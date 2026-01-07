EPoCreW Super ORB H4 Indicator

Benvenuto nell’indicatore EPo-CreW Forex Super ORB-H4!

Questa guida ti insegnerà come utilizzare questo potente strumento per identificare opportunità di trading ad alta probabilità, basate sulla prima fascia di apertura di 4 ore del mercato.

Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo sistema ti aiuterà a fare trading con maggiore sicurezza e coerenza. QUESTO È UN PRODOTTO DEMO. SCADRÀ 30 GIORNI DOPO LA DATA DI INSTALLAZIONE.

STRATEGIE DI TRADING

STRATEGIA 1: BREAKOUT & RITRACCIAMENTO (Principale)

Setup SELL (Vendita):

Il prezzo rompe AL DI SOPRA della linea blu (breakout del massimo)

Appare la freccia dorata di BREAKOUT

Attendere che il prezzo chiuda nuovamente AL DI SOTTO della linea blu

Appare la freccia rossa SELL (ingresso su ritracciamento)

Entrare in SELL al prezzo indicato

SL sul punto rosso (sopra il massimo del range)

TP sui punti blu (TP1, TP2, TP3)

Setup BUY (Acquisto):

Il prezzo rompe AL DI SOTTO della linea rossa (breakout del minimo)

Appare la freccia dorata di BREAKOUT

Attendere che il prezzo chiuda nuovamente AL DI SOPRA della linea rossa

Appare la freccia verde BUY (ingresso su ritracciamento)

Entrare in BUY al prezzo indicato

SL sul punto rosso (sotto il minimo del range)

TP sui punti blu (TP1, TP2, TP3)

Regole Chiave:

Attendere sempre la chiusura della candela

Operare solo nella direzione del breakout

Utilizzare i livelli SL / TP forniti

STRATEGIA 2: TRADING IN RANGE (Secondaria)

Attivazione:

Impostare Enable Intra-Range Trading = true

BUY sul minimo del range:

Il prezzo si avvicina alla linea rossa (minimo giornaliero)

Si forma un Pin Bar / pattern rialzista

Appare la freccia verde BUY_RANGE

Entrare in BUY

SL sotto il punto rosso

TP sui punti blu

SELL sul massimo del range:

Il prezzo si avvicina alla linea blu (massimo giornaliero)

Si forma un Pin Bar / pattern ribassista

Appare la freccia rossa SELL_RANGE

Entrare in SELL

SL sopra il punto rosso

TP sui punti blu

Regole Chiave:

Operare solo vicino ai limiti del range

Massimo 2 trade in range al giorno

Deve esserci un chiaro segnale di rifiuto

Interrompere il trading se avviene un breakout

STRATEGIA 3: RIFIUTO DEL PATTERN

Pattern riconosciuti:

Pin Bar

Pattern Engulfing

Doji

Inside Bar

Regole di Trading:

Il pattern deve formarsi SUL confine del range

Appare la freccia di rifiuto (viola/magenta)

Operare nella direzione OPPOSTA al rifiuto

Utilizzare i SL / TP forniti

Rispettare le regole di spaziatura dei segnali

IMPOSTAZIONI

Tutte le impostazioni sono auto-esplicative quando l’indicatore viene aperto o applicato.

Mostra segnali precedenti della giornata

Modalità di Take Profit

Rapporto R:R per TP1 / TP2 / TP3

Trailing Stop & Break Even

Filtro Notizie

Impostazioni Dashboard

Opzione di Correlazione

Protezione saldo negativo

Trading in Range

Notifiche

Ricorda:

L’obiettivo non è avere ragione su ogni trade, ma essere profittevoli nel lungo periodo.

Lascia che EPo-CreW Forex Super ORB-H4 ti guidi, ma usa sempre il tuo giudizio personale.

EPo-CreW FX significa:

End Poverty, Create Wealth with Forex