EPoCreW Super ORB H4 Indicator
- Indicatori
- Livhuwani Neville Ramovha
- Versione: 3.2
Benvenuto nell’indicatore EPo-CreW Forex Super ORB-H4!
Questa guida ti insegnerà come utilizzare questo potente strumento per identificare opportunità di trading ad alta probabilità, basate sulla prima fascia di apertura di 4 ore del mercato.
Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo sistema ti aiuterà a fare trading con maggiore sicurezza e coerenza. QUESTO È UN PRODOTTO DEMO. SCADRÀ 30 GIORNI DOPO LA DATA DI INSTALLAZIONE.
STRATEGIE DI TRADING
STRATEGIA 1: BREAKOUT & RITRACCIAMENTO (Principale)
Setup SELL (Vendita):
Il prezzo rompe AL DI SOPRA della linea blu (breakout del massimo)
Appare la freccia dorata di BREAKOUT
Attendere che il prezzo chiuda nuovamente AL DI SOTTO della linea blu
Appare la freccia rossa SELL (ingresso su ritracciamento)
Entrare in SELL al prezzo indicato
SL sul punto rosso (sopra il massimo del range)
TP sui punti blu (TP1, TP2, TP3)
Setup BUY (Acquisto):
Il prezzo rompe AL DI SOTTO della linea rossa (breakout del minimo)
Appare la freccia dorata di BREAKOUT
Attendere che il prezzo chiuda nuovamente AL DI SOPRA della linea rossa
Appare la freccia verde BUY (ingresso su ritracciamento)
Entrare in BUY al prezzo indicato
SL sul punto rosso (sotto il minimo del range)
TP sui punti blu (TP1, TP2, TP3)
Regole Chiave:
Attendere sempre la chiusura della candela
Operare solo nella direzione del breakout
Utilizzare i livelli SL / TP forniti
STRATEGIA 2: TRADING IN RANGE (Secondaria)
Attivazione:
Impostare Enable Intra-Range Trading = true
BUY sul minimo del range:
Il prezzo si avvicina alla linea rossa (minimo giornaliero)
Si forma un Pin Bar / pattern rialzista
Appare la freccia verde BUY_RANGE
Entrare in BUY
SL sotto il punto rosso
TP sui punti blu
SELL sul massimo del range:
Il prezzo si avvicina alla linea blu (massimo giornaliero)
Si forma un Pin Bar / pattern ribassista
Appare la freccia rossa SELL_RANGE
Entrare in SELL
SL sopra il punto rosso
TP sui punti blu
Regole Chiave:
Operare solo vicino ai limiti del range
Massimo 2 trade in range al giorno
Deve esserci un chiaro segnale di rifiuto
Interrompere il trading se avviene un breakout
STRATEGIA 3: RIFIUTO DEL PATTERN
Pattern riconosciuti:
Pin Bar
Pattern Engulfing
Doji
Inside Bar
Regole di Trading:
Il pattern deve formarsi SUL confine del range
Appare la freccia di rifiuto (viola/magenta)
Operare nella direzione OPPOSTA al rifiuto
Utilizzare i SL / TP forniti
Rispettare le regole di spaziatura dei segnali
IMPOSTAZIONI
Tutte le impostazioni sono auto-esplicative quando l’indicatore viene aperto o applicato.
Mostra segnali precedenti della giornata
Modalità di Take Profit
Rapporto R:R per TP1 / TP2 / TP3
Trailing Stop & Break Even
Filtro Notizie
Impostazioni Dashboard
Opzione di Correlazione
Protezione saldo negativo
Trading in Range
Notifiche
Ricorda:
L’obiettivo non è avere ragione su ogni trade, ma essere profittevoli nel lungo periodo.
Lascia che EPo-CreW Forex Super ORB-H4 ti guidi, ma usa sempre il tuo giudizio personale.
EPo-CreW FX significa:
End Poverty, Create Wealth with Forex
