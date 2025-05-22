SilvMAT EA – Trading di Precisione per XAGUSD, Completamente Gratuito



Nota: Questo è un EA appena sviluppato—esercita cautela poiché la performance a lungo termine è ancora in valutazione, nonostante i suoi attuali risultati impressionanti!

Ottimizzato per: XAGUSD M1

Impostazione Raccomandata: Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro.

Perché Scegliere SilvMAT?

Entra nel trading élite con SilvMAT, un Expert Advisor rivoluzionario di Marc Albrecht Trading. Costruito con oltre un decennio di esperienza in programmazione MT4, SilvMAT è crafted specificamente per il trading XAGUSD (Argento) sul timeframe M1. Il meglio? È 100% gratuito—nessuna tariffa nascosta, nessuna limitazione. Il mio obiettivo non è profittare dalle vendite ma empower trader come te con strumenti che funzionano. Usando la mia impostazione raccomandata, stai supportando questa missione per mantenere EA di alta qualità gratuiti per la community.

SilvMAT combina algoritmi avanzati di reti neurali, trading di cicli dinamici, e impostazioni personalizzabili per consegnare precisione e profittabilità. Che tu sia nuovo nel trading o un pro stagionato, SilvMAT si adatta al tuo stile mentre mira a un tasso di vittoria imbattibile.

Impostazione Critica per il Successo Per replicare i nostri risultati di segnale live e garantire prestazioni di picco, devi seguire queste linee guida — le deviazioni porteranno a risultati poveri e perdite: [ 1 ] Broker & Tipo di Conto: SilvMAT è ottimizzato esclusivamente per Conti Cent di RoboForex. Usare qualsiasi altro broker causerà inconsistenze dovute a feed di dati variabili e liquidità, risultando in fallimenti di strategia e perdite di conto. [ 2 ] Usa il Codice "KXTL" : Quando apri il tuo Conto Cent RoboForex, devi inserire "KXTL" per abilitare la funzionalità corretta: Trade da 0.0001 lotti (vs. 0.01 lotti), che è essenziale per minimizzare il rischio e soddisfare i depositi minimi — senza questo, l'EA non può operare in sicurezza. Accedi a spread più bassi tramite la nostra partnership esclusiva con RoboForex — abbiamo negoziato tariffe ridotte per rendere le strategie fattibili; saltarlo gonfierà i costi e causerà sottoperformance consistente portando a perdite. [ 3 ] Avvertimento di Rischio: Non usare "KXTL" o RoboForex porterà a malfunzionamenti dell'EA, segnali inaccurati e perdite inevitabili di conto. SilvMAT è addestrato su dati specifici di RoboForex con condizioni KXTL — qualsiasi altra impostazione compromette tutto. [ 4 ] Politica di Supporto: Forniamo supporto solo per impostazioni conformi a KXTL. Perdite da uso non conforme sono inevitabili e non nostra responsabilità — nessun supporto sarà offerto. Consiglio Pro: KXTL è non negoziabile per il successo — sblocca benefici comunitari come 50 % cashback, VPS gratuito e accesso esclusivo al nostro segnale CopyFX con 100 % Winrate (gratuito per utenti KXTL). Controlla il sito web del mio profilo per dettagli.

Alcuni dei Benefici di essere membro della Comunità KXTL Marc Albrecht Trading oltre all'uso del Broker #1 Affidabile, Onesto e Economico:

30$ Bonus di Iscrizione Gratuito

Fino al 120% Bonus di Deposito

50% Cashback

VPS Gratuito

Accesso Esclusivo e Gratuito al nostro NoLoss Quantum AI con 100% Winrate NoLoss Quantum AI

Spread Più Bassi Possibili grazie al nostro accordo speciale di Partnership VIP con Roboforex dove passiamo il 90% della nostra commissione di spread indietro alla comunità per rendere il tuo trading più facile e profittevole

Condizioni esclusive KXTL come attivazione di poter tradare 0.0001 lotti invece di solo 0.01





100% gratuito perché crediamo nell'empowerment dei trader. Testalo su un conto KXTL RoboForex, vedi la qualità, poi controlla anche i nostri altri EA gratuiti per risultati amplificati. Visita il nostro profilo per di più!

Funzionalità Chiave di SilvMAT

SilvMAT è pieno di funzionalità potenti per elevare il tuo trading:

Trading di Cicli Dinamici: Si adatta intelligentemente alle fluttuazioni del mercato dell'Argento con cicli di ordini buy/sell.

