema grid intelligente.
        • Capacità di Mantenimento Lungo: Trades profittevoli possono rimanere aperti per giorni, massimizzando guadagni nei mercati tendenziali.
        • Pannello di Trading: Insights in tempo reale a portata di mano per decisioni rapide e informate.
        • Opzione di Trading Manuale: Prendi il controllo—apri trades manualmente, e SilvMAT gestisce il grid e le uscite per te.
        • Filtro Frequenza di Trading: Limita trades (es. 1 per ora, giorno o candela personalizzata) con FilterOpenOneCandle.
        • Protezione Profitti: Blocco guadagni con Minimal Profit CloseTrailing Stop, e Break Even.
        • Gestione Equity:

          • TakeEquityStop: Chiude trades a una perdita definita $ senza fermare l'EA.

          • EquityProtect: Limita il rischio a % di equity, con opzioni per fermare l'apertura di più trades o chiudere tutti quando raggiunto.

        • Precisione Neurale: Entrate guidate da IA per timing più intelligente.

        Conformità & Trasparenza

        • Senza Esagerazioni: Performance verificabile via nostro segnale live.
        • Linee Guida Chiare: Segui la setup per risultati garantiti.
        • Divulgazione Rischi: Trasparenza totale sui rischi di uso improperio.
        • Supporto: Rapido e gratuito—esclusivo per setup raccomandati.

        SilvMAT non è solo un EA—è il tuo biglietto per padroneggiare il trading XAGUSD. Inizia ora e sperimenta il futuro del trading dell'Argento—gratuitamente!

          Come Iniziare
          [1] Configura un Conto Cent RoboForex con leva 1:2000 usando il codice KXTL (obbligatorio)
          [2] Collega SilvMAT a XAGUSD M1— è pronto
          [3] Trade a Modo Tuo: Mantieni i default o gioca con le impostazioni—il tuo gioco, le tue regole

          Vogliamo dire un enorme grazie a tutti coloro che si prendono il tempo di scrivere una recensione su SilvMAT per aiutarci a crescere e continuare a fornirvi i migliori EA gratuitamente

          Gratuito Perché È Chi Siamo

          Marc Albrecht Trading è per elevare i trader, non per incassare. Finanziamo SilvMAT dal nostro successo in trading perché crediamo che anche tu meriti una chance. Non vuoi usare "KXTL"? Va bene — ti incoraggeremo comunque. Ma se lo fai, è un high-five silenzioso che mantiene viva questa missione e ci permette di pubblicare EA ancora più grandi! E in più ottieni una manciata di benefici unici e vantaggi che rendono il tuo trading ancora più profittevole!

          Pensiero di Trader:

          "Vale migliaia, ma Marc lo dà gratis? Mi sentirei egoista a non usare 'KXTL' per supportarlo." – Priya D.

          Gratuito Per Sempre: Siamo impegnati a empower i trader—senza paywall, senza limiti


          Prestazioni Di Cui Ti Puoi Fidare

          • Evidenza Live: Controlla risultati in tempo reale su https://www.mql5.com/it/signals/2318518
          • Design Specializzato: Addestrato esclusivamente per XAGUSD—non usarlo su altri pair!
          • Crescita della Community: Unisciti a trader mondiali che si fidano di Marc Albrecht Trading per EA di qualità.


          Siamo Qui per il Tuo Successo

          • Hai Domande? Marc e la crew sono a un messaggio di distanza—siamo in questo insieme. Sentiti libero di unirti alla nostra comunità in crescita per report di profitti quotidiani e aggiornamenti/rilasci più recenti!

          Extra Buoni: Ti piace SilvMAT? Prova i nostri altri EA— tutti gratuiti, ora e per sempre

          Ultima Parola: SilvMAT è più di un software—è una mano tesa per aiutarti a riuscire. Afferrala & trade più intelligente!

          Recensioni 6
          MattGo
          144
          MattGo 2025.09.17 22:50 
           

          Great EA!

          miao0308
          19
          miao0308 2025.08.31 00:14 
           

          不想用KXTL可以用吗，下周试试

          sergeysergeev230914
          189
          sergeysergeev230914 2025.06.03 13:04 
           

          Один из лучших продуктов которые тут встречал! Спасибо!