Si adatta intelligentemente alle fluttuazioni del mercato dell'Argento con cicli di ordini buy/sell. Filtraggio Temporale Flessibile: Definisci ore di trading per evitare periodi di alta volatilità o bassa liquidità.

Definisci ore di trading per evitare periodi di alta volatilità o bassa liquidità. Blocco Profitti: Assicura guadagni senza sforzo—SilvMAT chiude posizioni una volta raggiunto il tuo obiettivo giornaliero.

Assicura guadagni senza sforzo—SilvMAT chiude posizioni una volta raggiunto il tuo obiettivo giornaliero. Esperienza di Trading Personalizzabile: Regola dimensioni lot, tipi grid e altro per gestione rischi su misura.

Regola dimensioni lot, tipi grid e altro per gestione rischi su misura. Algoritmi Avanzati di Rete Neurale: Tempismo di entrata di precisione con un sistema grid intelligente.

Tempismo di entrata di precisione con un sistema grid intelligente. Capacità di Mantenimento Lungo: Trades profittevoli possono rimanere aperti per giorni, massimizzando guadagni nei mercati tendenziali.

Trades profittevoli possono rimanere aperti per giorni, massimizzando guadagni nei mercati tendenziali. Pannello di Trading: Insights in tempo reale a portata di mano per decisioni rapide e informate.

Insights in tempo reale a portata di mano per decisioni rapide e informate. Opzione di Trading Manuale: Prendi il controllo—apri trades manualmente, e SilvMAT gestisce il grid e le uscite per te.

Prendi il controllo—apri trades manualmente, e SilvMAT gestisce il grid e le uscite per te. Filtro Frequenza di Trading: Limita trades (es. 1 per ora, giorno o candela personalizzata) con FilterOpenOneCandle .

Limita trades (es. 1 per ora, giorno o candela personalizzata) con . Protezione Profitti: Blocco guadagni con Minimal Profit Close , Trailing Stop , e Break Even .

Blocco guadagni con , , e . Gestione Equity: TakeEquityStop: Chiude trades a una perdita definita $ senza fermare l'EA. EquityProtect: Limita il rischio a % di equity, con opzioni per fermare l'apertura di più trades o chiudere tutti quando raggiunto.



Precisione Neurale: Entrate guidate da IA per timing più intelligente.

Conformità & Trasparenza

Senza Esagerazioni: Performance verificabile via nostro segnale live.

Performance verificabile via nostro segnale live. Linee Guida Chiare: Segui la setup per risultati garantiti.

Segui la setup per risultati garantiti. Divulgazione Rischi: Trasparenza totale sui rischi di uso improperio.

Trasparenza totale sui rischi di uso improperio. Supporto: Rapido e gratuito—esclusivo per setup raccomandati.

SilvMAT non è solo un EA—è il tuo biglietto per padroneggiare il trading XAGUSD. Inizia ora e sperimenta il futuro del trading dell'Argento—gratuitamente!

Come Iniziare

[1] Configura un Conto Cent RoboForex con leva 1:2000 usando il codice KXTL (obbligatorio)

[2] Collega SilvMAT a XAGUSD M1 — è pronto

[3] Trade a Modo Tuo: Mantieni i default o gioca con le impostazioni—il tuo gioco, le tue regole



Gratuito Perché È Chi Siamo

Marc Albrecht Trading è per elevare i trader, non per incassare. Finanziamo SilvMAT dal nostro successo in trading perché crediamo che anche tu meriti una chance. Non vuoi usare "KXTL"? Va bene — ti incoraggeremo comunque. Ma se lo fai, è un high-five silenzioso che mantiene viva questa missione e ci permette di pubblicare EA ancora più grandi! E in più ottieni una manciata di benefici unici e vantaggi che rendono il tuo trading ancora più profittevole!

Prestazioni Di Cui Ti Puoi Fidare

Evidenza Live: Controlla risultati in tempo reale su https://www.mql5.com/it/signals/2318518

Controlla risultati in tempo reale su https://www.mql5.com/it/signals/2318518 Design Specializzato: Addestrato esclusivamente per XAGUSD—non usarlo su altri pair!

Addestrato esclusivamente per XAGUSD—non usarlo su altri pair! Crescita della Community: Unisciti a trader mondiali che si fidano di Marc Albrecht Trading per EA di qualità.





